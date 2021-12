Thông Báo Của Hội Đồng Kế Hoạch và Chính Sách Châu Á Thái Bình Dương

LOS ANGELES (Ngày 9 tháng Mười Hai, 2021) – Để nhìn nhận 45 năm phục vụ cộng đồng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI), hôm nay Asian Pacific Policy and Planning Council (Hội Đồng Kế Hoạch và Chính Sách Châu Á Thái Bình Dương, A3PCON) đã công bố tên mới: AAPI Equity Alliance (Liên Minh Công Lý AAPI). Tìm hiểu thêm về tổ chức này và sứ mệnh của họ tại AAPIEquityAlliance.org.

Bà Manjusha Kulkarni, Giám Đốc Điều Hành của AAPI Equity Alliance cho biết:"Tên mới phản ánh cam kết củng cố cộng đồng và công lý cho tất cả của liên minh toàn diện này. Chúng tôi tự hào đại diện cho hơn 40 tổ chức cộng đồng ủng hộ quyền và nhu cầu của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương. Trong tương lai dưới cái tên AAPI Equity Alliance, chúng tôi vẫn cam kết đấu tranh cho công lý và bình đẳng, đặc biệt tập trung vào người có lợi tức thấp, người nhập cư, tị nạn và các nhóm dân số dễ bị tổn thương khác trong cộng đồng.”

Tổ chức này được thành lập vào năm 1976 với tên gọi "Asian Lunch Bunch" (Nhóm Ăn Trưa Châu Á) — cuộc gặp mặt không chính thức của các nhà lãnh đạo từ các tổ chức phục vụ cộng đồng Châu Á ở Los Angeles. Ông Ron Wakabayashi, Chủ Tịch Sáng Lập (1978-1980), giám đốc sáng lập Asian American Drug Abuse Program (Chương Trình Lạm Dụng Ma Túy Người Mỹ gốc Á, AADAP), và giữ các chức vụ Giám Đốc Khu Vực United States Department of Justice Community Relations Service (Dịch Vụ Quan Hệ Cộng Đồng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ), Giám Đốc Quốc Gia Japanese American Citizens League (Liên Đoàn Công Dân Người Mỹ gốc Nhật), và Giám Đốc L.A. County Human Relations Commission (Ủy Ban Quan Hệ Nhân Sinh Quận L.A.) cho biết: "Chúng tôi tập trung vào nhu cầu đa dạng của cộng đồng AAPI, bao gồm các dịch vụ y tế và sức khỏe tâm thần, dịch vụ cho người già, nhà ở và phát triển kinh tế. Chương mới này xuất hiện vào lúc sự chênh lệch về chăm sóc y tế và xã hội ngày càng tăng đối với người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương, bạo lực gia tăng ở mức không thể chấp nhận được và sự thù ghét nhắm vào các cộng đồng của chúng ta."

Bà Kulkarni nói thêm: "Vượt lên những thách thức này, tên gọi mới tập trung sự công bằng vào tâm điểm trong bản sắc của chúng tôi, củng cố việc tiếp tục cam kết và đầu tư tạo sức mạnh cho các cộng đồng và khuyến khích sự tham gia sâu sắc của công dân để đạt được cuộc sống công bằng hơn cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương. Chúng tôi sẽ xây dựng trên nền tảng được các nhà sáng lập và công việc của các tổ chức thành viên hiện tại đặt ra để tiếp tục là tiếng nói hàng đầu về các vấn đề địa phương, tiểu bang và quốc gia liên quan đến bạo lực dựa trên giới tính và công bằng xã hội, chủng tộc, môi trường, sức khỏe và kinh tế cho người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương."

Bà Rachelle Arizmendi, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị AAPI Equity Alliance cho biết: "Di sản của chúng tôi rất mạnh và tương lai của chúng tôi rất tươi sáng. Trong suốt đại dịch, các tổ chức thành viên của chúng tôi vẫn kiên định và cam kết đáp ứng nhu cầu của các cộng đồng. Là AAPI Equity Alliance, chúng tôi hiểu nhu cầu đa dạng của 1.5 triệu người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương ở miền Nam California và sẽ tiếp tục bênh vực quyền của tất cả mọi người và đảm bảo tính bền vững và khả năng sống còn của các tổ chức thành viên."

Vào lúc bắt đầu đại dịch, AAPI Equity Alliance đã tham gia với Chinese for Affirmative Action (Người Hoa Kiên Quyết Hành Động, CAA) và Asian American Studies Department (Khoa Nghiên Cứu Người Mỹ gốc Á) của San Francisco State University để thành lập Stop AAPI Hate (Chống Thù Ghét người AAPI), là tổ chức hợp tác đấu tranh chống kỳ thị người Châu Á nổi lên trong đại dịch COVID-19. Nỗ lực này đã mang lại cho bà Kulkarni và những nhà sáng lập khác của Stop AAPI Hate sự công nhận "Top 100 People of 2021" (100 Người Có Ảnh Hưởng Nhất) của tạp chí TIME vì công việc chống bạo lực và tội ác thù hận chống lại người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.

Bà Kulkarni nói: "Những nỗ lực với Stop AAPI Hate chỉ là một khía cạnh trong sứ mệnh của chúng tôi, nhưng nó đã giúp làm sáng tỏ nhu cầu công bằng cho tất cả người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương. Công việc quan trọng nhất của chúng tôi được nâng cao bởi các tổ chức thành viên, như là cải thiện cuộc sống của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương thông qua sự tham gia của công dân, xây dựng năng lực và vận động chính sách."

Để biết thêm thông tin về AAPI Equity Alliance, xin truy cập vào AAPIEquityAlliance.org hoặc @AAPIEquityAlliance trên Facebook và Instagram, và @AAPIEquity trên Twitter.





Các Tổ Chức Thành Viên của AAPI Equity Alliance:

Asian Resources, Inc.

API Forward Movement (APIFM)

Asian American Drug Abuse Program, Inc. (AADAP)

Asian Americans Advancing Justice – Los Angeles (AAAJ-LA)

Asian Pacific American Dispute Resolution Center (APADRC)

Asian Pacific American Legislative Staff Network

Asian Pacific Islander Small Business Program

Asian Pacific Islanders for LGBTQ Equality- Los Angeles Chapter (API Equality – LA)

Asian Youth Center (AYC)

California Healthy Nail Salon Collaborative

Cambodia Town, Inc. (CT)

Cambodian Association of America (CAA)

Center for Asian Americans United for Self Empowerment (CAUSE)

Center for the Pacific Asian Family (CPAF)

Chinatown Service Center (CSC)

Chinese American Citizens Alliance Los Angeles (C.A.C.A)

Coalition to Abolish Slavery & Trafficking

Empowering Pacific Islander Communities (EPIC)

Faith and Community Empowerment (FACE)

Families in Good Health (FiGH)

Filipino American Service Group, Inc.

Khmer Girls in Action

Korean American Coalition – Los Angeles Chapter (KACLA)

Korean American Family Services (KFAM)

Koreatown Immigrant Workers Alliance*

Koreatown Youth & Community Center (KYCC)

KW Lee Center for Leadership

Leadership Education for Asian Pacifics, Inc. (LEAP)

Legal Aid Foundation of Los Angeles

Little Tokyo Service Center (LTSC)

National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse (NAPAFASA)

Organization of Chinese Americans - Greater Los Angeles (OCA-GLA)

Pacific Asian Consortium in Employment (PACE)

Pacific Asian Counseling Services (PACS)

Pacific Clinics - Asian Pacific Family Center (APFC)

Saahas for Cause

SmartAirLA

South Asian Network (SAN)

Special Service for Groups (SSG)

Thai Community Development Center (ThaiCDC)

UCLA Asian American Studies Center (UCLA AASC)

United Cambodian Community, Inc. (UCC)

USC Asian Pacific American Student Services (USC APASS)