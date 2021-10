Độc Giả Cả Nước Chọn Pechanga Làm Cơ Sở Resort Casino Tuyệt Vời Nhất Miền Tây Bên Ngoài Las Vegas

Pechanga Resort Casino nhìn vào quần thể hồ tắm The Cove & các tháp khách sạn.

-- Cuộc thăm dò độc giả cả nước đã hỏi các khách mộ điệu xem họ thích nhất sòng bài nào bên ngoài Vegas, và 'sòng bài khách sạn - casino hotel' nào tuyệt vời nhất cả nước --

Pechanga Resort Casino vừa được chọn mang danh hiệu Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Miền Tây Bên Ngoài Las Vegas, và 'Sòng Bải Khách Sạn - Casino Hotel' Tuyệt Vời Nhất trong cuộc bình chọn '10 Thể Loại Tuyệt Vời Nhất - 10Best' cả nước bởi độc giả USA Today. Pechanga Resort Casino là cơ sở Resort/Casino Cali duy nhất của tiểu bang được đề cử tranh giải trong cả hai thể loại. Phiếu của độc giả khắp Nước Mỹ đã đổ dồn vào cho Pechanga Resort Casino.

Các 'fan' của Pechanga ở Cali và những nơi khác đã nói với nhân viên Pechanga rằng họ đã bầu cho cơ sở Resort/Casino ở Temecula trong cuộc bình chọn cả nước này. Cuộc bình chọn '10 Thể Loại Tuyệt Vời Nhất - 10Best' của tờ USA Today đã kêu gọi độc giả bỏ phiếu cho các sòng bài ưa chuộng của mình bắt đầu từ giữa Tháng Chín. Việc bỏ phiếu đã chấm dứt vào ngày Thứ Hai, 11 Tháng Mười.





Thứ tự xếp hạng chung cuộc trong thể loại Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Bên Ngoài Las Vegas là một cơ sở Casino/Resort vùng Bờ Đông ở vị trí thứ nhất và Pechanga ở vị trí thứ hai. Ba cơ sở Casino/Resort vùng Bờ Đông đứng trước Pechanga Resort Casino trong thể loại 'Sòng Bải Khách Sạn - Casino Hotel' Tuyệt Vời Nhất.





“Quả thật là một vinh dự lớn lao được bầu làm Tuyệt Vời Nhất Miền Tây,” Andrew Masiel, Sr., Chủ Tịch Pechanga Development Corporation đã nói. “Việc được bầu làm 'tuyệt vời nhất' này là do sự nỗ lực và tận tụy mà toàn thể mọi nhân viên đã chứng tỏ, và chúng tôi muốn cám ơn tất cả và từng người một. Tất cả mọi người chúng ta đều làm việc tận lực để cống hiến đến những vị khách trân quý của chúng ta một cảm nghiệm nghỉ ngơi vui thích khó đâu sánh bằng, với các dịch vụ cung ứng theo sở thích từng vị khách bởi lực lượng nhân viên thân thiện chúng ta. Và tất cả mọi người chúng ta đều cảm thấy hãnh diện khi thấy rằng những cống hiến của mình đã được độc giả ghi nhận trong những cuộc bình chọn này.”

Từ khi những cuộc bình chọn '10 Thể Loại Tuyệt Vời Nhất - 10Best' cả nước của tờ USA Today bắt đầu được thực hiện vào năm 2015, năm nào Pechanga Resort Casino cũng được đề cử tranh giải, và năm nào cơ sở Resort/Casino ở Temecula, Cali này cũng đã chiếm được một chỗ trong 10 hạng đầu mỗi thể loại. Lừng lẫy nhất, Pechanga Resort Casino đã được bầu làm Sòng Bài #1 Hoa Kỳ vào năm 2015.

Khách đến chơi thường nhận định với nhân viên Pechanga rằng họ rất ngạc nhiên về tầm vóc của sự rộng lớn của cơ sở, cũng như của sự sang trọng, sạch sẽ, tiện nghi, đa dạng và sự thân thiện chân thực của mọi nhân viên. Khách cũng đã chỉ ra rằng Pechanga là cơ sở duy nhất ở Cali có quá nhiều các tiện nghi trong đó bao gồm một sân Golf '18-hole' hạng tranh giải vô địch, một Spa sang trọng rộng 25,000 sq.ft, 1,100 phòng và 'suite' khách sạn, một quần thể hồ tắm với diện tích rộng hơn kích thước bốn sân 'football', các chương trình giải trí, nhiều nhà hàng và 'bar' đủ loại, cùng sự hào hứng kích thích không lúc nào ngừng của sòng bài.



Những phẩm chất gây ấn tượng mạnh này cũng đã giúp Pechanga đoạt được ba kết quả đánh giá địa phương hàng đầu trong những tuần gần đây. Độc giả cả ba tờ Press-Enterprise, Orange County Register và Los Angeles Times đều vinh danh Pechanga làm Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Nam Cali năm 2021.

Pechanga Resort Casino là một cơ sở Resort/Casino đầy-đủ-dịch-vụ với 1,100 phòng và 'suite' khách sạn; một sàn sòng bài 200,000 sq.ft; một quần thể hồ tắm 4.5 acre; một sân Golf cơ hữu hạng tranh giải vô địch; 12 nhà hàng; các chương trình giải trí lôi cuốn hấp dẫn; một Spa sang trọng; một diện tích cả trong nhà lẫn ngoài trời 275,000 sq.ft cho các hoạt động đủ loại và thêm nữa, sự hào hứng kích thích 24/7.

Pechanga Resort Casino được mọi người từ Los Angeles, Orange County, San Diego và ngoài đó nữa biết tới như một chốn đến đầy vui thú, và chỉ cách Thung Lũng Xứ Sở Rượu Nho Temecula có ít phút. Bộ Tộc Pechanga Tribe nổi tiếng khắp Cali về những đóng góp trở lại cho cộng đồng.

Bên cạnh những thú vui hưởng thụ mà cơ sở Resort/Casino cống hiến, hàng ngũ lãnh đạo Pechanga luôn đặt vấn đề sức khỏe và an toàn của khách và nhân viên của mình làm ưu tiên hàng đầu. Lời hứa 'Pechanga Cares - Pechanga Chăm Lo Cho Quý Khách' luôn tiếp tục, và quý vị có thể vào Pechanga.com để biết thêm thông tin.

Pechanga Resort Casino cống hiến một trong những cảm nghiệm nghỉ ngơi/đánh bài phong phú nhất, trọn vẹn nhất ở Hoa Kỳ. Được AAA đánh giá là một cơ sở hạng Four Diamond từ năm 2002, Pechanga Resort Casino cung cấp một cơ hội vui nghỉ không đâu sánh bằng, dù là quý vị chỉ tận hưởng trong một ngày hay nhiều ngày tại sòng bài sang trọng xa hoa này. Cống hiến trên 5,000 máy kéo "nóng" nhất, các loại bài bàn, những chương trình giải trí cấp đẳng thế giới, 1,100 phòng khách sạn, món ăn thức uống, Spa và thú chơi Golf tại Journey at Pechanga, Pechanga Resort Casino rõ ràng là một chốn đến không chỉ đáp ứng được mà còn vượt quá những nhu cầu của khách và của cộng đồng. Pechanga Resort Casino thuộc quyền sở hữu và được điều hành bởi Bộ Tộc Pechanga Band of Luiseño Indians. Muốn biết thêm thông tin, xin gọi số miễn phí (877) 711-2946 hay vào thăm trang mạng www.Pechanga.com . Xin follow Pechanga Resort Casino trên Facebook Instagram và trên Twitter @PechangaCasino