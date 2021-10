Trump kêu gọi cử tri Cộng Hòa đừng đi bầu 2022 và 2024 nếu không lật ngược bầu cử Tổng Thống 2020 - 74,5% người dân SG trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 2. Tiêm trước vắc xin Covid-19 cho lứa 16-17 tuổi trong tháng 10 này. Sau hơn 10 ngày nới lỏng giãn cách, chợ truyền thống SG ế ẩm. Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đến tháng 11, SG cũng chưa thể bình thường mới'. Nghiên cứu tổ chức đại lễ cầu siêu cho ngư

Có tới 74,5% người dân SG trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 2. Tiêm trước vắc xin Covid-19 cho lứa 16-17 tuổi trong tháng 10 này. Sau hơn 10 ngày nới lỏng giãn cách, chợ truyền thống SG ế ẩm. Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đến tháng 11, SG cũng chưa thể bình thường mới'. Nghiên cứu tổ chức đại lễ cầu siêu cho người mất vì Covid-19. Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước của nhiều nghệ sĩ.

Trump kêu gọi cử tri Cộng Hòa đừng đi bầu 2022 và 2024 nếu không lật ngược bầu cử Tổng Thống 2020

- 74,5% người dân SG trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 2. Tiêm trước vắc xin Covid-19 cho lứa 16-17 tuổi trong tháng 10 này. Sau hơn 10 ngày nới lỏng giãn cách, chợ truyền thống SG ế ẩm. Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đến tháng 11, SG cũng chưa thể bình thường mới'. Nghiên cứu tổ chức đại lễ cầu siêu cho người mất vì Covid-19. Hàng quán tại Hà Nội mở cửa đón khách trở lại. Đồng Nai chưa đồng ý cho người lao động đi xe máy di chuyển qua lại với SG. Bộ Công an yêu cầu rà soát tài khoản ngân hàng trong và ngoài nước của nhiều nghệ sĩ.

Cựu quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Jeffrey Rosen đã nói khoảng 8 giờ đồng hồ hôm Thứ Tư với Ủy ban Điều tra Bạo loạn

DB Marjorie T. Greene (Cộng Hòa-GA) nổi giận vì thẩm phán dẹp đơn kiện đòi kiểm phiếu quận Fulton County.

Mỹ sẽ thực hiện các chuyến bay di tản từ Afghanistan cho công dân Mỹ, thường trú nhân tại Mỹ, người có visa

Na Uy: dùng cung tên bắn chết 5 người, sau khi cải sang Đạo Hồi, bị cảnh sát bắt đã thú tội

Thái Lan: 2 nhà sư livestream vừa giảng Phật pháp, vừa tấu hài. Quốc Hội triệu tập, xin 2 thầy chỉ giỡn nhẹ nhẹ thôi

hơn 140,000 trẻ em tại Mỹ đã mất 1 người chăm sóc chính yếu, hoặc ba mẹ, ông bà... tỷ lệ 1/500 em bị mồ côi vì dịch

California có mùa hè khô nhất, kể từ năm 1895, tương lai thê thảm vì cháy rừng, hạn hán, biến đổi khí hậu

Giám đốc công đoàn lớn nhất California từ chức sau khi bị truy tố tội trộm tiền, biển thủ, trốn thuế và nói dối hữu thệ.

HỎI 1: Có phải 1 phi công hãng Delta Air Lines chết trong khi đang bay vì chích vaccine chống COVID-19? ĐÁP 1: Không hề có chuyện đó.

HỎI 2: Mỹ kết thân với Đài Loan, chọc giận TQ? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-14/10/2021) --- Cảnh sát Na Uy hôm Thứ Năm 14/10/2021 nói đã bắt được sát thủ, người dùng cung tên bắn chết 5 người hôm Thứ Tư 13/10/2021. Sát thủ là công dân Na Uy, 37 tuổi, đã cải giáo sang Đạo Hồi, theo lời Cảnh sát trưởng khu vực là Ole Bredrup Saeverud.

Sát thủ thú nhận đã dùng cung tên ​bắn chết 5 người, gồm 4 nữ và 1 nam, tại một thị trấn khoảng 40 dặm Tây Nam của Oslo. Cảnh sát Na Uy nói hành vi sát nhân của cung thủ này được xem là hành vi khủng bố.

--- Bà Alma Hernandez, Giám đốc Điều hành Service Employees International Union California, công đoàn lớn nhất California, đã từ chức sau khi bị Bộ Trưởng Tư Pháp Rob Bonta của tiểu bang truy tố bà và chồng về nhiều tội, trong đó có tội trộm tiền, biển thủ, trốn thuế và nói dối hữu thệ.

Công đoàn này có 700,000 đoàn viên, nói đã chấp thuận thư từ chức của bà Hernandez. Bà và chồng là Jose Moscoso đã bị truy tố từ 4/10/2021 về các tội hình sự gây ra ít nhất là từ năm 2014. Riêng khoản trốn thuế, 2 vợ chồng này đã không khai số lợi tức hơn 1.4 triệu đôla từ 2014 và 2018.

--- Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các chuyến bay di tản người từ Afghanistan cho các công dân Mỹ, thường trú nhân tại Mỹ, và một số người xin visa trước khi kết thúc năm 2021, theo lời 1 quan chức ẩn danh nói với báo The Wall Street Journal hôm Thứ Năm.

Các chuyến bay sẽ khởi sự ngay sau khi Hoa Kỳ thực hiện thủ tục giấy tờ và việc tổ chức, theo tin này. Mỹ đã rút quân ra khỏi Afghanistan hoàn toàn vào cuối tháng 8/2021.

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 13/10 đến 17h ngày 14/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.092 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 3.088 ca ghi nhận trong nước (giảm 370 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 1.718 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP SG (909), Đồng Nai (647), Bình Dương (483), Tây Ninh (274), An Giang (104), Kiên Giang (80), Tiền Giang (72), Bình Thuận (61), Long An (59), Đồng Tháp (49), Đắk Lắk (44), Hậu Giang (36), Khánh Hòa (35), Lâm Đồng (28), Trà Vinh (21), Cần Thơ (20), Quảng Nam (17), Hà Nam (15), Vĩnh Long (14), Đắk Nông (12), Bến Tre (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), Bình Phước (10), Quảng Ngãi (10), Bình Định (8 ), Lào Cai (7), Quảng Bình (7), Nghệ An (7), Ninh Thuận (6), Thanh Hóa (6), Bạc Liêu (6), Bắc Ninh (4), Thừa Thiên Huế (3), Phú Yên (2), Hà Tĩnh (2), Hà Nội (1), Đà Nẵng (1), Thái Bình (1), Hải Phòng (1), Vĩnh Phúc (1), Phú Thọ (1), Kon Tum (1).

74,5% người dân SG trên 18 tuổi đã tiêm vắc xin mũi 2. Thông tin từ Sở Y tế, TPHCM ngày 14/10 cho biết, tính đến sáng cùng ngày trên địa bàn đã có 12.468.813 lượt người được tiêm vắc xin COVID-19. Trong đó có 7.095.109 lượt người được tiêm mũi 1 và 5.373.704 người được tiêm mũi 2. Chiến dịch tiêm chủng thời gian qua tại Thành phố đã được tập trung đẩy nhanh tốc độ với mục tiêu sớm bao phủ vắc xin ngừa COVID-19 đạt miễn dịch cộng đồng cho những người ở tuổi trưởng thành và người lớn tuổi, có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ cao. Thành phố đã đạt tỷ lệ gần tuyệt đối với 98,4% người trong độ tuổi tiêm chủng đã chích mũi 1 và 74,5% người đã tiêm đủ 2 mũi.

Vận chuyển 560.000 liều vắc-xin và vật tư y tế từ châu Âu về Việt Nam. Trưa nay 14-10, chuyến bay VN5538 của Vietnam Airlines chở vắc-xin cùng vật tư y tế từ Hungary, Croatia và Slovakia đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài. Số hàng y tế gồm 560.000 liều vắc-xin AstraZeneca ngừa Covid-19 và 12,5 tấn vật tư y tế. Trong đó, số vắc-xin AstraZeneca ngừa Covid-19 gồm 100.000 liều do Chính phủ Slovakia tặng, 60.000 liều do Chính phủ Croatia tặng và 400.000 liều do Chính phủ Hungary nhượng lại cho Việt Nam theo cơ chế phi lợi nhuận.





Tiêm trước vắc xin Covid-19 cho lứa 16-17 tuổi trong tháng 10 này. Ngày 14-10, Bộ Y tế đã có Văn bản số 8688/BYT-DP về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các viện vệ sinh dịch tễ, viện Pasteur. Theo Bộ Y tế, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục mua, nhập khẩu và tiếp nhận các loại vắc xin có công nghệ sản xuất khác nhau (vắc xin mRNA, vắc xin bất hoạt...). Một số loại vắc xin phòng Covid-19 theo hướng dẫn của nhà sản xuất đã có chỉ định tiêm cho trẻ em.

Sau hơn 10 ngày nới lỏng giãn cách, chợ truyền thống SG ế ẩm. Sau dịch, giá cả ổn định do nguồn hàng nhập về rất dễ dàng, tuy nhiên sức mua bị giảm mạnh do tâm lý người dân chưa dám đi chợ. Theo Sở Công Thương TP.HCM, tính đến 10h ngày 8/10, trên địa bàn TP có 34/234 chợ truyền thống hoạt động trở lại, 200 chợ vẫn đang tạm ngưng hoạt động. Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới cho biết, số lượng tiểu thương tại chợ tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 đạt trên 96%, còn lại đang chờ tiêm mũi 2 khi đủ thời gian. Các khu kinh doanh đều trang bị màng che để đảm bảo công tác phòng chống dịch. "Hiện, sức mua của chợ đã giảm rất nhiều so với trước đây, một trong những nguyên nhân là do điểm kinh doanh tự phát xuất hiện nhiều, người mua hàng với tâm lý không cần phải kiểm tra chứng nhận đã tiêm vaccine, không mất thời gian gửi xe, giao dịch nhanh nên họ chọn lựa mua ở những nơi buôn bán tự phát thay vì vào chợ mua", Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Bình Thới chia sẻ.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: 'Đến tháng 11, SG cũng chưa thể bình thường mới'. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng dù diễn biến dịch bệnh của TP hiện nay đang có chiều hướng thuận lợi, nhưng đến tháng 11, TP.HCM vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường mới. Từ kinh nghiệm của thế giới, ông Mãi cho biết không ai có thể nói trước được điều gì khi dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp và khó lường. Đến thời điểm này, dù tình hình dịch tại TP đã cải thiện và đạt được thành quả nhất định, chưa thể khẳng định là đã bền vững hay chưa. "Không thể nói khoảng thời gian nhất định nào TP bình thường mới. Điều này phụ thuộc vào công tác kiểm soát dịch bệnh của TP. Ngay cả khi hiện nay diễn tiến dịch đang theo chiều hướng thuận lợi thì tháng 11, TP vẫn chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn", ông Mãi nói.

Nghiên cứu tổ chức đại lễ cầu siêu cho người mất vì Covid-19. Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu tập trung triển khai các hoạt động chăm lo cho trẻ mồ côi, người già neo đơn; tổ chức tổng kết để tri ân cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế, tình nguyện viên tuyến đầu cùng những nhà thiện nguyện, nhà hảo tâm... Phát biểu kết luận tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa XI diễn ra ngày 14-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho hay Thành ủy TP HCM thống nhất với đề nghị của Chủ tịch UBND TP nghiên cứu đề xuất hình thức phù hợp để tổ chức đại lễ cầu siêu cho đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 vừa qua.





Bộ trưởng GD&ĐT đề nghị cho học sinh ngoại thành Hà Nội đến trường. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội tính toán để cho học sinh đi học trở lại sau khi TP cơ bản kiểm soát được dịch, trong đó có thể cho học sinh khu vực ngoại thành đi học trở lại trước…

Quán càphê, hàng ăn tại Hà Nội mở cửa đón khách trở lại. Hầu hết các quán ăn, quán càphê đều nhộn nhịp khi bắt đầu đón khách trở lại sau 3 tháng Hà Nội thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được phép kinh doanh, phục vụ tại chỗ, không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách hoặc có vách ngăn/tấm chắn, chủ cơ sở và nhân viên phải được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19; yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR.

Đồng Nai chưa đồng ý cho người lao động đi xe máy di chuyển qua lại với SG. UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất bổ sung phương án cho người lao động đi lại giữa tỉnh và TP.HCM, song chỉ cho phép ô tô, chưa cho phép xe máy. Ngày 14/10, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi UBND TP.HCM về việc thống nhất bổ sung phương án cho người lao động di chuyển giữa TP.HCM và Đồng Nai bằng phương tiện cá nhân. Đồng Nai: Hơn 80% doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động lại.

Hải Phòng cho phép hàng quán vỉa hè bán hàng tại chỗ từ 5 - 22h. Theo văn bản số 7748/UBND-VX của UBND TP.Hải Phòng, thành phố cho phép các dịch vụ ăn uống hè phố mở bán hàng tại chỗ từ 5h đến 22h hằng ngày. Cụ thể, từ 0h ngày 13.10, thành phố Hải Phòng cho phép mở lại một số hoạt động kinh doanh dịch vụ các quán Game, dịch vụ Internet, trò chơi điện tử. Các dịch vụ ăn uống trên các hè phố được mở bán hàng tại chỗ từ 5h đến 22h hàng ngày. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, quản lý người lao động ngoại tỉnh; định kỳ xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 hàng tuần cho 30% công nhân, người lao động.

Đồng Nai: Hơn 80% doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động lại. Ngày 14-10, Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai (DIZA) cho hay có hơn 80% doanh nghiệp tại 31 khu công nghiệp trên địa bàn đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng tạm dừng sản xuất do dịch COVID-19.

Cụ thể, từ cuối tháng 9 đến nay, hàng loạt doanh nghiệp trên địa bàn bắt đầu hoạt động trở lại. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.400 doanh nghiệp trong tổng số hơn 1.700 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã sản xuất kinh doanh (chiếm tỉ lệ hơn 80%) và trên 334.000 lao động trong tổng số trên 615.000 lao động trở lại làm việc (chiếm tỉ lệ 54,3%).

được dịch COVID-19. Theo Sở Y tế tỉnh Hà Nam, đến nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã cơ bản được kiểm soát. Những ngày gần đây, số bệnh nhân mới đã có dấu hiệu giảm, các ca mắc mới đều đã được quản lý y tế trong khu phong tỏa và cách ly tại nhà. Ngày 14/10, tỉnh ghi nhận 15 ca mắc COVID-19. Tại thành phố Phủ Lý - “điểm nóng” dịch COVID-19 tính đến thời điểm này có 436 ca mắc. Sau 7 ngày (từ 0 giờ ngày 8/10 đến 15/8) tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Các khu vực phong toả được thu hẹp. Các trường hợp F1, F2 cách ly tại nhà đều được giám sát và quản lý chặt chẽ. Đến nay, hơn 90% dân số của thành phố đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19.Bộ Công an yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng rà soát tài khoản Đàm Vĩnh Hưng, Thuỷ Tiên, Trấn thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Ngày 14/10, nguồn tin từ Bộ Công an cho biết, động thái này nằm trong quá trình xác minh theo đơn tố cáo, dư luận, cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số nghệ sĩ đã lợi dụng việc quyên góp từ thiện, cứu trợ người dân miền Trung mùa lũ năm 2020. Những nghệ sĩ này bị cho là thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân, có dấu hiệu Lạm dụng tín nhiệm tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.---hôm Thứ Tư 13/10/2021 đưa ra bản văn kêu gọi, "Nếu chúng ta không giải quyết xong vụ Gian Lận Bầu Cử Tổng Thống 2020 (mà chúng tôi đã ghi hồ sơ kỹ càng), người Cộng Hòa sẽ không bỏ phiếu trong năm 2022 hay 2024 làm chi. Đây là điều quan trọng nhất để người Cộng Hòa làm."Các viên chức Cộng Hòa kinh hoàng, vì nếu cử tri ủng hộ Trump không đi bầu, thì Dân Chủ sẽ thắng lớn 2022 và 2024. Nhiều người Cộng Hòa tại Georgia đã có kinh nghiệm bi thảm tương tự, họ nghĩ rằng TRump đã làm Cộng Hòa thua 2 ghế Thượng nghị sĩ trong bầu cử ngày 5/1/2021, khi Trump tới Georgia trước ngày bầu cử 2 ghế đó và chỉ than phiền về cái gọi là "gian lận" bầu cử.Cộng Hòa tại tiểu bang Georgia bây giờ cũng sợ chuyện tương tự xảy ra, khi Trump trong buổi tụ họp đông người hồi tháng 9/2021 đã tấn công Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa-GA) là Cộng Hòa giả hình.Phó Thống Đốc Geoff Duncan (Cộng Hòa) của Georgia đã cảnh cáo rằng cái thất bại đau đớn 2020 của Trump đang đẩy Trump tới chỗ làm hại cho Cộng Hòa. Duncan thúc giục cử tri Cộng Hòa đi bầu: "Bản tuyên bố mời gọi đừng đi bầu [của Trump] là một nhắc nhở đau đớn rằng tự ái của Trump quan trọng hơn Cộng Hòa."Tuy nhiên, những người cựu Cộng Hòa, tức là cựu Cộng Hòa truyền thống, đưa ra bản tuyên bố nói rằng, "Trump nói đúng --- Cộng Hòa nên ngồi một chỗ, chớ đi bầu giữa kỳ làm chi."---Jeffrey Rosen của chính phủ Trump đã nói chuyện khoảng 8 giờ đồng hồ hôm Thứ Tư với Ủy ban Hạ Viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021, theo báo Washington Post, về những ngày cuối Rosen làm việc trong chính phủ Trump.Rosen kể về nỗ lực của ông đã chống lại Trump khi Trump yêu cầu Bộ Tư Pháp phái tuyên bố bầu cử 2020 là gian lận. Nhiều câu hỏi trong buổi điều trần của Rosen xoay quanh tương tác của Rosen với Jeffrey Clark (cựu viên chức Bộ Tư Pháp), người mà Ủy ban hôm Thứ Tư đã đưa trát đòi ra điều trần.Báo Washington Post kể rằng chính Clark chấp thuận và cho lưu hành một bản thảo lá thư đề ngày 28/12/2021, gửi cho Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa - Georgia) thúc giục các quan chức Georgia điều tra những cái mà Trump chụp mũ là gian lận.Hồi đầu tháng 1/2021, Trump cũng nêu kế hoạch sa thải quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Rosen để đưa Clark lên thay, vì Clark là người muốn lật ngược kết quả bầu cử để cho Trump bám ghế. Chưa rõ, Clark có sẽ tuân lệnh điều trần theo trát đòi hay không.---cho thấy chết vì đại dịch COVID-19 đã tới hơn 710,000 người, trong đó riêng tại California là 70,000 người chết dịch.Kết quả vì những cái chết vì đại dịch đó, hơn 140,000 trẻ em tại Mỹ đã mất một người chăm sóc. Nghiên cứu này cho thấy khoảng cứ mỗi 500 trẻ em Mỹ là có 1 em bị nạn mồ côi vì đại dịch đã giết chết một bậc ba mẹ hay ông bà đang chăm sóc các em.Trẻ em gốc thổ dân da đỏ và thổ dân Alaska bị thiệt hại nhiều nhất, rồi tới trẻ em da đen, rồi tới trẻ em gốc Latino. Tính chung hết, trẻ em các sắc tộc thiểus ố chiếm 65% trong số trẻ em bị mất người chăm sóc chính yếu vì dịch.Nhóm 3 tiểu bang có số trẻ em nhiều nhất bị mất người chăm sóc chính yếu là: California, Texas và New York. Đặc biệt, có từ 49% tới 67% trẻ em mất người chăm sóc chính yếu tại California, Texas và New Mexico là gốc Latino.---đã gặp mùa hè khô nhất, tính kể từ năm 1895. Chỉ số Hạn Hán The Palmer Drought Severity Index nói rằng trong các tháng 7/2021, 8/2021, và 9/2021 độ khô trung bình hàng tháng là -6.8, theo báo San Francisco Chronicle.Lần cuối cùng California có mùa hè khô như thế là năm 1895. Số đo -6.8 ó nghĩa là California hạn hán nghiêm trong trong 3 tháng đó. Chỉ số đó đo nhiệt độ, số lượng nước trong đất, và số lượng mưa hay tuyết rơi xuống mặt đất.Craig Clements, Giám đốc viện nghiên cưu Fire Weather Lab tại San Jose State University, từng nói rằng tình hình cháy rừng nghiêm trọng là "kết hợp của mọi thứ -- biến đổi khí hậu, nhiều thập niên chống cháy rừng và hạn hán."--- Bản tin Reuters hôm 13/10/2021 loan tin rằngvới những livestream (phát sóng trực tiếp) trên mạng Facebook. Hai vị sư này đã kết hợp giảng giáo pháp cung lúc với những câu nói đùa phi-truyền-thống.Hai nhà sư --- Phra Maha Paiwan Warawanno, 30 tuổi, và Phra Maha Sompong Talaputto, 42 tuổi --- nói bằng tiếng lóng của giới trẻ Thái Lan đã thu hút lượng người theo dõi (followers) trên Facebook là 2.5 triệu người chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện.Cô Onravee Tangmeesang, 32 tuổi, đêm Thứ Sáu nào cũng vào theo dõi hai thầy này, vì các căng thẳng và nỗi lo về việc làm, về tiền, về gia đình, về đại dịch và về mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng khi hai nhà sư tạo ra được những tiếng cười.Tuy nhiên, các buổi livestream hàng tuần của 2 nhà sư không được giới bảo thủ Phật Giáo ưa chuộng. Hai vị sư mới tháng trước đã bị triệu tập tới 1 ủy ban Quốc hội về tôn giáo để giải thích về việc 2 thầy lên mạng vừa giảng kinh, vừa đùa giỡn. Và các quanc hức cao cấp chính phủ xin 2 thầy nói giỡn cũng nhẹ nhẹ và tránh "hàng vi không thích đáng."Giới trẻ suy nghĩ khác. Pongsak Sangla, 36 tuổi, nói rằng 2 nhà sư đã đưa người ta vào lại Phật Giáo lần nữa, khi rời các nghi lễ mất thì giờ trong đời sống bận rộn. Sangla nói, "Thời này đổi rồi."---(Cộng Hòa-GA) hôm Thứ Tư 13/10/2021 đã bày tỏ giận dữ sau khi một thẩm phán Georgia dẹp bỏ 1 đơn kiện yêu cầu kiểm phiếu lại ở quận Fulton County.Theo tin AP, Thẩm phán trưởng Brian Amero của Tòa Quận Henry County phán lệnh rằng đơn kiện không nêu ra cụ thể chuyện thiệt hại cụ thể. Đơn kiện nộp lên do 1 nhóm 9 cử tri Georgia nói rằng bầu cử 2020 là gian lận.DB Greene thú nhận phán lệnhc ủa tòa này là "một tin thiệt hại kinh khủng" trong khi bà lên làn sóng Real America's Voice nói chuyện với người dẫn chương trình là Steve Bannon.DB Greene gọi chuyện không chó kiểm phiếu lại là hành động "khôngt hể tha thứ trong các tiểu bang mà người Cộng Hòa nắm chính quyền. Chúng ta là những người được ơn phước nhất. Tôi muốn nói là, nếu bạn là đàn bà, đang nghe làn sóng này, bạn biết máy giặt là ơn phước, máyr ửa chén là ơn phước. Xe hơi là ơn phước, điện thoại là ơn phước..."DB Greene nói rằng mọi chuyện là Quốc Hội phải chịu trách nhiệm, có 435 người trong Hạ Viện, phải quy lỗi cho họ. Tiểu bang Georgia là truyền thống Cộng Hòa, hiện nay các chức vụ cáo cấp nhất nơi đây là trong tay người Cộng Hòa.---Có phải 1 phi công hãng Delta Air Lines chết trong khi đang bay vì chích vaccine chống COVID-19?: Không hề có chuyện đó. Một phát ngôn nhân cơ quan không lưu Federal Aviation Administration (FAA) nói, sở không có chứng cớ gì về chuyện như thế đã xảy ra. Tin đồn nhảm nói rằng 1 phi cơ của hàng không Delta Air Lines buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công chết vì chích ngừa COVID-19.Tin đồn đó không nói tên phi công la gì, không nói chuyện xảy ra ngày nào, cũng không nói hạ cánh khẩn là địa điểm nào.Hàng không Delta Air Lines cũng đưa ra bản văn, nói không hề có chuyện như thế.Chi tiết:---Mỹ kết thân với Đài Loan, chọc giận TQ?: Đúng thế. Sau đây là toàn văn bản tin từ thông tấn RTI của chính phủ Đài Bắc.- 13/10/2021Theo ấn phẩm "The Harvard Crimson" của trường Đại học Harvard đưa tin, do trường Đại học Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh ngày càng trở nên không thân thiện, vì thế kế hoạch mang tên "Học viện Harvard Bắc Kinh” (Harvard Bejing Academy) cung cấp các lớp tiếng Trung cấp tốc vào mùa hè của Đại học Harvard, bắt đầu từ năm sau sẽ chuyển sang hợp tác với trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Tên của khóa học cũng sẽ được đổi từ "Học viện Harvard Bắc Kinh” thành “Học viện Harvard Đài Bắc” (Harvard Taipei Academy). Đại học Quốc gia Đài Loan cũng xác nhận thông tin trên, cho biết có 60 sinh viên Đại học Harvard dự kiến sẽ đến trường Đại học Quốc gia Đài Loan tham gia khóa học tiếng Trung kéo dài 8 tuần vào mùa hè năm sau.

Trong cuộc họp báo cáo tình hình vận hành của Bộ Giáo dục tại Ủy ban Văn hóa và Giáo dục Viện Lập pháp vào ngày 13/10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục ông Phan Văn Trung biểu thị vô cùng hoan nghênh Đại học Harvard đến Đài Loan hợp tác với Đại học Quốc gia Đài Loan trong dự án giảng dạy tiếng Trung.

Bộ Giáo dục cho biết sẽ xúc tiến dự án "Tiếng Trung ưu việt" trong năm nay, dự kiến chọn ra những trường đại học trong nước có khả năng giảng dạy tiếng Trung hợp tác với các trường đại học chất lượng cao ở châu Âu và Mỹ. Hiện tại đã chọn ra 10 trường gồm Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Sư Phạm, Chính Trị v,v... cùng hợp tác với 21 trường đại học tại Mỹ, trong đó bao gồm kế hoạch hợp tác giảng dạy tiếng Trung của Đại học Harvard.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phan Văn Trung nhấn mạnh, Đài Loan là một quốc gia dân chủ phát triển, tự do học thuật, hoan nghênh tất cả mọi người thuộc các quốc gia có nhu cầu học tiếng Trung đến với Đài Loan.

Ông Phan Văn Trung nói: "tiếng Trung là một ngôn ngữ quan trọng trong xu thế phát triển chung của tương lai, Đài Loan sẵn sàng đóng góp những cống hiến lớn nhất trong lĩnh vực này, hy vọng sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế, từ đó Đài Loan cũng có thể trở thành đối tác tốt nhất trong việc thúc đẩy chính sách song ngữ của các nước."

Ủy viên Hoàng Quốc Thư đặt câu hỏi chỉ ra rằng, Đài Loan có triển vọng trở thành trung tâm giáo dục Hoa ngữ lớn nhất toàn cầu, nhưng kế hoạch "Tiếng Trung ưu việt" theo dự kiến trong vòng 3 năm với kinh phí năm đầu tiên chỉ ở mức 45 triệu Đài tệ, con số này thấp hơn rất nhiều so với kinh phí 1,6 tỷ Đài tệ của Kế hoạch xuất khẩu ngành nghề giáo dục Hoa ngữ trong 8 năm, vì thế Bộ Giáo dục nên tiếp tục mở rộng nhu cầu giáo dục Hoa ngữ.

Ông Phan Văn Trung phản hồi cho biết, kế hoạch "Tiếng Trung ưu việt" thuộc kế hoạch cơ bản, không phải là chương trình thúc đẩy giáo dục tiếng Trung duy nhất của Bộ Giáo dục.

https://vn.rti.org.tw/news/view/id/2006157

