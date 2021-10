Hàng hóa về SG nhiều, giá cả đã giảm. Phố SG nhộn nhịp trong sáng đầu tiên 'mở cửa'. Đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10. Xe khách, xe buýt, ôtô công nghệ ở SG hoạt động trở lại từ 5-10. Có bệnh viện tư thu hàng trăm triệu đồng khi điều trị COVID-19.

- 3 nữ Dân Biểu Dân Chủ kể lại thời trẻ, phải phá thai; các nữ DB Cộng Hòa lớn tiếng chống phá thai

- hàng hóa về SG nhiều, giá cả đã giảm. Phố SG nhộn nhịp trong sáng đầu tiên 'mở cửa'. Xin cho công nhân tự chạy xe đi làm giữa SG và 4 tỉnh lân cận. Không cần xét nghiệm khi đi máy bay với người đã tiêm vaccine. Đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10. Xe khách, xe buýt, ôtô công nghệ ở SG hoạt động trở lại từ 5-10. Cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 7 lô vắc xin Covid-19 Hayat-Vax (của TQ) đầu tiên. Có bệnh viện tư thu hàng trăm triệu đồng khi điều trị COVID-19. Năm 2025, VN làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine.

- Tòa liên bang hôm nay nghe tranh luận: Bộ Tư Pháp Biden đòi chận luật Texas cấm phá thai sau 6 tuần

- DB Greene (Cộng Hòa-GA) tố TT Biden là Cộng Sản, dọa giúp bứng ghế các DB Cộng Hòa ủng hộ dự luật hạ tầng

- băng ghi âm Cảnh sát Công Viên Hoa Kỳ: từ 9:00 giờ sáng 6/1/2021 nhiều đơn vị cảnh sát phải lùi để tự vệ

- Biden: cấm các hóa đơn y tế tính giá trên trời nhắm vào bệnh nhân vô ý chữa bệnh ngoài mạng bảo hiểm

- Texas dìm phiếu, ra luật xóa bỏ các thùng nhận phiếu bầu sớm, cấm ngồi xe lái vô phòng phiếu thò tay bầu

- Liên hội các hội đồng học khu NSBA xin FBI giúp: các nhóm bảo thủ ngày càng bạo lực nhắm vào các nhà giáo

- Joe Rogan đưa ra thuyết âm mưu mới: Biden chích ngừa mũi thứ 3 trực tiếp truyền hình chỉ là đóng phim

- Powerball, đêm Thứ Bảy 2/10/2021 sẽ xổ số, lô độc đắc ít nhất 620 triệu đô, lớn thứ 10 lịch sử xổ số Mỹ

- Pennsylvania: kẻ say rượu lái xe đụng chết 4 người gốc Việt thú tội, xin lỗi, và bị kêu án 8-20 năm tù

- khoa học gia: tổ tiên loài người mất đuôi từ 25 triệu năm trước vì có biến chủng gene TBXT

- HỎI 1: Dự luật xây hạ tầng do Biden hỗ trợ có điều khoản sẽ đánh thuế lái xe theo dặm đường? ĐÁP 1: Không có điều khoản đó.

- HỎI 2: Thư từ, bưu kiện sẽ chậm hơn? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB- 1/10/2021) --- Lại chụp nón cối cho Tổng Thống Biden. Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-GA) đã chỉ trích các đồng viện Cộng Hòa sau khi nghe tin đồn rằng họ sẽ bỏ phiếu ủng hộ dự luật xây hạ tầng. Ban đầu, Chủ tịch Hạ Viện tính cho bỏ phiếu vào đêm Thứ Năm 30/9/2021 nhưng rồi hoãn lại.

Khi dự luật được bỏ phiếu trên Thượng Viện hồi tháng 8/2021 thông qua với tỷ phiếu 69-đối với-30 với 19 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa ủng hộ dự luật 1.2 ngàn tỷ đôla. Bây giờ là chuyện của Hạ Viện.

Dân Biểu Greene phóng lên mạng chỉ trich các Dân Biểu Cộng Hòa vì nghe đồn là nhiều Dân Biểu này nhượng bộ áp lực của Pelosi: "Có tin đồn là một vài Dân Biểu Cộng Hòa đang đầu hàng áp lực của Pelosi. Thiệt là tội nghiệp khi một số Cộng Hòa sắp thông qua dự luật Cộng sản của Biden."

Tiếp đó, DB Greene hăm dọa sẽ hỗ trợ việc bứng ghế các Dân Biểu Cộng Hòa trong bầu cử sơ bộ 2022, và đích thân bà sẽ gửi tiền giúp các đối thủ các DB Cộng Hòa đó "nếu họ bỏ phiếu thuận dự luật Hạ Tầng hay dự luật ngân sách 3.5 ngàn tỷ đô."

--- Hôm Thứ Năm là một ngày đầy xúc động tại Hạ Viện: 3 nữ Dân Biểu kể kinh nghiệm riêng thời mới lớn, khi họ phải phá thai. Đó là cuộc điều trần về quyền phá thai, một quyền được Hiến Pháp bảo vệ qua hồ sơ "Roe v. Wade" năm 1973 nhưng bây giờ một số tiểu bang, đi đầu là Texas, vượt rào.

Dân Biểu Cori Bush (Dân Chủ, Missouri) kể rằng khi bà 17 tuổi, bị 1 người đàn ông trong chuyến cắm trại nhà thờ tổ chức hiếp dâm, sau đó bà tới y viện phá thai, bị nhìn với thành kiến "các cô da đen như là rác"...

Dân Biểu Barbara Lee (Dân Chủ, Calif.) kể rằng khi bà 16 tuổi, phải phá thai ở Mexico tại 1 "y viện đường hẻm" thời 1960s. Bà nói bà may mắn còn sống vì lúc đó nhiều thiếu nữ chết vì phá thai không an toàn.

Dân Biểu Pramila Jayapal (Dân Chủ, Wash.) kể rằng sau khi sinh non em bé đầu tiên, nặng chưa tới 2 pounds, lần thứ nhì có bầu tuy uống thuốc ngừa thai và phải phá thai sau khi được bác sĩ nói là cơ nguy tử vong cả mẹ và con.

Một số dân biểu Cộng Hòa đã đưa ra luận cứ chống phá thai, chủ yếu giảng đạo. Trong đó có DB Kat Cammack (Cộng Hòa, Florida) kể rằng mẹ của bà lúc đó mới bị đột quỵ, được khuyên nên phá thai khi có bầu người chị của Cammack, nhưng từ chối, rồi "Mẹ tôi sống sót. Tôi sống sót..."

--- Hôm nay, Thứ Sáu 1/10/2021, Thầm phán khu vực liên bang Robert Pitman trong một phiên tòa ở Austin sẽ cân nhắc về đơn kiện của chính phủ Biden chống lại một luật mới của Texas về siết phá thai. Luật mới Texas tên là SB-8 cấm phá thai sau thời kỳ 6 tuần lễ, thời điểm nhiều phụ nữ chưa biết có bầu.

Thầm phán Pitman sẽ nghe tranh luận từ 2 phía hôm Thứ Sáu xem có nên tạm ngưng áp dụng luật SB-8 hay không. Bộ Tư Pháp thúc giục quyết định sớm, nhưng Thẩm phán Pitman không lộ ý gì là ông sẽ phán xử sớm hay không.

Dự kiến, ngay cả khi Thẩm phán Pitman ra lệnh hoãn áp dụng luật SB-8, thì Texas sẽ đưa ra Tòa Kháng Án số 5, nơi trước đó đã cho phép luật này áp dụng.

--- Bình luận gia Rachel Maddow trên đài MSNBC đêm Thứ Năm nói về một băng ghi âm mới tìm được của Cảnh sát Công Viên Hoa Kỳ trong ngày bạo loạn 6/1/2021, cho thấy mức độ nguy ngập và nghiêm trọng mà nhiều người không thấy.

Băng ghi âm mới này là do hội bất vụ lợi Citizens for Responsibility and Ethics in Washington tìm được, cho thấy mức độ bạo loạn nguy ngập từ 9:30 giờ sáng ngày 6/1/2021, lúc đó một số cảnh sát phải lùi vào trong tòa nhà tượng đài Washington Monument để tự vệ.

Băng ghi âm cho thấy đám đông cuồng Trump từ 9 giờ sáng đã tràn ngập một số nơi trong thành phố và tại sân tòa nhà Quốc Hội, và có nơi cảnh sát chịu thua, đã lùi lại.

Video này dài 7 phút, xem ở đây:

https://youtu.be/0NCj9a57pps

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 30/9 đến 17h ngày 01/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 6.957 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 6941 ca ghi nhận trong nước (giảm 996 ca so với ngày trước đó) tại 37 tỉnh, thành phố (có 3.897 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. SG (3.670), Bình Dương (1.787), Đồng Nai (735), An Giang (116), Long An (107), Kiên Giang (81), Tiền Giang (71), Bình Thuận (61), Tây Ninh (50), Hà Nam (50), Cần Thơ (30), Quảng Bình (17), Quảng Trị (16), Khánh Hòa (15), Ninh Thuận (15), Đồng Tháp (13), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Bình Định (13), Bạc Liêu (13), Bình Phước (11), Hà Nội (8 ), Gia Lai (6), Phú Yên (6), Quảng Ngãi (6), Thanh Hóa (5), Vĩnh Long (4), Đắk Nông (3), Hà Tĩnh (3), Bến Tre (3), Nam Định (3), Bắc Giang (2), Đà Nẵng (2), Phú Thọ (2), Quảng Nam (1), Nghệ An (1), Hưng Yên (1), Cà Mau (1).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 136 ca tử vong tại TP. SG (96), Bình Dương (19) Long An (5), Đồng Nai (5), Cần Thơ (3), An Giang (2), Tiền Giang (2), Đồng Tháp (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Kiên Giang (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 167 ca.





Ngày 1/10, hàng hóa về SG nhiều, giá cả đã giảm. Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chiều 1/10, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng hàng về TP Hồ Chí Minh trong ngày đạt 5.137 tấn. Lượng hàng hóa về nhiều nên giá cả nhiều mặt hàng trong ngày 1/10 cũng được điều chỉnh xuống. Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày đầu mở cửa lại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nguồn cung các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khá phong phú, giá cả nhiều mặt hàng thực phẩm như rau, củ quả, thịt lợn, hải sản... đã được giảm giá tới 60% để kích cầu tiêu dùng.

Đường phố SG nhộn nhịp buổi sáng đầu tiên 'mở cửa'. Sáng 1/10, ngày đầu 'mở cửa' sau thời gian dài giãn cách xã hội, các con đường hướng vào trung tâm đã trở lại nhộn nhịp. Dù chưa xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nhưng mật độ phương tiện đã tăng hơn những ngày trước rất nhiều. Các phương tiện lưu thông thoải mái sau khi hàng trăm chốt kiểm soát nội đô TPHCM được tháo dỡ, lực lượng chức năng trực chốt chuyển qua tuần tra lưu động. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bắt đầu hoạt động lại nên lưu lượng phương tiện lưu thông cũng bắt đầu tăng.





Đề xuất cho công nhân tự chạy xe đi làm giữa SG và 4 tỉnh lân cận. Sở GTVT TPHCM vừa trình UBND TPHCM dự thảo phương án tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển giữa TPHCM và một số tỉnh lân cận. Theo dự thảo, Sở GTVT TPHCM đề xuất cho người lao động chạy xe cá nhân (ôtô, môtô, xe máy) đi làm trong phạm vi TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh. Điều kiện là người lao động đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng. Đồng thời, người lao động cần có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính định kỳ 7 ngày/lần.

Dân tỉnh đến SG khám chữa bệnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính. UBND TP HCM đã gửi văn bản tới 5 tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An và Tây Ninh để lấy ý kiến dự thảo về phương án tổ chức giao thông cho một số đối tượng giữa TP HCM và các tỉnh này trong giai đoạn hiện nay. Theo dự thảo, người dân từ các tỉnh đến TP HCM để khám chữa bệnh (trừ trường hợp cấp cứu) phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 còn hiệu lực 72 giờ và đảm bảo một trong các điều kiện: có giấy chuyển viện (của bệnh viện) từ các tỉnh đến bệnh viện tại TP HCM hoặc giấy hẹn tái khám của các bệnh viện tại TP; giấy xác nhận của chính quyền địa phương (cấp phường, xã) cho phép đến TP khám chữa bệnh.

Không cần xét nghiệm khi đi máy bay với người đã tiêm vaccine. Hiệu lực từ hôm nay, ngày 1/10. Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành hướng dẫn để các tỉnh, thành dựa vào, căn cứ thêm tình hình thực tế để ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tại địa phương. Đối với hành khách đi phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy, tuyến từ bờ ra đảo, Bộ GTVT yêu cầu tuân thủ 5K và khai báo theo quy định của Bộ Y tế. Hành khách đi máy bay, tàu hỏa, tàu biển (trừ tuyến từ bờ ra đảo) phải tuân thủ 5K và âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ; không yêu cầu xét nghiệm đối với người đã tiêm 1 liều vaccine sau 3 tuần hoặc đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Đưa khoảng 1.300 người dân về quê trong ngày 1/10. Công an TP.HCM cho biết đã giải quyết cho khoảng 1.300 người dân được về quê trong sáng 1/10. Tại họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM diễn ra chiều 1/10, Thượng tá Trần Thanh Giang, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP cho biết, ngay khi nắm được thông tin người dân kéo qua các chốt cửa ngõ TP, lực lượng công an đã phối hợp với các sở ban ngành phát loa tuyên truyền, vận động người dân quay trở lại và thực hiện 5K đảm bảo yêu cầu về mặt y tế. Trong đoàn có rất nhiều trẻ em, phụ nữ mang thai, chính vì vậy việc đi lại tự phát sẽ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất lớn.





Xe khách, xe buýt, ôtô công nghệ ở SG hoạt động trở lại từ 5-10. Xe buýt, xe khách, xe hợp đồng và xe du lịch sẽ được hoạt động trở lại từ ngày 5-10 với số lượng phương tiện hạn chế; riêng xe ôm công nghệ chưa được phép hoạt động. Với taxi, mỗi đơn vị đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 20% số xe quản lý. Với xe du lịch, mỗi đơn vị kinh doanh được đăng ký số lượng phương tiện hoạt động tối đa không vượt quá 30% số xe quản lý. Riêng xe ôm công nghệ chở người ở TP HCM, hiện chưa được phép hoạt động.

Cấp giấy chứng nhận xuất xưởng cho 7 lô vắc xin Covid-19 Hayat-Vax (của TQ) đầu tiên. Ngày 1-10, Viện Kiểm định quốc gia về vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) đã cấp giấy chứng nhận xuất xưởng vắc xin, sinh phẩm cho 7 lô vắc xin phòng Covid-19 Hayat-Vax sản xuất tại Junphar (Gulf Pharmaceutical Industries), Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) do Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex nhập khẩu. Đây là 7 lô vắc xin đã được nhập khẩu về Việt Nam ngày 29-9 vừa qua, với tổng số hơn 1 triệu liều.

Đến năm 2025, VN làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine.

Có bệnh viện tư thu hàng trăm triệu đồng

Vui mừng ra công viên tập thể dục

Người Sài Gòn ồ ạt đi sửa xe máy.

TP Cần Thơ

https://www.newscientist.com/article/2291130-how-our-ape-ancestors-suddenly-lost-their-tails-25-million-years-ago/

Ngày 1.10, thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1654/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Nghiên cứu sản xuất vaccine sử dụng cho người đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu 100% vaccine trong nước đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm cho Chương trình tiêm chủng mở rộng và một số vaccine khác; từng bước đưa vaccine Việt Nam tham gia thị trường quốc tế. Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine; đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine và sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine.khi điều trị COVID-19. Thanh tra Sở Y tế TPHCM đang xác minh vụ việc bệnh viện tư nhân thu hàng trăm triệu đồng của bệnh nhân điều trị COVID-19. Tại họp báo chiều 1.10, trả lời câu hỏi của Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM xác nhận đã nhận được phản ánh về việc thu hàng trăm triệu đồng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 liên quan tới một bệnh viện cụ thể ở TPHCM. “Hiện nay, Thanh tra Sở Y tế cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra, xác minh và sẽ có thông báo”, bà Mai nói.ngày đầu SG nới lỏng giãn cách. Sáng 1/10, ngày đầu tiên TPHCM nới lỏng giãn cách xã hội, nhiều người dân hồ hởi ra công viên tập thể dục, chơi thể thao... sau nhiều ngày ở nhà để phòng, chống dịch COVID-19.Ngày đầu sau giãn cách kéo dài hơn 3 tháng, người dân tấp nập đi sửa xe máy vì ắc-quy hư, chuột cắn dây điện. Ngày 1/10, sau hơn ba tháng giãn cách xã hội kéo dài vì dịch Covid-19, các tiệm xe máy đông đúc khách mang xe đến kiểm tra, sửa chữa. Các chủ tiệm sửa chữa tư nhân, cửa hàng xe máy chính hãng cho biết, vấn đề chính của khách gặp phải là ắc-quy để lâu không sử dụng bị yếu, hỏng khiến xe không khởi động được.Nới lỏng giãn cách, người dân các tỉnh vào lạikhá nhiều. Sau khi TP Cần Thơ nới lỏng giãn cách theo tinh thần Chỉ thị số 15, tại các cửa ngõ ghi nhận nhiều người dân ở các tỉnh lân cận di chuyển vào Cần Thơ. Ngày 1-10, ghi nhận thực tế tại điểm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đường Phạm Hùng (quận Cái Răng), cho thấy rất nhiều người dân, trong đó đa phần là từ Hậu Giang, Vĩnh Long di chuyển vào TP Cần Thơ để học tập, lao động.--- Chính phủ Biden hoàn tất một giải pháp bảo vệ bệnh nhân, nhằm ngăn chận các hóa đơn bất ngờ từ các bệnh viện hay nơic hăm sóc y tế, theo bản thông cáo chung từ Bộ Y Tế & Nhân Dụng, Bộ Lao Động, Bộ Ngân Khố.Lệnh cấm hóa đơn "bất ngờ" sẽ hiệu lực từ ngày 1/1/2022, nhằm bảo vệ bệnh nhân không bị tính tiền theo giá trên trời từ các bệnh viện nằm ngoài hệ thống trong bảo hiểm y tế mà bệnh nhân này có và đã vô ý hay bất đắc dĩ nhập viện.--- Tổ tiên của loài người là một loài khỉ, dùng đuôi để chuyền cành và giữ thăng bầng, nhưng các khoa học gia thắc mắc vì sao, trong khoảng 25 triệu năm về sau, không còn đuôi nữa, theo các hồ sơ hóa thạch. Như thế nào và tại sao tổ tiên loài người mất đuôi là một bí mật, nhưng 1 nghiên cứu mới cho thấy một biến chủng nhiễm sắc thể (a single genetic mutation) có thể là lý do gây ra.Phóng viên Carl Zimmer của báo New York Times đã phỏng vấn Bo Xia, một đồng tác giả cuộc nghiên cứu và là dự tuyển tiến sĩ ở đại học NYU Grossman School of Medicine, rằng anh một lần bị thương nơi coccyx, góc xương tam giác cuối xương sống mà người và các loài khỉ có chung, làm anh mất 1 năm mới bình phục và gây suy nghĩ về câu hỏi tại sao loài người không còn đuôi như tổ tiên trước thời 25 triệu năm trước.Xia và nhóm nghiên cứu NYU khảo sát về tiến trình phát triển phôi thai thời kỳ đầu (embryonic), nhận thấy 1 số nhiễm sắc thể bật lên và tắt đi (certain genes are switched on and off) và các genes này kiểm soát hình thành nhiều phần khác nhau của bộ xương.Thế rồi các khoa học gia nhận dạng 30 nhiễm sắc thể khác nhau là căn bản để phát triển đuôi trong các sinh vật khác, theo bản tin Tibi Puiu viết cho báo ZME Science, do vậy các khoa học gia nghi ngờ có 1 hay 2 biến chủng gene đã làm cho người mất đuôi. Nghiên cứu này dẫn tới kết luận: biến chủng gene làm mất đuôi nơi loài người gọi là TBXT.Nhóm nghiên cứu mới thử với loài chuột để một số chuột có cùng biến chủng TBXT như người. Kết quả: một số chuột mất đuôi, một số chuột chỉ mọc đuôi ngắn.Độc giả quan tâm về khoa học có thể đọc thêm về nghiên cứu này qua bài "How our ape ancestors suddenly lost their tails 25 million years ago" ở đây:--- Một liên hội đại diện hàng chục ngàn các nhà giáo dục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ liên bang giúp bảo vệ các nhân viên nhà trường đang bị "đe dọa trực tiếp" vì các nhóm bảo thủ cánh hữu vây quanh đòi gỡ lệnh mang khẩu trang và đòi dẹp bỏ chương trìnhd ạy lý thuyết sắc tộc phê phán (critical race theory).Viola Garcia, Chủ Tịch National School Boards Association, và Chip Slaven, Giám đốc Điều hành NSBA, gửi thư hôm Thứ Tư lên Tổng Thống Biden xin can thiệp vì bọn cực đoan liên tục chửi mắng, hăm dọa bạo động nhắm vào các nhà giáo tới mức các hành vi đó có thể gọi là "khủng bố và "tội căm ghét."Lá thư kể ra vài sự kiện gần đây, trong đó có chuyện một số đám đông giận dữ xông vào quậy phá các buổi họp Hội đồng Giáo dục, và ít nhất 1 trường hợp đã gây ra đấm đá trong 1 buổi họp. Lá thư xin FBI và Mật Vụ theo dõi các hiểm họa nhắm vào các nhà giáo.--- Joe Rogan, nhà truyền thông phát thanh trên mạng Spotify, hôm Thứ Năm 30/9/2021 nói ông tin rằng Tổng Thống Joe Biden không hề chích ngừa thực như đã trực tiếp truyền hình trên TV, bởi vì Biden có thể không đủ sức khỏe để chích mũi tăng cường thứ 3.Mới hôm Thứ Hai, Biden chích mũi thứ 3 Pfizer trực tiếp truyền hình. Lúc đó Biden nói ông đã 2 mũi chích, và mũi mới là mũi thứ 3, để khuyến khích toàn dân chích ngừa vì bây giờ đã thành "đại dịch của những người chưa chích ngừa" chống COVID-19.Nhà truyền thanh Joe Rogan đưa ra thuyết âm mưu rằng trên truyền hình trực tiếp đó chỉ là đóng phim, vì "rủi nếu lúc đó Biden chết? Rủi lúc đó Biden té xỉu?" và do vậy, Rogan không tin. Bởi vậy, đối với người tin thuyết âm mưu, thì có đếm lại phiếu bầu năm 2020 cả ngàn lần họ cũng không tin.--- Bạn nên ra phố, tìm mua liền vé số Powerball, dự kiến đêm Thứ Bảy sẽ xổ số, với lô độc đắc lên tới ít nhất là 620 triệu đôla, tức là lô độc đắc lớn thứ 10 trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ.Đã có 39 lần xổ số liên tục mà không ai trúng độc đắc, kể từ ngày 5/6/2021 khi có người trúng độc đắc Powerball đợct trước. Thường thường, không ai trúng độc đắc mà lựa chọn lãnh từ từ 30 năm. Gần như luôn luôn chọn lãnh 1 lần. Với độc đắc 620 triệu đôla, lãnh 1 lần sau khi nộp thuế sẽ là 446 triệu đôla.Lớn nhất lịch sử xổ số Hoa Kỳ trước giờ, trong 3 lô độc đắc lớn nhất có người trúng, nơi đây ghi cả tiểu bang nơi vé độc đắc bán ra:1. $1.586 tỷ đô, Powerball, ngày 13/1/2016 (3 vé, từ California, Florida, Tennessee)2. $1.537 tỷ đô, Mega Millions, ngày 23/10/2018 (1 vé, South Carolina)3. $1.05 tỷ đô, Mega Millions, ngày 22/1/2021 (1 vé, Michigan)--- Chuyện ở Pennsylvania: Timothy Richardson, 32 tuổi, cư dân thị trấn Pitcairn, hôm Thứ Ba đã bị kêu án từ 8 năm tới 20 năm tù sau khi thú nhận tội say rượu lái xe, gây tai nạn hôm 14/2/2021 tại North Huntingdon làm chết 4 người.Tên 4 người chết vì đụng xe là:- Jeffrey Tomay, 44 tuổi, cư dân McKeesport, lúc đó ngồi trên xe của Richardson.- Thu Thi Xuan Nguyen, 51 tuổi, cư dân Greensburg, lúc đó lái chiếc xe bị Richardson tông vào.- Lan Thi Trinh, 67 tuổi, và Phuongan Trinh Tran, 30 tuổi, cùng ngồi trên xe do Nguyen lái, sau đó chết ở bệnh viện.Richardson bị nhiều vết thương trong vụ đụng xe, và bị bắt sau khi chữa trị ở bệnh viện Forbes Hospital tại Monroeville. Trước tòa hôm Thứ Ba, Richardson xin lỗi vì hành vi gây tai nạn, và nói anh đang chữa bệnh tâm thần sau tai nạn.--- Texas là tiểu bang thành trì Cộng Hòa từ năm 1994. Texas cũng chưa từng bầu cho Tổng Thống Dân Chủ nào kể từ TT Jimmy Carter năm 1976. Tuy nhiên, các năm gần đây di dân và giới trẻ đã bắt đầu nghiêng về Dân Chủ. Thế là các dân cử Cộng Hòa Texas liền ra độc chiêu vẽ lại bản đồ địa hạt cử tri (gerrymandering) và ra luật dìm phiếu.John Oliver, bình luận gia chương trình "Last Week Tonight", giải thích rằng tại quận Harris County (trong đó có Houston, nơi tập trung đông dân gốc Việt), 56% cử tri da màu bỏ phiếu vào thùng nhận phiếu (drop boxes), loại thùng đặt ngoài phố để nhận phiếu bầu khiếm diện trước ngày bầu cử chính thức.Chưa hết, cũng năm 2020, có tới 53% cử tri bầu phiếu bằng hình thức lái xe, ngồi trong xe thò tay ra bầu phiếu. Bây giờ thì Cộng Hòa Texas cấm cả thùng nhận phiếu, và cấm cả ngồi xe bầu phiếu.Cũng chưa hết, có một địa hạt thiên về Dân Chủ nơi tiếp giáp biên giới Mexioc, nằm phía nam Austin, Texas. Báo Axios kể rằng Cộng Hòa Texas vẽ lại bản đồ cử tri, và như thế địa hạt này tương lai sẽ bầu kiểu nào cũng thành ra bầu cho Cộng Hòa.Abhi Rahman, chiến lược gia Dân Chủ, nói với báo Axios rằng Texas bây giờ có dân số gốc Latino chiếm đa số, và bản mới không bao gồm thêm các địa hạt thêm đa số gốc Latino. Rahman nói bản đồ đó dự kiến sẽ bị kiện.Tiếng Anh gọi vẽ lại địa hạt là "gerrymandering" và bạn có thể xem video phụ đề tiếng Việt sau đây, dài 3:52 phút, giải thích về nghệ thuật vẽ lại để bám ghế (để có phụ đề tiếng Việt, click vào hình bánh xe [Settings], click vào chữ "scubtitle/cc" chọn "Vietnamese"):---Dự luật xây hạ tầng do Biden hỗ trợ có điều khoản sẽ đánh thuế lái xe theo dặm đường?1: Không có điều khoản đó. Dự luật chỉ thiết lập 1 chương trình thử nghiệm để nghiên cứu về ảnh hưởng và tính khả thi của thuế tính trênd ặm đường xe chạy trong một nhóm tình nguyện viên, và nhóm này sẽ được hoàn tiền đối với bất cứ khoản chi nào họ trả. Lý do có câu hỏi này vì, một bình luận từ Facebook nói rằng dự luật hạ tầng 1 ngàn tỷ đôla đang cứu xét ở Quốc Hội sẽ lập ra khoản thuế lái xe, tính thuế theo số dặm lái. Bình luận đó lấy từ một hình trên đai truyền hình Newsmax, một đài bảo thủ và hỗ trợ cho Cộng Hòa. Bài viết đó nói điều khoản thuế đó nằm trong dự luật dày 2,700 trang. Sự thực là không có chương trình thuế đó. Đây chỉ là chương trình nghiên cứu, xem nếu tính thuế dặm đường có thể giúp xho quỹ xây dựng xa lộ Highway Trust Fund được hay không. Một lý do chính để nghiên cứu vì dân Mỹ ngày càng lái xe điện nhiều và do vậy làm chính phủ giảm tiền thu thuế từ xăng, trong khi trước giờ chính phủ chỉ tính thuế trên xăng để xây xa lộ. Nếu dự luật thông qua, chương trình thử nghiệm thuế dặm đường xe kéo dài từ 2022 tới 2026.Susan Howard, Giám đốc của hội American Association of State Highway and Transportation Officials, nhận xét rằng nếu chính phủ quyết định đánh thuế trên số dặm lái xe, thì chuyện đó còn nhiều năm nữa, và sẽ còn tranh cãi trên các khóa Quốc Hội tương lai vì bây giờ chưa có dự luật nào như thế. Ngắn gọn: chuyện Biden ra thuế dặm đường xe chỉ là tin vịt.Chi tiết:---: Thư từ, bưu kiện sẽ chậm hơn?: Đúng thế. Sẽ chậm hơn, kể từ Thứ Sáu 1/10/2021. Quyết định chuyển phát bưu tín chậm hơn là nằm trong kế hoạch 10 năm để Bưu Điện Mỹ giảm chi và tiết kiệm tiền. Chương trình 10 năm sẽ đưa ra đầu tư vào kỹ thuật, huấn luyện và mua đoàn xe bưu điện mới. Giá bưu phí cho các gói bưu kiện lẻ và thương mại cũng sẽ tăng trong mùa lễ, từ ngày 3/10/2021 tới ngày 26/12/2021. Bưu Điện Hoa Kỳ báo cáo lỗ 3 tỷ đôla trong quý 2 của năm 2021.Chi tiết: