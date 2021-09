Doanh nghiệp quốc tế: Chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ rời bỏ luôn VN, hiện 20% công ty quốc tế đã bỏ VN. Hội đồng Đạo đức: Chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine nội hóa Nanocovax. Thêm 8 triệu liều vắc xin Vero Cell từ TQ tới VN. Tiền Giang: Cấp giấy đi đường cho 2 ông (có 1 cụ ông 85 tuổi) đi… khám thai.

- 3 cuộc thăm dò làm Cộng Hòa kinh hoàng: 3/5 dân ủng hộ Biden cưỡng bách 100 triệu người chích ngừa

- Doanh nghiệp quốc tế: Chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ rời bỏ luôn VN, hiện 20% công ty quốc tế đã bỏ VN. VN ra mắt Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó dịch. Hội đồng Đạo đức: Chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine nội hóa Nanocovax. Thêm 8 triệu liều vắc xin Vero Cell từ TQ tới VN. Bộ Y tế đề nghị test nhanh COVID-19 hàng tuần cho người làm tại các chợ. Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng đề xuất mở lại tất cả hoạt động, dịch vụ từ 1/10. Shipper ở SG tăng gấp 5 lần, đơn vị xét nghiệm lúng túng. Nhiều siêu thị SG mở cửa đón khách. Tiền Giang: Cấp giấy đi đường cho 2 ông (có 1 cụ ông 85 tuổi) đi… khám thai.

- Biden lập liên minh an ninh Mỹ-Anh-Úc được khen ngợi: Trump không làm nổi, vì không nhìn xa hơn sân golf

- DB Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.): Trump siết cổ được Cộng Hòa vì quá nhiều người Cộng Hòa im lặng

- DB/TB William Marsh (N.H.): bỏ Đảng Cộng Hòa vì Cộng Hòa bịa đặt rồi tưởng như thật, rằng vaccine vô ích, rằng dính COVID là vì chích ngừa, rằng khẩu trang bảo vệ được

- Alabama lần đầu từ năm 1900: số người chết nhiều hơn số bé sơ sinh ra đời trong năm 2020

- Quận Cam: bờ biển sạt lở, xe lửa Metrolink về phía nam tạm ngừng để sửa đường rầy tới ngày 4/10/2021

- Georgia luật mới: bầu phiếu cần căn cước có hình. Hiện có 272,000 cử tri Georgia không có thẻ ID có hình

- Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa, GA): ép chích ngừa chống COVID sẽ thua như ép chích ngừa chống AIDS (thực tế: không có vaccine chống AIDS)

- Texas: 1 bác sĩ viết trên báo W.P. rằng ông vừa phá thai để đưa luật mới của Texas thử nghiệm pháp lý

- Idaho: 1 hiệu trưởng chết dịch, trường này không ép mang khẩu trang. Chưa rõ Hiệu trưởng chích ngừa chưa

- Afghanistan cấm nữ sinh trở lại các trường trung học cơ sở

- HỎI 1: Tấm hình đứng bơm xăng với khẩu hiệu của Biden nơi bửng xe thật không? ĐÁP 1: Hình gốc đã bị sửa.

- HỎI 2: Campuchia đâm sau lưng VN? ĐÁP 2: Bài phân tích của Trương Bá Vi trên RFA.

QUẬN CAM (VB-19/9/2021) --- Trump không thể nhìn xa hơn các sân golf? Đó là lý do Trump rút Mỹ ra khỏi TPP để cho Trung Quốc thừa cơ lập liên minh RCEP? Và bây giờ nhiều quốc gia lúng túng khi Trung Quốc xin gia nhập liên minh thương mại Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

.

Trong khi đó, Leon Panetta (người từng giữ các chức Ngoại Trưởng, Giám đốc CIA, Chánh Văn Phòng Bạch Ốc dưới thời Bill Clinton) nhận định rằng Hiêp ước hợp tác an ninh giữa Mỹ-Anh-Úc là điều sẽ không chắc xảy ra được trong chính phủ Trump.

Panetta nói trong cuộc phỏng vấn TV trên Sky News, rằng chính phủ Biden đã xuất sắc lập được liên minh an ninh Mỹ-Anh-Úc (Hiệp ước viết tắt: AUKUS).

--- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.) nói rằng cựu Tổng Thống Trump thắng thế trong Cộng Hòa chỉ vì quá nhiều người Cộng Hòa cứ "giữ im lặng" hoài. Trong video phóng lên Twitter, DB Kinzinger nói về trường hợp Dân Biểu Cộng Hòa Anthony Gonzalez (Ohio), người đã bỏ phiếu luận tội Trump vì đã kích động bạo loạn 6/1/2021, sau khi Gonzalez nói sẽ không tái tranh cử trong năm 2022.

DB Kinzinger nói đúng là Trump thắng thế trong Cộng Hòa, không phải vì Gonzalez quyết định không tái tranh cử, nhưng chỉ vì quá nhiều người Cộng Hòa im lặng.

Khi DB Gonzalez loan báo hôm Thứ Năm là sẽ không tranh cử 2022, đã nói rằng môi trường độc hại trong Đảng Cộng Hòa đã làm ông quyết định như thế.

Hiện thời Trump đã chính thức hỗ trợ cựu phụ tá của Trump là Max Miller ra giành ghế của Gonzalez. Trump cũng ủng hộ các ứng viên Cộng Hòa khác ra bứng ghế các Dân Biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu luận tội Trump, trong đó nhắm giành ghế của Liz Cheney (Wyo.), Fred Upton (Mich.) và Jaime Herrera Beutler (Wash.).

--- Trả lời phỏng vấn trên đài MSNBC sáng Chủ Nhật với người dẫn chương trình Lindsey Reiser, Dân biểu tiểu bang William Marsh của New Hampshire giải thích lý do bỏ Đảng Cộng Hòa để sang Đảng Dân Chủ vì chính sách Cộng Hòa không gắt gao chống dịch COVID-19.

Marsh nói ông không thấy tương lai nào cho Cộng Hòa nếu cứ tiếp tục đà này. Bản thân DB/TB Marsh là một bác sĩ nhãn khoa, nói rằng những người cực đoan trong Cộng Hòa đang đẩy những người trung dung như ông ra, "và rằng trước đó, ông đã lên kế hoạch lặng lẽ rút lui, nhưng rồi cảm thấy ông bị cưỡng ép vì người Cộng Hòa từ chối trách nhiệm ngăn chống dịch."

Marsh nói rằng chính trị là môn thể thao toàn đội, làm làm việc với người khác, nhưng khi người khác không bận tâm những gì bạn phải nói, thì bạn phải về nhà vậy.

Marsh nói rằng ông kinh hoàng khi thấy người Cộng Hòa lập đi lập lại những lời bịa đặt mà cứ tưởng như thật, rằng các vaccine chích ngừa không hiệu quả, rằng hầu hết người dính COVID là vì họ chích ngừa, rằng khẩu trang không phải để bảo vệ vì "COVID không làm ai chết." Thậm chí, Chủ tịch Hạ Viện [Ne Hampshire] chết vì COVID và Cộng Hòa vẫn nói COVID không làm ai chết, "Tôi thiệt không hiểu nổi."

--- Tin COVID-19 theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 18/9 đến 17h ngày 19/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới, trong đó 15 ca nhập cảnh và 10.025 ca ghi nhận trong nước TP SG (5.496), Bình Dương (2.332), Đồng Nai (953), An Giang (287), Long An (249), Kiên Giang (151), Tiền Giang (102), Bà Rịa - Vũng Tàu (84), Tây Ninh (53), Cần Thơ (52), Khánh Hòa (37), Bình Định (30), Quảng Ngãi (24), Hà Nội (20), Cà Mau (18), Quảng Bình (15), Bình Phước (15), Ninh Thuận (15), Phú Yên (13), Quảng Nam (13), Hậu Giang (11), Đắk Nông (11), Trà Vinh (8 ), Bình Thuận (7), Đồng Tháp (6), Bến Tre (6), Quảng Trị (5), Bạc Liêu (3), Đà Nẵng (2), Vĩnh Long (2), Thanh Hóa (2), Hà Tĩnh (1), Hưng Yên (1), Bắc Ninh (1) trong đó có 5.894 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 665 ca. Tại một số tỉnh như sau: TP. SG tăng 1.259 ca, Bình Dương giảm 545 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, An Giang tăng 144 ca, Long An tăng 13 ca.



Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 233 ca tử vong tại TP. SG (182), Bình Dương (31), Long An (9), An Giang (3), Bình Thuận (2), Tiền Giang (2), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Quảng Bình (1), Tây Ninh (1).

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 246 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.090 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%)

Doanh nghiệp nước ngoài đồng kiến nghị: Chậm mở cửa, cơ hội đầu tư sẽ không quay trở lại VN. Chủ tịch các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu gồm Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) vừa đồng loạt ký tên kiến nghị gởi Chính phủ đề xuất chiến lược "Phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực" nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong trạng thái chống dịch mới. "Điều quan trọng là Việt Nam phải hành động ngay bây giờ để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu, đồng thời không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế", kiến nghị được mở đầu bằng nhận xét hết sức thẳng thắn khi tình hình giãn cách càng trở nên mở rộng, kéo dài.

. Các hiệp hội nước ngoài cho rằng doanh nghiệp cần có lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại ngay từ bây giờ. Đưa dữ liệu khảo sát mà các hiệp hội đã thực hiện cho thấy "ít nhất 20% thành viên sản xuất của chúng tôi đã chuyển một số hoạt động sản xuất sang một quốc gia khác", nhiều thành viên của các hiệp hội cho hay nhà đặt hàng thay đổi phương thức sản xuất sẽ rất khó để quay trở lại, đặc biệt là khi dây chuyền sản xuất đã được mở rộng ở nơi khác.



VN ra mắt Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó dịch bệnh COVID-19. Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã chính thức ký quyết định thành lập Hội đồng Hợp tác Doanh nghiệp ứng phó COVID-19 - một cơ chế đặc biệt nhằm kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương và quốc tế để cùng hợp sức ứng phó với đại dịch COVID-19.

Hội đồng Đạo đức: Chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của vaccine nội hóa Nanocovax. Sau cuộc họp chiều 18/9, Hội đồng Đạo đức cho biết đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có dữ liệu để đánh giá trực tiếp hiệu lực bảo vệ của ứng viên vaccine Nanocovax dựa trên số trường hợp mắc COVID-19 trong nghiên cứu. - Đề nghị Công ty Cổ phần công nghệ sinh học Dược Nanogen và nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo theo kết luận của cuộc họp và tiếp tục triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanocovax theo đề cương đã được phê duyệt để hoàn tất nghiên cứu vào tháng 3 năm 2022. Cập nhật kịp thời kết quả nghiên cứu cho các hội đồng chuyên môn và cơ quan quản lý.



Thêm 8 triệu liều vắc xin Vero Cell từ TQ tới VN. Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương vừa có Quyết định số 1096/QĐ-VSDTTƯ phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 43. Theo quyết định này, Viện phân bổ 8 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của 25 tỉnh, thành phố. Cụ thể, trong 8 triệu liều vắc xin này, Hà Nội được phân bổ nhiều nhất với gần 1,36 triệu liều, tiếp đến Quảng Ninh 700.800 liều; các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Yên Bái mỗi nơi nhận 500.000 liều; Bắc Ninh nhận 400.000 liều; 2 tỉnh: Khánh Hòa, Kiên Giang mỗi nơi 300.000 liều; các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Bình Định, Long An, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Tây Ninh... được phân bổ mỗi tỉnh 200.000 liều. Số còn lại, mỗi tỉnh, thành phố được tiếp nhận khoảng 100.000 liều.

Bộ Y tế đề nghị test nhanh COVID-19 hàng tuần cho người làm tại các chợ. Bộ Y tế đề nghị tại các chợ đang hoạt động, đơn vị chức năng tổ chức xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh kháng nguyên cho người quản lý, làm việc, bán hàng ở chợ hàng tuần. Bộ Y tế đã hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố tùy theo tình hình thực tế tại địa phương, có kế hoạch/phương án phòng, chống dịch COVID-19 cho chợ. Tổ chức mua hàng tại chợ theo quy định một chiều (chiều vào, chiều ra khác nhau). Tạo mã QR điểm kiểm dịch tại cửa vào chợ, yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng phải khai báo y tế qua quét mã QR điểm kiểm dịch hoặc khai trên giấy hàng ngày khi vào chợ, thực hiện Thông điệp 5K. Tại khu vực cửa vào chợ, tổ chức đo thân nhiệt; thu, kiểm soát và quản lý Thẻ vào chợ.



Hà Nội: Quận Hai Bà Trưng đề xuất mở lại tất cả hoạt động, dịch vụ từ 1/10. Theo kế hoạch dự kiến của UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), từ 21/9, một số hoạt động được mở cửa trở lại, hàng quán được bán mang về; từ 1/10, gần như tất cả các hoạt động sẽ trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Hà Nội nới lỏng từng bước sau 21/9, sẽ chú trọng quét mã QR. Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn đề nghị các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch sau ngày 21/9 theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn, chú trọng triển khai việc quét mã QR Code. Ngoài ra, ông Tuấn cho rằng, kinh nghiệm thực tế cho thấy việc nới lỏng phải đi kèm với phải kiểm soát chặt chẽ. Thành phố sẽ tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra, vào Thủ đô. Hà Nội cũng báo cáo Thủ tướng để làm việc với các tỉnh thành lân cận để phối hợp quản lý người ra vào Thủ đô. Các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch sau ngày 21/9 theo hướng nới lỏng từng bước để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Trong đó, các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã QR code.



Shipper ở SG tăng gấp 5 lần, đơn vị xét nghiệm lúng túng. Ngày 19.9, hàng loạt trạm y tế lưu động tại TPHCM ghi nhận cảnh shipper xếp hàng dài chờ xét nghiệm. Sở Công Thương và Sở Y tế TPHCM cho biết do số lượng shipper đã tăng gấp gần 5 lần. Tại buổi họp báo chiều 19-9, ông Nguyễn Nguyên Phương - phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM - cho biết trước đây số lượng shipper hoạt động khoảng 20.000 người. Hôm qua (18-9), số lượng shipper đăng ký tăng lên 33.500 và đến hôm nay, con số shipper đăng ký đã lên đến 82.160. Vì vậy mà Sở Công thương đề nghị Sở Y tế hỗ trợ, tính toán bổ sung nguồn lực để có thể xét nghiệm cho 90.000 shipper.

Nhiều siêu thị Lotte Mart tại SG mở cửa đón khách. Sau Lotte Mart quận 7, các siêu thị Lotte Mart khác tại TP.HCM cũng lần lượt mở cửa cho khách hàng vào mua sắm. Sáng ngày 19/9/2021, một số người dân tại quận Tân Bình (TP.HCM) có thể đến siêu thị Lotte Mart Tân Bình trên đường Cộng Hòa để mua hàng hóa, thực phẩm. Tuy nhiên siêu thị này chỉ phục vụ theo hình thức khách đứng trước siêu thị và ghi danh sách hàng hóa cần mua, sau đó nhân viên siêu thị soạn hàng và giao từ ngoài cửa. Trong khi đó, siêu thị Lotte Mart Gò Vấp trên đường Nguyễn Văn Lượng cũng mở cửa cho khách lẻ vào bên trong mua sắm. Tương tự, siêu thị Lotte Mart quận 11 trên đường Lê Đại Hành cũng cho khách có giấy đi đường vào tự chọn lựa hàng hóa sau khi thực hiện đủ các bước phòng chống dịch 5K theo quy định. Tuy nhiên, tại tất cả siêu thị này hầu như khách hàng rất vắng.





Dân SG 'vùng xanh' tuân thủ nghiêm việc đi chợ 1 tuần/lần. Chiều 19/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho biết, việc đi chợ tại "vùng xanh" triển khai tại các huyện Cần Giờ, Củ Chi và Quận 7 được người dân chấp hành khá tốt. Cụ thể tại Quận 7, từ ngày 15/9 đến nay, đã có 18.620 hộ trên tổng số 46.438 hộ thuộc 10 phường đã được phát phiếu đi chợ 1 tuần/lần. Phiếu này có giá trị trong tuần, vì sau một tuần, quận sẽ đánh giá lại để mở rộng hoặc thu hẹp việc phát phiếu tùy thuộc vào công tác phòng, chống dịch.

Hàng không sẵn sàng cất cánh sau đại dịch. Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa báo cáo Bộ GTVT về Dự thảo Kế hoạch phục hồi hoạt động vận tải hàng không nội địa thích ứng an toàn với tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Theo dự thảo kế hoạch, các hãng hàng không được chủ động tổ chức vận chuyển (xây dựng lịch bay, mở bán, tiến hành khai thác…), khi thay đổi quy định giãn cách xã hội tại các địa phương. Việc mở bán, khai thác… sẽ thay đổi tương ứng. Đồng thời, kế hoạch được xây dựng theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển khách thực hiện công vụ, nhân viên y tế, nhân viên làm nhiệm vụ phòng chống dịch, từng bước đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không cho hành khách đủ điều kiện về phòng chống dịch.

Bình Dương xin các tỉnh, thành phố phối hợp để đón công dân về quê. Công dân đang sinh sống tại tỉnh Bình Dương sẽ được tạo điều kiện an toàn nhất để về quê trong trường hợp tỉnh, thành phố nơi thường trú phối hợp tiếp nhận. Ngày 19/9, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho Tiền Phong hay, địa phương đã ban hành công văn đến các tỉnh, thành phố về việc phối hợp đưa đón công dân về quê đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đang tập trung xét nghiệm thần tốc các khu vực, vùng, điểm “đỏ, vàng, cam” cho toàn bộ người dân. Các địa phương có “điểm đỏ, cam, vàng” đang triển khai các giải pháp để giảm mức độ nguy cơ, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, có phương án giảm mật độ dân cư phù hợp để đảm bảo phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Tiền Giang: Cấp giấy đi đường cho 2 ông (có 1 cụ ông 85 tuổi) đi… khám thai. Phó Chủ tịch UBND xã Long Định của tỉnh Tiền Giang ký cấp giấy đi đường cho 2 người đàn ông đi... khám thai trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Từ chiều 18-9, trên mạng xã hội xuất hiện một giấy đi đường được cấp cho 2 người đàn ông đi từ xã Long Định, huyện Châu Thành (Tiền Giang) đến TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để... khám thai. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một tờ giấy đi đường trong thời gian giãn cách của ông N.V.L. (85 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) và người đi cùng là ông T.T.T., trong đó ghi mục đích đi đường của ông L. và ông T. là "khám thai tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang". Một lãnh đạo xã Long Định xác nhận với báo chí: "Giấy đi đường này là có thật. Giấy do ông H. là cán bộ của xã soạn và đánh máy, trình cho Phó chủ tịch xã ký. Nguyên nhân cấp giấy đi đường cho 2 người đàn ông là do giấy này được sửa từ nội dung đã cấp cho một thai phụ trước đó nên đánh máy nhầm". ​

Cô giáo tiêm 2 mũi vắc xin chỉ cách nhau 10 phút

HỎI 1

ĐÁP 1

, còn muốn tiêm luôn 4 mũi. Một giáo viên tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 chỉ cách nhau 10 phút. Sáng 19-9, ông Ngô Đức Vận - giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy - xác nhận đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe của trường hợp tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 chỉ cách nhau 10 phút xảy ra tại huyện. Ông Vận khẳng định trường hợp tiêm 2 mũi vắc xin chỉ cách nhau 10 phút này xuất phát từ chủ ý của người tiêm ngay từ đầu nên đã đánh lừa nhân viên y tế để được tiêm. "Thậm chí tiêm xong bị phát hiện, người này còn nói định tiêm luôn 4 mũi", ông Vận thuật lại.--- Tiểu bang Alabama có một dấu mốc lịch sử trong năm 2020 khi số người chết nhiều hơn số lượng bé sơ sinh chào đời, theo báo New York Times hôm Thứ Bảy.Trong buổi họp báo hôm Thứ Sáu, một quan chức y tế tiểu bang, Bác sĩ Scott Harris loan báo rằng Alabama co cụm dân số năm 2020. Harris nói rằng hồ sơ từ 1900 cho thấy điều đó không hề xảy ra, dù là trong Thế Chiến hay là trong đại dịch 1918.Báo New York Times kể rằng tính trên toàn quốc, sinh xuất giảm năm thứ 6 liên tục trong năm 2020, và một số chuyên gia nói đại dịch có thể thúc đẩy thêm khuynh hướng đó.Một cuộc nghiên cứu từ University of New Hampshire cho thấy 1/2 trong 50 tiểu bang Mỹ có số người chết nhiều hơn sinh ra trong năm 2020, trong khi chỉ có 5 tiểu bang có chết nhiều hơn sinh trong năm 2019.Trong năm 2020, Alabama có 64,714 người chết, và 57,641 bé sơ sinh ra đời. Trong số chết, có 7,182 chết vì coronavirus. Hiện nay, chỉ 41% dân số Alabama chích ngừa đầy đủ.--- Dân Chủ đang tin tưởng rằng chính sách siết gắt đại dịch COVID-19 sẽ là đề tài thắng cử trong năm 2022, nhờ một loạt thăm dò gần đây và nhờ chiến thắng vang dội tuần qua của Thống Đốc Gavin Newsom trong bầu cử đặc biệt ở California khi Cộng Hòa thất bại trong nỗ lực đòi bãi nhiệm Newsom.Sau khi Tổng Thống Biden áp đặt lệnh cưỡng bách chích ngừa đối với 100 triệu công chức liên bang và nhân viên hợp đồng liên bang, cũng như các hãng tư có hơn 100 nhân viên, Cộng Hòa rủ nhau ném bùn, vu vạ rằng cưỡng bách chích ngừa là vi phạm quyến tự do cá nhân.Nhưng bây giờ Dân Chủ tin rằng công chúng đứng về phía chống dịch, nâng hy vọng rằng chính sách chống dịch tương tự với Newsom sẽ giúp bảo vệ được nhiều ghế Dân biểu Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ 2022.Michelle Lujan Grisham, Thống Đốc New Mexico và là Chủ tịch hội Các Thống Đốc Dân Chủ (Democratic Governors Association), nói bầu cử 2022 sẽ là trưng cầu dân ý về đại dịch và chính sách Newsom chống dịch là phù hợp ý dân. Bà nói, "Chiến thắng trong tuần qua của Newsom tại California cũng dẫn tới chiến thắng tương tự của Dân Chủ trong bầu cử giữa kỳ 2022."Sau khi Biden công bố lệnh cưỡng bách chích ngừa tuần trước, Thống Đốc Texas là Greg Abbott (Cộng Hòa) tố cáo Biden đã "tấn công vào các cơ sở kinh doanh tư" và là "cú tiếm quyền" của chính phủ liên bang.Lúc đó Thống Đốc Florida là Ron DeSantis (Cộng Hòa), người được Cộng Hòa ca ngợi vì "tôn trọng quyền không chích ngừa và quyền không mang khẩu trang" của người dân, hăm dọa phạt các thành phố và quận nhiều trăm ngàn đôla nếu địa phương cưỡng bách chích ngừa.Lãnh đạo Thiểu số Hạ Viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.) phóng tweet cực đoan, hung hăng:“NO VACCINE MANDATES” (ĐỪNG CƯỠNG BÁCH CHÍCH NGỪA).Thăm dò của Politico-Morning Consult đưa ra hôm Thứ Hai cho thấy 3/5 dân Mỹ ủng hộ các biện pháp của Biden, kể cả ủng hộ yêu cầu các hãng tư có ít nhất 100 nhân viên phải cưỡng bách chích ngừa.Bản thăm dò khác từ Monmouth University cho thấy 3/5 dân Mỹ ủng hộ cưỡng bách chích ngừa đối với nhân viên y tế, thầy cô giáo, nhân viên liên bang, trong khi 55% ủng hộ lệnh cưỡng bách đối với nhân viên hợp đồng liên bang.Bản thăm dò khác từ Quinnipiac University phổ biến hôm Thứ Năm cho thấy mức độ ủng hộ tương tự đối với cưỡng bách nhân viên y tế chích ngừa, trong khi 53% nói ủng hộ cưỡng bách chích ngừa với nhân viên liên bang hay nhân viên hợp đồng liên bang.Cả 3 cuộc thăm dò trên đã làm Cộng Hòa kinh hoàng, vì các chính sách Cộng Hòa về đối phó đại dịch hoàn toàn đi ngược đa số lòng dân. Và nếu cứ như thế, bầu cử giữa kỳ 2022 sẽ cho Dân Chủ thắng phiếu áp đảo, nghĩa là giữ được hay tăng thêm đa số lưỡng viện Quốc Hội.--- Bở biển sạt lở tại thị trấn San Clemente (Quận Cam, California) đã làm tạm ngưng các chuyến xe lửa ở vùng Nam Quận Cam. Điểm ngừng tuyến xe lửa Metrolink xa về phía nam bây giờ xa nhất là ở trạm xe lửa Laguna Niguel/Mission Viejo.Các hành khách đi về các thị trấn xa hơn ở phía nam Quận Cam cần phải xem thông báo trên mạng ghi trên vé xe lửa. Tình hình ngưng chạy xa hơn về phía nam khởi sự từ hôm Thứ Năm, và có thể kéo dài tới ngày 4/10/2021, vì cần phải sửa lại các đường rầy rê thị trấn San Clemente.Hôm Thứ Sáu, Paul Gonzales, phát ngôn nhân xe lửa Metrolink, nói các đường rầy đang chệch ra khỏi vị trí vì có sự tương tác giữa biển, cát và mặt đất, làm khối đất dưới đường rầy bất ổn định. Tình hình này đang được sửa chữa càng sớm càng tốt. Và luôn luôn ưu tiên là an toàn cho hành khách.--- Nếu bạn là cử tri tiểu bang Georgia, xin nhớ rằng trong tương lai bầu phiếu là phải có thẻ căn cước có hình. Nếu bạn không lái xe, nghĩa là không có bằng lái xe dùng như căn cước, cũng cần phải xin thẻ căn cước ID có hình tương đương.Khoảng 272,000 cử tri tiểu bang Georgia không có bằng lái xe, cũng không có thẻ căn cước có hình trong kho dữ liệu của ban bầu cử Georgia. Nghĩa là, khi bạn xin phiếu khiếm diện (để bầu qua thư) trong kỳ bầu cử mùa thu này. Và khi gửi phiếu bầu khiếm diện phải kèm 1 bản sao căn cước có hình.. Xin nhớ ở Georgia, hạn chót ghi danh bầu cử: 4/10/2021.. Ngày bầu cử: 2/11/2021 (General Election/Special Election Date). Ngày bầu cử chung kết: 30/11/2021 (General Election/Special Election Runoff Date)--- Kiến thức của nhiều quan chức Cộng Hòa kém căn bản khoa học. Thống Đốc Georgia là Brian Kemp (Cộng Hòa) cứ mãi nói rằng chiến dịch chích ngừa dân Mỹ chống siêu vi khuẩn AIDS đã thất bại là một điển hình của thảm họa cưỡng bách y khoa. Ý của Kemp là Tổng Thống Biden cưỡng bách chích ngừa chống COVID cũng sẽ thê thảm thất bại.Tuy nhiên, không hề có cái gì gọi là vaccine chống AIDS trên đời này. Và do vậy cũng chẳng hề có cái gọi là chiến dịch chích ngừa chống AIDS thảm bại. Kemp tuyên truyền kiểu Fake News như thế trong khi lên một chương trình phát thanh của nhà bình luận Erick Erickson.Kemp nhấn mạnh trong khi trả lời phỏng vấn của Erickson rằng do chiến dịch "chích ngừa chống AIDS" thất bại, nên ông tin là giáo dục là công cụ hiệu quả hơn là ra lệnh cưỡng bách chích ngừa chống COVID-19.--- Các bé gái tại Afghanistan bị cấm trở lại các trường trung học cơ sở hôm Thứ Bảy, theo thông báo của chính phủ Taliban.Chính phủ Taliban trước đây đã cho các nữ sinh tới lớp 6 được vào học lại ở các lớp không có nam sinh, và phải được dạy bởi nữ giáo viên. Quyết định tương tự cũng áp dụng ở đại học.--- Thêm một nạn nhân tử vong của đại dịch COVID-19: Tiến sĩ Javier Castaneda, hiệu trưởng một trường bán công ở gần thị trấn Boise, Idaho. Castaneda từ trần vì ngạt thở hôm Thứ Tư, để lại vợ là bà Maria và 7 người con.Castaneda là Hiệu trưởng trường Heritage Community Charter School, chuyên dạy bằng song ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Điều bi thảm là trường này không cưỡng bách mang khẩu trang, và chưa rõ Castaneda có chíah ngừa hay chưa.--- Bác sĩ Alan Braid, nhiều năm hành nghề sản khoa ở Texas, viết bài trên báo Washington Post kể rằng ông công khai chống lại luật mới của Texas về siết luật phá thai. Vì BS Braid muốn đưa luật này ra trước pháp lý thử nghiệm.Braid viết rằng ông hôm 6/9/2021 (vài ngày sau khi luật mới hiệu lực) vừa mới phá thai cho một phụ nữ trong thai kỳ tam cá nguyệt đầu tiên, nghĩa là vượt quá thời gian 6 tuần lễ mà luật mới của Texas cho phép phá thai.Luật mới do Thống Đốc Greg Abbott ký ngày 1/9/2021, cho công dân bình thường kiện bất kỳ ai trợ giúp phá thai. BS Braid viết rằng ông làm như thế vì ôngc hăms óc cho bệnh nhân và vì Hiến pháp cho bệnh nhân đó quyền được chăm sóc như thế.BS Braid viết rằng ông từng trực tiếp chứng kiến các trường hợp phá thai bất hợp pháp khi bắt đầu vào nội trú y viện năm 1972, và đã chứng kiến "3 cô gái vị thành niên chết vì phá thai bất hợp pháp" chỉ trong vòng 1 năm.---: Tấm hình đứng bơm xăng với khẩu hiệu của Biden nơi bửng xe thật không?: Hình gốc đã bị sửa. Tấm hình gốc cho thấy thiếu nữ đứng bơm xăng ở trạm xăng Circle K gần 1 tiệm thuốc tây Walgreens. Tấm hình gốc có bao vàng "rất tiếc, hết xăng" nơi đầu vòi bơm xăng. Nhưng hình gốc không có khẩu hiệu Biden dán ở bửng xe.

Trái: hình gốc. Phải: hình bị sửa, gắn thêm khẩu hiệu của Biden vào xe.

Tấm sticker khẩu hiệu của Biden thêm vào nơi bửng là câu "Build Back Better" (Xây Dựng Lại Tốt Hơn). Tấm hình này có tính bi hài vì bao vàng nơi đầu dây bơm xăng. Tấm hình xưa nhất có thể tìm được là từ trang TexasBowhunter.com hôm 13/5/2021. Không rõ bao vàng có phải là gắn vào hay nguyên thủy là có.

Hình gốc ở https://discussions.texasbowhunter.com/forums/showthread.php?t=809217

Chi tiết ở đây:

https://www.snopes.com/fact-check/biden-gas-pump-bag-meme/

--- HỎI 2: Campuchia đâm sau lưng VN?

ĐÁP 2: Bài phân tích của Trương Bá Vi trên RFA.

Không để Campuchia bán đứng COC!

Trương Bá Vi, RFA -- 15/9/2021

Mưu đồ của Trung Quốc

Ngay sau khi rời Việt Nam, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến Campuchia trong chuyến công du 2 ngày, kết thúc ngày 13/9. Tại quốc gia thân cận nhất với Bắc Kinh trong khối ASEAN, từng sẵn sàng bênh vực lập trường Biển Đông của Trung Quốc bất chấp tổn hại cho toàn khối Đông Nam Á, Vương Nghị cho biết Trung Quốc “hy vọng” đúc kết được đàm phán với ASEAN về Bộ quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Đông (COC) vào năm 2022, đúng vào lúc Campuchia làm Chủ tịch luân phiên khối ASEAN.

Báo chí trong nước cho biết, Ngoại trưởng Trung Quốc đã đề cập đến hy vọng trên của Bắc Kinh trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 12/9 tại Phnom Penh. Sau một thời gian dài bị đình hoãn vì COVID-19, đàm phán ASEAN-Trung Quốc về COC đang được khởi động trở lại, với việc Bắc Kinh đã nhiều lần cho thấy ý muốn đẩy nhanh tốc độ thương thuyết.

Quan hệ "nồng ấm” Trung Quốc - CPC

Nhân chuyến công du Campuchia, Ngoại trưởng Trung Quốc đã loan báo những khoản viện trợ cho Phnom Penh, từ cam kết viện trợ 270 triệu USD và thêm ba triệu liều vắc-xin ngừa COVID-19, cho đến việc bàn giao cho đồng minh thân cận một sân vận động quốc gia mới, được xây dựng ở vùng ngoại ô Phnom Penh bằng tiền của Trung Quốc mà theo Bộ trưởng Du lịch Campuchia lên đến 160 triệu USD. Cho đến nay, hơn 90% số vắc-xin mà Campuchia sử dụng là của Trung Quốc.

Kể từ những năm 1990, Trung Quốc đã trở thành đối tác quan trọng nhất của Campuchia về an ninh, và hợp tác quốc phòng song phương đã được thắt chặt đáng kể. Trung Quốc đã nâng cấp hợp tác quân sự với Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) với việc cung cấp các khoản vay và trang bị quân sự, bao gồm máy bay, xe tải và máy bay trực thăng; sản xuất trang thiết bị huấn luyện quân sự và y tế; cũng như quyên góp đồng phục cho RCAF. Ngoài ra, theo thỏa thuận quốc phòng trị giá 17 triệu USD được ký kết vào năm 2012, hàng trăm quân nhân Campuchia đã được cử đi huấn luyện tại Trung Quốc, và Campuchia đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp của Trung Quốc như trang thiết bị quân sự, huấn luyện viên và giảng viên tiếng Trung. Tháng 5/2014, kế hoạch của Trung Quốc trong việc nâng cao năng lực quân sự của Campuchia đã được mở rộng; nhờ đó, các sĩ quan quân đội Campuchia đã được cấp hơn 400 học bổng đào tạo tại Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc đã cung cấp chín tàu tuần tra cho Campuchia, và căn cứ hải quân Ream cũng đã được hiện đại hóa. Campuchia có được những tàu tuần tra như vậy là nhờ khoản trợ cấp từ Chính phủ Trung Quốc trị giá 60 triệu USD.

Trong một bài phát biểu gần đây, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thằng thừng bộc bạch: “Câu hỏi được đặt ra là liệu Campuchia có quá phụ thuộc vào Trung Quốc hay không. Nếu tôi không dựa vào Trung Quốc, thì dựa vào ai bây giờ? Nếu không có Trung Quốc tài trợ và bán vắc-xin, thì chúng tôi đã không thể tiêm phòng được cho người dân Campuchia ”.



Campuchia - “Con ngựa thành Troy” ở ASEAN

Các nước Đông Nam Á đều biết rõ cách "hiểu lịch sử" của Bắc Kinh khi khăng khăng tuyên bố quyền sở hữu đối với 80% diện tích Biển Đông. Mặc dù Campuchia không phải là một bên hữu quan trong tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng nước này nhiều lần khiến dư luận nghĩ rằng Phnom Penh đứng về phía Trung Quốc trong cuộc xung đột biển đảo.

Với việc Campuchia lên làm Chủ tịch luân phiên ASEAN, Bắc Kinh được cho là sẽ có thể thông qua Phnom Penh tác động lên vấn đề Biển Đông, như đã từng thành công trước đây. Năm 2012, khi làm Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Phnom Penh đã kiên quyết phản đối việc đưa vào tuyên bố tổng kết của hiệp hội ý kiến lên án hành động của Bắc Kinh trong cuộc xung đột với Philippines tại Bãi Scarborough. Do vậy, lần đầu tiên trong lịch sử ASEAN, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN đã không ra được Thông cáo chung chỉ vì Campuchia kiên quyết không chấp nhận đưa vào văn kiện những lời lẽ cứng rắn đối với Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông.

Năm 2016, Campuchia một lần nữa ủng hộ Trung Quốc, phản bác đề xuất đưa vào văn kiện tổng kết Hội nghị cấp cao ASEAN những câu từ nhắc đến phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế rằng tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông là vô căn cứ. Do thiếu sự thống nhất quan điểm cần thiết giữa toàn thể các thành viên ASEAN nên đoạn đề cập tới phán quyết của Toà Trọng tài cuối cùng đã không được ghi vào tài liệu tổng kết.

Giữa năm 2019, Campuchia là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á đưa ra một tuyên bố chính thức về cuộc khủng hoảng chính trị ở Hong Kong, thể hiện sự ủng hộ không thể phá vỡ đối với “Chính sách một Trung Quốc” theo hướng ủng hộ Bắc Kinh.

Việt Nam và ASEAN cần kiên quyết đấu tranh

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc họp với Vương Nghị, Thủ tướng Hun Sen đã cam kết Phnom Penh sẽ cùng với Bắc Kinh “ngăn chặn, không cho các thế lực bên ngoài làm gián đoạn công việc nội bộ của khu vực” và Campuchia sẽ tiếp tục “kiên định ủng hộ lập trường chính đáng của Trung Quốc” trên những vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Chính điều này đã dẫn tới khả năng các nước ASEAN tại khu vực biển Đông sẽ bị thiệt hại nặng nề, trong đó có Việt Nam, nếu như nhượng bộ trước Trung Quốc và Campuchia.

Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng sở dĩ Bắc Kinh muốn gấp rút đúc kết COC là vì họ xem bộ quy tắc này là “một cách để phá hoại phán quyết năm 2016” của Tòa Trọng tài, vốn đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với vùng biển này.

Theo giới phân tích, trong số các trở ngại làm trì hoãn cuộc đàm phán, có những đòi hỏi của Trung Quốc muốn đưa vào COC những quy định cấm các nước ngoài khu vực can dự vào Biển Đông, điều không được các nước bị Bắc Kinh chèn ép trên Biển Đông như Việt Nam hay Philippines đồng ý.

Điều cốt yếu là Việt Nam và ASEAN phải đấu tranh để COC phải là một văn bản ràng buộc về pháp lý. Nếu không có các cơ chế, quy định cụ thể, rõ ràng để giám sát, bảo đảm tuân thủ pháp luật (ví dụ quy định các hành vi không được phép) và giải quyết các vụ vi phạm…, thì COC không khác bao nhiêu so với DOC, sẽ chỉ là “một tuyên bố chính trị” đơn thuần.

Để COC thực sự là văn bản ràng buộc pháp lý thì phải có các cơ chế (công cụ) giải quyết tranh chấp khi một trong các bên vi phạm. Khi cần thiết, tranh chấp đó có thể được giải quyết theo quy định tại Điều 33 Hiến chương LHQ, bao gồm cả biện pháp mang tranh chấp ra các Toà án quốc tế giải quyết.

Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ những vấn đề “cứng” nói trên. Chẳng hạn phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016. Càng cụ thể thì đàm phán càng gay go. Nhưng chỉ có định lượng cụ thể, ràng buộc pháp lý, thì COC mới thực sự hiệu quả.

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/donnot-let-cambodia-give-china-coc-09152021131911.html

.