Chùa Hương Sen: Tráng xi măng

bồn hoa, đường đi để đón Lễ Vu Lan

và Lễ đặt đá xây chánh điện, đài Dược Sư và hai tháp Tứ Ân



PERRIS, California – Chùa Hương Sen hôm Thứ Tư 8/9/2021 đã bắt đầu công trình tráng xi măng bồn hoa và các đường đi. Ni sư Giới Hương, Sư cô Viên Tiến, Sư cô Viên Chân và Sư cô Viên An đã trực tiếp ra phụ công việc để sớm hoàn tất.

Quý Ni sư cho biết, Chùa Hương Sen đã thuê xe xi măng và quý anh công nhân, nhưng chùa vẫn phải hỗ trợ, vì sớm lúc nào đỡ lúc đó. Theo dự kiến, sẽ cần 10 ngày để hoàn tất việc tráng xi măng bồn hoa và các đường đi để chuẩn bị cho Lễ Vu Lan và Lễ đặt đá xây chánh điện, đài Dược Sư và hai tháp Tứ Ân vào ngày chủ nhật 26 tháng 09 năm 2021.

Công trình tráng xi măng khởi sự hôm Thứ Tư 8/9/2021. Dự kiến 10 ngày mới xong.

Ngôi chùa Hương Sen ở thành phố Perris, quận Riverside, Nam California vẫn chưa xây hoàn tất nhiều công trình. Ni sư Thích Nữ Giới Hương, Trụ trì Chùa Hương Sen, cho biết cần phải thực hiện sớm việc tráng xi măng bồn hoa và các đường đi vì dự kiến sẽ đón nhiều bậc tôn túc, quý Hòa Thượng và quý Ni trưởng tới để hỗ trợ Chùa Hương Sen trong 2 sự kiện cuối tháng 9.

Ni sư Thích Nữ Giới Hương dịp này cũng gửi lời mời quý Phật tử đồng hương tham dự lễ Vu Lan và lễ đặt đá vào ngày Chủ Nhật 26/9/2021, với chương trình:

- 9:30g sáng: Pháp thoại.

- 10g: Nghi Vu Lan và Cầu nguyện xây Chánh điện, đài Dược Sư và 2 tháp Tứ Ân.

- 12g: Cúng dường trai tăng và mời quý Phật tử dùng cơm trưa cũng như thưởng thức văn nghệ do nhóm Hương Từ Bi (San Jose) cúng dường.

- 2:00g: Chẩn tế 12 loại cô hồn.

- 4:00g: Hoàn mãn.

Ni sư Thích Nữ Giới Hương cho biết rằng, vào ngày 26/9/2021, trong nghi thức Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng Cho Lễ Đặt Đá, Động Thổ và Vu Lan, Ni sư và toàn thể ni chúng sẽ quỳ, trong khi Sư cô Viên An đọc. Trong bản thảo bản văn Tác Bạch đang soạn thảo dự kiến có nội dung, trích như sau:

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Hôm nay ngày 26/9/2021 chư Ni cùng Phật tử chùa Hương Sen chúng con long trọng tổ chức Lễ Vu Lan và Lễ động thổ xây dựng chánh điện, đài Dươc sư và 2 tháp Tứ ân.

Đáng quý thay giữa đời ngũ trược ác thế mà dấu chân hoá độ của những vị Bồ Tát vẫn dập dìu xuôi ngược chẳng từ nan. Những chiếc huỳnh y thanh thoát của chư Tôn Đức làm mát dịu bầu trời Perris và phát khởi niềm kính tín Tam Bảo vô hạn của hàng ni chúng và Phật tử chúng con ở vùng đất xa xôi này.

Quí Ngài là hiện thân của Bồ Tát hạnh, trong tinh thần vô ngã vị tha không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền vào vòng sanh tử độ tha để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát. Sự quang lâm, chứng minh, cầu nguyện gia bị của chư Tôn Đức khiến đạo tràng chúng con thấm nhuần ân đức, tiếp thêm động lực vô biên để chúng con hoàn thành các công trình xây cất, thừa đương Phật sự hoằng Pháp độ sanh và giúp cho buổi Lễ được thành tựu thập phần viên mãn.

Giờ đây trước đạo tràng thanh tịnh Tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên, chúng con toàn thể Phật tử với tất cả lòng thành, sắm sửa phẩm vật dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức.Chúng con nguyện đem công đức nầy cầu nguyện cho Phật nhựt Tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong diều võ thuận, quốc thới dân an, Phật Pháp trường tồn, mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc hữu tình. Chúng con đảnh lễ khánh tuế Chư Tôn Đức thêm một tuổi Hạ sau ba tháng an cư, cầu chư Phật gia bị chư Tôn Đức Pháp thể được vô lượng khinh an, huệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt lòng chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát.Nguyện cầu cho đại dịch Corona Virus sớm qua, cuộc sống nhà nhà đều sum vầy an ổn. Chúng con cũng nguyện xin hồi hướng đến cha mẹ hiện tiền cùng lục thân quyến thuộc của chúng con tật bệnh tiêu trừ, phước thọ khương ninh, gia đnh hoà thuận. Cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ của chúng con vượt thoát tam đồ và được sanh về miền Cực Lạc.Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh, kẻ còn được đượm nhuần mưa Pháp phát nguyện tu trì kẻ qua đời, ác đạo được xa lìa chóng thành đạo quả.Ngưỡng mong chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, đại Đức Tăng Ni từ bi chứng minh nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát tác đại chứng minh.Tiếp theo, Ni sư Thích Nữ Giới Hương và toàn thể Ni chúng sẽ cung thỉnh Đạo Từ Của Chư Tôn Đức Chứng Minh...Được biết, Ni sư Thích Nữ Giới Hương sinh quán tại Bình Tuy, xuất gia năm 15 tuổi với Tôn Sư Hải Triều Âm (Đại Ninh, Việt Nam). Ni sư đã tu học tại Ấn Độ 10 năm và tốt nghiệp Tiến sĩ Phật học năm 2003 tại Trường Đại Học Delhi, Ấn Độ. Hiện đang Trụ Trì Chùa Hương Sen, thành phố Perris, California, Hoa Kỳ và đang theo Thạc Sĩ Văn Chương Anh tại UCR (University of California, Riverside). Ni sư cũng là tác giả của nhiều sách về Phật học tiếng Anh và tiếng Việt.

Độc giả muốn tu học, hay muốn cúng dường giúp xây chùa, xin liên lạc về Chùa Hương Sen ở địa chỉ:



Hương Sen Buddhist Temple

19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570.

Tel: 951-657-7272 | Cell: 951-616-8620

Email: huongsentemple@gmail.com ,

thichnugioihuong@yahoo.com

Fanpage: Huong Sen

Web: www.huongsentemple.com

Hoặc gởi ZELLE: HUONG SEN BUDDHIST TEMPLE với cellphone 951 616 8620

