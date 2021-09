khoảng 3 triệu người thất nghiệp Cali trước giờ lãnh bổ sung 300$/tuần sẽ hết nhận từ ngày 4/9/2021 - SG ra đường cần giấy có mã QR. Hà Nội: đi đường cần giấy có mã QR, đề xuất shipper hoạt động từ 9h đến 20h mỗi ngày, tịch thu 199 máy tạo oxy & 500 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn. Ngân hàng: coi chừng bị lừa tiền mùa dịch. Khánh Hòa nghiên cứu cho người đã tiêm vaccine đi lại. Yêu cầu

SG ra đường cần giấy có mã QR. Hà Nội: đi đường cần giấy có mã QR, đề xuất shipper hoạt động từ 9h đến 20h mỗi ngày, tịch thu 199 máy tạo oxy & 500 hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn. Ngân hàng: coi chừng bị lừa tiền mùa dịch. Yêu cầu nghệ sĩ minh bạch từ thiện, không mê tín dị đoan, không quảng cáo ‘bậy’. Dân Bình Dương ra đường cần giấy thông hành.

- khoảng 3 triệu người thất nghiệp Cali trước giờ lãnh bổ sung 300$/tuần sẽ hết nhận từ ngày 4/9/2021

- kinh tế Mỹ lạc quan hơn: thất nghiệp giảm, tăng 235,000 việc làm hầu hết ở nghề chuyên môn và dịch vụ

- phụ nữ biểu tình ở Kabul, đòi quyền cho phụ nữ về giáo dục, xã hội, chính trị, tự do phát biểu, và đòi có phụ nữ trong chính phủ Taliban. Taliban nói hãng chuyển tiền Western Union sẽ mở lại. Mỹ: sẽ quan sát, có thể viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, cần lộ trình an toàn cho người muốn rời Afghanistan, cũng như nữ quyền...

- WHO: năm 2050 sẽ có 140 triệu người bị dementia (lãng trí, mất phán đoán), cao gấp 2.5 lần so với năm 2019

- 14 dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Pennsylvania nộp đơn kiện, xin khai tử luật về bầu phiếu qua thư

- Biden sẽ tới Cali vận động cho Newsom; dự kiến Cộng Hòa sẽ thua: 58% dân Cali muốn giữ Newsom ở ghế Thống Đốc

- Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa) nói trong 1 buổi họp Cộng Hòa: Trump sẽ tranh cử Tổng Thống 2024

- Cậu Donald Trump Jr. bị đại gia ngành mỏ Don Blankenship kiện về tội bôi nhọ trong bầu cử 2018

- Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc trả lời nam phóng viên thắc mắc phá thai: ông không bao giờ có bầu, đừng bàn

- Nhật Bản sắp có Thủ Tướng mới: Thủ tướng Suga tuyên bố sẽ rời chức lãnh tụ đảng cầm quyền cuối tháng 9

- HỎI 1: Tấm hình tại sân bay Kabul cho thấy các chú chó bị quân Mỹ bỏ rơi? ĐÁP 1: Quân khuyển đã di tản hết

- HỎI 2: Bắc Hàn từ chối 3 triệu liều vaccine TQ, để nhận vaccine khác vài tháng tới? ĐÁP 2: Đúng vậy, theo KBS.

QUẬN CAM (VB-3/9/2021) --- Việc làm ngoài nông nghiệp tại Hoa Kỳ tăng thêm 235,000 trong tháng 8/2021, theo bản báo cáo của Sở Thống Kê Lao Động hôm Thứ Sáu. Tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.2% để còn 5.2% trong tháng 8/2021.

Số lượng người thất nghiệp là 8.4 triệu người, trong khi số người bị tạm nghỉ là 1.3 triệu người. Tỷ lệ người lao động vẫn như tháng trước đó, là 61.7%. Số người làm việc tại nhà (viễn liên) không đổi, ở mức 13.4%.

Mức tăng việc làm trong tháng 8/2021 hầu hết ở nghề chuyên môn và dịch vụ, thêm 74,000 nhân sự mới, kế tiếp là lĩnh vực giao thông và nhà kho, thêm 53,000 nhân sự mới.

--- Tổng Thống Joe Biden sẽ tới vận động giúp tranh cử cho Thống Đốc Gavin Newsom tại California trước ngày bầu cử 14/9/2021, theo lời Newsom hôm Thứ Năm khi ghé tới vận động ở Phố Tàu San Francisco. Trước đó, Phó Tổng Thống Kamala Harris dự tính sau khi kết thúc chuyến thăm Việt Nam sẽ ghé California để vận động cho Newsom, nhưng vụ bom tự sát ở cổng sân bay Kabul đã buộc Harris hủy bỏ lịch giúp vận động để bay về thủ đô D.C. ngay.

Biden tuy xuống điểm vì cuộc rút quân ở Afghanistan, nhưng vẫn được đa số cư dân California tin tưởng: theo thăm dò của Public Policy Institute of California phổ biến đêm Thứ Tư, 58% cư dân California chấp nhận Biden, giảm từ 70% hồi tháng 1/2021 và từ 66% tháng 5/2021. Riêng cử tri Dân Chủ, 83% vẫn ủng hộ Biden. Các điểm này có thể sẽ cứu Newsom thoát bãi nhiệm.

Cộng Hòa California có vẻ sẽ thua thê thảm: Tình hình bầu cử bãi nhiệm theo cùng bản thăm dò PPIC tuần này cho thấy 58% cử tri trả lời rằng họ muốn giữ Newsom ở ghế Thống Đốc, nghĩa là bầu "NO" ở câu số 1 trong phiếu bầu ngày 14/9/2021. Chỉ có 39% nói là muốn bãi nhiệm Newsom.

. Tin COVID-19 tại VN, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 17h ngày 02/9 ĐÊN 17h ngày 03/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.922 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 14.894 ca ghi nhận trong nước tại TPSG (8.499), Bình Dương (3.676), Đồng Nai (986), Long An (564), Tây Ninh (267), Tiền Giang (154), Kiên Giang (104), Đồng Tháp (82), Đà Nẵng (81), Bình Thuận (75), An Giang (62), Khánh Hòa (61), Hà Nội (58), Bà Rịa - Vũng Tàu (39), Nghệ An (37), Quảng Ngãi (24), Phú Yên (19), Bình Định (17), Thanh Hóa (15), Cần Thơ (10), Gia Lai (10), Đắk Nông (9), Bình Phước (8 ), Vĩnh Long (8 ), Trà Vinh (5), Hà Tĩnh (5), Bến Tre (5), Cà Mau (4), Quảng Nam (3), Nam Định (2), Bạc Liêu (2), Bắc Ninh (1), Hậu Giang (1), Bắc Giang (1) trong đó có 9.275 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.708 ca. Tại TP. SG tăng 2.536 ca, Bình Dương giảm 828 ca, Đồng Nai tăng 183 ca, Long An giảm 19 ca, Tây Ninh tăng 205 ca.



Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc.kcb.vn ghi nhận 308 ca tử vong tại TP. SG (250), Bình Dương (44), Đồng Tháp (5), Hà Nội (2), Đắk Lắk (2), Tiền Giang (2), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Khánh Hòa (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 12.446 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Sở Y tế TP.HCM: Thông báo khẩn về quản lý chăm sóc F0 tại nhà. Còn một số phường, xā, thị trấn tại TP.HCM chưa thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Y tế làm ảnh hưởng đến hiệu quả chăm sóc và điều trị. Cán bộ cần làm:

Bước 1: Ghi lại đầy đủ thông tin về địa chỉ nhà, số điện thoại của F0 và người thân trong gia đình.

Bước 2: Phát ngay túi thuốc điều trị Covid-19 (gói thuốc A, gói thuốc B), phổ biến và hướng dẫn cho F0 biết, chấp nhận tham gia và ký vào “Phiếu chấp thuận tham gia chương trình Molnupiravir có kiểm soát tại cộng đồng cho người mắc Covid-19", phát gói thuốc C.

Bước 3: Tầm soát đủ điều kiện để cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung. Hướng dẫn F0 tự theo dõi và khai báo tình hình sức khỏe mỗi ngày (tự ghi vào sổ tay hay khai báo y tế điện tử).

Buớc 4: Cung cấp các số điện thoại để F0 biết và gọi khi cần trợ giúp.





Trong một ngày, 101.348 túi an sinh trao người khó khăn ở tâm dịch SG. Theo Trung tâm an sinh TP.HCM, trong ngày 3/9, đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng như rau củ, gạo… của các tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp trị giá hơn 4.750.000.000 đồng. Hàng rau củ được phân phối đến các đơn vị: Quận 7, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Gò Vấp, quận Phú Nhuận, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, TP.Thủ Đức, phường Bình trị Đông (quận Bình Tân), Bộ Tư lệnh Thành phố và 17 bếp ăn từ thiện trị giá 2.430.000.000 đồng. Ngay trong ngày đã chuyển 101.348 túi an sinh đến các quận, huyện và TP.Thủ Đức để phát đến tay người dân khó khăn, kịp thời đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày.

SG chưa nới lỏng giãn cách ở quận 7 và huyện Củ Chi. TP.SG chưa nới lỏng và chưa có chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội hai địa phương công bố kiểm soát đươc dịch COVID-19 là quận 7 và huyện Củ Chi. Thông tin trên được ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM thông tin tại họp báo chiều 3/9.

Công an TP.HCM đang tính đến phương án kiểm soát người được phép ra đường bằng mã QR thay giấy đi đường. Khi qua chốt kiểm soát mà người dân chưa có trong danh sách trên hệ thống thì phải quay đầu. Công an TP.HCM đang cập nhật danh sách người được cấp giấy đi đường của các sở, ban, ngành, quận, huyện và yêu cầu lập danh sách các đối tượng được phép lưu thông trên đường không cần cấp giấy để cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bắt đầu từ ngày 5-9, người dân Bình Dương không được ra đường nếu không có giấy thông hành.

Cụ thể , có 6 nhóm người được cấp thẻ thông hành. Ngoài ra, khi đi qua chốt kiểm soát người được cấp giấy thông hành phải có thêm giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 (hiệu lực trong 72 giờ). giấy CMND hoặc thẻ căn cước công dân. Ngoài những nhóm người được cấp giấy thông hành thì có 3 nhóm không cần thẻ thông hành nhưng vẫn được quyền lưu thông trên đường gồm: Lực lượng Công an, Quân sự, Y tế.





Hà Nội: Đề xuất shipper hoạt động từ 9h đến 20h mỗi ngày. Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất thời gian giao hàng bằng xe máy tại Hà Nội chỉ từ 9h sáng đến 20h tối hằng ngày, nhân viên giao hàng phải có xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Khánh Hòa nghiên cứu cho phép người đã tiêm vaccine được hoạt động đi lại. Đó là một trong những nội dung quan trọng trong kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương này trong thời gian tới.

Yêu cầu các nghệ sĩ minh bạch từ thiện, không quảng cáo ‘bậy’. Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ mà Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch chuẩn bị ban hành dành nhiều dung lượng cho quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên báo chí, mạng xã hội, không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây nhầm lẫn về công dụng của sản phẩm, không thực hành, ủng hộ hoạt động mê tín dị đoan, không tổ chức, tham gia các hoạt động trái quy định của pháp luật, và phải có trách nhiệm minh bạch trong hoạt động xã hội, từ thiện.

Ngân hàng cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tiền mùa dịch. Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết, đối tượng lừa đảo mạo danh ngân hàng gửi email thông báo cung cấp gói hỗ trợ và yêu cầu khách hàng truy cập đường link để nhận gói hỗ trợ này. Khi đăng nhập đường link trên sẽ dẫn tới website giả mạo trang đăng nhập dịch vụ ngân hàng điện tử, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ. Vietcombank khẳng định không bao giờ liên hệ với khách hàng để yêu cầu cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức. Mọi yêu cầu cung cấp thông tin định danh, mật khẩu, mã xác thực OTP (nếu có) đều là giả mạo.

Hà Nội: Phát hiện, thu giữkhông rõ nguồn gốc. Lực lượng chức năng Hà Nội bất ngờ kiểm tra 2 chiếc xe tải, phát hiện chở 199 máy tạo oxy có dấu hiệu nghi vấn.Hà Nội: Thu giữ gầnđiều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc. Sau một thời gian theo dõi, khoảng 17h ngày 2-9, tại khu B1 Làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng đã khám xét một ô tô con màu đỏ, phát hiện trên xe đang vận chuyển gần 500 hộp thuốc điều trị Covid-19. Thời điểm kiểm tra, chủ xe là Nguyễn Thu Huyền (sinh năm 1979, ở quận Cầu Giấy) chưa xuất trình được hóa đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc trên.. Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết, nguy cơ dịch bệnh của Hà Nội còn cao và khó lường, thể hiện ở việc lây nhiễm trong cộng đồng.. Ngày 3/9, Công an TP Hà Nội có văn bản hướng dẫn chuẩn bị triển khai phần mềm cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện. Công an Hà Nội đã hoàn thành và từng bước triển khai phần mềm cấp và kiểm tra Giấy đi đường có nhận diện cho đối tượng đủ điều kiện tham gia giao thông qua mã QR Code trên địa bàn thành phố Hà Nội (phần mềm “Cấp và kiểm tra giấy đi đường có nhận diện").--- Nhật Bản dự kiến sắp có Thủ Tướng mới. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử chủ tịch sắp tới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh cầm quyền, theo tin NHK. Điều này cũng có nghĩa là Suga sẽ không tiếp tục giữ chức Thủ Tướng, và Nhật Bản sẽ sớm có thủ tướng mới. Hôm thứ Sáu, ông Suga đưa ra tuyên bố trên tại phiên họp bất thường của lãnh đạo LDP. Cuộc bầu cử lãnh đạo đảng LDP dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 29/9.--- Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa - Ohio) hôm Thứ Năm nói ông nghĩ rằng Trump sẽ tranh cử Tổng Thống 2024. DB Jordan, cũng là một người thân tín của Trump, nói như thế trong một sự kiện của Đảng Cộng Hòa Quận Dallas, theo báo Des Moines Register. Jordan nói ông muốn Trump ra ứng cử lần nữa, vì Trump sẵn sàng chiến đấu.--- Cậu Donald Trump Jr. không tốt lành gì, cũng y hệt cựu đại gia ngành mỏ than Don Blankenship: đều cực hữu, bênh vực kỹ nghệ than tới cùng bất kể các ảnh hưởng sức khỏe địa phương... nhưng bây giờ thì Blankenship kiện cậu Donald Trump Jr. ra tòa chỉ vì cậu chỉ tuyên bố một câu mà Blankenship nói là bị bôi nhọ, xúc phạm.Thầm phán John T. Copenhaver, Jr., 95 tuổi, đã đưa ra quyết định rằng đơn của Blankenship kiện cậu Donald Trump Jr. được phép phân xử. Nguyên do Trump Jr. đưa ra bình luận khi Blankenship tranh cử giành ghế Thượng nghị sĩ West Virginia năm 2018 rằng Blankenship sẽ thua phiếu Thượng nghị sĩ Dân Chủ đương nhiệm Joe Manchin vì Blankenship là "người đã bị xử có tội đại hình" (felon).Kết quả dĩ nhiên là Manchin tái đắc cử, nhưng Blankenship kiện cậu Trump Jr. về tội bôi nhọ để xúc phạm vì Blankenship bị tù 1 năm do thảm họa hầm mỏ 2010 vì là Tổng quản trị công ty mỏ than Massey Energy, và đó là "khinh tội" (misdemeanor), không phải đại hình.--- Trưởng Ban Báo Chí Bạch Ốc Jen Psaki hôm Thứ Năm trả lời 1 nam phóng viên người đưa ra thắc mắc vì sao TT Biden ủng hộ phá thai rằng nam phóng viên này "không bao giờ đối diện với những lựa chọn đó."Psaki nói Biden tin rằng "đó là quyền của phụ nữ, đó là cơ thể phụ nữ và đó là lựa chọn của phụ nữ. Biden tin đó là tùy theo người phụ nữ đưa ra quyết định đó, và tùy theo phụ nữ đó sau khi tham khảo với bác sĩ của cô ta. Tôi biết ông [phóng viên] không bao giờ đối diện các lựa chọn đó, ông [phóng viên] cũng không bao giờ có thai."--- Khoảng vài chục người biểu tình tụ họp bên ngoài dinh Tổng Thống ở Kabul, thúc giục chính phủ Taliban hãy gìn giữ các quyền phụ nữ đạt được dưới bảo hộ của Tây Phương và hãy bổ nhiệm phụ nữ vào chính phủ mới.Cuộc biểu tình hy hữu xảy ra hôm Thứ Sáu. Vài chục phụ nữ đứng cầm những tờ giấy viết làm biểu ngữ kêu gọi nội các mới phải có phụ nữ, và hô khẩu hiệu đòi nhân quyền, trao các tờ truyền đơn cho các phóng viên, nói rằng phụ nữ Afghan cần đầy đủ quyền đi học, quyền xã hội [giao tiếp], quyền chính trị [tham dự đóng góp] cho tương lai đất nước, và quyền tự do phát biểu.Trong khi đó, Taliban nói công ty chuyển tiền Western Union sẽ tiếp tục hoạt động ở Afghanistan, để ngoại tệ tuôn vào giúp tái thiết đất nước, theo lời phát ngôn nhân văn hóa Ahmadullah Muttaqi. Công ty tài chánh Hoa Kỳ Western Union đã ngưng hoạt động khi Mỹ rút quân ngày 15/8/2021.Trong khi đó, chính phủ Mỹ cho biết Mỹ sẽ cần phải "theo dõi các thành phần của chính quyền mới, cũng như hành động của họ" trước khi đề ra chiến lược mới, bao gồm cả viện trợ nhân đạo cho Afghanistan.Họp báo hôm Thứ Năm, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói một số lĩnh vực mà Mỹ quan tâm là "đảm bảo lộ trình an toàn cho người muốn rời Afghanistan", cũng như "việc tôn trọng quyền của người dân Afghanistan, bao gồm phụ nữ, trẻ em và các nhóm thiểu số".--- Kể từ ngày mai, 4/9/2021, phần tiền trợ cấp thất nghiệp bổ sung của liên bang sẽ kết thúc. Nghĩa là khoảng 3 triệu người lao động California trước giờ nhận thêm 300$/tuần sẽ không còn nhận được nữa, trong khi những người làm việc theo quy chế hợp đồng độc lập (independent contractors) sẽ hoàn toàn mất trợ cấp.Các chuyên gia nói như thế chưa có nghĩa là sẽ tăng việc làm ào ạt, vì quan tâm lớn đối với nhiều người là vấn đề sức khỏe y tế, sự an toàn và chăm sóc con em có thể gây trở ngại cho nhiều người đối với nhiều việc làm bất lợi.--- Một nhóm 14 dân biểu Cộng Hòa tiểu bang Pennsylvania nộp đơn kiện tuần này để xin khai tử luật về bầu phiếu qua thư của tiểu bang, mặc dù 11 dân biểu trong nhóm trên đã bỏ phiếu chấp thuận luật đó hồi năm 2019, lấy cớ luật bầu qua thư là vi hiến. Luật đó tên là Act 77 cho dân Pennsylvania xin bầu phiếu qua thư mà không cần lý do.Đơn kiện dài 34 trang nộp lên tòa Commonwealth Court đêm Thứ Ba, xin tòa tuyên bố luật bầu qua thư là vi hiến, và cấm tiểu bang gửi phiếu bầu qua thư tới những người không có thể trực tiếp tới các phòng phiếu sắp tới vì lý do sức khỏe, tôn giáo, việc làm.--- Bản báo cáo có tên là "Global status report on the public health response to dementia" (Phúc trình tình hình toàn cầu về ứng phó chứng sa sút trí tuệ của y tế cộng đồng) đưa ra hôm Thứ Năm, trong đó Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) viết rằng vào năm 2050 sẽ có gần 140 triệu người trên toàn thế giới sống chung với chứng sa sút trí tuệ. Con số này cao gấp gần 2.5 lần so với năm 2019.Hội chứng dementia là suy sụp chức năng trí tuệ của não bộ, có 2 ảnh hưởng lớn: trí nhớ giảm, khả năng phán đoán rối loạn. Thậm chí ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.Báo cáo cho biết 55,2 triệu người trên thế giới mắc chứng sa sút trí tuệ vào năm 2019, chiếm 6.9% người từ 65 tuổi trở lên. NHK ghi rằng bản báo cáo dự đoán rằng con số này sẽ tăng lên thành khoảng 78 triệu người vào năm 2030 và khoảng 139 triệu người vào năm 2050 vì dân số được cho là sẽ già hóa.---Tấm hình tại sân bay Kabul cho thấy các chú chó bị quân Mỹ bỏ rơi?: Quân khuyển đã di tản hết, trong hình là chó nuôi của nhân viên dân sự hợp đồng. Pentagon nói là không còn bất kỳ 1 chú chó dùng trong quân đội Mỹ sót lại ở Afghanistan, và các đơn vị quân khuyển đã di tản sớm, ngay từ giữa tháng 8/2021. Tấm hình các chú chó trong cũi bên chiếc trực thăng cho cảm giác rằng chó là của quân đội Mỹ, thực ra không phải. Đó là chó dân sự. Một số nhân viên ngoại giao Mỹ và các nhân viên hợp đồng không được phép mang theo chó lên phi cơ, khi di tản. Đó là lý do có tấm hình trên.Cộng Hòa dĩ nhiên là nổi giận. Thượng nghị sĩ Rick Scott (Cộng Hòa-Fla.) tuyên bố là ông nổi giận vì chính phủ Biden bỏ rơi các chiến binh đơn vị K-9 (tức quân khuyển). Bộ Quốc Phòng Mỹ trả lời là không có quân khuyển nào bị bỏ rơi.Chi tiết:---: Bắc Hàn từ chối 3 triệu liều vaccine TQ, để nhận vaccine khác vài tháng tới?: Đúng vậy, theo KBS.Bắc Triều Tiên nhường 2,97 triệu liều vắc-xin Sinovac cho các nước khác.Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 1/9 đưa tin phát ngôn viên Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết Bộ Y tế Bắc Triều Tiên thông báo nhường lại 2,97 triệu liều vắc-xin COVID-19 được phân bổ cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.Được biết, loại vắc-xin mà miền Bắc nhường cho nước khác là vắc-xin của hãng dược Sinovac (Trung Quốc). Theo UNICEF, Bình Nhưỡng quyết định nhường lại số vắc-xin trên là do cân nhắc đến nguồn cung vắc-xin toàn thế giới hiện nay còn hạn chế, một số quốc gia đang bùng dịch nghiêm trọng.

Tổ chức y tế thế giới (WHO) và tổ chức phi chính phủ Liên minh toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng (GAVI) cho biết đã phân bổ 2,97 triệu liều vắc-xin Sinovac cho miền Bắc trong tháng trước và đang chờ hồi âm thì nhận được câu trả lời “nhường lại” vắc-xin cho nước khác từ phía Bình Nhưỡng.

Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) cũng đã phân bổ 1.902.000 liều vắc-xin của hãng dược AstraZeneca cho Bắc Triều Tiên vào tháng 3 nhưng vẫn chưa thể chuyển đến nước này do chưa hoàn tất thủ tục chuẩn bị.

Tuy nhiên, không thể khẳng định Bắc Triều Tiên không cần vắc-xin. Người phát ngôn UNICEF tiết lộ Bộ Y tế miền Bắc bày tỏ ý định sẽ tiếp tục thảo luận với phía COVAX để nhận vắc-xin COVID-19 trong vòng vài tháng tới.

Người này cho biết thêm Liên hợp quốc đang hợp tác với miền Bắc về kế hoạch đối phó với dịch COVID-19 và giải quyết vấn đề nhân đạo cho người dân như an ninh lương thực, dinh dưỡng, nước uống và vệ sinh. Ngoài ra, UNICEF hoan nghênh những đóng góp của cộng đồng quốc tế về vật phẩm y tế thiết yếu cho Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây.

