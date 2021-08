Thời Sự Trong Tuần

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đặt những đóa hoa tại tượng đài kỷ niệm Thượng Nghị Sĩ John McCain, nơi chiếc phi cơ Hải Quân của ông đã bị Bắc Việt Nam bắn rơi, vào ngày giỗ năm thứ ba của ông, tại Hà Nội hôm 25 tháng 8 năm 2021. (Photo by Evelyn HOCKSTEIN – nguồn: https://www.fox13news.com)

Tình hình đại dịch đang gia tăng tại Việt Nam mà nặng nhất là Sài Gòn là một trong những tin tức làm nhiều người Việt trong và ngoài nước chú ý nhất trong tuần qua. Tin Phó Tổng Thống Mỹ Kamala Harris đi thăm VN trong 2 ngày giữa lúc đại dịch còn lây lan mạnh ở đây cũng được nhiều người quan tâm. Trong khi đó cuộc di tản người Mỹ, người Afghan làm việc cho Mỹ và các ngoại kiều khác ra khỏi Afghanistan cũng được quốc tế theo dõi kỹ.

Tổng Số Người Chết Từ Covid-19 Tại Việt Nam Lên Tới 9,349

Tin COVID-19, theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong 24 giờ, tính từ 18h ngày 24/8 đến 18h ngày 25/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.096 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước tại TP Sài Gòn (5.294), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15), Quảng Nam (9), Bạc Liêu (7), Bình Phước (7), Ninh Thuận (6), Vĩnh Long (5), Đắk Nông (5), Sơn La (4), Hậu Giang (4), Sóc Trăng (4), Thanh Hóa (3), Bắc Ninh (3), Thái Bình (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Bình (1) trong đó có 7.321 ca trong cộng đồng.





Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca. Tại TP. Sài Gòn tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.





Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 335 ca tử vong tại TP. Sài Gòn (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1), Tiền Giang (1).





Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).





Trẻ em dưới 16 tuổi tiếp xúc với F0 sẽ cách ly tại nhà 14 ngày, thay vì phải cách ly tập trung như trước đây, theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Đây là điểm mới trong hướng dẫn cách ly phòng, chống Covid-19 đối với trẻ em do Bộ Y tế ban hành ngày 25/8, thay thế cho hướng dẫn hồi tháng 2 (chỉ trẻ dưới 5 tuổi được cách ly tại nhà, trẻ 5-15 tuổi cách ly tập trung 7 ngày).





SG: F0 trong cộng đồng vẫn tăng rất cao, riêng quận Bình Tân chiếm 100% (trong cộng đồng: có nghĩa là ngoài khu cách ly). Ca F0 trong cộng đồng tại TP.SG vẫn ở mức rất cao. Hôm nay 25-8, tỉ lệ này chiếm gần 84% tổng số F0 mới, trong đó nhiều quận, huyện ghi nhận hầu hết F0 mới đều là ca cộng đồng.





TP.SG: Sản phụ định đi bộ tới bệnh viện sinh con vì không có tiền. Tổ tuần tra quân sự xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.SG phát hiện và nhanh chóng đưa sản phụ tới bệnh viện để sinh con.





Từ Mỹ giúp VN. Chuyến bay từ San Francisco (Mỹ) sáng 25/8 đã vận chuyển 6,2 tấn trang thiết bị y tế và đưa 277 công dân Việt Nam về nước. Gần 400 kiện hàng, gồm: 250 máy trợ thở, 5 máy thở, 9.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.500 tấm chắn giọt bắn, 60.000 khẩu trang y tế. Ước tính tổng giá trị lô hàng khoảng 1 triệu USD, theo thông cáo từ Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).





TPSG: Gần 79% người dân trên 18 tuổi đã tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 1. Theo HCDC, tính đến hết ngày 23-8, TP đã tiêm tổng số 5.501.732 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có 5.291.196 mũi 1, đạt tỷ lệ 78,9% người dân trên 18 tuổi và 210.536 mũi 2, đạt 3,1% người dân trên 18 tuổi.





Liên quan đến vụ việc về "dịch vụ tiêm vaccine thần tốc" tại Ba Đình, Hà Nội, UBND quận Ba Đình cho biết đã đình chỉ công tác một nữ công chức phường Vĩnh Phúc có liên quan để làm rõ vụ việc. Theo thông tin phản ánh, tại điểm tiêm trên địa bàn phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội có hiện tượng tiếp cận và chi tiền thông qua một đối tượng để được tiêm vaccine COVID-19. Đáng chú ý, người có nhu cầu chỉ cần bỏ một khoản phí nhất định để "bồi dưỡng" thì có thể đương nhiên được hưởng "đặc quyền" nay đặt lịch, mai được tiêm.





Tính đến 24/8, Việt Nam tiếp nhận hơn 23 triệu liều vaccine phòng Covid-19 các loại. Cả nước đã tiêm được 17,6 triệu liều vaccine; trong đó 15,7 triệu người tiêm mũi một; hơn 1,9 triệu người tiêm đủ hai mũi.





Ngày 25-8, Chính phủ Ý đã quyết định tài trợ 801.600 liều vắc xin AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19.





Chính phủ Romania tặng Việt Nam 300.000 liều vaccine AstraZeneca để đối phó đại dịch Covid-19, gấp ba lần dự kiến ban đầu.

Dân Sài Gòn Hoang Mang Xếp Hàng Cả Buổi Chờ Mua Thực Phẩm Dự Trữ Trước Khi Bị Phong Tỏa 2 Tuần Không Cho Ra Khỏi Nhà



Người dân xếp hàng mua lương thực từ một xe tải. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

SÀI GÒN, VN – Người dân Sài Gòn đang gánh chịu chung một số phận ngặt nghèo trong cuộc chiến chống đại dịch chưa thấy ánh sáng ở cuối đường hầm khi phải đối diện với nguy cơ thiếu thốn đủ thứ mà quan trọng nhất là thức ăn trước khi bước bào những ngày đóng cửa tuyệt đối có quân đội kiểm soát chặt chẽ mà cụ thể dễ thấy nhất là những hàng người dài chờ đợi trước các cửa tiệm để mua thực phẩm dự trữ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm 24 tháng 8 năm 2021. Bản tin Đài RFA cho biết chi tiết về sự hỗn loạn này như sau.





Giá cả tăng chóng mặt





Do dịch COVID-19 tái bùng phát lần 4 kéo dài khá lâu từ 27/4 đến nay, nên hơn 2/3 chợ truyền thống tại TPHCM đã gần như phải đóng cửa. Các chuỗi cung ứng cũng bị tắt nghẽn do lệnh cấm đi lại, nên giá cả các mặt hàng đã tăng theo trong thời điểm TPHCM đang là tâm dịch trong cả nước, với số ca tử vong đã lên đến hàng ngàn người.





Nhiều người dân TP trong ngày 22/8, một ngày trước khi lãnh đạo TP áp đặt lệnh giãn cách xã hội hai tuần từ 23/8 đến 6/9 đã phải “rồng rắn” xếp hàng trước các siêu thị để mua thực phẩm dự trữ. Phần đông họ khi trả lời với chúng tôi đều không muốn nêu tên và địa điểm sinh sống vì lý do an toàn, cho biết giá cả tăng không ngờ nhưng cũng bấm bụng mua hàng… Họ nói:





“Rất khó khăn với giá cả tăng nhưng cũng chen chúc nhau mua tí thịt, giá tăng gấp rưỡi. Thay vì trước sườn chỉ có khoảng trăm mấy, cùng lắm hai trăm, giờ tốn 150, gần 300”.





“Vất vả, chấp nhận mua mắc, nhiều khi cũng khó khăn lắm cũng phải chịu chứ sao giờ, nhà mình năm người lận. Mua về rồi để ăn từ từ”.





“Dân khó khăn, đứng ngoài nắng nôi, cực khổ quá. Nói chung người ta nghe tác động nhiều quá cũng xôn xao đâu biết gì. Cái nào để được thì để, tích trữ lương thực, giờ có quầy bán lưu động này cũng đỡ nên bà con mới xếp hàng, chứ vô mấy chỗ bán ngoài chợ nhỏ mắc quá, dân đâu làm ra tiền mấy ngày này.”





“Rất chi là khó khăn, chờ đợi sáng giờ mới mua được. Cá hay gì cũng mắc nhưng cũng phải chấp nhận mua. Không kham được, tới ngày nào hay ngày đó chứ không chịu nổi vì mình không làm ra tiền mà phải mua vậy, bao nhiêu cũng phải mua. Nói chung là bất ổn lắm.”





“Quá đắt, bó rau muống nhỏ thôi mà 30 ngàn một bó, nhưng bao nhiêu người vẫn phải mua, bắt buộc phải mua vì không mua thì người khác mua liền, còn hơn bán chợ Tết, nói giá bao nhiêu cũng phải mua.”





Không chỉ người dân tại TPHCM xác nhận với RFA họ đã phải chen chúc, xếp hàng cả buổi để mua hàng mà trên các trang mạng xã hội và cả báo chí chính thống đều đăng tải những video người dân chen chúc, không giữ khoảng cách, thậm chí nhiều nơi bị nói là ‘vỡ trận’ do quá đông người dân túa ra đường mua thực phẩm trước giờ giãn cách.





Phải ra đường trước khi “ở yên”





Trao đổi với RFA, nhiều người dân cũng cho hay những ngày qua họ không dám ra đường nhưng đến nay nghe tin tiếp tục giãn cách với mức độ nghiêm ngặt hơn nên phải đánh liều ra ngoài mua thực phẩm dự trữ.





“Muốn mua vậy chứ cũng sợ lắm, cũng khó khăn, chứ giờ dịch quá trời cũng sợ lắm. Giờ bán mắc quá cũng phải mua thôi, nghe nói giãn cách đi mua, gần hai tuần chưa đi chợ rồi mà giờ ăn hết đồ, bữa nay đi ra tiếp mua một tuần để coi thế nào.”





“Thường chị để cả tuần, 10 ngày, gặp dịch bệnh thì để cả tháng, thậm chí vừa rồi phải sắm thêm tủ lạnh để đồ ăn trong nhà chứ hạn chế ra đường lắm. Giờ về là khóa cửa không đi đâu hết.”





Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn cho hay họ cũng muốn đi mua đồ ăn cho gia đình khi nghe tin về lệnh phong tỏa, nhưng khả năng tài chính không cho phép:





“Có tiền mới mua chứ không có tiền lấy gì mua, có gì ăn đó. Người có tiền mới đi mua dự trữ, nếu có tiền chị mua thịt, cá để tủ lạnh để sẵn nhà có ăn, còn không có tiền thì phải chịu, có gì ăn đó, giá cả cao.





Mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng vậy, người nào có của sẵn thì người ta đỡ, còn mình không có của sẵn thì không biết sao, muốn mua cũng không có tiền để mua, rầu vậy!”





Ngay cả người bán cũng xác nhận giá cả đang leo thang nhưng không biết làm sao kìm lại vì thu vào cao phải bán ra cao:





“Bán nhiều hơn mọi ngày nhưng bán giá cao quá tội nghiệp người dân, người không có tiền mua cũng tội nghiệp.





Đồ cũng mắc, nhiều người không có tiền không mua ăn được phải chịu, những người có tiền thì mua dự trữ, người không có tiền phải chịu. Qua nhiều chốt, đi lâu 1-2 tiếng mới về tới nhà, khó lấy đồ nhưng phải lấy về bán cho xóm giềng ăn.





Nói chung nhà nước làm vậy cũng tốt nhưng vậy người dân cũng hoang mang, sợ không có thức ăn mới đổ xô đi mua về.”





Quân đội vào cuộc





Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM trong ngày 20/8 trấn an người dân khi cho rằng lệnh giãn cách xã hội bắt đầu từ 0 giờ ngày 23/8 đến 6/9 không phải là lệnh phong tỏa mà chỉ là biện pháp “nâng cao hơn các giải pháp giãn cách xã hội”.





Tuy vậy, mạng xã hội Việt Nam trong ngày 23/8 lan truyền hình ảnh của nhiều quân nhân được trang bị súng AK đứng gác và kiểm tra giấy thông hành của người dân tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố rất nghiêm ngặt.

Hơn 80 Học Khu Ở Mỹ Đã Ngưng Cho Học Sinh Tới Trường Học Trực Tiếp Vì Đại Dịch Lây Lan Nhanh Trở Lại

ATLANTA – Một vài tuần trong niên học mới, con số đang ngày càng gia tăng của những người bị lây nhiễm Covid-19 của các học khu ở Hoa Kỳ đã làm ngưng việc học trực tiếp hay chuyển qua các kiểu học vừa trực tiếp vừa trên mạng bởi vì sự truyền nhiễm vi khuẩn corona tăng nhanh, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Ba, 24 tháng 8 năm 2021.





Hơn 80 học khu hay hệ thống trường bán công đã đóng cửa hay trì hoãn các lớp học trực tiếp đối với ít nhất nguyên một trường học tại hơn một chục tiểu bang. Những nơi khác đã gửi các học sinh ở tất cả các lớp về nhà hay yêu cầu một nửa học sinh ở nhà để học trên mạng.





Những thụt lùi tại các học khu nhỏ ở nông thôn là nằm trong số những nơi đầu tiên mang lại hy vọng cho việc trở lại các lớp học rộng khắp sau hai năm gián đoạn việc học ở trường bởi đại dịch.





Tại Georgia, nơi các lớp học trực tiếp được tổ chức tại hơn 20 học khu đã bắt đầu niên học mới không yêu cầu đeo khẩu trang, một số vị hiệu trưởng nói vi khuẩn có vẻ đng lây lan trong các trường trước khi họ trả học sinh về nhà.





Trên khắp nước, một số trường học đang bắt đầu niên học mới trễ hơn dự định. Một học khu tại miền tây Oregon đã trì hoãn việc khai giảng một tuần sau khi nhiều nhân viên bị lây nhiễm do một giáo viên thử nghiệm dương tính trong lúc đi huấn luyện.

60% Dân Mỹ Đồng Ý Yêu Cầu Học Sinh và Giáo Viên Đeo Khẩu Trang Trong Trường Học Từ Lớp Mẫu Giáo Tới Lớp 12



Hình chụp ngày 17 tháng 8 năm 2021, việc đeo khẩu trang để ngăn ngừa sự lây lan của Covid-19, các học sinh trường tiểu học xếp hàng đi vào trường trong ngày đầu tiên của các lớp học tại Richardson, Texas. (nguồn: https://apnews.com)

BOSTON – Khi các trường hợp lây nhiễm Covid-19 gia tăng khắp nước, đại đa số người Mỹ nói rằng họ ủng hộ các lệnh đeo khẩu trang cho học sinh và giáo viên tại các trường từ Mẫu Giáo tới Lớp 12, theo một thăm dò mới cho thấy, nhưng quan điểm của họ bị chia rẽ trầm trọng theo các đường hướng chính trị, theo AP tường thuật hôm Thứ Hai, 23 tháng 8 năm 2021.





Khoảng 6/10 người Mỹ nói rằng các học sinh và các giáo viên nên được yêu cầu đeo khẩu trang trong lúc ở trường, theo thăm dò từ The Associated Press-NORC Center thực hiện cho Public Affairs Research. Tỉ lệ tương tự nói rằng các giáo viên và các học sinh hội đủ điều kiện cũng nên được yêu cầu nhận chích ngừa Covid-19.





Đeo khẩu trang là điểm gây tranh cãi khi các trường học ở Hoa Kỳ tái mở cửa giữa lúc số người bị lây nhiễm vi khuẩn corona gia tăng. Các câu hỏi về việc có nên yêu cầu họ đã tạo ra náo động trong số các phụ huynh và các chính trị gia, với một số thống đốc Cộng Hòa cấm việc yêu cầu đeo khẩu trang ngay cả khi Tổng Thống Joe Biden dọa có hành động pháp lý chống lại họ.





Trong một phản ảnh về cuộc tranh cãi giữa hai bên, thăm dò cho thấy sự chia rẽ đảng phái sâu rộng. Khoảng 3/10 đảng viên Cộng Hòa nói rằng họ đồng ý yêu cầu đeo khẩu trang đối với học sinh và giáo viên, so với khoảng 8/10 Dân Chủ. Cũng có sự chia rẽ tương tự về việc yêu cầu chích thuốc ngừa trong các trường học.





Một số trong các học khu lớn nhất nước sẽ yêu cầu đeo khẩu trang đối với tất cả học sinh và nhân viên nhà trường vào mùa thu này, gồm Thành Phố New York.

LHQ: Taliban Xử Tử Nhiều Thường Dân Và Binh Sĩ Afghanistan Đầu Hàng

Trên CNN hôm Thứ Tư, cựu viên chức CIA Phil Mudd đã chỉ trích 2 Dân biểu Seth Moulton (Dân Chủ-MA) và Peter Meijer (Cộng Hòa-MI) vì 2 vị này đã bay tới Kabul và rồi họ bay về trên chiếc phi cơ quân sự để đưa người di tản ra khỏi Afghanistan.





Hai dân biểu này là cựu chiến binh Mỹ, bí mật tới Kabul lấy cớ quan sát tình hình. Mudd nói rằng 2 Dân Biểu này gây nguy hiểm thêm cho chiến dịch di tản, trong khi chiếm 2 ghế ngồi lẽ ra dành cho người di tản, và họ có thể ngồi ở thủ đô DC đọc tình hình rõ và nhiều hơn là tới ngó đám đông chen chúc ở sân bay.





Một nhà ngoại giao tại Kabul nói với CNN rằng không thể nào di tản hết người cần di tản theo hạn chót 31/8/2021. Thế nào cũng sót lại cả chục ngàn người, trong đó có những người Afghan từng làm việc trong các tòa lãnh sự quốc tế. Tính từ 14/8/2021, Mỹ đã di tản 58,700 người ra khỏi Afghanistan.





Mỹ lo ngại vì có tin tình báo rằng quân khủng bố ISIS-K (tử thù của Taliban) đang chuẩn bị tấn công, gây rối vào đám đông quanh sân bay Kabul, nhằm gây trở ngại di tản của Mỹ. Quân ISIS-K xuất phát từ các thánh chiến quân ở Syria, đang hoạt động ở Afghanistan và được chỉ huy bởi khoảng 10 tới 15 người trong danh sách "Khorasan" theo cách gọi của Mỹ.





Thủ Tướng Đức Angela Merkel nói hôm Thứ Tư rằng Đức sẽ giúp những người Afghan đã giúp lính và các hội đoàn Đức ra khỏi Afghanistan, ngay cả sau hạn chót di tản 31/8/2021. Merkel nói "chúng ta phải không và sẽ không quên Afghanistan, ngay cả trong giờ phút cay đắng. Nước Đức vững tin rằng không bạo lực nào, không ý thức hệ nào có thể vĩnh viễn chận đứng nỗ lực con người tìm tới tự do, công lý và hòa bình."





Michelle Bachelet (Chủ tịch Hội Đồng Nhân Quyền LHQ) nói rằng bà có tin quân Taliban xử tử nhiều thường dân và chiến binh Afghan đã đầu hàng. Bà cho biết như thế trong diễn đàn Geneva của LHQ. Mới tuần trước, tổ chức Ân Xá Quốc Tế cũng báo động Taliban xử tử 9 người sắc tộc thiểu số Hazara ở tỉnh Ghazni.





Hơn 75 người liên hệ trong/với đội bóng đá nữ Afghanistan (bao gồm cầu thủ, huấn luyện viên, viên chức và gia đình) đã thoát được để xin tỵ nạn ở Úc châu. FIFPRO là liên đoàn bóng đá nữ quốc tế đã vận động nhiều quốc gia để bảo đảm các nữ cầu thủ Afghan và gia đình thoát được.









Zarifa Ghafari (Thị Trưởng Maidan Shahr, và là nữ Thị Trưởng đầu tiên của Afghanistan) và gia đình đã được lính Đức giúp thoát ra khỏi Afghanistan. Bà nói với thông tấn ANI qua viễn liên rằng bà và gia đình mang ơn quân lực Đức đã cứu mạng bà và gia đình. Bà nói được kể là quân Taliban đã tới nhà bà, đập phá đồ đạc trong nhà trong khi tìm kiếm. Bà nói, tuy lưu vong, bà sẽ vẫn trọn đời chiến đấu cho nền dân chủ quê nhà và cho quyền tự do của phụ nữ Afghan.

Đối chiếu. Vào cuối tháng 4/1975, khi di tản ra khỏi Việt Nam dưới thời Tổng Thống Ford, cơ quan DAO đã di tản bằng phi cơ hơn 40,000 người. Không Quân Mỹ đã lập cầu không vận chở người tỵ nạn tới Andersen AFB, Guam, và Wake Island và giữa tháng 5/1975 thì các căn cứ đón người này có hơn 50,000 người tỵ nạn Đông Dương. (xem: https://media.defense.gov/2012/Aug/23/2001330098/-1/-1/0/Oper%20Frequent%20Wind.pdf) -- VB trân trọng cảm ơn nhà báo Đào Văn đã chỉ cho link vừa ghi để đối chiếu.





Di tản 2021 ra khỏi Afghanistan, thời TT Biden --- con số tính đến August 24, 2021, 9:51 p.m. ET --- thì hơn 70,700 người di tản ra khỏi Afghanistan tính vào đêm Thứ Ba. Gần 6,000 lính Mỹ trấn giữ sân bay Kabul cho chiến dịch di tản, mỗi 45 phút là 1 phi cơ di tản bay khỏi Kabul. Hơn 4,000 công dân Mỹ cùng với thân nhân đã di tản xong tới giờ. Nhiều ngàn còn kẹt, số công dân Mỹ còn ở Afghanistan là 10,000 người. Không rõ bao nhiêu trong nhóm 4,000 người di tản có tính vào con số sau này không.

Biden Giữ Hạn Chót 31 Tháng 8 Là Ngày Cuối Cùng Mỹ Rút Ra Khỏi Afghanistan Bất Kể Các Đồng Minh Đòi Kéo Dài Thêm Để Di Tản Dân

Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố hôm Thứ Ba, 24 tháng 8 năm 2021, ông vẫn giữ hạn chót 31 tháng 8 cho việc hoàn tất di tản người Mỹ, người Afghan đối diện nguy hiểm và những người khác tìm cách trốn thoát Afghanistan do Taliban kiểm soát, theo bản tin của Hãng AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Quyết định này thách thức các nhà lãnh đạo đồng minh muốn có thêm thời gian cho di tản và mở ra sự chỉ trích Biden rằng ông đã chấp nhận đòi hỏi thời hạn chót của Taliban.





“Mỗi ngày chúng ta còn trên mặt đất là thêm một ngày chúng ta biết khủng bố ISIS-K đang tìm cách tấn công phi trường và tấn công chúng ta và các lực lượng đồng minh và thường dân vô tội,” theo Biden nói thế tại Bạch Ốc, khi đề cập đến mối liên kết Afghanistan của nhóm Nhà Nước Hồi Giáo, được biết với các cuộc tấn công tự sát vào công dân.





Ông nói Taliban đang hợp tác và an ninh đang duy trì dù một số vụ bạo động. “Nhưng đó là tình huống mong manh,” theo ông nói, thêm rằng, “Chúng ta chạy đua với nguy cơ nghiêm trọng của việc bùng vỡ ra khi thời gian hết.”





Hoa Kỳ trong những ngày gần đây đã tăng tốc không vận giữa nhiều báo cáo về các vi phạm các quyền thúc đẩy mối quan tâm về số phận của hàng ngàn người lo sợ sự trả thù từ Taliban và đang cố chạy khỏi nước. Ngũ Giác Đài cho biết 21,600 người đã được di tản trong 24 giờ tính tới sáng Thứ Ba.

Biden nói rằng ông đã yêu cầu Bộ Quốc Phòng và Bộ Ngoại Giao cho các kế hoạch dự phòng di tản mà sẽ điều chỉnh thời hạn để việc rút quân hoàn toàn nếu điều đó trở nên cần thiết.

Mỹ Lập 4 Căn Cứ Tại New Jersey, Virginia, Texas và Wisconsin Để Đón Hàng Chục Ngàn Người Afhgans Di Tản Tới Tạm Trú

Tướng Lục Quân Stephen Lyons, chỉ huy Bộ Tư Lệnh Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ, điều hành máy bay quân sự mà đang thực hiện không vận tại Kabul, phát biểu trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài rằng hơn 200 máy bay đã tham dự, gồm các máy bay tiếp nhiên liệu trên không, và các máy bay đến rút ngắn thời gian chưa tới một giờ tại phi trường Kabul trước khi đưa người lên và cất cánh, theo bản tin của Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Hai, 23 tháng 8 năm 2021. Ông nói rằng nhiệm vụ không ngừng nghỉ làm các phi hành đoàn mệt mỏi.





“Họ mỏi mệt,” theo Lyons nói về các phi hành đoàn. “Họ có thể đã kiệt sức trong một vài trường hợp.”





Trong một thông tin tích cực, Lyons cho biết rằng có thêm trường hợp được báo cáo về một người phụ nữ đã sinh con trên chuyến bay di tản của Hoa Kỳ, 2 em bé khác cũng đã được sinh cùng hoàn cảnh.





Ngũ Giác Đài nói rằng họ đã thêm căn cứ quân sự Hoa Kỳ thứ tư, tại New Jersey, vào 3 căn cứ khác – tại Virginia, Texas và Wisconsin – được chuẩn bị để tạm thời làm nơi ở cho những người Afghan mới đến. Thiếu Tướng Hank Williams, phó giám đốc phụ trách các hoạt động khu vực của Bộ Tham Mưu Liên Quân, đã nói với các phóng viên hiện có khoảng 1,200 người Afghans tại các căn cứ quân sự đó. 4 căn cứ này có sức chứa lên tới 25,000 người di tản.





Những người Afghans di tản tiếp tục đến bên ngoài Phi Trường Quốc Tế Dulles của Thủ Đô Washington. Một xe buýt chở một số người mới đến từ phi trường Dulles tới nơi khác là một trong những trạm làm thủ tục trước khi họ tới những nơi ở mới tại Hoa Kỳ.





Cuộc tranh giành để được di tản khiến nhiều người chỉ mang theo được ba lô hay chiếc ví nhỏ, hoặc một túi nhựa đựng các đồ tùy thân. Một số người mới đến bằng đôi bàn tay trắng.





Hôm Chủ Nhật, Biden nói rằng ông không định gia hạn cuộc di tản sau ngày 31 tháng 8, là thời hạn mà ông đã định để chấm dứt hoàn toàn việc rút lính Mỹ. Và Thủ Tướng Anh Boris Johnson dự định thúc Biden gia hạn để di tản tối đa người ngoại quốc và đồng minh Afghans càng nhiều càng tốt. Biden sẽ gặp các đồng minh trong khối G-7 của Hoa Kỳ trong cuộc họp thượng đỉnh qua mạng về Afghanistan vào Thứ Ba.





Phát ngôn viên của Taliban là Suhail Shaheen, trong cuộc phỏng vấn với Sky News, nói rằng 31 tháng 8 là “lằn ranh đỏ” mà Hoa Kỳ không thể vượt qua và rằng việc gia hạn sự hiện diện của người Mỹ sẽ “tạo ra phản ứng.”





Cảnh báo hôm Thứ Hai cho thấy Taliban có thể nhất định cắt đứt các cuộc không vận ra khỏi phi trường Kabul chỉ trong vòng hơn một tuần nữa. Các nhà lập pháp, các nhóm tị nạn, các tổ chức cựu quân nhân và các đồng minh của Hoa Kỳ nói rằng việc chấm dứt di tản có thể khiến vô số người Afghans và người ngoại quốc vẫn hy vọng có các chuyến bay ra đi bị mắc kẹt.

Biden Nói Mở Rộng Chu Vi Phi Trường Kabul Để Đón Người Di Tản; Quân Đội Mỹ Dùng Máy Bay Dân Sự Để Chở Người Di Tản Ra Khỏi Afghanistan



Hình chụp ngày 22 tháng 8 năm 2021 do Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ cung cấp, cho thấy một lính TQLC của Bộ Tư Lệnh Trung Tâm, cụng bàn tay 5 ngón với một em bé trong cuộc di tản tại Phi Trường Quốc Tế Hamid Karzai tại Kabul, Afghanistan. (nguồn: https://apnews.com)

WASHINGTON -- Tổng Thống Joe Biden hôm Chủ Nhật, 22 tháng 8 năm 2021, nói rằng việc di tản những người Mỹ, những người Afghan có nguy cơ và những người khác từ phi trường Kabul do Hoa Kỳ dẫn đầu đã tăng tốc trong cuối tuần này, dù vẫn còn những mối đe dọa do nhóm cực đoan Nhà Nước Hồi Giáo đưa ra, theo bản tin của AP tường thuật hôm Chủ Nhật.





Một tuần sau khi Taliban chiếm hoàn toàn Afghanistan qua việc tràn vào Kabul, Biden cho biết các thảo luận đang diễn ra trong số các viên chức quân sự về khả năng gia hạn việc không vận lâu hơn hạn chót 31 tháng 8 của Biden. “Chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ không phải gia hạn, nhưng có những thảo luận đang diễn ra,” theo ông nói, cho thấy khả năng Taliban sẽ được tham vấn.





Kể từ ngày 14 tháng 9, một ngày trước khi Taliban vào Kabul, không vận đã di tản 28,000 người, theo Biden cho biết. Ông nói rằng đó là gồm 11,000 người đã ra đi từ Kabul trong thời gian 36 giờ trong cuối tuần này, nhưng ông không cho biết các chi tiết. Con số có vẻ gồm các chuyến bay bán dân sự và không quân sự cũng như các chiếc máy bay vận tải C-17 và C-130 của Không Quân Hoa Kỳ đã bay hàng ngày từ Kabul. Quân đội Hoa Kỳ đang kiểm soát không lưu dân sự và quân sự của phi trường.





Hàng chục ngàn người vẫn còn chờ không vận, mà đã bị chậm lại bởi vấn đề an ninh và các trở ngại quan liêu của Mỹ.





Biden cho biết, không giải thích đầy đủ, rằng quân đội Hoa Kỳ đã điều hành để cải thiện việc đến phi trường đối với người Mỹ và những người khác tìm kiếm các chuyến bay. Ông gợi ý rằng chu vi của phi trường đã được nới rộng “khu vực an toàn.”





“Điều tôi không nói là về các thay đổi kỹ thuật mà chúng tôi đã làm để bảo đảm chúng tôi vẫn có nhiều an ninh mà chúng tôi có thể có,” theo ông nói. “Chúng tôi đã liên tục, tôi có thể nói như thế nào nhỉ, đã gia tăng việc đến phi trường, nơi có nhiều người có thể đến đó một cách an toàn hơn. Nó vẫn là hoạt động nguy hiểm nhưng tôi không muốn nói chi tiết về cách chúng tôi làm việc đó.”





Sau đó Biden nói thêm rằng, “Chúng tôi đã thảo luận nhiều với Taliban. Họ đã hợp tác trong việc nới rộng một số chu vi.”





Ông nói các nhóm người Mỹ tại Kabul đang di chuyển thuận tiện và an toàn hơn tới phi trường, nhưng ông không cho biết chi tiết.





“Bất cứ người nào muốn về nhà, thì sẽ được về nhà,” theo ông nhấn mạnh.





Theo tin CNN hôm Chủ Nhật, số người đang chờ đợi các chuyến bay tại phi trường đã lên tới 18,500, với 2,000 người khác đang chờ đợi tại các cổng để vào phi trường, theo một người hiểu biết về tình trạng này nói với CNN.





Trong khi đó một bản tin khác của CNN hôm Chủ Nhật nói rằng Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã vận dụng các chuyến bay của hãng hàng không thương mại để giúp các nỗ lực di tản của Hoa Kỳ tại Afghanistan.





Ngũ Giác Đài tuyên bố hôm Chủ Nhật rằng Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho chỉ huy của Bộ Tư Lệnh Giao Thông Vận Tải Hoa Kỳ khởi động giai đoạn một của Đội Không Quân Dự Bị Dân Sự để giúp chở các công dân Mỹ, những người xin Visa Di Dân Đặc Biệt và những cá nhân dễ bị tổn hại khác ra khỏi Afghanistan.





Chỉ thị của Austin sẽ kích hoạt 18 chuyến bay thương mại để giúp các nỗ lực di tản: 3 chuyến từ mỗi Hãng Hàng Không American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines và Omni Air; 2 chuyến từ Hãng Hàng Không Hawaiian Airlines; và 4 chuyến từ Hãng United Airlines.

Phó Tổng Thống Kamala Harris Kêu Gọi VN Liên Minh Với Mỹ Chống TQ Bắt Nạt Ở Biển Đông

Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tới Việt Nam, họp với nhiều quan chức lớn Hà Nội, trong đó có Chủ Tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ Tướng Phạm Minh Chính.





Một ngày trước khi bà Harris tới Hà Nội, Phạm Minh Chính đã họp với Xiong Bo (Đại sứ TQ ở VN), hứa rằng VN không tham gia liên minh nào để đối đầu Trung Quốc, vì chủ trương tự cường, đa nguyên và đa dạng hóa quan hệ.





PTT Harris hôm Thứ Tư nói tại Hà Nội rằng Mỹ sẽ cung cấp VN thêm 1 triệu liều chích ngừa chống COVID-19 trong vòng 24 giờ tới. Như thế lượng vaccine mỹ tặng VN là 6 triệu liều cho tới giờ. Bà cũng nói sẽ tặng VN 23 triệu đôla để giúp VN phân phối vaccine. Mỹ cũng đã tặng VN 77 tủ siêu-lạnh để giữ thuốc chích ngừa.





Theo tin AP, bà Harris kêu gọi VN liên minh với Mỹ để chống hành vi Trung Quốc "bắt nạt" ở Biển Đông, trong khi bà họp với Nguyễn Xuân Phúc. Hình như báo VN không đăng tin về lời mời chống bắt nạt ở Biển Đông.





Bà Harris cũng hứa gửi thêm 1 tàu tuần duyên tới VN để "duy trì hiện diện mạnh mẽ ở Biển Đông" thách thức TQ.





Báo VN cho biết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden thăm Việt Nam trong thời gian tới.





Bà Harris cũng ra đặt vòng hoa nơi bia đá ghi dấu chỗ cố Thượng nghị sĩ John McCian bị bắn rớt và bị bắt ở Hà Nội.





Chiều 25-8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã tham gia lễ ký thỏa thuận về địa điểm đại sứ quán mới giữa Mỹ và Việt Nam, diễn ra ở Hà Nội.

Dân Chủ Tại Hạ Viện Thông Qua Dự Thảo Luật 3,500 Tỉ Đô La Cho Kế Hoạch Hạ Tầng Cơ Sở Nhờ Thỏa Thuận Với Các Nhà Lập Pháp Ôn Hòa

WASHINGTON -- Đạt được thỏa thuận với những người ôn hòa, các lãnh đạo Dân Chủ tại Hạ Viện làm mạnh thêm dự luật ngân sách nhiều ngàn tỉ đô la của Tổng Thống Joe Biden vượt qua được một trở ngại lớn hôm Thứ Ba, 24 tháng 8 năm 2021, chấm dứt tình trạng bế tắt đầy rủi ro và đẩy cuộc vận động hạ tầng cơ sở nội địa của đảng trở lại đúng đường, theo AP tường thuật hôm Thứ Ba.





Tỉ số phiếu 220-212 là bước tiến đầu tiên dự thảo kế hoạch tái xây dựng 3.5 ngàn tỉ đô la của Biden vào mùa thu này, và thu hẹp kết quả, trong cuộc đối diện với sự chống đối đồng lòng của Cộng Hòa, đưa ra dấu hiệu sức mạnh mà một vài tiếng nói đã làm thay đổi cuộc tranh luận và những thách thức trước mỗi đe dọa thay đổi kế hoạch của tổng thống.





Từ Bạch Ốc, Biden đã ca ngợi kết quả như là “một bước tới gần việc đầu tư thật sự vào người dân Mỹ.” Ông phát biểu tại cuộc họp báo rằng ông đã gọi điện thoại chúc mừng các lãnh đạo Hạ Viện cho công tác này.





Nhiều căng thẳng nổ ra trong thời gian 24 giờ hỗ loạn đẩy Hạ Viện tới bế tắt khi một nhóm nhà lập pháp ôn hòa đe dọa sẽ không bỏ phiếu cho kế hoạch 3.5 ngàn tỉ đô la. Họ đòi hỏi Hạ Viện trước hế phải chấp thuận một gói lưỡng đảng gần 1,000 tỉ đô la của các dự án làm việc công cộng khác mà đã được thông qua tại Thượng Viện.





Phá vỡ cam kết, Pelosi đã hứa sẽ bỏ phiếu cho gói lưỡng đảng không trễ hơn ngày 27 tháng 9, một nỗ lực để bảo đảm các nhà lập pháp sẽ không rời bỏ hàng ngũ.

Thủ Lãnh Nhóm Cực Hữu Proud Boys Henry Tarrio Bị Kết Án Tù 5 Tháng Vì Tội Xé Và Đốt Biểu Ngữ Black Lives Matter

WASHINGTON – Thủ lãnh của nhóm cực hữu Proud Boys đã bị kết án tù hơn 5 tháng hôm Thứ Hai, 23 tháng 8 năm 2021, sau khi thừa nhận rằng ông đã đốt biểu ngữ Black Lives Matter được lấy từ nhà thờ Da Đen lịch sử tại Thủ Đô Washington trong cuộc biểu tình ủng hộ Trump vào tháng 12 năm ngoái, theo bản tin của NBC News tường thuật hôm Thứ Hai.





Henry Tarrio, được biết đối với các đồng đội là Enrique, đã bị bắt vào ngày 4 tháng 1 tại Thủ Đô Washington về một lệnh bắt nguồn từ một sự kiện xảy ra vào ngày 12 tháng 12. Proud Boys và các nhóm khác đã diễu hành trong cuộc tập họp sôi nổi qua thành phố. Tấm biểu ngữ đã bị đánh cắp từ Nhà Thờ Asbury United Methodist Church, là một trong những nhà thờ lịch sử của người Da Đen tại Thủ Đô Washington.





Tarrio, 37 tuổi, cư dân của thành phố Miami, Florida, đã nhận tội cố ý sở hữu bộ phận súng có khả năng bắn liên thanh, mà bị liệt vào bất hợp pháp tại Thủ Đô Washington. Các nhà điều tra nói rằng ông ấy đã có các bộ phận của súng có khả năng làm cho súng bắn liên thanh với ông ấy khi ông trở lại thủ đô để biểu tình ngày 6 tháng 1 chống đếm phiếu của cử tri đoàn tại Quốc Hội.





Cả hai truy tố đều là tội nhẹ, mức trừng phạt lên tới 6 tháng tù.





Tarrio nói với chánh án hôm Thứ Hai rằng ông đã phạm “một sai lầm nghiêm trọng” bằng việc đốt biểu ngữ. “Tôi xin lỗi một cách sâu xa. Tôi đã không thấy các hậu quả về những gì tôi đã làm.”

Newsom, Dân Chủ: Cử Tri Chống Truất Phế Newsom Chỉ Cần Trả Lời ‘Không’ Câu Hỏi Thứ Nhất Và Bỏ Trống Câu Hỏi Thứ Hai Trên Lá Phiếu

Trong khi cuộc bỏ phiếu để trưng cầu dân ý về việc có nên truất phế (recall) đương nhiệm Thống Đốc California Gavin Newsom hay không đang diễn ra, nhiều người trong cộng đồng gốc Việt vẫn còn thắc mắc phải làm gì cho đúng, vì trên phiếu bầu có hai phần: phần đầu có hai câu hỏi: nên truất phế Thống Đốc Newsom hay không (yes or no) và phần sau là chọn 1 trong 46 ứng cử viên thống đốc nếu ông Newsom bị truất phế.









Việt báo xin dịch lại bản tin từ trang web https://www.desertsun.com phổ biến hôm 13 tháng 8 và cập nhật ngày 17 tháng 8 để giúp giải thích thắc mắc trên cho độc giả.

Với các lá phiếu đang bắt đầu gửi tới các cử tri đã ghi danh bầu cho cuộc bầu cử truất phế thống đốc California, những người muốn giữ Thống Đốc Gavin Newsom tại chức sẽ có một câu trả lời thẳng thắn cho câu hỏi đầu tiên của lá phiếu về việc có nên truất phế thống đốc Dân Chủ nhiệm kỳ đầu tiên hay không: Không [No].





Sự việc trở nên rắc rối một chút trên câu hỏi thứ hai của lá phiếu, mà hỏi cử tri – bất luận họ đã trả lời câu hỏi thứ nhất thế nào – để chọn người thay thế Newsom tiềm năng từ 46 ứng cử viên hợp lệ.





Thống đốc và các lãnh đạo của đảng ông (Dân Chủ) nói với những người ủng hộ: hãy bỏ trống câu trả lời [thứ hai]. Nhưng một số chuyên gia chính trị cảnh báo rằng biện pháp như thế có thể bị phản tác dụng, khiến cho California có màu xanh đậm (DC) sẽ có một nhà lãnh đạo bảo thủ mạnh vào tòa nhà thống đốc.





Newsom đã đưa ra chiến lược rõ ràng trong tuần này trong các bình luận đăng trên báo Los Angleles Times và Politico, và các lãnh đạo của đảng ông đã phổ biến thông điệp qua các mạng truyền thông xã hội trước cuộc bầu cử ngày 14 tháng 9, phần lớn được thực hiện qua thư.





Chủ Tịch Đảng Dân Chủ Tiểu Bang California Rusty Hicks cho biết trong tweet rằng việc để trống cảu hỏi thứ hai sẽ tiết kiệm thời gian, năng lượng, lòng tự trọng của cử tri và “từ việc bỏ lá phiếu bầu của bạn cho một ứng cử viên không xứng đáng được sự ủng hộ của bạn – hay sự ủng hộ của cử tri California.”





Thông điệp này cũng đã được thực hiện bởi các đảng Dân Chủ địa phương. Tại Quận Riverside, các nhà tổ chức Dân Chủ nói rõ với cử tri rằng họ được phép bỏ trống cảu hỏi thứ hai và lá phiếu của họ vẫn được công nhận câu hỏi thứ nhất.