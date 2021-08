Coi chừng mua nhầm thuốc, ngó y hệt nhau. SG quá tải: cho F0 điều trị ở nhà. Sẽ biến mỗi nhà dân thành 1 y viện. SG trấn an dân: giãn cách có thể kéo dài. Quận 1 SG: nhiều người bỏ về, không chích Sinopharm của TQ. 110.000 công nhân Hải Phòng xin chích Sinopharm.

- 9,081 trường hợp tấn công, chửi mắng người gốc Á tại Mỹ từ tháng 3/2020 tới 6/2021

- SG quá tải: cho F0 điều trị ở nhà. Sẽ biến mỗi nhà dân thành 1 y viện. SG trấn an dân: giãn cách có thể kéo dài. Quận 1 SG: nhiều người bỏ về, không chích Sinopharm của TQ. 110.000 công nhân Hải Phòng xin chích Sinopharm. Coi chừng mua nhầm thuốc.

- FBI: Nga quậy tiếp bầu cử Mỹ 2022, chia rẽ dân Mỹ, đưa thuyết âm mưu về vaccine và khẩu trang

- Reuters: nghiên cứu về Sinopharm của TQ với 400,000 nhân viên y tế Peru, 2 mũi chỉ hiệu lực 50.4%

- Đài Bắc xin VN tăng tốc chích ngừa công dân Đài Loan: 4 thương gia Đài Loan tại VN mới chết vì dịch

- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ bênh vực giới chủ nhà, gỡ lệnh New York lấy cớ chống dịch để cấm đuổi nhà

- FDA: nên chích mũi 3 cho người suy yếu. Bộ Cựu Chiến Binh cưỡng bách 300,000 nhân viên chích ngừa. Trong 24 giờ, 4 thầy cô tại 1 học khu Florida chết dịch. Sau 2 ngày nhập học ở 1 học khu Florida, 440 HS & thầy cô trúng dịch phải cách ly. Thống Đốc Florida đổi ý: không chận lương các học khu ép mang khẩu trang. Hội giáo viên NEA (3 triệu thầy cô) ủng hộ lệnh cưỡng bách chích ngừa.

- Taliban chiếm Kandahar, thành phố lớn thứ 2 Afghanistan; quân Mỹ-Anh vào di tản nhân viên 2 tòa đại sứ

- Minnesota: bác sĩ kêu gọi chớ chích ngừa, bị Hội Đồng Y Khoa phạt $10,000, phải học lớp đạo đức y khoa

- DB M. Greene (Cộng Hòa): chỉ 30% nhập viện là COVID, có gì mà lo, ai rồi cũng chết, có sống mãi được đâu

- Facebook cấm cửa Trump, nhưng vẫn nhận tiền quảng cáo để tuyên truyền gây quỹ cho Trump

- Cảnh sát thành phố Phoenix treo giải bắn đạn cao su vô hạ bộ người biểu tình, bị Thị trưởng phạt

- Indiana: đại học ép chích ngừa, sinh viên kiện bị tòa dưới bác đơn, lên Tòa Tối Cao cũng không xét

- cựu Thống Đốc Cali: hãy chích ngừa và mang khẩu trang để cứu mình, cứu người, đừng có ngu làm ngược

- ABC có loạt tin nhắn của Greenberg thu xếp cho các cô gặp gỡ với DB Gaetz để sex tưng bừng

- California 2020: 39,538,223 dân, đông nhất Mỹ, tăng 6.1% trong 10 năm; da trắng giảm 24%, hỗn hợp 2 màu da tăng 217.3% tới 5.8 triệu người, dân gốc Á tăng 25.2% tới hơn 6 triệu dân.

- Hoa Kỳ 2020: 331 triệu dân (tăng 7.4%/10 năm), da trắng 204 triệu dân (57.8% dân số), gốc Á 24 triệu dân, gốc Latino 62.1 triệu dân

- Texas: 2 mẹ con gốc Việt trộm toàn xe xịn, bị bắt

- HỎI 1: Giả giấy tờ, đưa con vào đại học, vợ Bộ Trưởng bị 4 năm tù, Bộ Trưởng chờ vào tù? ĐÁP 1: Chuyện Nam Hàn, không phải VN.

- HỎI 2: Hà Nội bị sức ép nhân quyền từ Mỹ? ĐÁP 2: Đúng thế, theo tin RFA.

QUẬN CAM (VB-13/8/2021) --- Nga đã khởi động chiến dịch quậy phá bầu cử giữa kỳ 2022 của Mỹ, theo tin tình báo của chính phủ Biden, theo tin từ CNN. Emily Harding, Phó giám đốc nhân viên của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nói chiến dịch phá bầu cử Mỹ thực sự chưa bao giờ ngưng.

Các gián điệp Nga liên tục cấy tin giả vào mạng xã hội và lợi dụng các công ty truyền thông Mỹ, theo các nguồn tin, và Điện Kremlin đang bơm tin giả để thúc đẩy cuộc tranh luận ở Mỹ về thuốc chích ngừa và mang khẩu trang, và đặc biệt là về cuộc bạo loạn 6/1/2021.

Cựu viên chức FBI Clint Watts, bây giờ làm cho viện nghiên cứu Foreign Policy Research Institute, nói rằng qua tin giả Putin đang đứng về phía bạo loạn 6/1/2021, tiếp tục làm lợi cho Cộng Hòa để làm suy yếu Biden.

Harding nói về cuộc chiến rộng hơn: viện nghiên cứu Global Engagement Center nhận thấy gián điệp Nga năm ngoái tập trung đẩy tranh luận cực đoan về Black Lives Matter và hình ảnh cảnh sát Mỹ, năm nay tập trung về thuyết âm mưu vaccine, nghĩa là Nga đứng cả ở 2 phía cực đoan, để đẩy dân Mỹ xung đột nhau.

--- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ đêm Thứ Năm đưa ra phán quyết bênh vực giới chủ nhà, cho phép gỡ lệnh New York lấy cớ chống dịch để cấm đuổi nhà. Như thế, cuối tháng 8/2021 là lệnh hoãn đuổi nhà hết hiệu lực, và giới chủ nhà có quyền trục xuất người thuê nhà còn nợ tiền nhà.

Đúng như dự đoán, 3 thẩm phán có lập trường cấp tiến đã viết ý kiến để bênh vực người thuê nhà, "Chúng ta phải quân bình giữa khó khăn của giới cho thuê và khó khăn của giới đang tuê nhà ở New York. Người thuê nhà đang dựa vào sự bảo vệ của luật [hoãn đuổi nhà] và sẽ bị trục xuất sớm hơn dự toán," theo Thẩm phán Stephen G. Breyer viết. Tuy nhiên, 6 Thẩm phán Tòa Tối Cao đều về phía chủ nhà, cho gỡ luật hoãn đuổi nhà.

--- Quân Taliban nói đã chiếm được Kandahar, thành trì cũ của Taliban và là thành phố lớn thứ 2 của Afghanistan sau khi giao tranh dữ dội với quân chính phủ. Tin này đưa ra một ngày sau khi Taliban cho biết đã chiếm Herat, thành phố lớn thứ 3 của Afghanistan. Như thế, Taliban đã chiếm được 15 trên 34 thủ phủ các tỉnh ở Afghanistan.

Herat và Kandahar là 2 trung tâm giao thông và thương mại quan trọng. Trong khi đó, chính phủ Mỹ và Anh đã gửi nhiều ngàn quân vào thủ đô Kabul để giúp di tản các viên chức 2 tòa đại sứ Mỹ, Anh và công dân của 2 nước này ra khỏi Afghanistan, vì Kabul có thể sụp đổ vài tuần nữa. Tổng Thống Biden kêu gọi chính phủ Kabul và dân Afghanistan hãy tự chiến đấu cho đất nước của mình.

--- FDA hôm Thứ Năm cho phép chích mũi thứ 3 các vaccine hiệu Pfizer-BioNTech và Moderna COVID-19 cho những người có hệ miễn nhiễm suy yếu, đặc biệt những người đã được ghép cơ phận cơ thể và những người đã chẩn đoán có bệnh nền nhiều rủi ro. Nhưng FDA nói những người không có rủi ro y lý nào, và có hệ miễn nhiễm bình thường, thì không cần chích mũi thứ 3.

Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Denis McDonough mở rộng thêm lệnh cưỡng bách chích ngừa: hầu hết nhân viên Bộ Cựu Chiến Binh, thiện nguyện viên, nhân viên hợp đồng có 8 tuần lễ chứng minh đã chích ngừa, nếu không sẽ bị sa thải. Lệnh này ảnh hưởng gần 300,000 nhân viên Bộ Cựu Chiến Binh.

--- Chỉ trong vòng 24 giờ, 4 giáo viên tại Học khu Broward County School Board đã chết vì biến chứng của dịch COVID-19, theo lời Anna Fusco, chủ tịch hội nhà giáo Broward Teachers Union nói với CBS. Fusco nói trong 4 thầy cô chết thì 3 người không chích ngừa, người thứ 4 không rõ.

Thống Đốc Florida là Ron DeSantis đã cấm các học khu không được cưỡng bách thầy cô và học sinh phải chích ngừa hay mang khẩu trang tới trường, nhưng Học khu Broward County School Board đêm Thứ Tư bỏ phiếu để cưỡng bách tất cả đều phải mang khẩu trang.

--- Trong khi đó tại Học khu Palm Beach County School, cũng tại Florida, 440 người, phần lớn là học sinh và số ít là giáo viên, bị yêu cầu cách ly vì mắc dịch COVID. Tình hình lây dịch tràn lan xảy ra chỉ trong 2 ngày đầu tiên nhập niên học mới ở tiểu bang này, theo lời Michael Burke, Tổng Giám Đốc Học Khu Palm Beach County School, nói với MSNBC.

Một phát ngôn viên Học khu nói rằng trong tổng số 167,000 học sinh tại học khu Palm Beach County, có 6,394 học sinh sử dụng quyền tự do khỏi mang khẩu trang (opted out), điều này được Thống Đốc cho phép. TGĐ Burke nói nếu Florida không cưỡng bách mang khẩu trang, tình hình có thể sẽ hết chữa, và "Thống Đốc phải chịu trách nhiệm vì đã ra luật trong khuôn viên trường mà chúng tôi phải tuân thủ."

Thống Đốc Ron DeSantis đã đổi ý, sẽ không chận lương của các viên chức học khu nếu họ chống lại lệnh cấm cưỡng bách mang khẩu trang ở sân trường, chỉ nói các viên chức học khu phải tự trách nhiệm về "hậu quả quyết định của họ."

Tổ chức các giáo viên National Education Association hôm Thứ Năm nói ủng hộ quyết định của các học khu cưỡng bách nhân viên học khu và thầy cô chích ngừa, theo lời khuyên của chính phủ Biden. Chủ tịch NEA là Becky Pringle nói rằng 3 triệu thầy cô trong hội nên chích ngừa, vì trẻ em bắt đầu vào niên học mới, và cần bảo đảm an toàn cho sức khỏe mọi gnười.

Trong khi NEA nói ủng hộ lệnh các học khu cưỡng bách chích ngừa, công đoàn giáo viên lớn thứ nhì Hoa Kỳ là American Federation of Teachers, với 1.7 triệu thầy cô, bỏ phiếu nói chỉ khuyến khích thành viên học thương lượng về các lệnh cưỡng bách có thể có với chính quyền địa phương và hệ thống trường địa phương.

--- Tin Reuters: Cuộc nghiên cứu tại Peru cho thấy thuốc chích ngừa Sinopharm của Trung Quốc chỉ hiệu lực 50.4% đối với những người chích đủ 2 mũi. Nghiên cứu này khảo sát các số liệu chích ngừa thuốc Sinopharm từ tháng 2/2021 tới hết tháng 6/2021 trong khi Peru chống lại làn sóng dịch vì các biến thể mới lúc đó là Lambda và Gamma. Nghiên cứu này dựa trên cuộc chích ngừa Sinopharm cho gần 400,000 nhân viên y tế tuyến đầu của Peru.

--- Bản tin RTI từ Đài Loan cho biết: Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp và lây lan mạnh, hiện đã có 4 thương gia Đài Loan tại Việt Nam nhiễm bệnh tử vong. Ngày 12/8 Phòng Đầu tư thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan cho hay, thương gia Đài Loan tại hải ngoại tử vong thuộc phạm trù trợ giúp cứu nạn khẩn cấp, do đó đã chuyển giao sự việc cho Bộ Ngoại giao tiếp tay xử lý, vận chuyển hài cốt về Đài Loan; ngoài ra cũng sẽ tiếp tục liên lạc Văn phòng đại diện tại Việt Nam trợ giúp thương gia Đài Loan tiêm vắc xin phòng COVID-19.

--- Bản tin COVID theo Bộ Y Tế, báo, đài. Bản tin dịch COVID-19 tối 13/8 của Bộ Y tế cho biết trong 24 giờ có thêm 9.150 ca mắc, trong đó TPSG vẫn nhiều nhất với 3.531 ca, tiếp đến là Bình Dương 2.816 ca. Trong ngày có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

. Tính từ 18h ngày 12/8 đến 18h ngày 13/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.180 ca (khác với con số 9.150 nêu trên) nhiễm mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (3.531), Bình Dương (2.816), Đồng Nai (808), Long An (623), Khánh Hòa (243), Đồng Tháp (152), Cần Thơ (142), Trà Vinh (140), Hà Nội (97), Vĩnh Long (71), Bà Rịa - Vũng Tàu (69), Phú Yên (64), An Giang (61); Tây Ninh (61); Đà Nẵng (58), Thừa Thiên Huế (31), Bình Thuận (28), Gia Lai (18), Đắk Nông (16), Hà Tĩnh (15), Nghệ An (14), Bình Định (12), Quảng Ngãi (10), Quảng Trị (8 ), Kiên Giang (8 ), Ninh Thuận (7), Đắk Lắk (7), Bình Phước (7), Bạc Liêu (5), Hải Dương (4), Quảng Bình (4), Thanh Hóa (4), Lạng Sơn (4), Quảng Nam (4), Hậu Giang (3), Lâm Đồng (2), Nam Định (1), Hưng Yên (1), Cà Mau (1) trong đó có 1.999 ca trong cộng đồng.

- Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 503 ca, trong đó TP. SG giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 255.748 ca nhiễm, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 ca nhiễm).

SG trấn an dân: giãn cách có thể kéo dài. Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM ngày 13/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, để chuẩn bị cho giãn cách xã hội kéo dài, thành phố đảm bảo an sinh xã hội, cả về lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu để người dân yên tâm, không căng thẳng về tinh thần. "Thành phố sẵn sàng cho gói an sinh xã hội lần 3 và lần 4 cho giãn cách kéo dài. Nếu giãn cách kéo dài đến 15/9 hoặc lâu hơn thì thành phố cũng sẽ có hình thức để đảm bảo chăm lo cho người dân", ông Mãi khẳng định.

Sẽ biến mỗi nhà dân thành 1 y viện. Bộ Y tế thí điểm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà: Mỗi gia đình trở thành "home care". PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho biết: Để đảm bảo tất cả các bệnh nhân COVID-19 được tiếp cận y tế, Bộ Y tế sẽ thí điểm điều trị tại nhà, mỗi gia đình trở thành "home care", cấp "túi thuốc an sinh", hướng dẫn cách theo dõi sức khỏe, khi sốt, khó thở cần đến đâu... Tại Hội nghị tập huấn trực tuyến về quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2, người bệnh COVID-19 sáng 13/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin Bộ Y tế đã sửa đổi phác đồ điều trị trên cách thức tiếp cận rộng rãi hơn, đảm bảo tiếp cận tốt nhất với tất cả loại thuốc.

"Tới đây ngành y tế sẽ triển khai thí điểm chương trình điều trị tại nhà tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác khi có ca nhiễm tăng nhanh, vượt quá khả năng thu dung, điều trị của các cơ sở; để đảm bảo vấn đề quản lý và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tại nhà, ở các cơ sở thu dung, điều trị ban đầu. Tầng điều trị này rất quan trọng để bệnh nhân được tiếp cận nhanh nhất với dịch vụ y tế" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

SG quá tải: cho F0 điều trị ở nhà. Theo HCDC, để khống chế và kiểm soát dịch bệnh, trong 30 ngày sắp tới, TP sẽ tập trung chiến lược điều trị giảm tử vong với 2 trụ cột. Thứ nhất, chiến lược điều trị F0 tại nhà và cộng đồng với mục tiêu kéo giảm ca diễn tiến nặng, tử vong thông qua rà soát và nắm chắc danh sách F0 điều trị tại nhà; tư vấn, theo dõi sức khỏe hằng ngày; có túi thuốc điều trị và phản ứng nhanh của y tế cơ sở trong trường hợp diễn tiến nặng. Thứ hai, chiến lược điều trị F0 tại bệnh viện theo hệ thống 5 tầng, mấu chốt được xác định là oxy và thuốc (theo chỉ định của Bộ Y tế).

Coi chừng mua nhầm thuốc. Trước ồn ào về TPBVSK Vipdervir C "ăn theo" thuốc chữa COVID-19, Dược phẩm Vinh Gia khẳng định không liên quan và "dọa" sẽ mời luật sư vào cuộc. Theo thông báo mới nhất của Viện Hàn lâm KHCNVN, ngày 20/3/2020, Công ty CP Dược phẩm Vinh Gia đã ký hợp đồng hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để sản xuất chế phẩm Vipdervir (nay gọi là thuốc Vipdervir). Tuy nhiên, sau đó ngày 29/6/2021, chỉ ít ngày trước khi Viện Hàn lâm KHCNVN công bố kết quả tiền lâm sàng, Công ty Vinh Gia bất ngờ ra mắt sản phẩm có tên tương tự là Vipdervir C.

Khó phân biệt 2 sản phẩm TPBVSK Vipdervir C và thuốc thử nghiệm Vipdervir. (Báo Sức Khỏe & Đời Sống)



Chữ viết tắt trên tên thuốc là: thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK). Thực phẩm chức năng không phải thuốc. Điều đáng nói, ngoài cái tên gần như giống nhau thì vỏ họp, màu sắc, thiết kế bố cục hai sản phẩm này gần giống nhau, nếu nhìn thoáng qua sẽ khiến nhiều người tưởng rằng đây cùng là một sản phẩm. Điều lạ lùng hơn là từ khi ra mắt TPBVSK Vipdervir C, đơn vị này không hề tiến hành quảng bá cho sản phẩm "con cưng" mà chỉ tập trung quảng cáo cho sản phẩm thuốc điều trị COVID-19 có tên tuổi, "ngoại hình" giống nhau. Liêu đây có là "chiêu ăn theo" của doanh nghiệp khi biết thông tin thuốc điều trị COVID-19 sắp ra đời như hợp tác và đã mau chóng cho ra sản phẩm thực phẩm chức năng với cái tên gần giống và mẫu mã tương tự?

Bỏ về, không chích Sinopharm của TQ. Đại diện quận 1 (TP.HCM) vừa phản hồi chính thức về clip một số người bỏ về không tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm. Trưa 13/8, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip dài 1 phút 20 giây ghi lại cảnh một số người bỏ về không tiêm vaccine sau khi được nhân viên điểm tiêm thông báo sẽ tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm. Trả lời báo chí chiều 13/8, đại diện Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cho biết đã nắm được thông tin này. "Sáng nay, quận 1 tổ chức tiêm vaccine tại điểm tiêm số 1, Huyền Trân Công Chúa. Vaccine được tiêm là AstraZeneca. Tuy nhiên, đến 9h thì tiêm hết loại vaccine này, sau đó quận tổ chức tuyên truyền người dân tiêm vaccine Sinopharm thì có một số người dân bỏ về. Sau đó, quận vẫn tiếp tục tiêm Sinopharm cho người dân tại điểm này trong sáng nay. Chiều nay, quận vẫn tiêm Sinopharm tại đây", đại diện Ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM cho hay.

Ngày 13-8, đại diện Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng cho hay đến nay đã có hơn 110.000 người lao động (chiếm khoảng 60% tổng lao động) tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Hải Phòng đăng ký tiêm vắc-xin Vero Cell của Sinopharm. Dự kiến thời gian tiêm vắc-xin Vero Cell của Sinopharm cho người lao động từ ngày 17-8 đến ngày 27-8.

--- Theo tổ chức chống kỳ thị người gốc Á có tên là Stop AAPI Hate, tổ chức này nhận được 9,081 bản báo cáo về các trường hợp chống người gốc Á châu hoặc chửi mắng bằng lời nói hoặc dùng bạo lực tấn công thể chất trong thời đại dịch tới giờ, kể từ tháng 3/2020 cho tới tháng 6/2021.

Các sự kiện này chia đều ra cho 2020 và 2021, với hầu hết là dùng lời nói chửi mắng la hét. Đạ số các báo cáo sự iện này, tới 63% trường hợp là do phụ nữ tấn công, chửi mắng, và hầu hết xảy ra nơi đường phố công cộng hay tại cơ sở kinh doanh. Bùng phát tấn công sắc tộc nhắm vào người gốc Á là từ khi bùng nổ đại dịch.

HỎI 1

ĐÁP 1:

HỎI 2

ĐÁP 2

Dân biểu Mỹ gây sức ép về nhân quyền với VN trước chuyến thăm của PTT Harris

Thanh Trúc, RFA

--- Công ty mạng xã hội Facebook cấm cửa Donald Trump từ ngày 7/6/2021 cho ít nhất 2 năm vì phóng ra đầy những tin giả, các loại tin đã kích động bạo loạn 6/1/2021. Nhưng trong 2 tháng qua, Facebook đã cho chạy khoảng 2,000 quảng cáo từ ủy ban gây quỹ của Trump có tên là Save America Joint Fundraising Committee (kết hợp của 2 ủy ban: Make America Great Again PAC và Save America leadership PAC), gom được $220,000, theo báo cáo của tổ chức Media Matters for America.Kayla Gogarty, giám đốc nghiên cứu của Media Matters, nói rằng Facebook đã cho kẽ hở hé ra để Trump tuyên truyền gây quỹ, cho thấy Facebook đặt trọng tâm vào lợi nhuận chứ không bận tâm các hậu quả nghiêm trọng từ trong các quảng cáo tuyên truyền của Trump, một số quảng cáo nói rằng chỉ có Trump mới cứu được Hoa Kỳ và kêu gọi dân Mỹ "bảo vệ cuộc bầu cử của chúng ta" --- được xem từ 5.3 tới 8 triệu lượt.--- Hôm Thứ Năm, báo Star Tribune loan tin rằng một bác sĩ ở thị trấn Eden Prairie, tiểu bang Minnesota đã bị Hội đồng Y khoa Tiểu bang trừng phạt về tội tung tin giả về y tế và đã khuyến khích các phụ huynh đừng cho con em chích ngừa chống COVID-19.Hội Đồng Y Khoa này nói rằng bác sĩ Robert Zajac đã "có hành vi không chính đáng hay không đạo đức" vì tung tin giả cho các bệnh nhân. Hội Đồng đã nhận 4 đơn khiếu kiện chống Zajac từ năm 2017 tới giờ, trong đó có đơn khiếu kiện từ các bác sĩ khác, nói rằng Zajac không theo đúng nghề y dựa vào chứng cớ (evidence-based medicine) và đã tích cực bảo các bậc ba mẹ đừng cho con chích ngừa.Zajac đã đồng ý thương lượng lệnh phạt, ông sẽ "trả $10,000 tiền phạt, sẽ đi học các lớp về đạo đức y khoa, về các bệnh có thể lây nhiễm, về tính chuyên nghiệp, và về cách nói chuyện với phụ hunh bệnh nhân."--- Những tin nhắn trên điện thoại và trên tin nhắn Facebook do đài ABC News tìm được cho thấy Joel Greenberg, người bạn thân tín của Dân Biểu Cộng Hòa Matt Gaetz, đã thu xếp các buổi gặp gỡ các cô cho chính Greenberg và cho DB Gaetz qua mạng gọi là "sugar daddy" (ông bố ngọt ngào).Greenberg đã nhận tội từ tháng 5/2021 là đã sắp xếp giao du sex với một cô gái vị thành niên, và nhiều tội khác. Theo ABC News, Greenberg đã khai với các nhà điều tra về nhiều năm giao dịch tiền qua 2 mạng Venmo và Cash App, nộp nhiều ngàn hình ảnh và video liên hệ các giao dịch của Greenberg và DB Gaetz.Đặc biệt là 1 tin nhắn năm 2018, Greenberg chi tiền cho một cô và hỏi có phải cô này đã dùng ma túy, và viết trong tin nhắn cho cô này, ám chỉ người bạn là DB Gaetz: "Anh có một người bạn bay tới và tụi anh đang tìm cách lên kế hoạch cho đêm nay. Em có kế hoạch nào sau đó không," ám chỉ là Gaetz và gõ thêm, "Em muốn thêm bao nhiêu tiền nữa?."Cô gái kia trả lời qua tin nhắn rằng cô có cô bạn có thể mang tới [để đón 2 anh] và trung bình là tính giá "$400 mỗi lần gặp gỡ."Greenberg lúc đó gửi tới cô gái qua tin nhắn một tấm hình DB Gaetz chụp selfie với các học sinh trường tiểu học Pea Ridge Elementary và viết, "Bạn của anh đó," theo tin ABC News.Cô gái kia trả lời: "Ô, bạn của em nói rằng anh này đẹp trai quá chừng."Greenberg trả lời cô kia rằng DB Gaetz tới đây "chỉ cho ngày đó thôi, và tụi anh làm việc cực nhọc và vui chơi cũng tưng bừng. Nhưng em có chơi thử molly không?" (ám chỉ ma túy MDMA).Trong một tin nhắn khác trên Facebook, cũng năm 2018, Greenberg tổ chức một buổi gặp gỡ có DB Gaetz và các cô mà trước đó y đã trả tiền mua sex tại nhà Jason Pirozzolo (người bác sĩ Florida) từng bị FBI điều tra, nơi y gọi là "an toàn khu của chúng ta."Greenberg mời một doanh nhân ngành truyền thông Florida được ẩn danh, "Bạn nên tới gặp nhóm này. Không phí thì giờ đâu. Bạn có thể đã biết Jason Pirrazolo... nhưng tôi muốn bạn gặp Dân Biểu Matt Gaetz. Anh bạn Gaetz này thiệt là hoang dã, tuyệt vời."Greenberg thêm rằng buổi họp này sẽ có "6-7 cô" và "chỉ 3-4 anh thôi."--- Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Ga.) hôm Thứ Năm gạt bỏ những quan ngại về chuyện các bệnh viện tràn ngập bệnh nhân COVID-19, nói rằng "chúng ta không thể sống mãi trên đời này được."Trả lời phỏng vấn trên mạng bảo thủ “Real America’s Voice,” DB Greene nói rằng truyền thông và các chuyên gai y tế cứ làm ầm ĩ về số người nhập viện vì lây dịch: "Tôi đã nói chuyện với các bệnh viện địa phương trong địa hạt của tôi. Đúng là phòng chờ đợit hì đông, nhưng là đủ thứ bệnh, chứ không riêng COVID. Chỉ có 30% bệnh nhân vào là COVID thôi."DB Greene nói thêm rằng: "Mọi người cần phải suy nghĩ tỉnh táo và hãy nhớ rằng, chúng ta là con người, chúng ta không thể sống vĩnh viễn trên đời này, chúng ta sẽ dính đủ thứ bệnh nào đó và những siêu vi khuẩn nào khác, và thỉnh thoảng chúng ta bị tổn thương."--- Tổng quản trị thành phố Phoenix đã ra lệnh kỷ luật nhiều cảnh sát viên, trong đó có Trưởng Ty Cảnh Sát, vì các cảnh sát treo giải thưởng cho ai bắn vào người biểu tình trúng vào hạ bộ trong mùa hè vừa qua khi biểu tình bùng phát để phản đối cái chết của George Floyd (bị cảnh sát quỳ gối chẹn cổ tới tắt thở).Cảnh sát thành phố Phoenix đã treo giải thưởng mang hình thức một đồng kim loại có hình nổi một người biểu tình bị bắn đạn cao su trúng vào 2 hòn tinh hoàn. Đồng kim loại này ấn nổi với các câu “Making America Great Again One Nut at a Time” (Làm Nước Mỹ Vĩ Đại Lần Nữa, Mỗi Lần Một Thằng Khùng) và “Good Night Left Nut” (Ngủ Ngon nhé, Thằng Khùng Thiên Tả).Jeri Williams, Cảnh sát trưởng Phoenix, bị phạt treo một ngày [làm việc]. Thị Trưởng Phoenix viết trong bản văn rằng ông rất là buồn và rất thất vọng khi cuộc điều tra cho thấy các chuyện này.--- Theo thống kê dân số 2020, tại California:. tổng dân số California là 39,538,223 người, tiểu bang đông nhất Hoa Kỳ, tăng 6.1% trong các năm 2010-20, tức là tăng thêm 2.3 triệu người.. dân da trắng giảm 24% trong khoảng từ 2010 tới 2020 tại California.. sắc tộc hỗn hợp 2 màu da hay nhiều hơn đã tăng 217.3% tới 5.8 triệu người.. dân gốc Á tăng 25.2% tới hơn 6 triệu người.. dân da đen giảm 2.7% để còn 2.2 triệu người.. dân gốc Latino/Hispanic tăng 11% tới 15.6 triệu người (chiếm 39.4% dân số California).--- Theo thống kê dân số 2020, tính chung cả nước Mỹ:. tổng dân số 331 triệu người, tăng 7.4% trong vòng 10 năm.. dân da trắng 204 triệu người trong năm 2020, chiếm 57.8% tổng dân số.. dân gốc Á là 24 triệu người.. dân gốc Latino/Hispanic là 62.1 triệu người.--- Thẩm phán Tòa Tối Cao Amy Coney Barrett đã quăng bỏ đơn kiện của một nhóm sinh viên kiện đại học Indiana University vì cho rằng trường này ra lệnh cưỡng bách chích ngừa là vi hiến, là vi phạm quyền tự do thân thể của các sinh viên.Thẩm phán Tòa Tối Cao Barrett đơn độc quyết định từ chối can thiệp vào lệnh cưỡng bách chích ngừa của Indiana University vì bà phụ trách về khu vực tòa kháng án liên hệ hồ sơ này, không đưa hồ sơ ra tham khảo trước toàn bộ Tòa Tối Cao. Quyết định này sẽ là tiền lệ, cho thấy các trường có quyền cưỡng bách sinh viên và nhân viên chích ngừa.--- Diễn viên Arnold Schwarzenegger, cũng là cựu Thống Đốc California, lên đài CNN kêu gọi dân Mỹ chích ngừa và mang khẩu trang, chỉ trích những kẻ lấy cớ có quyền tự do không chích ngừa là: "Quý vị có quyền tự do không mang khẩu trang, nhưng quý vị biết gì không. Quý vị là kẻ ngu dại lắm, vì không chịu mang khẩu trang. Bởi vì quý vị cần bảo vệ những người Mỹ chung quanh quý vị."Schwarzenegger nói thẳng: "Có vi khuẩn nơi đây. Nó giết người, cách duy nhất ngăn ngừa nói là: chích ngừa, mang khẩu trang, giãn cách, rửa tay thường xuyên, và chớ nghĩ rằng 'Tôi có quyền tự do gây hỗn loạn nơi đây.' Không, dẹp cái tự do đó đi. Chúng ta có đèn đường ở ngã tư để không ai lái xe đụng ai. Quý vị không thể nói, 'Không ai có quyền cưỡng bách tôi ngừng ở đèn đỏ. Tôi có quyền tự do băng đèn đỏ. Rồi thì quý vị giết người."--- Cảnh sát quận Fort Bend County (Texas) hôm Thứ Năm cho biết đã bắt Nga Thi Nguyen, 47 tuổi, và con trai bà Nguyen là Alex Van Le, 32 tuổi, vì trong mạng lưới trộm xe đắt tiền để đem bán. Cảnh sát lục soát nhà 2 mẹ con gốc Việt này ở thị trấn Katy ngày 4/8/2021, thấy nhiều xe bị trộm đang giấu nơi đây.Nhóm 5 chiếc xe bị trộm đang giữ có tổng trị giá $528,000, trong đó theo cảnh sát là:. xe đời 2016 Mercedes-Benz S550, trị giá $95,000;. xe đời 2021 Mercedes-Benz S580, trị giá $130,000;. xe đời 2018 Audi R8, trị giá $140,000;. xe đời 2021 BMW X6, trị giá $65,000;. xe đời 221 Lexus LX 570, trị giá $98,000.Cảnh sát nói có 6 công ty bị nghi tiêu thụ xe trộm từ 2 mẹ con này là: Auto Source of Houston; McKenna Motors LLC; A1-Imports; Freeman Auto Sales; PR One Sales LLC; McKenna of Houston LLC.Cảnh sát tin rằng xe mua từ 6 đại lý trên có thể dính đường dây trộm xe này, và kêu gọi ai đã mua xe từ các đại lý trên hay từ 2 mẹ con này, hãy liên lạc với cảnh sát đơn vị xe trộm ở số: 281-341-3853.---: Giả giấy tờ, đưa con vào đại học, vợ Bộ Trưởng bị 4 năm tù, Bộ Trưởng chờ vào tù?Chuyện Nam Hàn, không phải VN. Tòa kháng án Seoul hôm Thứ Tư 11/8/2021 đã tuyên giữ bản án 4 năm tù đối với vợ của cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Nam Hàn Cho Kuk là bà Chung Kyung-shim về tội làm giả hồ sơ học trình của con gái để giúp cô này được nhận vào học ở Đại Học Y Khoa Seoul National University (SNU). Tòa nói rằng tiểu sử sinh viên khi nộp đơn của cô Cho Min đã có nhiều chi tiết được ba mẹ ghi sai và kèm giấy tờ giả.Bản thân bà Chung Kyung-shim (cũng là Giáo sư ở Dongyang University và là vợ của cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Cho Kuk) đã bị bắt ngày 23/12/2020 sau khi bị tòa dưới kêu án 4 năm tù vì giả giấy tờ xin vào đại học của con gái.Tòa kháng án nói hôm Thứ Tư 11/8/2021 rằng trong tiểu sử học trình của cô con gái khi nộp đơn xin vào 2 đại học y khoa SNU và Pusan National University, có khai rằng cô Cho Min từng làm thực tập sinh ở ba đại học Dankook University, Seoul National University và Dongyang University --- trong đó 3 chi tiết tiểu sử là bà Chung khai gian cho con gái, và 2 chi tiết tiểu sử là do chính Bộ Trưởng Tư Pháp Cho Kuk khai gian cho con gái.Kết quả, dựa vào tiểu sử khai gian, cô Cho Min được nhận vào đại học y khoa Pusan National University, nơi cô tốt nghiệp bác sĩ. Và tháng 1/2021, cô Cho Min thi đậu bằng hành nghề bác sĩ, hiện đang làm bác sĩ nội trú ở 1 bệnh viện của công ty năng lượng quốc doanh KEPCO. Nếu đại học PNU hủy bỏ hồ sơ học trình của cô Cho Min, bằng hành nghề cũng sẽ bị rút lại. Bản thân ông Cho Kuk cũng đang bị truyt ố nhiều tội, trong đó có tội nhận hối lộ. Chi tiết:---: Hà Nội bị sức ép nhân quyền từ Mỹ?: Đúng thế, theo tin RFA.- 2021-08-12Trước ngày người đứng phó cho ông Biden sắp đi thăm Việt Nam, hai đại diện lập pháp Mỹ đã gửi thư yêu cầu Phó tổng thống cũng như Ngoại trưởng Hoa Kỳ nêu vấn đề vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khi gặp gỡ với lãnh đạo Nhà nước ở Hà Nội.

Hôm 4/8/2021, qua thư gửi tới Bộ Ngoại Giao Mỹ, Thượng Nghị sĩ John Cornyn yêu cầu Ngoại trưởng Anthony Blinken nên có hành động nêu rõ với Hà Nội về những vi phạm nhân quyền như chà đạp quyền con người, tước đoạt tài sản, phân biệt đối xử tôn giáo và tín ngưỡng.

Trả lời RFA qua điện thư, Thượng Nghị sĩ Cornyn lập lại nội dung chính mà ông đã viết trong thư gởi đến Ngoại trưởng Mỹ rằng:

“Việt Nam có chiến lược hiệu quả trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, sẵn sàng hợp tác về mặt an ninh trong khu vực, nhưng lại tiếp tục giữ thành tích xấu về nhân quyền, tôn giáo và tài sản của công dân trong nước”

Những hóa giải về mặt nhân quyền và tôn giáo ở Việt Nam, ông Cornyn viết tiếp, xem ra không tương thích với đà phát triển mối tương quan kinh tế cũng như đối tác an ninh. Nói một cách khác, cải thiện nhân quyền phải là bước quan trọng tiếp theo trong sự phát triển quan hệ Mỹ- Việt những ngày tới.

“Tôi trông đợi hành pháp Hoa Kỳ, bằng tất cả thiện chí và phương cách ngoại giao để bảo vệ nhân quyền là một trong những nguyên tắc phổ quát mà quí vị từng xác định”

“Là cơ quan thực hiện báo cáo chi tiết thường niên về nhân quyền ở Việt Nam, tôi nghĩ hành pháp biết rõ rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã vi phạm những nguyên tắc phổ quát về nhân quyền, đã chà đạp một cách cố ý lên những quyền căn bản của con người”

“Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận là những quyền bị cấm đoán bởi chính phủ Việt Nam. Hà Nội còn đi xa hơn khi truy quét và bắt giữ các thành viên trong Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam, gán ghép cho họ tội danh tuyên truyền chống lại chính phủ”.

"Trong quá trình tiến đến mối quan hệ lâu dài và bền vững với một quốc gia, thiết tưởng nhân quyền là điều tối quan trọng mà Hoa Kỳ bảo đảm Việt Nam phải tuân thủ, bao gồm tự do tín ngưỡng và quyền tư hữu của công dân", là câu kết của Thượng Nghị sĩ John Cornyn trong thư gởi ngoại trưởng Anthony Blinken.

Vào ngày 6/8, văn phòng Dân biểu Ro Khanna phổ biến cho báo chí thư ông gửi lên Phó tổng thống Kamala Harris, nhắc nhở rằng: “Trong chuyến công du sắp đến của bà với tư cách là Phó tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên viếng thăm Việt Nam, tôi trân trọng thỉnh cầu bà nêu lên những vi phạm nhân quyền trầm trọng của chính phủ Việt Nam trong các cuộc trao đổi cùng giới chức cao cấp Việt Nam. Ủng hộ nhân quyền phải là ưu tiên hàng đầu của hành pháp Mỹ trong hợp tác chiến lược và toàn diện giữa hai quốc gia”

Lên tiếng với RFA từ văn phòng ở DC, Dân biểu Ro Khanna giải thích lý do ông thảo bức thư gửi Phó tổng thống Kamala Harris:

“Là một trong những dân biểu quan tâm đến nhân quyền, thường lên tiếng chỉ trích Việt Nam vi phạm các quyền căn bản của người dân, chúng tôi đã gởi hơn 12 thư đến Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam, yêu cầu Hà Nội trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị, chấm dứt hành động tống giam các nhà báo, ngưng việc truy lùng và sách nhiễu người bất đồng chính kiến”

“Tôi đoan chắc Việt Nam vẫn đang tiếp tục vi phạm nhân quyền, thể chế cộng sản này thật sự cần được đổi mới cho tự do của con người. Tôi đã nêu rõ với hành pháp và với Phó tổng thống Hoa Kỳ rằng nhân quyền phải là vấn đề ưu tiên trong bang giao cũng như trong kinh tế”.

Không thể bỏ lơ nhân quyền và cho phép Việt Nam bước vào thị trường Mỹ, Dân biểu Ro Khanna nhấn mạnh, nếu Việt Nam muốn vào thị trường Mỹ thì điều kiện tiên quyết là phải trả tự do cho các tù nhân chính trị.

Trong thư gửi cho nữ Phó tổng thống hôm 6/8, Dân biểu Ro Kanna còn viện dẫn báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về nhân quyền năm 2020-2021, nêu rõ những vi phạm ông gọi là liên tục và có hệ thống của chính quyền Việt Nam, từ những việc hạn chế quyền tự do biểu đạt, tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do lập hội cho đến những vụ bắt bớ, tra tấn và xét xử bất công tại toà.

“Là đại diện dân cử trong một khu vực có nhiều cử tri Mỹ gốc Việt, qua họ mà chúng tôi biết thêm về tình trạng nhân quyền gọi là tồi tệ ở Việt Nam. Đôi ba lần chúng tôi đích thân can thiệp vào các trường hợp tù nhân chính trị như vậy”

“Quốc hội Mỹ sẽ không khoan nhượng trước những hành động vi phạm nhân quyền tiếp diễn ở Việt Nam. Đó là điều tôi xác quyết rõ trong thư gửi bà Kamala Harris, rằng trong khi công du Việt Nam bà phải đưa nhân quyền vào lịch trình nghị sự”.

Được biết, ngoài chuyện tù chính trị, Dân biểu Ro Khanna còn yêu cầu Phó tổng thống Mỹ khuyến cáo Hà Nội thi hành những biện pháp cụ thể nhằm chấm dứt việc bắt bớ những người bất đồng chính kiến.

Ông cũng gợi ý, Phó tổng thống Mỹ nên bày tỏ quan ngại về việc một đảng cộng sản độc quyền cai trị đất nước, rằng Việt Nam nên chuyển hóa thành một xã hội qua đó nhân quyền được phát huy một cách trọn vẹn và tốt đẹp.

“Nếu Phó tổng thống không nêu bật được vấn đề nhân quyền và cải thiện quyền con người với giới chức Việt Nam thì tôi nghĩ bà không làm tròn trách nhiệm, chuyến đi Việt Nam của bà sẽ không được thành công như mong đợi”.

Theo một số nguồn tin từ Washington DC, một số dân biểu Hoa Kỳ trong Vietnam’ Caucus chuyên quan tâm các vấn đề tiêu cực ở Việt Nam, cũng đang soạn thảo một thư gởi cho Phó tổng thống trước khi bà Kamala Harris lên đường sang Singapore và Việt Nam.

https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/congressman-and-senator-urge-vp-kamala-and-fm-blinken-to-address-rights-abuses-in-vietnam-08122021113524.html

.