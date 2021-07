Biden: Mỹ đứng về phía người biểu tình, đòi nhà nước Cuba phải tôn trọng quyền dân và ý dân - SG thêm 1764 ca/ngày. Hiện có 1.528 điểm phong tỏa tại SG. Sẽ mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Nga. Phía Bắc sẵn sàng gửi 10.000 nhân lực y tế vào giúp y tế SG - Hãng Nam Hàn LG khiếu nại: tặng 1,4 triệu USD cho quỹ vaccine VN, chưa công nhân LG nào được chích ngừa - Đức Giáo Hoàng Francis nói từ b

Italy thắng giải vô địch Euro 2021: Italy thắng Anh trong trận chung kết với đá luân lưu có tỷ số 3-2.

- Biden: Mỹ đứng về phía người biểu tình, đòi nhà nước Cuba phải tôn trọng quyền dân và ý dân

- SG thêm 1764 ca/ngày. Hiện có 1.528 điểm phong tỏa tại SG. Sẽ mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Nga. Phía Bắc sẵn sàng gửi 10.000 nhân lực y tế vào giúp y tế SG

- Hãng Nam Hàn LG khiếu nại: tặng 1,4 triệu USD cho quỹ vaccine VN, chưa công nhân LG nào được chích ngừa

- Đức Giáo Hoàng Francis nói từ bệnh viên: nhân loại cần có chăm sóc y tế miễn phi toàn cầu

- Thăm dò trong hội nghị CPAC Dallas: Trump cao điểm nhất, tới 70%, DeSantis về nhì với 26%

- Trump thú nhận: hễ thăm dò điểm thấp, sẽ nói là dỏm, và nếu điểm cao thì nói thăm dò trung thực

- Trump tiếp tục bịa đặt về bầu cử 2020, đài Fox News phải đăng lời "từ chối trách nhiệm" kèm theo

- Cảnh sát bắt 4 người, tịch thu 18 súng, áo giáp, hơn 1,000 viên đạn từ 1 phòng khách sạn ở Denver

- California bầu cử đặc biệt ngày 14/9/2021: đa số cử tri muốn giữ Newsom ở ghế Thống Đốc

- Trump đấu tố 2 quan Cộng Hòa ở Georgia: Thống Đốc Brian Kemp, Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger

- Bắc California nóng, cháy: hơn 2 tá căn nhà thiêu rụi ở Doyle; cháy 1 tòa nhà thương mại ở Concord

- HỎI 1: Có phải 1/3 người lớn Hoa Kỳ không được chăm sóc răng, kể cả trước đại dịch? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Ngay cả các tổ chức nhân quyền Campuchia cũng phớt lờ người gốc Việt? ĐÁP 2: Câu hỏi nhức nhối từ tạp chí Luật Khoa.

QUẬN CAM (12/7/2021) --- Tổng Thống Biden hôm Thứ Hai nói chính phủ Cuba phải tôn trọng quyền của người dân, và ông đứng về phía những người biểu tình, một ngày sau khi nhiều ngàn dân Cuba xuống đường tại Havana trong các cuộc biểu tình chống chính phủ lớn nhất gần đây.

TT Biden viết trong bản tuyên bố rằng: "Người dân Cuba đã can đảm khẳng định các quyền căn bản và phổ quát. Các quyền này, kể cả quyền biểu tình ôn hòa và quyền tự do quyết định tương lai của họ, cần phải được tôn trọng. Chính phủ Mỹ kêu gọi chế độ Cuba lắng nghe người dân và phục vụ nhu cầu của họ trong thời điểm quan trọng này thay vì chỉ tự làm lợi cho chế độ."

Hôm Chủ Nhật nhiều ngàn người đã biểu tình ở nhiều thành phố Cuba, sau đợt tăng vọt lây nhiễm COVID-19 làm nhiều người chết, gây ra thấy nghiệp tăng và thiếu thực phẩm. Tại Hoa Kỳ, hàng trăm người dân Miami, Florida cũng biểu tình hướng về quê nhà Cuba, phản đối chế độ CS Cuba.

--- California hạn hán, vào mùa nóng kinh người, thế là cháy nhiều nơi. Trận cháy Bắc California có tên là The Sugar Fire, một trong những trận cháy trong nhóm cháy rừng có tên là Beckwourth Complex Fire, xuyên qua thị trấn Doyle của quận Lassen County đêm Chủ Nhật, đã thiêu rụi khoảng 2 tá căn nhà, nhưng không thiệt hại sinh mạng vì người dân đã có lệnh di tản từ vài hôm trước.



Trong khi đó, trận cháy khác sáng Thứ Hai đã bộc phát tại một tòa nhà thương mại bỏ trống ở thị trấn Concord, thiêu rụi nơi trước kia là tiệm Lin’s Buffet gần cảng Six Flags Hurricane Harbor ở thành phố Concord. Khi lính cứu hỏa tới thì tòa nhà đã cháy lửa xuyên qua mái nhà. Khu nhà này đã bỏ trống từ lâu, đã đóng ván niêm phong, và là nơi vài người vô gia cư ở. Một giờ sau thì dập tắt lửa xong. Không ai bị thương.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài. Trong ngày 12/7, Việt Nam ghi nhận 2.383 ca mắc mới: + 16 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bình Định (6), Tây Ninh (5), Vĩnh Long (2), An Giang (1), Hải Phòng (1), Hòa Bình (1).// + 2.367 ca ghi nhận trong nước tại TP. Sài Gòn (1764), Bình Dương (128), Tiền Giang (118), Đồng Nai (82), Khánh Hoà (58), Đồng Tháp (40), Phú Yên (30), Hà Nội (29), Vĩnh Long (26), Đà Nẵng (14), An Giang (11), Bình Phước (8 ), Trà Vinh (8 ), Hậu Giang (8 ), Bắc Giang (7), Hưng Yên (7), Quảng Ngãi (7), Sóc Trăng (5), Bắc Ninh (4), Tây Ninh (3), Bạc Liêu (2), Thanh Hóa (2), Nam Định (2), Huế (1), Nghệ An (1), Vĩnh Phúc (1), Đắk Nông (1); trong đó 2.096 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả

Tính đến 19h ngày 12/7: Việt Nam có tổng cộng 30.259 ca ghi nhận trong nước và 1.940 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 28.689 ca, trong đó có 6.557 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

HCDC cho biết, đến hết ngày 11/7, TP.SG có 13.331 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 13.080 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 251 người nhập cảnh. Tổng số ca điều trị khỏi là 653 ngươig. 25 bệnh nhân tử vong. Thành phố đang điều trị 12.653 bệnh nhân dương tính mới.

Tính đến 14h ngày 12/7, TP.SG ghi nhận tổng cộng 1.528 điểm phong tỏa khắp thành phố. Theo đó, nhiều nhất là TP Thủ Đức với 331 điểm phong tỏa, Bình Tân (213), quận 8 (201), Hóc Môn (191), Tân Phú (102), Tân Bình (71), quận 5 (52), quận 6 (55), quận 3 (16), quận 4 (3), quận 7 (25 ), quận 10 (6 ).

Mua vaccine Nga. Ngày 12-7, Chính phủ đã có nghị quyết đồng ý về việc giới thiệu Tập đoàn T&T đàm phán mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga. Nghị quyết của Chính phủ ngày 12-7 nêu rõ đồng ý theo đề xuất của Bộ Y tế, có văn bản giới thiệu Tập đoàn T&T với Quỹ đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF) để đàm phán mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Liên bang Nga bằng nguồn kinh phí hợp pháp do Tập đoàn T&T huy động (không sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 Việt Nam). Chính phủ cũng khẳng định 40 triệu liều vắc xin này sẽ được tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ theo quy định.

Bộ Y tế quyết định huy động đội ngũ gần 10.000 nhân lực y tế của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ và các địa phương khu vực miền Bắc, miền Trung hỗ trợ y tế TP HCM chống dịch. Số lượng lớn cán bộ này cũng nhằm thay đổi nhân lực (với các biện pháp luân chuyển) để đảm bảo sức chiến đấu cho đội ngũ y tế tại TP HCM. Đến nay, chỉ tính riêng 8 trường đại học y khoa phía Bắc thuộc Bộ Y tế, đã có hơn 2.200 sinh viên, cán bộ, giảng viên đủ điều kiện lên đường. Ngoài ra, 1.000 sinh viên cũng đã được tập huấn, đào tạo chuyên môn trở thành lực lượng “dự bị sẵn sàng” khi có yêu cầu.

--- Bản tin sau đây từ thông tấn KBS, tiếng nói chính thức của nhà nước Hàn quốc: công ty LG đóng góp 1,4 triệu USD cho quỹ vắc-xin của Việt Nam nhưng nhân viên vẫn chưa được tiêm vắc-xin. Theo thông tin từ Chính phủ Việt Nam và giới doanh nghiệp tại địa phương ngày 12/7, tập đoàn LG của Hàn Quốc đã đóng góp 1,6 tỷ won (1,4 triệu USD) cho chính quyền thành phố Hải Phòng, nơi đặt nhà máy của các công ty thành viên là điện tử LG, LG Display, LG Innotek, nhưng tới nay vẫn chưa được cung cấp vắc-xin COVID-19 để tiêm phòng cho nhân viên.

Mặc dù làn sóng lây nhiễm thứ 4 bùng phát tại Việt Nam từ ngày 27/4 và đang lây lan nghiêm trọng, nhưng tại Hải Phòng, thành phố cảng lớn nhất Việt Nam, hầu như không ghi nhận ca nhiễm mới. Tuy nhiên, do dịch bệnh đang lây lan mạnh tại các địa phương khác, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nên các công ty thành viên của LG đều mong muốn sớm có vắc-xin để tiêm cho nhân viên. Đó là bởi chỉ cần một nhân viên bị nhiễm bệnh thì cả dây chuyền sản xuất của nhà máy có thể bị dừng lại. Đứng trên lập trường công ty, việc tiêm phòng cho nhân viên đang là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt, LG lại càng như "ngồi trên đống lửa" vì Chính phủ Việt Nam đang gặp khó khăn về việc nhập vắc-xin, và dự báo vắc-xin sẽ được ưu tiên cấp cho tâm dịch là thành phố Hồ Chí Minh.

Điện tử LG hoàn công nhà máy sản xuất tại thành phố Hải Phòng vào năm 2015, đang sản xuất hàng điện tử gia dụng như máy giặt, phụ tùng ô tô, với số lượng nhân viên địa phương là 2.000 người. Hãng LG Display cũng đang có khoảng 20.000 nhân viên, LG Innotek có khoảng 1.500 nhân viên.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long ngày 25/6 đã mời đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp vào quỹ vắc-xin, trong đó có điện tử SK, điện tử Samsung, bày tỏ cảm ơn sự đóng góp của các doanh nghiệp. Điện tử Samsung đã đóng góp 2,8 tỷ won (2,4 tỷ USD) cho cả chính quyền trung ương và địa phương Việt Nam. SK cũng đóng góp 1 triệu USD cho chính quyền trung ương. Về phần mình, LG đóng góp vào quỹ vắc-xin của địa phương thay vì của chính quyền trung ương, nên không được mời tham dự cuộc gặp với Bộ trưởng Y tế.

Điện tử Samsung đã tiêm xong vắc-xin mũi một cho 32.000 nhân viên, trong đó có 25.000 nhân viên ở tỉnh Bắc Ninh và 1.500 nhân viên ở tỉnh Thái Nguyên, nơi đặt nhà máy sản xuất điện thoại, và 6.000 nhân viên ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, hãng CJ có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đóng góp 6,49 tỷ đồng cho Bộ Tài chính Việt Nam, và hơn 2.000 nhân viên công ty này cũng đã được tiêm xong mũi một.

So với các công ty trên, mặc dù LG đã đóng góp số tiền lớn hơn nhưng lại chưa được tiêm vắc-xin cho nhân viên. Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan cùng Tổng lãnh sự Jeong Woo-jin đã trực tiếp gặp Bí thư và Chủ tịch thành phố Hải Phòng vào hôm 9/7, để đề nghị hỗ trợ. Đại sứ Park cho biết sẽ tiếp tục đề nghị chính quyền trung ương giúp đỡ trường hợp của LG.

--- Trump thú thật rằng nếu thấy có kết quả bản thăm dò nào bất lợi, TRump sẽ nói dối liền và quy chụp bản thăm dò đó là dỏm, là sai sự thật. Trump nói như thế trong bài diễn văn hôm Chủ Nhật về cuộc thăm dò bán chánh thức CPAC Straw Poll tại hội nghị bảo thủ ở Dallas.

Trump nói, các bạn sắp có kết quả bản thăm dò sắp tới, rằng người ta gọi là straw poll (thăm dò không chính thức, thường là tại chỗ của một sự kiện), và các bạn biết rằng nếu kết quả bất lợit hì tôi biết ngay đó là thăm dò dỏm, nếu kết quả thuận lợi thì tôi biết ngay đó là cuộc thăm dò tử tế, trung thực.

--- Trump đã thắng cuộc thăm dò bán chánh thức CPAC Straw Poll hôm Chủ Nhật tại Dallas, Texas ở tỷ lệ 70%. Như thế, Trump vượt xa Thống Đốc Ron DeSantis (Cộng Hòa-FL) khi DeSantis chỉ chiếm được ủng hộ 26%. Cũng nên nhắc rằng DeSantis đứng đầu trong cuộc thăm dò trong hội nghị Colorado đầu năm nay.

Tuy nhiên, nếu không có Trump, thì thăm dò hôm Chủ Nhật cho thấy DeSantis thắng thế ở tỷ phiếu 68%. Trong khi đó, cậu cả Donald Trump Jr. chỉ được ủng hộ từ 4% trong bản thăm dò. Còn cựu Ngoại Trưởng Mike Pompeo, người đã đi tham dự nhiều sự kiện tại nhiều tiểu bang mấy tháng vừa qua để gây thanh thế, chỉ được 5% điểm trong thăm dò.

--- Cảnh sát đã tịch thu 18 khẩu súng, áo giáp và hơn 1,000 viên đạn từ một phòng khách sạn ở Denver trong đêm Thứ Sáu, theo tin từ đải Denver7. Một nhóm 3 người đàn ông và 1 phụ nữ đã bị bắt. Cảnh sát bố ráp nhóm này là nhờ được 1 nhân viên khách sạn mật báo.

Cảnh sát lo sợ nhóm nghi can này dự tính tương tự như trận thảm sát 2017 tại Las Vegas, lúc đó sát thủ bắn từ một ban-công nhìn sang nơi tập trung đông người, lần này theo tin ban đầu là nhìn từ ban-công khách sạn ngó sang một sân đấu bóng dã cầu Major League Baseball's All-Star sẽ tổ chức ở sân bóng Denver's Coors Field từ ngày 11 tới 13/7/2021. Nhưng FBI nói sáng Thứ Hai rằng vụ bắt này không liên hệ tới các trận đấu vì sân bóng cách một đoạn phố.---, đá bại đội tuyển Anh quốc nhờ thắng tỷ số penalty 3-2, sau khi hai đội huề 1-1. Bất kể trận đại dịch Covid-19 lây lan khắp Anh quốc, có hơn 60,000 người ái mộ được phép vào xem trận chung kết Italy-Anh tại sân bóng Wembley ở London hôm Chủ Nhật.Cả 2 quốc gia đều say mê bóng đá tới điên cuồng, do vậy nhiều thành phố hai nước gần như tê liệt để chờ cho qua trận chung kết. Khi cú đá penalty của đội Anh bị thủ môn Italy chận lại để có tỷ số Italy thắng Anh 3-2, cầu trường và nhiều nơi tại Italy bùng lên vui mừng.Vậy mà trận đấu ngay từ phút thứ 2 đã cho đội Anh nhiều hy vọng, khi cầu thủ Luke Shaw của Anh sút 1 quả vào gôn Italy, để rồi tới giữa trận thì huề 1-1 sau khi cầu thủ Leonardo Bonucci của Italy sút một quả tung lưới đội tuyển Anh.Hoàng Tử William, cùng vợ là Kate, và con trai của họ là Hoàng Tử George tới xem trận chung kết, và đây cũng là trận chung kết đầu tiên mà đội nam Anh quốc vào được kể từ 1966. Nhiều ngàn trẻ em Anh quốc được phép tới trường trễ vào buổi sáng Thứ Hai để các em có thể ngồi nhà cùng xem trận chung kết chung với ba mẹ. Lúc đó nhiều báo đã kêu gọi nếu Anh quốc thắng vô địch Euro thì cần có một buổi lễ công cộng.Khởi đầu nơi sân, các cầu thủ đội tuyển Anh quỳ một chân xuống để gây ý thức về kỳ thị chủng tộc. Thực tế cũng vì, hơn phân nửa cầu thủ Anh quốc có ít nhất một ba hay mẹ, hay một ông hay bà là sinh ngoài Anh quốc. Và vì là di dân, họ ý thức được những kỳ thị sắc tộc hơn đời thường.--- Thống Đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) trở thành Thống Đốc California thứ nhì bị cú bầu cử để hỏi ý dân rằng có nên truất phế hay không. Cử tri California sẽ đi bầu vào ngày 14/9/2021 để trả lời câu hỏi có nên truất phế Newsom hay không, và nếu truất phế thì nên chọn ai thay. Tuy nhiên, bây giờ thì có vẻ như cử tri California muốn giữ Newsom làm Thống Đốc.Cộng Hòa không thắng nổi trong tổng bầu cử bình thường, do vậy họ nghĩ ra độc chiêu là truất phế, khi lòng dân nổi giận về cách đối phó chống dịch năm 2020. Trong kỳ bầu cử truất phế 2002, Thống Đốc Gray Davis (Dân Chủ) đã thua ghế về tay ứng viên Cộng Hòa Arnold Schwarzenegger.Nhưng lần này thì khác. Nhiều phần cử tri sẽ giữ Newsom lại. Phía đối thủ có gần 60 ứng cử viên ra tranh ghế Thống Đốc. Nhưng Dân Chủ đoàn kết, không ai ra tranh cử, để dồn sức giữ ghế cho Newsom. Nhà tham vấn chính trị Cộng Hòa Rob Stutzman, cựu Giám đốc truyền thông của Arnold Schwarzenegger, nói rằng bây giờ không ai tin là bứng nổi ghế Thống Đốc của Newsom: dịch COVID giảm, kinh tế California tăng tốc, thất nghiệp giảm, và cử tri Dân Chủ đông hơn và ủng hộ Newsom.Bản thăm dò đầu tháng 5 của viện nghiên cứu Public Policy Institute of California, tức là PPIC, nhận thấy 57% các cử ti nhiều phần sẽ đi bầu nói sẽ ủng hộ Newsom, trong khi chỉ 40% nói sẽ bầu truất phế Newsom. Riêng về thành quả chấp nhận việc làm của Newsom được 54% cử tri ủng hộ, tức là gấp đôi mức chấp thuận của Davis năm 2003, theo PPIC. Vậy thì bầu cử làm chi cho tốn kém 276 triệu đôla? Đây là chuyện chính trị. Đó là câu trả lời.--- Trong bài diễn văn hôm Chủ Nhật tại hội nghị người bào thủ CPAC ở Dallas, Texas, Trump không dằn lòng nổi, thế là lớn tiếng tấn công 2 quan chức Cộng Hòa tiểu bang Georgia: Thống Đốc Brian Kemp (Cộng Hòa-GA) và Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger (Cộng Hòa-GA) bị Tump chụp mũ là đã gây thiệt hại cho Trump.Hai quan chức Cộng Hòa này đã ghi âm các cú điện thoại Trump gọi, yêu cầu họ gian lận và kiếm cho ra đủ phiếu bằng mọi giá để TRump hơn Biden một phiếu. Cả 2 quan chức đã từ chối Trump, vì nói rằng họ không thể làm điều bất hợp pháp.Kế tiếp, Trump ca ngợi Texas vì đã soạn ra luật mới để siết bầu cử, gây khó đối với người xin bầu qua thư. Mỗi lần TRump nhắc tên của 2 quan chức Cộng Hòa Georgia, công chúng trong hội nghị bảo thủ này lại ồn ào đả đảo các quan chức tử tế này.--- Trump tiếp tục nói những lời bịa đặt về bầu cử 2020 và về thuốc chủng vaccine chống COVID-15 trong bài diễn văn trong hội nghị bảo thủ CPAC đêm Chủ Nhật 11/7/2021. Một điều nổi bật là: khi đài Fox News loan tin, trực tiếp truyền hình Trump đọc diễn văn, đài này đăng kèm dòng chữ "từ chối trách nhiệm" (disclaimer) ghi rằng Trump đang nói dối về bầu cử 2020, và đài này không chịu trách nhiệm về những lời Trump nói.Bạn có thể xem đoạncó lời từ chối trách nhiệm của Fox News:

https://youtu.be/WdrU6_t-pTQ

--- Đức Giáo Hoàng Francis hôm Chủ Nhật xuất hiện nơi ban-công của một căn phòng điều trị ở bệnh viện để ban phước lành cho tín đồ và nhân viên y khoa bệnh viện Gemelli Polyclinic Hospital tại Rome nơi ngài an dưỡng sau giải phẫu tuyến tiền liệt một tuần trước đó.

Đức Giáo Hoàng Francis, 84 tuổi, đứng nơi ban-công với 3 trẻ em cũng là bệnh nhân trong bệnh viện. Ngài cảm ơn các nhân viên y tế, và nhấn mạnh rằng nhân loại cần có chăm sóc y tế miễn phi toàn cầu. Ngài nói chăm sóc y tế miễn phí cho toàn dân là một phúc lợi quý giá, cần giữ, chớ để mất đi.

--- HỎI 1: Có phải 1/3 người lớn Hoa Kỳ không được chăm sóc răng, kể cả trước đại dịch?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc khảo sát y tế của cơ quan liên bang về phòng chống bệnh CDC nói rằng trong năm 2019, trước khi đại dịch gây ra khó khăn cho việc tới văn phòng nha khoa để chăm sóc răng, có 1/3 người thành niên dưới 65 tuổi không hề khám răng hay làm sạch răng trong 12 tháng trước đó. Vấn đề nơi vùng nông thôn Mỹ còn tệ hơn, theo bản thăm dò có tên là National Health Interview Survey cho thấy.

. Trong năm 2019, có 65.5% người thành niên Hoa Kỳ tới văn phòng nha khoa trong 12 tháng trước đó. (trong đó 67% ở thành thị, 58% ở nông thôn).

. Tại thành thị, người thành niên da trắng (70%) nhiều hơn người gốc Latino (59%) hay da đen (62%) tới thăm phòng mạch nha khoa.

. Tại nông thôn, người thành niên da trắng (59%) nhiều hơn người gốc Latino (46%) tới thăm phòng mạch nha khoa.

Chi tiết ở:

https://www.upi.com/Health_News/2021/07/09/adults-dental-care/3261625837980/

--- HỎI 2: Ngay cả các tổ chức nhân quyền Campuchia cũng phớt lờ người gốc Việt?

.

ĐÁP 2: Câu hỏi nhức nhối từ tạp chí Luật Khoa, qua bài viết sau.

Ngay cả các tổ chức nhân quyền Campuchia cũng phớt lờ người gốc Việt:

Việt Nam vẫn luôn được xem là con ngáo ộp đối với chủ nghĩa dân tộc Campuchia.

Published on 11/07/2021By VERITUSVN

Dịch từ bài viết “Do Cambodia’s Human Rights Groups Ignore Ethnic Vietnamese?” của tác giả David Hutt, đăng trên The Diplomat ngày 6/7/2021. Tựa đề do Luật Khoa tạp chí đặt.

Các tổ chức nhân quyền nổi bật của Campuchia đã phớt lờ sự phân biệt đối xử và xâm phạm nhân quyền đối với cộng đồng người gốc Việt ở nước này, do lo sợ phản ứng dữ dội từ những người theo chủ nghĩa dân tộc và người ủng hộ đảng đối lập hiện đã giải thể, theo các nguồn tin của The Diplomat.

Đơn cử, từ đầu tháng Sáu, chính quyền Campuchia đã trục xuất hàng trăm người gốc Việt ra khỏi những ngôi nhà nổi của họ bên bờ sông Tonle Sap, có vẻ như là một phần của chiến dịch “dọn sạch” thủ đô trước khi Campuchia đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN vào năm sau và đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEAGames) vào năm 2023. [2]

Tuy nhiên, vấn đề này chỉ nhận được sự quan tâm rất hạn chế, chủ yếu thông qua những bình luận trên bản tin của các tổ chức nhân quyền. Theo một bài báo đăng ngày 15 tháng 6 của Voice of America, [3] Seoung Senkarona, người phát ngôn của tổ chức nhân quyền địa phương Adhoc, đã nói đại ý rằng ông “ủng hộ lệnh trục xuất, nhưng chính quyền nên lắng nghe yêu cầu của những người sống trên dòng sông và cho họ đủ thời gian để tái định cư”.

Adhoc thường xuyên đưa tin về những người được cho là công dân Việt nam không có giấy tờ tùy thân làm việc tại Campuchia. Họ cũng thường lên tiếng phản đối việc di cư bất hợp pháp, mặc dù không rõ là những người di cư mà họ chỉ trích – thường là người Việt – là những công dân Việt Nam hay những người đã sống ở Campuchia qua nhiều thế hệ. Mới vào tháng trước, Cheap Sotheary, điều phối viên cấp tỉnh của Adhoc, đã kêu gọi chính quyền làm nhiều hơn để ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp. [4] Ông nói: “Ở tỉnh Preah Sihanouk, những người nước ngoài đến, ở lại và kinh doanh bất hợp pháp và họ cũng lấy đi công việc của người Campuchia”.

Vấn đề người Việt ở Campuchia rất phức tạp. Trong hơn một thế kỷ, Việt Nam đã trở thành đối tượng thù ghét của những người Campuchia theo chủ nghĩa dân tộc (sẽ giải thích ở phần sau của bài). Theo dữ liệu điều tra dân số chính thức năm 2013, có 63.000 người gốc Việt sinh sống ở Campuchia nhưng số liệu thực tế có thể cao hơn nhiều. Một tổ chức đã ước tính con số này vào khoảng từ 400.000 đến 700.000. [5] Một số người Việt ở Campuchia hiện nay là người mới di cư đến, nhưng nhiều người khác đã sống ở đây qua hàng thế hệ. Tuy vậy, sự phân biệt đối xử công khai đã dẫn đến việc một số lượng đáng kể trong đó không thể yêu cầu công nhận tư cách công dân hoặc các giấy tờ hợp pháp (con số này khoảng 90% – theo Minority Rights Organisation – Tổ chức Quyền thiểu số, có trụ sở tại Phnom Penh). [6] Điều này có nghĩa rằng họ bị phủ nhận quyền bầu cử, quyền sở hữu đất đai, và thậm chí cả quyền đến trường, tức là về cơ bản, họ là những người không có quốc tịch.

Theo những nguồn tin tại Campuchia, đa số họ yêu cầu ẩn danh do tính nhạy cảm của chủ đề và nỗi sợ bị công chúng tẩy chay, những tổ chức nhân quyền hàng đầu hiếm khi báo cáo về sự phân biệt đối xử công khai và những hành vi vi phạm nhân quyền đối với những cộng đồng người gốc Việt. Họ khẳng định những tổ chức này hoặc không quan tâm, hoặc cảnh giác khi đưa tin về những vấn đề này, và có lẽ cũng lo sợ sự đe dọa từ đông đảo công chúng nếu họ quá mạnh miệng ủng hộ những cộng đồng người gốc Việt.

Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết: “Thái độ chống người Việt lan rộng tại Campuchia, ngay cả trong số những người tự xưng là người bảo vệ nhân quyền”. Ông nói thêm: “Không có gì ngạc nhiên khi họ im lặng trước... xin xem tiếp:

https://www.luatkhoa.org/2021/07/ngay-ca-cac-to-chuc-nhan-quyen-campuchia-cung-phot-lo-nguoi-goc-viet/

.