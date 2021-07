Chương Trình Khám Phá Ẩm Thực Tại Garden Grove, Cơ Hội Để Những Người Sành Ăn Tìm Đến Các Nhà Hàng Địa Phương

Với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và bảo vệ việc làm tại địa phương, song song với việc làm nổi bật cộng đồng đa văn hoá tại Garden Grove, Thành phố ra mắt chương trình 'Foods of Garden Grove', một chương trình mới giới thiệu văn hóa ẩm thực độc đáo của thành phố. 'Foods of Garden Grove' gồm có một trang web và một bản đồ ẩm thực (foodie map) giới thiệu các nhà hàng địa phương. Thông tin về 'Foods of Garden Grove' có thể được tìm thấy tại ggcity.org/foodsofgardengrove.





Thị trưởng Garden Grove Steve Jones cho biết, “Với sự phong phú trong văn hóa, đa dạng trong cách chế biến từ hương vị Việt tại khu Little Saigon, đến phong cách Nam Hàn ở Orange County Koreatown, cộng thêm sắc vị Latin đã tô điểm thêm cho bản đồ ẩm thực của thành phố, giúp Garden Grove trở thành một địa điểm ẩm thực hấp dẫn.” Từ trang web 'Foods of Garden Grove', mọi người có thể xem một số hình ảnh đồ ăn và thức uống đặc sản từ các nhà hàng địa phương và khám phá các quán ăn mới cùng những hướng dẫn chi tiết trên trang mạng.





Theo Phó Tổng Quản Lý Thành phố kiêm Giám đốc Phát triển Kinh tế và Cộng đồng, cô Lisa Kim chia sẻ, COVID-19 là nguyên nhân khởi xướng chương trình này.







“Trong đại dịch COVID-19, các nhà hàng phải gánh chịu một trong những ảnh hưởng khó khăn nhất về tài chính, đó là lý đó tại sao Thành phố nỗ lực để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ thông qua nhiều chương trình và nguồn cứu trợ kinh tế. ‘Foods of Garden Grove’ được thành lập từ những nỗ lực đó.”

Một số doanh nghiệp trong chương trình 'Food of Garden Grove' đã nhận được hỗ trợ hoặc tham gia vào Chương trình Cứu trợ Doanh nghiệp của Thành phố (Micro Business Relief Program), Chương trình Jobs 1st va Jobs 1st To-Go, cũng như chương trình Accessible Businesses Program. Ngoài ra, Thành phố đã thành lập một nhóm gồm những người sành ăn và nghiên cứu hàng trăm bài đánh giá trên trang Yelp.





Thành phố cũng tạo ra một trang mạng xã hội mới dành riêng để giới thiệu chương trình 'Foods in Garden Grove' với những hình ảnh sống động của các nhà hàng địa phương. Người dùng Instagram có thể theo dõi tại @foodsofgardengrove.





Để biết thêm thông tin về chương trình 'Foods of Garden Grove', hãy liên lạc với Phòng Phát triển Kinh tế và Cộng đồng tại foodies@ggcity.org và truy cập ggcity.org/foodsofgardengrove.