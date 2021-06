Tổng Thống Mỹ Joe Biden và Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson gặp nhau ở Cornwall, Anh quốc, trước khi vào hội nghị thượng đỉnh G7. Hai Đệ nhất phu nhân đứng nhìn.

.

- Biden: G7 ra kế hoạch B3W, kình Nhất Đới Nhất Lộ của TQ, giúp nước nghèo toàn cầu

- vì Trump nổi giận, gia đình của Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia bị cực hữu dọa xử tử

- Biden sẽ họp báo đơn độc sau buổi họp với Putin tại Geneva vào ngày 16/6

- COVID: VN thêm 261 ca/ngày. SG đang điều trị 736 ca. SG phong tỏa 5 bệnh viện. Kho máu Chợ Rẫy sắp cạn. SG có 46 khách sạn cách ly có thu phí. Xin chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine với hãng Mỹ chưa rõ tên

- Đội tuyển VN đá thắng Mã Lai, đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022, sẽ đá với UAE

- Thủ Tướng Anh chọc quê Trump, khen Biden "làn gió tươi mới" và họp 20 giờ không mệt

- sẽ điều tra vụ chính phủ Trump đòi Apple nộp dữ kiện 73 số điện thoại và 36 địa chỉ email từ dân biểu, phóng viên; Dân Chủ đòi 2 Bộ Trưởng Tư Pháp của Trump điều trần

- Mỹ viện trợ thêm $150 triệu đôla cho chương trình Quân Viện An Ninh Ukraine

- hơn 96% bác sĩ Mỹ đã chích ngừa đầy đủ, 45% còn lại dự định cũng sẽ chích ngừa

- 59% dân Mỹ muốn du lịch, muốn tới nội địa nhất là: Honolulu, New York City, Las Vegas

- Texas: rạng sáng, nổ súng ở Austin, làm bị thương 13 người, chưa bắt được nghi can

- Quận Cam: 1 cô đang đi bộ, bị bắt vào xe, hiếp dâm; 2 hung thủ có thể tù chung thân

- HỎI 1: Donald Trump nói hôm 5/6/2021: Các Thượng nghị sĩ tiểu bang Cộng Hòa đã khởi động cuộc kiểm toán phiếu bầu 2020 tại quận Maricopa County đang khui ra "sự gian lận" này. ĐÁP 1: Trump nói thế, nhưng nói sai.

- HỎI 2: Nhật Bản tổ chức Thế Vận, nhưng lại yêu cầu dân hãy ở nhà xem TV? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/6/2021) --- Tổng Thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ họp báo đơn độc sau buổi họp với Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Geneva vào ngày 16/6/2021, theo lời Bạch Ốc hôm Thứ Bảy. Họp báo đơn độc sẽ là hình thức thích hợp để truyền thông minh bạch với nền tự do báo chí về các đề tài nêu lên trong họp thượng đỉnh Mỹ-Nga, theo lời Bạch Ốc.

.

Sau khi Hoa Kỳ loan tin trên, phát ngôn nhân Dmitry Peskov của Putin nói rằng họp báo riêng rẽ là "cách làm việc của phía Hoa Kỳ" và cho biết Putin cũng sẽ nói với các cơ quan truyền thông khác trong họp báo riêng. Trước đây, Trump đã họp báo chung với Putin sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki.

.

--- Biden và các lãnh đạo khối 7 quốc gia siêu cường (G7) đồng ý sẽ tung ra một chương trình hạ tầng toàn cầu có tên là Xây Dựng Thế Giới Tốt Đẹp Hơn (Build Back Better World - viết tắt B3W), theo lời Bạch Ốc hôm Thứ Bảy.

.

Mục đích kế hoạch B3W là chi hàng trăm tỷ đôla để giúp đầu tư hạ tầng cho các quốc gia nghèo khắp thế giới. Từ hồi tháng 3/2021, Biden đã gợi ý với Thủ Tướng Anh quốc Boris Johnson, người chủ trì thượng đỉnh G7, rằng thế giới Tây phương nên đưa ra chương trình thay cho chương trình TRung Quốc đang thực hiện có tên là Nhất Đới Nhất Lộ (một vành đai, một con đường -- Belt and Road Initiative).

.

--- Tin COVID-19 tại VN. Theo Bộ Y Tế, báo, đài VN. Trong ngày 12-6, Việt Nam ghi nhận thêm 261 ca mắc mới gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang (1), Tây Ninh (1) và 259 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (125), TP SG (84), Bắc Ninh (34), Tiền Giang (10), Hà Tĩnh (5), Lạng Sơn (1); trong đó 246 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

.

. Sài Gòn. Trong 24 giờ qua, các bệnh viện TP SG tiếp nhận 117 ca Covid-19, là số nhập viện cao nhất tính theo ngày kể từ 29/5, theo Sở Y tế thành phố. Tính đến trưa 12/6, thành phố đang điều trị 736 ca Covid-19.

.

SG phong tỏa, cách ly. Thêm 2 tòa nhà của Chung cư Ehome 3, quận Bình Tân, TP SG bị phong tỏa để lấy mẫu khẩn cấp 1.000 cư dân vì liên quan đến Covid-19.

. Sở Y tế TP. SG yêu cầu sau giờ làm việc nhân viên y tế chỉ nghỉ ngơi và làm việc tại nhà. Hạn chế tiếp xúc với người xung quanh… để ngăn ngừa khả năng lây nhiễm chéo trong bệnh viện và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào bệnh viện.

. Sở Du lịch TP.SG vừa cho biết, có 46 khách sạn cách ly có thu phí cho người nhập cảnh về TP.SG với công suất 3.173 phòng. Trong đó có đủ loại từ nhà nghỉ, khách sạn, đến khách sạn 1, 2, 3, 4, 5 sao.

. Kho máu dự trữ tại Bệnh viện Chợ Rẫy sắp cạn kiệt. Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy (Bệnh viện Chợ Rẫy, SG), số máu dự trữ tại trung tâm hiện chỉ còn 1.400 đơn vị máu, trong khi lượng máu dự trữ trước đây là hơn 10.000 đơn vị.

.

Bệnh viện phong tỏa. Chiều 12/6/2021, Sở Y tế TP.SG cũng vừa quyết định tạm phong tỏa Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.SG do phát hiện 3 nhân viên làm việc tại bệnh viện mắc COVID-19. Bệnh viện vẫn xét nghiệm chẩn đoán RT-PCR và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 đang nằm điều trị tại bệnh viện. Hiện trên địa bàn TP.SG còn 2 bệnh viện phải tạm ngưng nhận bệnh ở 1 khoa là Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Khoa sơ sinh), Bệnh viện Triều An (Khoa Khám bệnh). Có 2 bệnh viện khác bị phong tỏa toàn bộ là Bệnh viện quận Tân Phú (có 6 ca mắc) và Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (1ca mắc).

.

Vaccine. Bộ Y tế chiều 12/6 cho biết đang nghiên cứu chuyển giao, sản xuất vaccine Covid-19 chỉ cần một liều tiêm theo công nghệ Mỹ, có khả năng bảo vệ cao: dự án này do một doanh nghiệp triển khai, hiện đã thảo luận, đàm phán với nhà sản xuất Mỹ về điều kiện chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA. Nhà máy do doanh nghiệp này đầu tư theo chuẩn công nghệ của nhà sản xuất, công suất 100-200 triệu liều một năm, dự định bắt đầu sản xuất từ quý 4/2021 hoặc quý 1/2022. Hiện chưa rõ tên nhà sản xuất Mỹ mà doanh nghiệp đàm phán chuyển giao công nghệ vaccine một liều tiêm.

. Vabiotech cũng đã ký thỏa thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga về việc đóng ống vắc xin phòng Covid-19 Sputnik-V từ bán thành phẩm với quy mô 5 triệu liều/tháng bắt đầu từ tháng 7-2021, tiến tới chuyển giao công nghệ sản xuất với quy mô 100 triệu liều/năm.

.

Các tỉnh. Tại Hà Tĩnh: Gần 20.000 dân ở thị trấn Lộc Hà và xã Thạch Kim cách ly y tế theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 12/6, sau khi địa phương ghi nhận 2 ca nhiễm nCoV. Tại Long An: một nam nhân viên làm việc tại một công ty ở Quận 5, TP.SG trở về nhà ở huyện Thủ Thừa, Long An đã có triệu chứng nghi mắc SARS-CoV-2. Ngay sau đó, 8 người trong gia đình là F1 được đưa đi cách ly trong Khu cách ly tập trung, và khoanh vùng cách ly nhiều hộ dân xung quanh.

.

--- Bóng đá VN. Đội tuyển VN thắng đội tuyển Malaysia tỷ số 2-1, giữ vững ngôi đầu bảng G tại Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với 17 điểm sau 7 lượt trận. Đội tuyển sẽ vào vòng loại cuối với vị trí nhất bảng G nếu không thua UAE ở lượt cuối trong trận đêm 15/6/2021. Nếu thua UAE, Việt Nam vẫn còn cơ hội lớn đi tiếp trong nhóm năm đội nhì có thành tích cao.

.

--- Quận Cam. Cảnh sát Quận Cam hôm Thứ Sáu 11/6/2021 cho biết hai người đàn ông đã bị truy tố về tội bắt cóc, hiếp dâm 1 phụ nữ đang đi bộ về nhà từ phố chính Huntington Beach trước lúc nửa đêm 6/6/2021. Hai nghi can là: Florentino Bacilio, 47 tuổi, và Angel Lopezevaristo, 30 tuổi, cùng là cư dân Long Beach.

.

Vụ này xảy ra khi 2 người này chận nạn nhân 27 tuổi, bịt miệng cô này, đẩy cô vào xe chở đi, hiếp dâm cô tới bất tỉnh, sau đó quăng cô ra ngoài xe, sau khi cô tỉnh lại và giãy giụa chống đối. Cô bị nhiều vết thương, được chở vào bệnh viện. Cả 2 nghi can bị bắt ở Long Beach. Bacilio và Lopezevaristo mỗi người đối diện bản án tối đa mỗi người từ 57 năm tới chung thân, nếu bị kết án. Phiên tòa thụ lý là ngày 30/6/2021.

.

--- Một vụ nổ súng xảy ra trong khu phố giải trí ở Austin, Texas, làm bị thương 13 người rạng sáng Thứ Bảy. Cảnh sát trong buổi họp báo lúc 4 giờ sáng nói là chưa bắt được nghi can. Hiện chưa nạn nhân nào chết. Vụ nổ súng xảy ra trước lúc 1:30am bên đường Sixth Street, nơi có nhiều quán rượu, tiệm ăn.

.

Cảnh sát nói đang điều tra, chưa rõ vì sao nổ súng. Trong những người trúng đạn, có 1 người bị nguy kịch. Cảnh sát phỏng vấn nhiều người, xem các băng hình giám sát, nói nghi can là 1 người đàn ông, nhưng chi tiết nhận diện không rõ ràng.

.

--- Sau 1 năm nằm nhà, dân Mỹ tưng bừng trở lại, và nhiều người nghĩ tới du lịch. Vấn đề là, thế giới chưa hết dịch, và chưa tiểu bang Hoa Kỳ nào thực hiện được miễn dịch cộng đồng. Bản khảo sát mớic ủa Hilton cho biết: 59% dân Mỹ muốn du lịch và đã nghĩ tới vài nơi họ muốn tới.

.

Bản khảo sát 2,000 người thành niên Hoa Kỳ thực hiện bởi OnePoll cho thấy nhiệt tâm muốn du lịch: 64% rất mong mỏi du lịch cho kỳ nghỉ, đặc biệt 26% cho biết trong hơn một năm chưa được đi du lịch nơi nào. Trong bản khảo sát, 57% nói muốn du lịch nội địa Mỹ trong chuyến du lịch đầu tiên sau đại dịch.

.

Các thành phố hàng đầu trong Hoa Kỳ mà họ muốn tới là, theo thứ tự nhiều nhất trở xuống: Honolulu (29% người muốn tới), New York City (25%), Las Vegas (24%), Los Angeles (21%), Miami (20%), New Orleans (20%), San Francisco (19%), San Diego (18%).

.

Khi trả lời nước nào họ muốn tới thăm nhất, hàng đầu là: Italy (26%), Anh quốc (24%), Pháp (20%) và Hy Lạp (18%).

.

Thành phố quốc tế được muốn thăm nhất là: Rome (27%), Paris (26%), London (25%), Venice, Italy (23%), Sydney (22%), Dublin (20%), Tokyo (18%), Barcelona (17%), Amsterdam (17%), Madrid (16%).

.

--- Hội Y Khoa Hoa Kỳ (American Medical Association - AMA) hôm Thứ Sáu đưa ra bản khảo sát mới đối với các bác sĩ đang hành nghề, cho thấy hơn 96% bác sĩ Mỹ đã chích ngừa đầy đủ chống COVID-19, không có dị biệt nhiều trong các khu vực địa lý về tỷ lệ chích ngừa. Đối với các bác sĩ chưa chích ngừa, có 45% nói dự định họ cũng sẽ chích ngừa.

.

--- Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết sẽ viện trợ thêm $150 triệu đôla cho chương trình Quân Viện An Ninh Ukraine (USAI) nhằm giúp Ukraine bảo vệ biên giới và tăng khả năng hoạt động phối hợp với quân lực NATO. Trước gói viện trợ thêm này, là đã có 125 triệu đ6ola quân viện đầu năm nay, trong đó có chi phí huấn luyện, quân trang và thiết bị quân sự.

.

Bản văn Bộ Quốc Phòng nói là Hoa Kỳ việnt rợ hơn 2.5 tỷ đôla viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ 2014, và sẽ tiếp tục củng cố đối tác quân sự chiến lược, kể cả viện trợ vũ khí quốc phòng. Trước đó, Biden đã nói điện thoại với Tổng Thống Ukraine là Volodymyr Zelensky và mời ông này thăm Bạch Ốc, dự định là tháng 7/2021.

.

--- Nhiều tháng sau cuộc bầu cử 3/11/2020, gia đình của Brad Raffensperger (Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia), vợ là bà Tricia, và toàn gia đình vẫn nhận được lời hăm dọa tấn công bạo lực sau khi Trump đổ thừa sai trái rằng bầu cử Georgia đầy gian lận, theo lời bà Tricia Raffensperger nói với Reuters.

.

Bà Tricia Raffensperger đưa cho phóng viên Reuters xem một tin nhắn vô danh, gửi cho bà vào ngày 24/4/2021, viết: "Bà và gia đình của bà sẽ bị giết rất là chậm rãi." Một tin nhắn khác cũng do bà Tricia cho Reuters xem, gửi trước đó cùng tháng, "Chúng tôi dự định cáic hết của bà và gia đình bà mỗi ngày." Một tin nhắn khác do Reuters ghi lại, rằng một thành viên trong gia đình bà "sắp có 1 sự kiện xui xẻo."

.

Brad Raffensperger nói với CNN trên chương trình “Erin Burnett Out Front” hôm Thứ Sáu 11/6/2021 rằng hăm dọa như thế không chấp nhận được, "Thái độ đó không chấp nhận được, khi hăm dọa những người vợ, những trẻ em, những thành viên gia đình của người làm việc cho chính quyền."

.

Tricia Raffensperger nói với Reuters rằng các lời hăm dọa đã buộc gia đình bà trốn gần 1 tuần lễ cuối tháng 11/2021. Những người đột nhập đã xông vào nhà một thành viên gia đình bà lúc đó, và cùng đêm, bọn cực hữu Oath Keepers tới lảng vảng trước nhà của gia đình Raffenspergers.

.

TRump đã điện thoại trực tiếp cho Brad Raffensperger, yêu cầu bằng mọi giá tìm cho Trump 11,780 phiếu bầu, để TRump hơn Biden 1 phiếu. Kết quả lúc đó là Biden hơn TRump 11,779 phiếu tại Georgia. Bộ TRưởng Hành Chánh Brad Raffensperger từ chối, ghi âm cuộc điện thoại. Và bất kể Brad Raffensperger là người Cộng Hòa, những người cực hữu liền hăm dọa xử tử gia đình Raffensperger.

.

--- Bộ Tư Pháp dưới thời Trump đã đưa ra trát để buộc công ty Apple nộp dữ kiện đối với 73 số điện thoại và 36 địa chỉ email, theo lời công ty Apple hôm Thứ Sáu. Bộ Tư Pháp lúc đó yêu cầu là tháng 2/2018, một phần trong cuộc điều tra các thông tin về thành viên Quốc Hội, nhân viên Quốc Hội và gia đình của họ.

.

Trát đòi nộp dữ liệu thông tin là nhắm vào 109 đơn vị thông tin, cụ thể là 73 số điện thoại và 36 địa chỉ email. Apple nói công ty tin rằng các công ty kỹ thuật khác cũng bị chính phủ Trump buộc nộp tin như thế.

.

Michael Horowitz, Tổng Thanh Tra Bộ Tư Pháp, nói hôm Thứ Sáu là văn phòng của ông đang duyệt lại các việc sử dụng trát đòi để lấy thông tin về các dân cử Quốc Hội và các phóng viên. Horowitz nói cuộc duyệt xét sẽ xem Bộ Tư Pháp thời Trump có vi phạm luật gì không, và nếu có thì văn phòng thanh tra sẽ theo luật có biện pháp tiếp theo.

.

Trươc đó, hôm Thứ Sáu, Lãnh tụ Đa số Thượng Viện Chuck Schumer kêu gọi các cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr và Jeff Sessions ra điều trần về việc do thám các dân cử Hạ Viện và phóng viên bằng cách thu gom dữ kiện từ điện thoại và email. Nhiều dân cử kêu gọi điều tra toàn diện vấn đề chính phủ Trump do thám các dân cử Dân Chủ.

.

--- Thủ Tướng Anh lại chọc quê Trump. Sau khi họp với TT Biden lần đầu tiên trước Thượng Đỉnh G7, Thủ Tướng Anh Boris Johnson nói rằng Tổng Thống Mỹ thiệt là một "làn gió tươi mới" trong khi nói chuyện với các phóng viên. Johnson nói: "Thiệt là mới, rất hứng khởi và chúng tôi làm việc chung nhau kỹ càng. Chúng tôi tiếp tục bàn luận 1 giờ, thế rồi 20 giờ hay cỡ đó. Đó là buổi họp rất là, rất là lâu. Chúng tôi nói về nhiều đề tài."

.

Johnson thêm: " Tuyệt vời là lắng nghe chính phủ Biden và nghe trực tiếp từ Joe Biden, bởi vì có quá nhiều điều họ muốn làm việc chung với chúng ta, từ an ninh, NATO, tới biến đổi khí hậu."

.

--- HỎI 1: Donald Trump nói hôm 5/6/2021: Các Thượng nghị sĩ tiểu bang Cộng Hòa đã khởi động cuộc kiểm toán phiếu bầu 2020 tại quận Maricopa County đang khui ra "sự gian lận" này.

.

ĐÁP 1: Trump nói thế, nhưng nói sai. Trong bài diễn văn Trump nói ở đại hội Cộng Hòa North Carolina Republican Convention tại Greenville, N.C., hôm 5/6/2021, đã ca ngợi các Thượng nghị sĩ tiểu bang Cộng Hòa ở Arizona đang khui ra "sự gian lận" tại quận Maricopa County. Như thế, Trump lại bịa đặt, khi nói rằng kết quả kiểm toán phiếu bầu ở quận Maricopa cho thấy khác biệt với kết quả bầu phiếu xàc định hồi tháng 11/2020. Sự thật là nhóm kiểm toán chưa đưa ra bản báo cáo nào, trong khi họ nghi ngờ đủ thứ về các phiếu ở quận này, kể cả soi bằng tia laser xem giấy có dấu thủy ấn (watermark) hay không vì cho là giấy in phiếu bầu này đặc biệt, không phải giấy thường. Thế rồi họ lại nghi ngờ giấy in phiếu bầu là từ Châu Á, từ bột cây tre. Không biết họ có mang con panda nào chuyên ăn lá tre tới ngửi phiếu bầu xem có mùi tre hay không. Ngay bây giờ, nhóm kiểm toán vẫn đang im lặng. Nhưng các phiếu của quận này đã 3 lần kiểm phiếu rồi, kể cả đếm tay. Hội Đồng Giám Sát quận Maricopa County đã nổi giận, yêu cầu dẹp cuộc kiểm toán càng sớm càng tốt, vì đã trở thành trò hề rồi. Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/jun/09/donald-trump/trump-falsely-implies-arizona-audit-has-exposed-fr/

.

--- HỎI 2: Nhật Bản tổ chức Thế Vận, nhưng lại yêu cầu dân hãy ở nhà xem TV?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Bộ trưởng y tế Nhật Bản Tamura Norihisa nói: Người dân chỉ nên ở nhà cổ vũ Thế vận hội. Bản tin NHK ghi lời Bộ trưởng y tế Nhật Bản Tamura Norihisa kêu gọi người dân theo dõi và cổ vũ Olympic và Paralympic tại nhà. Ông cũng cho biết việc một số chính quyền địa phương hủy bỏ các sự kiện chiếu trực tiếp các môn thi đấu ở nơi công cộng là hoàn toàn thích hợp.

Ngày càng có nhiều địa phương cho biết họ sẽ không tổ chức phát trực tiếp ở các địa điểm công cộng do quan ngại về lây nhiễm vi-rút corona. Trả lời báo giới hôm thứ Sáu, ông Tamura cho biết các quyết định trên là hoàn toàn thích hợp và các chính quyền khác nên tham vấn chuyên gia trước khi đưa ra quyết định. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực giảm nguy cơ lây nhiễm trong thời gian diễn ra Thế vận hội.

Tình trạng khẩn cấp đang có hiệu lực tại 10 tỉnh thành, trong đó có Tokyo và Osaka, sẽ kết thúc vào ngày 20/6. Ông Tamura cho biết chính phủ sẽ tham vấn với ban cố vấn về vi-rút corona và các chuyên gia của bộ y tế trước khi quyết định dỡ bỏ hay kéo dài tình trạng khẩn cấp nói trên. Chi tiết ở:

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/304717/

.

.