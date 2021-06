Văn Phòng Nghĩa Sinh: Đức Tổng Giám mục Louisville khen ngợi giáo sĩ và giáo dân người Việt trong Lễ Truyền chức Linh mục và Lễ Tạ ơn ngày 29 & 30 tháng 5 năm 2021

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC





Tuần qua, Đức Tổng Giám mục (TGM) Joseph E. Kurtz đã chủ tế Thánh lễ Truyền chức Linh mục cho hai thầy Phó tế Giuse Nguyễn Minh Quân (từ Giáo phận Vinh) và Phaolô Phạm Đình Lợi (từ Giáo phận Hà Tĩnh) tại Nhà thờ Chính toà Tổng Giáo phận (TGP) Louisville. Hiệp dâng thánh lễ, lúc 11 giờ ngày 29/05/2021, có các linh mục thuộc TGP Louisville cùng với quý linh mục, tu sĩ và chủng sinh Việt Nam hiện đang tu học tại Mỹ cùng ông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân người Việt sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

Vào chiều cùng ngày, hai tân linh mục đã dâng thánh lễ mở tay tại hai giáo xứ thuộc TGP Louisville. Sáng ngày hôm sau, vào lúc 10 giờ ngày 30/05/2021, Thánh lễ Tạ ơn cho hai tân linh mục đã được long trọng tổ chức tại Giáo xứ Việt Nam – St. John Vianney Parish – với sự chứng giám của Đức TGM Louisville và được Linh mục Anthony Ngô Đình Chính, Chính xứ Giáo xứ Việt Nam tại TGP Louisville tổ chức và điều hành. Tổng Giáo phận Louisville là một giáo phận Công giáo được thành lập đầu tiên tại Hoa Kỳ vào ngày 8 tháng 4 năm 1808.





ĐỨC TGM LOUISVILLE KHEN NGỢI GIÁO SĨ VÀ TU SĨ NGƯỜI VIỆT





Mở đầu Thánh lễ Truyền chức ngày 29/05/2021, Đức TGM chủ tế đã có lời chúc mừng hai tân chức và gửi lời chào mừng gia đình, người thân và quý khách của hai tân chức đã quy tụ đông đảo trong thánh đường hôm nay – dù đang trong mùa đại dịch COVID-19. Đức TGM cũng chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ những thông điệp đầy tình yêu thương của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh và Đức cha Luis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Tông toà Giáo phận Hà Tĩnh. Ngài dâng lời tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã đồng hành với TGP Louisville trong hơn 7 năm qua.

Trong huấn từ gửi cộng đoàn phụng vụ, Đức TGM đã nhắc lại những ấn tượng đặc biệt tuyệt vời về chuyến thăm của ngài đến Giáo phận Vinh ngày 28, 29 và 30 tháng 1 năm 2017 – mà ngài gọi chuyến thăm Giáo phận Vinh của ngài là một cuộc “hành hương” mục vụ. Hành hương là một hành trình đến vùng đất mới để học hỏi từ những người dân địa phương về nền văn hóa của họ giúp khám phá những ý nghĩa đặc biệt về chính mình, về người khác và về Thiên Chúa.

Vào dịp nầy, Đức Tổng đã ngỏ lời khen ngợi tinh thần phục vụ của các linh mục và tu sĩ người Việt mà ngài được dịp làm việc chung trong và ngoài Giáo phận Louisville. Điển hình là một cha xứ người Việt trong giáo phận của ngài với phong cách lãnh đạo phuc vụ theo Đức Kitô trong tinh thần đạo đức và khiêm hạ mà người viết xin được bổ sung thêm các chi tiết chính xác về vị chủ chăn nầy.

·Khiêm nhường: ngay từ ngày đầu tiên về nhận xứ, cha đã thưa thật với giáo dân rằng ngài là người còn yếu kém trong nhiều lãnh vực và chân thành xin giáo dân giúp đỡ – như những kỹ năng về Anh ngữ; những giá trị văn hóa, văn minh Âu Mỹ; những phong tục, tập quán tại Hoa Kỳ. Từ đó, giáo dân đã hết lòng giup cha.

·Đạo đức: tinh thần đạo đức của cha được thể hiện không những trong thánh lễ mà còn cả trước và sau thánh lễ. Giáo dân đến nhà thờ đã thấy cha có mặt và đang đọc kinh cầu nguyện. Sau thánh lễ, ngài dành thời giờ tâm sự với Chúa và ban trao bí tích hòa giải cho giáo dân.

·Minh bạch: cha rất rõ ràng trong việc điều hành nhân sự và quản trị tài chánh của giáo xứ. Cha bổ nhiệm người làm việc dựa theo khả năng và thành lập ban tài chánh giáo xứ gồm những giáo dân có chuyên môn về kế toán và kinh nghiệm phục vụ tại ngân hàng. Cha dùng tiền của giáo xứ cho nhu cầu của giáo xứ và trách nhiệm đối với giáo phận. Còn tất cả các chi phí khác đến từ tiền lương của cá nhân linh mục.

·Hợp tác: cha mời gọi mọi người làm việc chung với nhau và cùng nhau đồng hành với cha sở. Cha lắng nghe giáo dân. Cha lắng nghe và làm việc với Hội đồng Giáo xứ – như giáo huấn của Đức Thánh cha Phanxicô (không giáo sĩ trị và không giáo dân trị; chỉ có giáo sĩ và giáo dân làm việc chung với nhau để phát triển giáo xứ và nâng cao trình độ rao giảng tin mừng cho những ai chưa biết Chúa).

·Nhị phương: tương giao giữa giáo xứ và giáo dân sẽ được phát huy bền vững nếu có những tương tác hai chiều. Cha đã cho thành lập một mái ấm cộng đoàn trong giáo xứ để phục vụ giáo dân (không có mục đích và hoạt động gây quỹ cho giáo xứ). Giáo dân được xử dụng cơ sở nầy miễn phí trong những dịp gia đình có dạ tiệc (như graduation, birthday, wedding anniversay). Giáo dân chỉ cần chia sẻ tiền điện nước và bảo trì (cho janitor).

·Thành quả: nhờ ơn Chúa và dựa vào những phong cách lãnh đạo phục vụ ghi trên, số giáo dân tham dự thánh lễ gia tăng; các đoàn thể hoạt động hăng hái hơn; ngân quỹ giáo xứ tăng trưởng mà không cần kêu gọi và nhắc nhở thường xuyên; và tình thân ái trong cộng đoàn giáo xứ mỗi ngày một gắn kết hơn.





ĐỨC TGM LOUISVILLE KHEN NGỢI GIÁO DÂN NGƯỜI VIỆT





Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức TGM chủ tế thánh lễ đã có lời cảm ơn quý linh mục, tu sĩ và giáo dân đã đông đảo tham dự thánh lễ trực tiếp tại Nhà thờ Chánh tòa TGP Louisville. Ngài cũng cám ơn toàn thể quý vị đã tham dự thánh lễ trực tuyến qua các phương tiện truyền thông xã hội từ nhiều nơi trên thế giới. Ngài chúc mừng hai tân linh mục cùng các thân nhân trong gia đình và chuyển lời cảm ơn hai Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh đã cho phép những người con của giáo phận đến tu học tại TGP Louisville.

Trong dịp dịp nầy, Đức TGM Joseph đã trực tiếp khen ngợi và cảm ơn thầy Giuse là người đã hợp tác với TGP Louisville và Giáo phận Vinh-Hà Tĩnh liên tục trong hơn 7 năm qua (2014-2021), giúp cho chương trình đào tạo liên giáo phận được hình thành, hoạt động và mang lại nhiều hoa quả tốt tươi cho Giáo hội của Chúa. Đức Tổng đã đặc biệt cám ơn thầy Giuse đã giúp soạn thảo văn bản thỏa thuận hợp tác liên giáo phận, “Joint Agreement for Seminarian Formation between the Archdiocese of Louisville and the Diocese of Vinh.” Văn kiện nầy đã giúp cho chương trình hợp tác liên giáo phận được điều hành thông suốt. Ngài cũng cảm ơn thầy Giuse đã phối trí điều hợp chương trình thăm viếng Giáo phận Vinh của ngài trong tháng 1 năm 2017 được thành công tốt đẹp.





LƯỢC SỬ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN GIÁO PHẬN





Ngày 27/02/2014 tại Tòa Giám mục Vinh

Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đã ủy nhiệm thầy Giuse tìm “học bổng toàn phần” cho thầy Anthony Nguyễn và thầy Anthony Vũ để hai thầy có thể bắt đầu chương trình thần học vào tháng 8 năm 2014. Học bổng toàn phần – bao gồm các khoản hỗ trợ về tài chánh cho (1) học phí; (2) sách giáo khoa; (3) bảo hiểm y tế; (4) nội trú; (5) ẩm thực; (6) quần áo; (7) di chuyển; và (8) chi phí cá nhân – theo thời giá năm 2014 là hơn 70.000 Mỹ kim/1 năm/1 người. Dù biết được trao một nhiệm vụ khó khăn nhưng thầy Giuse đã cầu nguyện và thưa với Đức cha hai từ “xin vâng”. Vào mùa Hè năm 2011, thầy Giuse đã về thăm Đức cha Phaolô tại Tòa Giám mục, xin ngài nhận mình là một người giúp việc (servant) cho Đức cha và cho Giáo phận Vinh và đã được Đức cha yêu thương chuẩn thuận.





Ngày 21/03/2014 tại Tiền Chủng viện Xã Đoài

Sau khi đón nhận nhiệm vụ từ Đức Giám mục Giáo phận, thầy Giuse đã liên lạc với Tổng Giáo phận Chicago, Tổng Giáo phận Washington DC, Tổng Giáo phận Louisville và Giáo phận Joliet. Các giáo phận được yêu cầu giúp đỡ đã bày tỏ sự đồng thuận và sẵn lòng giúp đỡ nhưng xin được bắt đầu trong một tương lai gần nhất. Riêng với Tổng Giáo phận Louisville, TGM đã bày tỏ sự sẵn lòng, sẵn sàng, và hân hạnh được hợp tác với Giáo phận Vinh trong việc đào tạo linh mục trong tương lai. Xin cảm ơn Cha Peter Quan đã giới thiệu thầy Giuse với Đức Tổng và tích cực hỗ trợ chương trình đào tạo liên giáo phận Louisville-Vinh.

Nhận được tin vui mừng nầy từ Đức Tổng, thầy Giuse đã gửi thư trình Đức cha Phaolô về kết quả dự án đào tạo chủng sinh liên giáo phận vào lúc 3 giờ chiều ngày 21/03/2014. Thầy Giuse đã nhận được thư hồi âm của Đức Giám mục lúc 8 giờ 38 phút tối ngày 21/03/2014 với nội dung nhờ thầy Giuse thông báo cho thầy Anthony Nguyễn và thầy Anthony Vũ. Theo lời chỉ giáo của Đức cha, vào lúc 2 giờ 51 sáng ngày 22/03/2014, thầy Giuse đã gửi thư cho hai thầy với nội dung thông tin và hướng dẫn.





Ngày 14/05/2014 tại Tòa Tổng Giám mục Louisville

Được Đức Giám mục Giáo phận Vinh ủy nhiệm công tác, thầy Giuse đã sắp xếp ngày giờ, địa điểm và nội dung chương trình hội họp giữa chủ chăn của hai Giáo phận là Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, D.D. và Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., được tổ chức tại Tòa Tổng Giám mục Louidville ngày 14/05/2014.

Buổi họp được bắt đầu vào buổi sáng và kết thúc vào buổi chiều cùng ngày sau nhiều giờ trao đổi, thảo luận và thỏa thận về tầm nhìn, sứ vụ, mục đích và điều hành của chương trình đào tạo liên giáo phận. Dự thảo về Thỏa thuận Đào tạo Chủng sinh Liên Giáo phận được thầy Giuse đệ trình đã được hội nghi thảo luận và biểu quyết chấp thuận.

Thành phần tham dự về phía Tổng Giáo phận Louisville có Đức Tổng Giám mục Joseph E. Kurtz, Cha Anthony Ngô Đình Chính và vị Chưởng ấn của Tổng Giáo phận. Về phía Giáo phận Vinh có Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp và thầy Giuse.





Ngày 28, 29 và 30/01/2017 tại Tòa Giám mục Vinh

Đức TGM Joseph đã đến thăm Giáo phận Vinh trong 3 ngày bao gồm thăm viếng Nhà thờ Chính tòa, Đại Chủng viện và gia đình của thầy Nguyễn Minh Quân cùng song thân của thầy Phạm Đình Lợi. Đức TGM Joseph đã hiệp dâng Thánh lễ Tân niên tại linh địa Thánh Antôn ở Trại Gáo và tham dự nghi thức ký thỏa thuận về chương trình đào tạo liên giáo phận đã được thầy Giuse giúp tu chính lần thứ nhất.





Ngày 30/05/2021 tại Giáo xứ Việt Nam ở Louisville

Được mời ngồi chung bàn với Đức Tổng Giám mục Joseph trong tiệc mừng Lễ Tạ ơn cho hai tân Linh mục ngày 30/05/2021, Đức Tổng đã tâm sự:

“I am so grateful for your wonderful assistance in the agreement with both dioceses in Vinh, Vietnam and the Archdiocese of Louisville. It has already produced great fruit for the Lord Jesus and those whom we serve.”

“I will never forget your kindness to me in the pilgrimage to Vietnam in January of 2017. Thank you for your great help in the homily which I preached at the Shrine of Saint Anthony.”

Thầy Giuse đã kính lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục về những lời khen thưởng của ngài tại Nhà thờ Chánh tòa TGP Loisville ngày 29/05/2021. Thầy Giuse phát biểu:

Following Mother Teresa of Calcutta’s example, I just wanted to say that “I am a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world.”

Please pray for me and for our beloved priests, Fr. Kiên, Fr. Minh, Fr. Quân, and Fr. Lợi as well as our future priests, Seminarians Anthony Trần Văn Dũng, Peter Trần Văn Yên, and four more seminarians from the dioceses of Vinh and Ha Tinh.”

- Nguyễn Công Chính





