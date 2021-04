Hình phải: tượng Nữ Thần Tự Do tại New York, Hoa Kỳ. Nhóm 4 hình bên trái là tượng Nữ Thần Tự Do xây ở thị xã Sapa, Việt Nam. Tượng ở Sapa gây sóng gió, tranh cãi. Thị xã Sapa đang yêu cầu đóng cửa khu du lịch có tượng này.

.

- Biden: tới dấu mốc 200 triệu mũi chích ngừa, chưa hết 100 ngày nhậm chức

- hơn 1/2 dân Mỹ: Biden nên tức khắc tặng thuốc chủng ngừa cho các nước khác nhằm đạt miễn dịch toàn cầu

- tượng Nữ Thần Tự Do xây ở VN gây sóng gió

- Dự luật mới: (1) miễn học phí cao đẳng cộng đồng; (2) miễn học phí hệ 4 năm cho SV gia đình lương dưới $125,000/năm

- Iowa: truy tố 2 ông da trắng vây đánh 1 ông da đen, bể mặt, tóe máu

- Quốc Hội họp lưỡng viện 28/4, với rào sắt và 250 vệ binh vây quanh giữ an ninh

- nhà xóm da đen rẻ hơn nhà xóm da trắng $46,000/căn; tỷ lệ dân gốc Á mua nhà cao hơn da màu khác

- Bồi thẩm xử Chauvin có 3 tội sát nhân; Fox News đồng ý là không bênh nổi

- Biden: vụ xử Chauvin là giờ khắc thay đổi lớn, cho thế giới nhìn rõ Mỹ

- tàu ngầm Indonesia với 53 lính thủy mất tích

- HỎI 1: Dầu ăn Canoloa, dùng trong thức ăn chay thay cho thịt, có an toàn không? ĐÁP 1: An toàn, lợi cho tim.

- HỎI 2: Biden và Dân Chủ muốn gỡ bỏ các chữ ghi về tính phái (nam/nữ)? ĐÁP 2: Sai.

.

QUẬN CAM (VB - 21/4/2021) --- Bản khảo sát mới của STAT và The Harris Poll cho biết 3/4 dân Mỹ muốn rằng chính phủ Mỹ nên bắt đầu trao tặng thuốc chủng ngừa Covid-19 cho các nước khác, sau khi tất cả mọi người dân Mỹ muốn chích ngừa đều được chích ngừa một mũi.

.

Cùng lúc, hơn 1/2 dân Mỹ nói họ đồng ý với ý nghĩ rằng chính phủ Biden nên tức khắc bắt đầu tặng thuốc chủng ngừa cho các nước khác nhằm đạt miễn dịch toàn cầu, cho thấy nỗi lo dịch này không thể trấn áp được nếu hầu hết thế giới đã được chích ngừa.

.

--- Trong khi Biden suy tính về một sắc lệnh có thể xóa nợ thời sinh viên cho dân Mỹ, có thể tới $50,000/người, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (Vermont) và Dân Biểu Pramila Jayapal (Washington) hôm Thứ Tgư trình dự luật để giải quyết nạn học phí tăng vọt.

.

Dự luật tên là College for All Act sẽ miễn học phí cho tất cả sinh viên bậc cao đẳng cộng đồng và trường nghề. Trong khi cũng buộc đại học hệ 4 năm và các học viện công phi lợi nhuận (như các đại học truyền thống da đen) miễn học phí tất cả sinh viên từ các gia đình có lương dưới $125,000/năm.

.

--- Một tàu ngầm Indonesia với 53 chiến binh có thể đã mất tích sau khi Hải quân nước này mất liên lạc với tàu hôm Thứ Tư trong cuộc tập trận bắn thủy lôi ở vùng biển phía bắc Bali. Tàu ngầm này do Đức sản xuất, có 42 tuổi, thuộc hạm đội 2 Hải Quân Indonesia và tập trận dự kiến sẽ có cao điểm tác chiến là Thứ Năm.

.

Marshal Hadi, Tư lệnh quân lực Indonesia, đã yêu cầu giúp đỡ từ Singapore và Australia để tìm. Hai nước này có hiệp ước cứu cấp tàu ngầm chung với Indonesia. Nhiều tàu chiến Indonesia đang tìm dấu hiệu về tàu ngầm mất tích nơi các vùng biển liên hệ.

.

--- Mô phỏng theo tượng Nữ Thần Tự Do Hoa Kỳ, một tượng đài tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam, đã bị chỉ trích thê thảm vì không giống chút nào. Bản tin từ VnExpress ghi rằng chính quyền thị xã Sa Pa yêu cầu đóng cửa cơ sở Check-in An Sa Pa, đường Nguyễn Chí Thanh (phường Phan Si Păng) sau ồn ào về bức tượng ở đây.

.

Bản tin ghi rằng vào chiều 21/4, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, cho biết lý do yêu cầu đóng cửa Check-in An Sa Pa "vì nơi này chưa được cấp chứng nhận điểm du lịch để đón khách tham quan, chụp ảnh". Cùng với đó, các mô hình mỹ thuật đã xây dựng trong khu vực, bao gồm cả "tượng Nữ thần tự do", "chưa đảm bảo quy định của pháp luật và mỹ quan".

.

VnExpress ghi lời ông Quốc, rằng thời gian qua Sa Pa phát triển nhiều điểm check-in để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của du khách, tuy nhiên, hiện chưa có quy chuẩn cụ thể về điểm du lịch theo hình thức này: "Tôi không bàn về xấu đẹp. Tuy nhiên, công trình phải phù hợp quy hoạch du lịch, hài hòa với hình ảnh chung của cả thị xã. Dù là xây dựng trong khuôn viên của tư nhân cũng không thể làm tự phát, không theo chủ đề nào."

.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Đông, Giám đốc Công ty TNHH An Sa pa, chủ cơ sở du lịch cho hay mục đích xây dựng mô phỏng một số bức tượng nổi tiếng cũng như kỳ quan thế giới thu nhỏ là để du khách có thêm địa điểm "chụp ảnh ấn tượng". Bản tin VnExpress ghi thêm rằng Khu du lịch Check-in An Sa Pa rộng hơn 1,7 ha, đi vào hoạt động từ cuối năm 2020. Ngoài "tượng Nữ thần tự do", khu này còn nhiều công trình xây dựng mô phỏng tháp Eiffel (Paris, Pháp), tháp nghiêng Pisa (Italia), núi Tổng thống Mount Rushmore (Mỹ)...

.

Trong khi đó, Báo Tuổi Trẻ phỏng vấn và được bà Hoàng Thị Vượng - trưởng Phòng văn hóa thông tin thị xã Sa Pa - cho hay đoàn sẽ kiểm tra việc xây dựng và đầu tư khu du lịch này có đúng theo quy định hay không. Bà Vượng nói: "Ngoài ra, chúng tôi đang cho kiểm tra lại phần bản quyền, nhận diện thương hiệu quốc gia nữa. Vì không chỉ là tượng Nữ thần Tự do mà khu du lịch này còn có cả tượng các vĩ nhân của Mỹ trên vách đá. Nếu người chủ sai sẽ phải khắc phục."



Báo Tuổi Trẻ ghi thêm: "Tượng Nữ thần Tự do nói trên là một bức tượng bán thân, cao khoảng 30m, bằng ximăng, thạch cao, có khung thép. Bức tượng được dựng trong khuôn viên một điểm check-in thuộc phường Phansipan, thị xã Sa Pa. Cơ quan chức năng bước đầu xác định điểm check-in này rộng khoảng 2ha, thuộc sở hữu của cá nhân. Bức tượng được dựng trên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

.

--- TT Biden hôm nay sẽ lên tiếng ca ngợi nỗ lực chích ngừa đã tới dấu mốc 200 triệu mũi thuốc, trong khi chưa hết 100 ngày nhậm chức Tổng Thống của ông. Như thế, tính tới Thứ Tư 21/4/2021, là hơn 213 triệu mũit huốc chích ngừa dịch Covid-19 đã chích tại Mỹ, và khoảng 133 triệu người đã nhận ít nhất 1 mũi chích (tính vào sáng Thứ Tư), theo CDC.

.

Như thế cũng là gấp đôi lời hứa của Biden khi đăng quang: 100 triệu mũi chích ngừa trong 100 ngày đầu nhậm chức. Theo thống kê CNN, Mỹ đã chích 196 triệu mũi chích ngừa trong thời lượng Biden nắm quyền, tính tới sáng Thứ Tư. Số liệu do CDC có thể chậm, và liều thuốc có thể không chích đúng vào ngày báo cáo (có thể là báo cáo chậm vài giờ hay 1 ngày, từ một số các địa phương).

.

--- Tổng Thống Biden trong bài diễn văn từ Bạch Ốc hôm Thứ Ba nói rằng bản án kết tội Derek Chauvin "có thể là một khoảnh khắc thay đổi lớn," vài giờ sau khi bồi thẩm tuyên xử cựu cảnh sát Minneapolis có tội làm chết George Floyd.

.

Biden nói cái chết của người da đen Floyd "là vụ sát nhân ngay giữa ánh sáng ban ngày và nói kéo bức màn che cho cả thế giời nhìn thất kỳ thị có hệ thống và "cái đầu gối trên cổ công lý đối với người Mỹ da đen," theo Biden nói và CNN ghi lại.

.

--- Derek Chauvin, cựu cảnh sát Minneapolis, hôm Thứ Ba bị bồi thẩm đoàn xử là có tội đối với cả 3 cáo buộc đối với cái chết ngày 25/5/2929 của George Floyd vì đè đầu gối lên cổ anh Floyd: sát nhân vô ý bậc 2, sát nhân bậc 3, và ngộ sát bậc 2.

.

Riêng tội nặng nhất là sát nhân bậc 2 có thể dẫn tới án tù giam 40 năm. Bồi thẩm đã họp 4 tiếng đồng hồ sau khi 2 phía công tố và luật sư kết thúc hôm Thứ Hai, và tiếp tục họp bồi thầm từ 9 giờ sáng Thứ Ba. Chánh án ra lệnh giam Chauvin cho tới ngày kêu án là 8 tuần nữa. Người cựu cảnh sát 45 tuổi này bị còng tay dẫn đi ngay sau phiên xử, ngưng thủ tục tại ngoại đối với anh.

.

Trên đài Fox News hôm Thứ Ba, cựu Chánh án Jeanine Pirro và bây giờ là biên tập viên đài này thú nhận rằng bà đồng ý với kết quả bản án. Nói trên Fox News một giờ sau khi tòa tuyên xử có tội, Jeanine Pirro nói và tiên đoán: "Rõ ràng, bản án hỗ trợ bởi nhiều sự kiện... không nhầm gì, sự kiện cụ thể trong bản án này, nhưng sẽ còn phiên tòa kháng án nữa."

.

Trong hầu hết các trường hợp cảnh sát giết nghi can, lý cớ thường nhất là "nghi can có súng" và do vậy cảnh sát bắn để tự vệ. Trường hợp này khác, Floyd không có súng, đã nằm mọp xuống và bị Chauvin đè đầu gối vào cổ, các hình ảnh và video cho thấy nạn nhân chết ngay trước mắt đám đông. Pirro nói trên Fox News, Chauvin bị kết án là chứng cớ "hệ thống tư pháp Mỹ đang làm việc hợp lý."

.

Dân Biểu Dân Chủ Maxine Waters (da đen) nói rằng bà không ăn mừng, mà chỉ thấy nhẹ nhõm. Thượng nghị sĩ da đen Tim Scott (Cộng Hòa) nói ông cảm ơn vì bản án cho thấy hệ thống tư pháp tiếp tục công bằng hơn. Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bày tỏ cảm ơn Floyd "đã hy sinh tánh mạng cho công lý." Cựu Tổng Thống Barack Obama nói bản án là đúng đắn như chỉ là một bước đi trong cuộc chiến vì công lý.

.

--- Hai người đàn ông cư dân Iowa đã bị truy tố về tội thù ghét sau khi họ tấn công một người da đen và la hét những câu chửi mắng kỳ thị. Joseph Rossing, 35 tuổi, và Robert Shelton, 49 tuổi, cùng bị công tố quận Polk County truy tố tội tấn công, đấm đá nạn nhân tới thương tích.

.

Theo hồ sơ tòa, Rossing và Shelton đấm đá một người da đen hôm Thứ Bảy ở đoạn phố 4000 trên đường Northeast 46th Street, trong khi la hét. Nạn nhân bị thương tích trên mặt, chảy máu ra văng đầy áo và xe.

.

Riêng Rossing bị thêm 1 truy tố về tội gây nguy hiểm cho trẻ em vì y để đứa con 9 tuổi của y ngồi trong xe trong khi gần 1 tiếng đồng hồ câu chuyện "chạm trán" xảy ra.

.

Ty Cảnh Sát Capitol Hoa Kỳ đã yêu cầu giữ vòng rào sắt phía ngoài quanh khuôn viên tòa nhà Quốc Hội. CNN nói rằng Cảnh sát xin để rào sắt vây quanh cho tới hết buổi họp lưỡng viện, dự kiến là ngày 28/4/2021. Lý do cảnh sát lo sợ sẽ có bạo loạn trong khi lưỡng viện Hoa Kỳ họp, và lúc đó Tổng Thống Biden sẽ đọc diễn văn đúc kết 100 ngày nhậm chức. Bên cạnh vòng rào sẽ có 250 lính Vệ Binh, theo yêu cầu của thủ đô, sẽ giúp cảnh sát giữ an ninh.

.

Ghi nhận rằng trước đó quyền Trưởng Ty Cảnh Sát Capitol là Yogananda Pittman đã xin cho để rào sắt vĩnh viễn vây quanh tòa nhà Quốc Hội vì sợ những cuộc bạo loạn bất ngờ, nhưng nhiều dân cử lên tiếng phản đối, vì rào sắt vây quanh làm xấu xí hình ảnh khuôn viên Quốc Hội.

.

--- Trong gần 1 thập niên, giá nhà bán tại hầu hết các xóm đông dân da đen đều dưới giá thị trường trung bình $46,000, theo bản phân tích Redfin đưa ra. Redfin là đại lý bất động sản Hoa Kỳ giá rẻ, khảo sát trị giá hơn 73 triệu căn nhà biệt lập rao bán và bán được từ tháng 1/2013 tới tháng 2/2021, thấy giá cách biệt giữa nhà ở xóm da đen và nhà ở xóm da trắng.

.

Nghiên cứu cũng cho thấy người da màu, thường phải dựa vào tiền vay từ quỹ FHA và các nguồn tài chánh khác khi mua nhà lần đầu, đều gặp bất lợi.

. Người da đen, chiếm 13% dân số Mỹ, chỉ chiếm 5% người mua nhà từ tháng 7/2019 tới 7/2020.

. Người gốc Latin, chiếm 18% dân số Mỹ, chỉ chiếm 7% số người mua nhà trong 12 tháng kết thúc vào tháng 7/2020.

. Người Mỹ gốc Á, chiếm 7% dân số Mỹ và thường có lương trung bình cao hơn hầu hết người Mỹ da trắng, chiếm 5% số người mua nhà trong thời khoảng đó.

.

--- HỎI 1: Dầu ăn Canola, dùng trong thức ăn chay thay cho thịt, có an toàn không?

.

ĐÁP 1: An toàn. Tin kiểm chứng của AFP ghi rằng một bài viết trên mạng Instagram nói rằng dầu ăn "canola oil" được dùng trong chế biến thức ăn chay tahy cho thịt là "có độc chất." Điều đó sai lầm. Các chuyêng ia dinh dưỡng nói rằng dầu canolo không độc, ăn được, được các cơ quan kiểm phẩm Hoa Kỳ công nhận là an toàn từ lâu rồi. Một video chụp mũ dầu ăn được phóng lên mạng Instagram sau khi công ty thức ăn chay Beyond Meat hồi đầu năm 2021 ký hợp tác với hai hệ thống tiệm ăn McDonald’s và Yum! Brands (công ty mẹ của gà chiên KFC và các tiệm thức ăn nhanh khác, như PizzaHut) để cung ứng thức ăn chay, thay cho thịt. FDA đã công nhận dầu canola là an toàn, trong khi Katherine Zeratsky, chuyên gia dinh dưỡng y viện Mayo Clinic, viết trên trang web của Mayo Clinic rằng dầu canola rất an toàn và có lợi cho sức khỏe. Năm 2019, FDA đưa ra nghiên cứu nói có chứng cớ chất oleic acid trong dầu canola và các dầu ăn khác "có thể giảm cơ nguy bệnh tim vành động mạch (coronary heart disease)." Chi tiết ở đây:

https://factcheck.afp.com/canola-oil-used-meat-substitutes-safe

.

--- HỎI 2: Biden và Dân Chủ muốn gỡ bỏ các chữ ghi về tính phái (nam/nữ)?

.

ĐÁP 2: Sai. Trên trang nhà Bạch Ốc (WhiteHouse.gov) có những thay đổi để người muốn liên lạc với Bạch Ốc có thể không ghi rõ tính phái của mình, nhưng không hề xóa bỏ các chữ nói về tính phái truyền thống. Có tin là chính phủ Biden đang suy xét có thể không ghi rõ tính phái trên các giấy tờ, như thông hành (passports) nhưng sẽ vẫn giữ các chữ gọi truyền thống.

. Trên mẫu thư liên lạc (Contact Form) từ trang WhiteHouse.gov gửi tới Bạch Ốc có thể không cần ghi rõ tính phái.

. Các lựa chọn trên mẫu thư cho bạn chọn: Mr. (Ông), Ms. (Bà/Cô), Mrs. (Bà), Dr. (Bác sĩ/Tiến sĩ) và trung tính Mx. (không nêu rõ nam hay nữ).

. Lựa chọn đại danh từ sẽ là: she/her (cho nữ), he/him (cho nam), they/them (không ghi rõ nam hay njữ, nên dùng số nhiều), và vân vân.

. Nhưng chưa có quyết định về chuyện thêm 1 mục X trên giấy thông hành (passport). Truyền thống tính phái ghi tắt là: M (viết tắt chữ "male": nam), F (viết tắt chữ "female": nữ)... tương lai có thể sẽ có thêm chữ X (không nêu rõ tính phái). Có thể phải là chờ nhiều năm nữa? Và cũng có thể sẽ không bao giờ? Chi tiết ở:

https://www.politifact.com/factchecks/2021/apr/20/facebook-posts/fact-check-biden-democrats-gender-remove/

.

.