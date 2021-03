Bank Of America Tăng Cam Kết Thúc Đẩy Bình Đẳng Chủng Tộc Và Cơ Hội Kinh Tế Lên 1,25 Tỷ đô-la

Việc tăng cam kết sẽ bao gồm các hành động nhằm giải quyết vấn đề công bằng chủng tộc và ủng hộ cho người Mỹ gốc Á

CHARLOTTE - Hôm nay, Bank of America đã thông báo rằng họ đã tăng cam kết từ 1 tỷ đô-la trong 4 năm lên 1,25 tỷ đô-la trong 5 năm để thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và cơ hội kinh tế. Điều này được hi vọng sẽ đẩy nhanh những hoạt động đã và đang được tiến hành để giải quyết vấn đề bình đẳng chủng tộc và cơ hội kinh tế thông qua các hành động trực tiếp, đầu tư và việc làm để thúc đẩy những nỗ lực tương tự trong lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Cho đến nay, Bank of America đã thực hiện đầu tư 350 triệu đô-la trong khuôn khổ cam kết 1 tỷ đô-la trong bốn năm, được công bố vào tháng 6 năm 2020, trên các lĩnh vực trọng tâm chính là y tế, việc làm/đào tạo tay nghề, nhà ở giá vừa phải và doanh nghiệp nhỏ. Nguồn vốn bổ sung được công bố vào ngày hôm nay sẽ hỗ trợ các khoản đầu tư nhằm giải quyết vấn đề công bằng chủng tộc, vận động và bình đẳng cho người dân và cộng đồng da màu, bao gồm cả những người Mỹ gốc châu Á.

Brian Moynihan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Bank of America cho biết: “Chúng tôi cảm thấy thực sự phải giải quyết các vấn đề lâu dài về hòa nhập và bất bình đẳng chủng tộc sau khi các cuộc tấn công và lời nói căm thù nhắm vào người châu Á có chiều hướng gia tăng. Rõ ràng là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa, cả ở lĩnh vực kinh tế công và tư nhân - chúng ta cần hành động, giúp mọi người đoàn kết và đóng vai trò là chất xúc tác cho phản ứng toàn diện đối với các vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến đất nước của chúng ta.”

Bank of America cũng công bố cam kết trị giá 1 triệu đô-la và các hành động liên quan nhằm hỗ trợ tăng cường vận động, đối thoại và gắn kết với cộng đồng người Mỹ gốc Á. Các khoản đầu tư tiếp theo sẽ được coi là một phần trong nỗ lực mở rộng cam kết trong 5 năm của ngân hàng.

Các hành động kịp thời được thực hiện để đẩy nhanh và mở rộng các công tác đã được thực hiện từ trước bao gồm:

Trợ cấp cho Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á (Hiệp hội Phát Huy Công Lý), một tổ chức bất vụ lợi, nhằm thúc đẩy quyền công dân, can thiệp của người ngoài cuộc, vận động bằng ngôn ngữ, hỗ trợ dịch vụ xã hội và hỗ trợ pháp lý. Khoản trợ cấp này hỗ trợ năm chi nhánh của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á có trụ sở tại Atlanta, Washington, DC, Los Angeles, San Francisco và Chicago.

Bổ sung Connie Chung Joe, giám đốc điều hành của Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á - Los Angeles, vào thành viên của Hội Đồng Cố vấn Cộng Đồng Quốc gia của Bank of America (NCAC), nhằm hỗ trợ các cuộc đối thoại đang diễn ra và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan trong cộng đồng châu Á ở Hoa Kỳ, và giải quyết các vấn đề rộng lớn về bình đẳng giới và chủng tộc. Các thành viên của NCAC cố vấn cho các nhà lãnh đạo về các chính sách kinh doanh, hoạt động và sản phẩm của Bank of America để hỗ trợ tốt nhất cho nhân viên, khách hàng và cộng đồng địa phương.

Hỗ trợ Liên minh Quốc gia về Phát triển Cộng đồng Người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương (CAPACD Quốc gia) và Quỹ Giáo dục Hội nghị Lãnh đạo khi hai tổ chức này hợp tác để thúc đẩy vận động cộng đồng, đào tạo và tăng cường các nguồn lực địa phương thông qua các nỗ lực dựa vào cộng đồng.

Tăng cường hỗ trợ từ thiện thông qua chương trình quà tặng với sự đóng góp của nhân viên của Bank of America. Nhân viên của Bank of America có thể tăng gấp đôi số tiền quyên góp từ thiện của họ cho ba tổ chức phi lợi nhuận này và chọn những tổ chức khác; mức tối quà tặng tối thiểu đã được giảm xuống 1 đô-la trong 90 ngày tới để mở rộng tác động của sự hỗ trợ của đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á.





Thong Nguyen, Phó chủ tịch Bank of America, cho biết: “Số lượng các vụ tấn công nhắm vào người châu Á ngày càng tăng, bao gồm cả vụ xả súng thảm khốc ở Atlanta gần đây. Đây là một lời cảnh tỉnh rằng chúng ta phải đoàn kết chống lại sự phân biệt đối xử, ngôn từ kích động thù địch và bạo lực. Chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hành vi phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức. Cam kết của ngày hôm nay được vun đắp qua nhiều năm Bank of America không ngừng cố gắng hỗ trợ hòa nhập và bình đẳng chủng tộc."

Chung Joe cũng chia sẻ: “Trong những vừa năm qua, chúng ta đã chứng kiến nạn phân biệt chủng tộc và bạo lực gia tăng đối với người Mỹ gốc Á, từ đó khẳng định nhu cầu lớn về các công cụ và nguồn lực để chống lại những hành vi này, cũng như nhu cầu về các nguồn hỗ trợ nạn nhân và hỗ trợ sức khỏe tinh thần theo văn hóa cụ thể. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Bank of America và các nhà lãnh đạo vận động quốc gia khác để thúc đẩy bình đẳng chủng tộc và tạo cơ hội cho tất cả công dân Mỹ.”

Công tác của Bank of America hướng tới giải quyết vấn đề bình đẳng chủng tộc, bao gồm việc tham gia vào Hội nghị Bàn tròn Kinh doanh mới và nỗ lực trong nhiều năm để cải thiện sự công bằng, đa dạng và văn hóa nơi làm việc cũng như quan hệ đối tác của ngân hàng với Viện Smithsonian trong khuôn khổ ủng hộ sáng kiến “Tương lai chung của chúng ta: Suy nghĩ về quá khứ chủng tộc”.

Trong nội bộ ngân hàng, Hội Đồng Đa Dạng & Hòa Nhập Toàn Cầu của Bank of America được thành lập với sự tham gia của các giám đốc điều hành cấp cao từ khắp nơi trên thế giới và được lãnh đạo bởi Moynihan trong hơn một thập kỷ. Công ty cũng kết nối và hỗ trợ nhân viên thông qua 11 mạng lưới nhân viên và các chi hội địa phương, bao gồm Mạng Lưới Các Nhà Lãnh Đạo Châu Á với hơn 11.000 thành viên.

Mở rộng quan điểm là một khía cạnh quan trọng trong cách thức thúc đẩy văn hóa hòa nhập của Bank of America. Trong thập kỷ qua, công ty đã tổ chức hàng nghìn cuộc trò chuyện cởi mở với nhân viên, đối tác bên ngoài và các thành viên của cộng đồng để nâng cao nhận thức, hòa nhập và hiểu biết. Các phiên thảo luận được tổ chức gần đây bao gồm một sự kiện được tổ chức bởi Mạng Lưới Các Nhà Lãnh Đạo Châu Á của Bank of America liên quan đến việc hợp tác để giải quyết hiện trạng của các mối quan hệ chủng tộc ở Mỹ, đặc biệt là trong các cộng đồng người Mỹ gốc Á và da đen/gốc Phi.

350 triệu đô-la mà Bank of America cam kết từ tháng Sáu 2020 bao gồm

· Đầu tư Quỹ cấp vốn vào 12 Cơ sở tài chính thuộc cộng đồng thiểu số (MDIs) và cơ sở tài chính phá triển cộng đồng (CDFIs) để cung cấp khoản vay, nhà ở, giúp phục hồi các khu phố và các dịch vụ ngân hàng khác cho hàng ngàn cá nhân và doanh nghiệp nhỏ không đủ điều kiện thông qua các bên cho vay truyền thống. Điều này bao gồm khoản đầu tư mới ở Central Bank, một cơ sở tài chính thuộc Người Mỹ gốc Á.

Đầu tư 188 triệu đô-la vào 61 quỹ cấp vốn tư nhân tập trung vào doanh nhân thuộc cộng đồng thiểu số và phụ nữ để thu hẹp khoảng cách về khả năng tiếp cận nguồn vốn phát triển dành cho các doanh nghiệp thuộc nhóm thiểu số.

Đồng sáng lập “Our Shared Future: Reckoning with Our Racial Past (Tương lai chung của chúng ta: Suy nghĩ về quá khứ chủng tộc)” của Viện Smithsonian nhằm nghiên cứu cách Người Mỹ hiểu, trải nghiệm và đối đầu với vấn đề sắc tộc.

Các khoản tài trợ hơn 22 triệu đô-la cho các tổ chức quốc gia và địa phương hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu khẩn cấp khác.

Cộng tác với 21 viện giáo dục nâng cao và các nhà tuyển dụng lao động lớn để nâng cao kỹ năng và tái đào tạo kỹ năng lao động cho những sinh viên Da Đen và sinh viên gốc Hispanic-Latino (Mexico và Mỹ latin).

Hơn 13 triệu đô-la cam kết cho những Cộng đồng Người Mỹ Bản địa bị ảnh hưởng nặng nề nhất do vi-rút Corona.

Mở rộng cơ hội cho 50,000 nữ doanh nhân tại Bank of America Institute for Women’s Entrepreneurship tại Cornell.

Phân phối 25 triệu khẩu trang cho những cộng đồng không được phục vụ đủ trên khắp Nước Mỹ.

Bank of America gần đây cũng tăng gấp ba cam kết về sở hữu nhà mức giá vừa phải lên 15 tỷ đô-la vào năm 2025 và phát hành 2 tỷ đô-la trái phiếu vì sự Bình đẳng Phát triển Bền vững nhằm tăng cơ hội kinh tế, bình đẳng sắc tộc và Môi trường ổn định. Năm 2020 ngân hàng này đã cung cấp 6,17 tỷ đô-la tài trợ tài chính phát triển kinh tế và nhà ở giá vừa phải để giúp xây dựng các cộng đồng vững mạnh trên khắp Nước Mỹ.

