California: 5.7 triệu cư dân sẽ được lãnh 600$/người tiền cứu trợ. Trump lại hù dọa sau khi Tòa Tối Cao buộc đưa ra giấy thuế. Cựu Phó Giám Đốc FBI: giấy thuế là cả kho thông tin hại cho Trump. Tòa Tối Cao bác đơn Trump kiện đòi lật ngược phiếu bầu ở 5 tiểu bang. Các TNS Romney, Cotton ra dự luật tăng lương tối thiểu tới 10$/giờ, nghịch với Dân Chủ muốn 15$/giờ. Báo NYDN tưởng niệm 500,000 người M

Các Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) và Tom Cotton (Cộng Hòa-Ark.) ra dự luật tăng lương tối thiểu tới 10$/giờ. Trong khi Dân Chủ muốn tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ.

.

California: 5.7 triệu cư dân sẽ được lãnh 600$/người tiền cứu trợ. Trump lại hù dọa sau khi Tòa Tối Cao buộc đưa ra giấy thuế. Cựu Phó Giám Đốc FBI: giấy thuế là cả kho thông tin hại cho Trump. Tòa Tối Cao bác đơn Trump kiện đòi lật ngược phiếu bầu ở 5 tiểu bang. Các TNS Romney, Cotton ra dự luật tăng lương tối thiểu tới 10$/giờ, nghịch với Dân Chủ muốn 15$/giờ. Báo NYDN tưởng niệm 500,000 người Mỹ chết vì COVID-19, nhắc lời Trump tháng 2/2020: Chỉ vài ngày tới, nhiễm dịch sẽ gần số không. Nhiều cựu viên chức chính phủ Trump phất cờ MAGA, ứng cử ào ạt. Cộng Hòa Hạ Viện North Dakota OK dự luật: ép mang khẩu trang là phạm luật, bất kể đại dịch. Đức Giám Mục Thomas Jackson: dự luật Cộng Hòa dìm phiếu cử tri da đen Georgia. Tưởng niệm 500,000 người Mỹ chết dịch, Biden kêu gọi chống tin giả. Nhà văn E. Jean Carroll chờ tòa buộc Trump đưa mẫu DNA về đơn bà kiện Trump hiếp dâm. Cộng Hòa trốn tuyết khi Texas mất điện: Ken Paxton (Bộ Trưởng Tư Pháp Texas) và vợ (TNS/TB Angela Paxton) bay đi Utah. HỎI 1: Có phải các lãnh đạo Texas đã được cảnh báo về cúp điện nhiều năm trước? ĐÁP 1: Đúng thế. HỎI 2: Có phải Tòa Thánh Vatican sẽ sa thải các nhân viên nào không chịu chích ngừa COVID-19? ĐÁP 2: Đúng hầu hết.

.

QUẬN CAM (VB-23/2/2021) --- Các dân cử tiểu bang California hôm Thứ Hai 22/2/2021 đã mở đường cho 5.7 triệu cư dân sẽ được lãnh 600$/người tiền cứu trợ, một phần trong gói kích thích kinh tế của California nhằm giúp những người lương thấp có thêm tài chánh.

.

Thống Đốc Gavin Newsom nói ông sẽ ký thành luật vào Thứ Ba 23/2/2021. Những người đủ điều kiện nhận tiền cứu trợ tiểu bang sẽ nhận được trong khoảng 45 ngày tới 60 ngày sau khi nhận tiền hoàn thuế tiểu bang. (Tiền cứu trợ 600$/người là riêng của California, không liên hệ gì tới liên bang.)

.

Tiền cứu trợ cá nhân này nằm trong gói cứu trợ kinh tế 7.6 tỷ đôla mà các dân cử California chấpt huận hôm Thứ Hai, trong đó bao gồm hơn 2 tỷ đôla cứu trợ các kinh doanh nhỏ, miễn lệ phí trị giá 25.6 triệu đôla cho các tiệm ăn, tiệm tóc và cung cấp 30 triệu đôla giúp các bếp ăn từ thiện và 5 triệu đôla cho các "ngân hàng tã" (hội bất vụ lợi giúp dân nghèo).

.

--- Các Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Cộng Hòa-Utah) và Tom Cotton (Cộng Hòa-Ark.) hôm Thứ Ba đưa ra dự luật sẽ tăng lương tối thiểu tới 10$/giờ trong vòng 4 năm và siết chặt việc thi hành pháp lý về thuê các công nhân không giấy tờ (di dân bất hợp pháp).

.

Romney nói đối với nhiều triệu người Mỹ, chi phí đắt đỏ đã tăng nhiều năm, gây khó khăn, nhưng lương tối thiểu liên bang vẫn chưa tăng trong hơn 10 năm qua. Dự luật Cộng Hòa như thế chỉ bằng 2/3 so với nỗ lực của các dân cử Dân Chủ muốn tăng lương tối thiểu tới 15$/giờ.

.

--- Báo New York Daily News trong số báo đặc biệt tưởng niệm dấu mốc 500,000 người Mỹ chết vì COVID-19 đã cho đăng ngay trang nhất một câu nói của cựu Tổng Thống Donald Trump: "Chĩ trong vài ngày tới, số người nhiễm dịch sẽ giảm gần tới số không" (“within a couple of days is going to be down to close to zero”).

.

Đó là câu nói của Trump vào ngày 26/2/2020, khi mới chỉ có 15 trường hợp dương tính coronavirus tại Mỹ và Trump nói vài ngày tới là nhiễm dịch chỉ gần như số không. Tuy nhiên Trump chỉ nói dối vì chính Trump thú nhận vào ngày 7 tháng 2/2020 trong cú điện thoại phỏng vấn do phóng viên Bob Woodward thực hiện, Trump nói rằng siêu vi dịch này là "chết người. Bạn chỉ cần hít thở không khí, là siêu vi truyền nhiễm vào. Sẽ có chết gấp nhiều lần hơn là thứ cúm nguy hiểm nhất."

.

--- Đất nước Hoa Kỳ không thoát nổi Trump: các cựu viên chức trong chính phủ Trump lên kế họach sẽ ứng cử ào ạt vào nhiều chức vụ trong năm 2022 và 2024, hy vọng khối cử tri ủng hộ Trump sẽ đưa họ tới chiến thắng. Tất cả đều tuyên bố phất cao lá cờ MAGA của Trump.

.

Cliff Sims, cựu Phó giám đốc sở tình báo quốc gia (Office of the Director of National Intelligence - ODNI) thân với gia đình Trump, dự tính ứng cử chỗ Thượng nghị sĩ Richard Shelby (Cộng Hòa-Ala.) sẽ về hưu. Lynda Blanchard, cựu đại sứ tại Slovenia thời Trump, cũng là người cúng tiền nhiều cho Trump cho biết sẽ tranh sơ bộ ghế này với tư cách "thành viên tự hào của phong trào MAGA".

.

Tại Pennsylvania, nơi TNS Pat Toomey (Cộng Hòa-Pa.) về hưu, Kenneth Braithwaite (Bộ Trưởng Hải Quân của Trump) và Carla Sands (Đại sứ Đan Mạch thời Trump) cho biết đang suy tính tranh cử.

.

. Các đồng minh của Trump đang khuyến khích Richard Grenell (cựu quyến Giám đốc Sở Tình Báo Quốc Gia) tranh cử Thống Đốc California nếu Gavin Newsom bị truất phế. Cựu phát ngôn nhân Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders hiện đang tranh cử chức Thống Đốc Arkansas, nơi Thống Đốc Asa Hutchinson (Cộng Hòa) mãn nhiệm và trở thành người chỉ trích Trump. Nhiều ghế Dân biểu liên bang cũng lôi cuốn các cựu viên chức thời Trump lên kế hoạch tranh cử, nhắm bứng ghế các dân biểu Cộng Hòa đã bỏ phiếu để luận tội TRump.

.

--- Bản tin Reuters ghi rằng nhà văn E. Jean Carroll hy vọng công lý sẽ tới cho bà trong năm nay: luật sư của bà đang buộc TRump phải ra tòa điều trần hữu thệ về đơn kiện rằng Trump đã hiếp dâm và sau đó bôi nhọ Carroll -- hiếp ngay trong phòng thay đồ trong một tiệm bách hóa ở Manhattan giữa thập niên 1990s, và rồi Trump liên tục dùng Bộ Tư Pháp áp lực trì hoãn các thủ tục pháp lý của đơn kiện này trong khi Trump liên tục tố cáo bà Carroll là nói dối và nói rằng "cô ta không phải kiểu tôi ưa."

.

Nhà văn E. Jean Carroll, 77 tuổi, hy vọng tòa sẽ buộc Trump đưa cho luật sư của bà mẫu nhiễm sắc thể di truyền DNA mà bà nói vẫn còn giữ bộ váy bà mặc trong ngày Trump cưỡng hiếp bà. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý nói rằng nếu DNA phù hợp với DNA còn dính trên chiếc váy của bà, vẫn không đủ chứng cớ là hiếp dâm mà chỉ có thể nói là có tiếp cận giữa hai người. Tuy nhiên, DNA sẽ chứng tỏ Trump nói dối, vì Trump nói chưa từng quen biết nhà văn Carroll này ở đâu. Nếu Trump ra tòa khai hữu thệ, tình hình có thể sẽ khác, khi gặp nhiều câu hỏi của luật sư. Đã có ít nhất là 2 tá phụ nữ tố cáo Trump tấn công tình dục với họ.

.

--- Các dân cử Cộng Hòa Hạ Viện tiểu bang North Dakota đã thông qua dự luật có nội dung: ép buộc mang khẩu trang tại tiểu bang này là phi pháp. Nghĩa là, không được ép mang khẩu trang, bất kể đại dịch nguy hiểm tới đâu. DB Cộng Hòa Jeff Hoverson ủng hộ dự luật, nói: "Tiểu bang chúng ta không phải là trại tù."

.

Theo báo Bismarck Tribune, Thống Đốc Doug Burgum (Cộng Hòa) đã ra lệnh cưỡng ép mang khẩu trang từ tháng 11/2020 để ghìm bớt đà lây nhiễm COVID-19 khi số người nhập viện tăng vọt. Tuy nhiên, các dân cử Cộng Hòa không ưa khẩu trang đã phản đối dữ dội. Dự luật tự do miễn khẩu trang thông qua ở tỷ phiếu 50 thuận và 44 chống, bâyg iờ sẽ lên Thượng Viện North Dakota.

.

--- Không phải chỉ TNS Cộng Hòa Ted Cruz bỏ chạy khi Texas ngập tràn bão tuyết và hàng chục triệu dân mất điện, thiếu nước. Bây giờ lộ ra là Ken Paxton (Bộ Trưởng Tư Pháp Texas) và vợ là Thượng nghị sĩ tiểu bang Angela Paxton, đều là Cộng Hòa, cũng rủ nhau cả hai vợ chồng bay tới Utah hôm Thứ Tư. Trên nguyên tắc là Ken Paxton có buổi họp làm việc, nhưng báo chí cho biết tình hình cúp điện Texas đã xảy ra, kể cả tại nhà Paxton, thì hai vợ chồng mới lên phi cơ, để mặc chuyện cứu chữa cho thợ điện nước tiểu bang.

.

Nếu Ken Paxton họp, thì cớ gì bà vợ, một Thượng nghị sĩ tiểu bang Texas, phải bay theo? Bà thanh minh thanh nga rằng bà cũng họp ở Utah về thăng tiến nhân quyền và thi hành pháp luật. Nhưng các dân cử Dân Chủ ở Texas không hài lòng với các lời giải thích, vì Dân Chủ đã ra sức lội tuyết, quyên tiền giúp dân Texas, kể cả Dân biểu AOC từ New York quyền hơn 3 triệu đô để tới trao cho các hội từ thiện Texas.

.

--- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ hôm Thứ Hai đã bác bỏ một vài hồ sơ liên hệ tới bầu cử 2020, trong đó có một hồ sơ từ Pennsylvania gây tranh cãi. Hồ sơ bị bác bỏ là đơn kiện do Trump và các đồng minh đưa ra đòi lật ngược kết quả bầu cử ở 5 tiểu bang: Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, và Wisconsin.

.

Phức tạp nhất là phiếu bầu qua thư. Chỉ trừ tranh cãi về Pennsylvania, tất cả các nơi khác đều bị Tòa Tối Cao bác bỏ, không cứu xét. Trường hợp Pennsylvania là đơn kiện của Trump và Đảng Cộng Hòa: chỉ có khoảng 10,000 phiếu bầu tới trễ trong thời hạn 3 ngày sau ngày bầu cử. Nhưng ngay cả nếu chấp nhận số phiếu đó cho Trump thắng, thì Trump cũng thua vì tổng cộng Joe Biden thắng hơn 80,555 phiếu tại tiểu bang Pennsylvania.

.

Tất cả các thẩm phán Tòa Tối Cao không giải thích vì sao họ bác tất cả đơn kiện của Trump đòi lật ngược phiếu bầu, duy chỉ Thẩm Phán Clarence Thomas viết bản văn, nội dung bày tỏ bất đồng về trường hợp phiếu bầu ở Pennsylvania. Nhưng một ý kiến của Thomas chẳng dẫn tới đâu cả. Nhưng người ta nghi ngờ có áp lực gia đình: bà Ginni, vợ của Thẩm Phán Clarence Thomas, là người cuồng Trump công khai và là người lớn tiếng trong nhiều hoạt động giúp Trump.

.

--- Đức Giám Mục Reginald Thomas Jackson hôm Thứ hai đưa ra lời chỉ trích dự luật về bầu cử do Cộng Hòa tiểu bang Georgia đưa ra, mà ông gọi là "thêm một nỗ lực dìm phiếu cử tri da đen" sau khi tiểu bang truyền thống Cộng Hòa này đột nhiên bầu cho Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden tháng 11/2020 và bầu 2 Thượng nghị sĩ Dân Chủ ngày 5/1/2021.

.

Giám Mục Jackson phụ trách Hội Thánh Anh giáo khu vực 6 --- còn có tên là Hội Thánh African Methodist Episcopal Church --- nơi bao gồm hơn 500 nhà thờ ở tiểu bang Georgia. GM Jackson chỉ trích Dự luật House Bill 531 trong buổi điều trần do hội bênh vực quyền cử tri Fair Fight Action tổ chức hôm Thứ Hai 22/2/2021.

.

Giám Mục nói rằng các dân cử Cộng Hòa kinh hoàng khi Georgia bầu cho Dân Chủ, nên có 3 lần đếm phiếu lại mà Biden vẫn thắng, có ra tòa này rồi tòa kia mà Biden vẫn thắng: "Nếu Cộng Hòa mà thắng phiếu thì chẳng có dự luật nào đòi sửa đổi về bầu cử như thế này để dìm phiếu." Dự luật HB 531 rút ngắn ngày có thể bầu sớm, và siết điều kiện xin bầu qua thư.

.

--- TT Biden đã tổ chức tưởng niệm 500,000 người Mỹ đã chết vì dịch COVID-19 đêm Thứ Hai 22/2/2021, thúc giục dân Mỹ tôn trọng các lời khuyên của các cơ quan y tế về phòng chống dịch. Biden nói không phải là Dân Chủ hay Cộng Hòa chết vì dịch, mà là người dân Hoa Kỳ chúng ta. Biden kêu gọi ngưng chuyển đi các tin giả đã gây chia rẽ các gia đình và cộng đồng tại Hoa Kỳ.

.

--- Dân cử cả nước đều phải đưa giấy thuế ra công khai... chỉ trừ một ông trùm. Bây giờ Tòa Tối Cao không cho Trump ém giấy thuế nữa. Thế là Văn phòng cựu Tổng Thống Trump hôm Thứ Hai đưa ra bản văn cho là bị "truy bức chính trị" sau khi Tòa Tối Cáo bác bỏ yêu cầu của Trump muốn giấu hồ sơ thuế đối với trát đòi của Công tố Cy Vance, Jr. tại New York.

.

Trump lý luận rằng cuộc điều tra là Săn Phù Thủy và không bao giờ ngưng. Đặc biệt Trump hăm dọa sẽ sách động những người ủng hộ Trump cuồng nhiệt phản đối cuộc điều tra về cáo buộc trốn thuế và gian lận tài chánh nhắm vào Trump: "Đó là phát xít, không phải công lý - và đó là chính xác những gì họ đang nhắm vào tôi, ngoại trừ rằng những người trong đất nước chúng ta sẽ không chịu đựng như thế. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, như tôi đã chiến đấu trong 5 năm qua (ngay cả trước khi tôi thắng cử) bất kể tất cả những tôi phạm bầu cử chống lại tôi. Chúng ta sẽ thắng."

.

--- Cựu Phó Giám Đốc FBI Andrew McCabe nói với CNN trong buổi phỏng vấn về thuế của Trump, nói trong đó là "cả một kho thông tin. Các thông tin này sẽ cho các công tố nhận ra những người họ muốn triệu tập ra trước đại bồi thẩm đoàn. Nó sẽ mở cửa tới nhiều nhân chứng khác, những người có thể sẽ khai những điều tệ hại cho Trump."

.

--- HỎI 1: Có phải các lãnh đạo Texas đã được cảnh báo về cúp điện nhiều năm trước?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Trận bão tuyết làm Texas mất điện nhiều ngày liên tục đã dẫn tới tranh luận về nguyên nhân mất điện. Beto O'Rourke (cựu dân biểu liên bang địa hạt 16 Texas, cũng từng là ứng cử viên Tổng Thống) nói rằng các chuyên gia năng lượng và các Dân cử Dân Chủ Hạ Viện tiểu bang Texas đã cảnh báo về cơ nguy cúp điện từ nhiều năm. O'Rourke phóng tweet nói rằng các lãnh đạo tiểu bang không có quyền nói là không biết trước, hay không tiên đoán nổi, nhưng "Thống Đốc Greg Abbott đã bỏ lơ đối với các sự kiện, khoa học và các quyết định khó khăn, thế là bây giờ dân Texas phải trả giá [mất điện]." Beto O'Rourke đã nói chính xác, vì các chuyên gia năng lượng đã cảnh báo sau đợt lạnh tháng 2/2011, lúc đó mất điện cho khu vực 3.2 triệu khách hàng. Vào tháng 8/2011, ủy ban Federal Energy Regulatory Commission và cơ quan North American Electric Reliability Corp. viết bản phúc trình dày 357 trang về vụ mất điện tháng 2/2011. Bản phúc trình cũng nói là vào năm 1989, sau khi thời tiết lạnh đã làm hỏng nhiều máy phát điện, cơ quan Public Utility Commission of Texas đã đưa ra nhiều khuyến cáo về cải thiện máy phát điện để đối phó thời tiết lạnh. Nhưng khuyến cáo năm 1989 không có tính cưỡng bách, nên lại mất điện năm 2011. Và rồi bây giờ lại mất điện tháng 2/2021. Đã bảo rồi, không nghe ráng chịu. Chi tiết ở:

https://www.statesman.com/story/news/politics/politifact/2021/02/22/texas-power-outage-ercot-grid-beto-orourke/4540833001/

.

--- HỎI 2: Có phải Tòa Thánh Vatican sẽ sa thải các nhân viên nào không chịu chích ngừa COVID-19?

.

ĐÁP 2: Đúng hầu hết. Vatican City hôm Thứ Năm đã ra một sắc lệnh nói chi tiết về việc chích ngừa coronavirus đối với các nhân viên tòa thánh. Thế là một dân biểu Mỹ nghi là không hợp pháp: Dân biểu Madison Cawthorn (Cộng Hòa-N.C.) lên mạng Twitter chất vấn về sắc lệnh Vatican với ngờ vực tính pháp lý: "Sắc lệnh không có vẻ hợp pháp tí nào." Thực ra là hợp phá, vì Vatican là một quốc gia có chủ quyền riêng, độc lập và không chịu ảnh hưởng từ quốc gia nào khác. Văn bản Vatican lúc đó nói rằng: "Vatican sẽ sa thải bất kỳ nhân viên nào từ chối chích ngừa mà không có lý do y tế giá trị." Sắc lệnh ấn hành ngày 8/2/2021, ký bởi Hồng Y Giuseppe Bertello, cũng là Thống Đốc Vatican City State. Bản văn nói, chích ngừa là để tự bảo vệ, bảo vệ những người chung quanh, bảo vệ môi trường làm việc cho an toàn. Bản văn nói một số việc làm sẽ buộc chích ngừa. Những người từ chối chích ngừa có thể được sắp xếp để làm công việc khác, nếu có thể. Chi tiết ở:

https://www.newsweek.com/fact-check-will-vatican-fire-employees-who-refuse-covid-vaccine-1571086

.

.

.