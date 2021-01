Lần đầu tiên kể từ hơn 4 thập niên: Đại diện của Đài Loan ở Mỹ được mời tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Tư 20/1/2021. Hình trên: bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim), Trưởng Văn phòng Đại diện Văn hóa và Kinh tế Đài Loan.

.

TT Biden bổ nhiệm Dat Tran chỉ huy Bộ Cựu Chiến Binh. DB Bee Nguyen và các đồng nhiệm ra dự luật sửa hiến pháp Georgia: tù hình sự thọ án xong phải có quyền bầu phiếu. Lần đầu từ hơn 4 thập niên, Đài Loan được mời dự lễ đăng quang Tổng Thống Mỹ. Bí mật: Trump viết thư tay, không phải đánh máy, cho Biden. Cựu PTT Mike Pence cũng để lại một lá thư gửi người kế nhiệm là PTT Kamala Harris. Thủ Tướng Canada là lãnh tụ quốc tế đầu tiên điện thoại chúc mừng Tổng Thống Biden. Thủ Tướng Tây Ban Nha: mừng quá, Biden là đại diện cho "chiến thắng của dân chủ đối với cực hữu." Tiểu sử chi tiết về cảnh sát Tam Dinh Pham. Tổ chức y tế thế giới WHO vui mừng khi Mỹ tái gia nhập: hôm nay là ngày vĩ đại cho y tế toàn cầu. Tàn quân cực hữu quậy phá: khoảng 150 người biểu tình, đập phá trụ sở Đảng Dân Chủ ở Portland, bị bắt 8 người. Quà để lại cho Biden: nợ Hoa Kỳ tăng tới $21.6 ngàn tỷ đô, tức là tăng 50% kể từ khi Trump lên Tổng Thống. Năm nay 70% công nhân TP Sài Gòn sẽ không về quê ăn Tết. Chris Wallace (Fox News) thú nhận: Biden đã "đọc bài diễn văn Lễ Đăng Quang tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe... Tôi đã từng nghe các bài diễn văn Lễ Đăng Quang từ năm 1961." Sau khi Fox News và Newsmax xin lỗi, đài OAN lặng lẽ xóa các bản tin vu khống "gian lận" bầu cử 2020.

.

WASHINGTON (VB - 21/1/2021) --- Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư đã bổ nhiệm Dat Tran tức khắc nhận nhiệm vụ chỉ huy Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ. Tran trước giờ là Phụ Tá Thứ Trưởng đặc trách Phòng Hợp Tác Doanh Nghiệp Bộ Cựu Chiến Binh (VA’s Office of Enterprise Integration) bây giờ sẽ nắm chức quyền Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh cho tới khi Thượng Viện chấp thuận người được Biden đề cử.

.

Biden đã chọn Denis McDonough, một phụ tá lâu năm của cựu Tổng Thống Barack Obama, vào chức vụ Bộ Trưởng Bộ Cựu Chiến Binh. Dat Tan đã làm việc ở Bộ này hơn 1 thập niên. Trong vị trí hiện tại, Tran cố vấn cho các lãnh đạo Bộ nhiều lĩnh vực, kể cả lập kế hoạch chiến lược, quản lý về rủi ro, nghiên cứu về chính sách, phân tích dữ kiện và sáng chế phát minh. Trước khi về Bộ này, Tran là một nhân viên trong Ủy Ban Cựu Chiến Binh Thượng Viện từ 1995 tới 2001.

.

--- Jen Psaki, tân Trưởng Phòng Báo Chí Bạch Ốc, nói hôm Thứ Tư rằng lãnh tụ thế giới đầu tiên điện thoại cho Joe Biden là Justin Trudeau, Thủ Tướng Canada. Psaki nói rằng bà đoán cú điện thoại đó là để xây dựng lại quan hệ đối tác và đồng minh, trình bày các thách thức và hiểm họa đang có trên thế giới. Psaki không có chi tiết gì về chuyện Biden có dự định điện thoại sang cho Tổng Thống Nga Vladimir Putin hay không.

.

--- Trong khi đó, Thủ Tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng Biden là đại diện cho "chiến thắng của dân chủ đối với thành phần cực hữu. Hồi 5 năm trước, chúng tôi nghĩ Trump là một cú giễu dở, nhưng 5 năm sau mới nhận ra Trump đã phá hoại tàn tệ nền dân chủ mạnh mẽ nhất thế giới," trong bài diễn văn của Sanchez.

.

--- Lần đầu tiên trong lịch sử kể từ hơn 4 thập niên: Đại diện của Đài Loan ở Mỹ được mời tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden vào hôm thứ Tư 20/1/2021. Bản tin NHK ghi rằng Văn phòng Đại diện Văn hóa và Kinh tế Đài Bắc tại Mỹ thông báo bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim) được một ủy ban của quốc hội Mỹ về nghi lễ nhậm chức mời tham dự buổi lễ. Đảng Dân Tiến, đảng cầm quyền tại Đài Loan cho biết đây là lần đầu tiên đại diện của Đài Loan tại Mỹ được mời dự lễ nhậm chức của một tổng thống Mỹ kể từ khi quan hệ ngoại giao trở nên căng thẳng vào năm 1979. Trong khi đó, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn gửi lời chúc mừng qua Twitter tới tân Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris.

.

Ngay hôm sau, Bộ Ngoại Giao Đài Loan xác định tầm quan trọng về quan hệ kết thân Mỹ-Đài. Bản tin RTI ghi rằng bà Âu Giang An (Joanne Ou) – Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói hôm 21/1/2021 rằng: “Bà Tiêu Mỹ Cầm – Trưởng đại diện của Đài Loan tại Mỹ quả thực lần đầu tiên nhận được lời mời từ đơn vị tổ chức, đây là lời mời chính thức từ phía Ủy ban trù bị buổi lễ; trước đây chúng ta cũng đã từng đến tham gia buổi lễ nhậm chức, nhưng có thể là thông qua lời mời của Ủy viên Quốc hội hoặc các tổ chức khác, đây là lần đầu tiên chúng ta nhận được một lời mời chính thức từ phía ủy ban trù bị, tôi nghĩ việc này có một ý nghĩa rất quan trọng.”

.

--- Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tài trợ cho Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO và tham dự các hội nghị và liên minh nhằm chia sẻ thuốc chích ngừa siêu vi cho toàn cầu, theo lời bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn cấp cao về y tế của Tổng Thống Jose Biden, nói hôm Thứ Năm 21/10/2021 trong một hội nghị viễn liên của WHO.

.

Vài giờ sau khi đăng quang, TT Biden đã viết thư gửi Tổng Thư Ký LHQ Antonio Gutteres nói rằng Mỹ đảo ngược quyết định rút khỏi WHO và rút các viên chức Mỹ ra khỏi WHO theo lệnh của TT Trump hồi tháng 7/2020. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói hôm Thứ Năm rằng, "Đây là một ngày tốt lành cho WHO và cho y tế toàn cầu. Vai trò của Mỹ, vai trò toàn cầu, rất là quan trọng."

.

--- Trong khi Trump ra đi, tàn quân cực hữu vẫn quậy phá ở Oregon trong ngày Lễ Đăng Quang của Biden: khoảng 150 người biểu tình, mang biểu ngữ chống Biden, một vài người mang vũ khí, tuần hành ở Portland, tới đập phá cửa kính trụ sở Đảng Dân Chủ ở Portland, sơn xịt vào các tòa nhà liên hệ.

.

Cảnh sát cho biết đã đi xe đạp chen vào đám đông để "can thiệp" với một người mang vũ khí, trong khi gỡ bỏ các cột cờ bị nghi là dùng như vũ khí. Đám đông có lúc vây đánh vài người cảnh sát, và cảnh sát phải dùng lựu đạn cay giải tán biểu tình. CBS cho biết có 8 người bị bắt và truy tố vì tội hình sự, gây rối loạn, đốt trên phố và tội "can thiệp" với cảnh sát.

.

--- Tổng Thống Joe Biden thừa hưởng một di sản nặng nề: kinh tế Mỹ xuống dốc thê thảm nhất kể từ thời Đại Suy Thoái 1930s, và nợ quốc gia nặng nhất kể từ Thế Chiến 2. Trong khi Biden dựa ra gói dự luật cứu nguy kinh tế sẽ tốn 1.9 ngàn tỷ đôla, trong đó sẽ có chi phiếu 1,400$/người để bổ túc cho những người đã lãnh tiền cứu trợ 600$ cho tròn 2,000$/người, nhiều dân cử Cộng Hòa cho rằng không cần xài nhiều như thế và nhắc rằng trong tháng trước, TT Trump đa ký dự luật cứu nguy 900 tỷ đôla rồi.

.

Nợ quốc gia cũng là di sản nhức nhối do Trump để lại trong chính sách giảm thuế cho các đại doanh nghiệp và các tỷ phú: nợ Hoa Kỳ riêng trong 4 năm tăng tới $21.6 ngàn tỷ đôla, tức là tăng 50% kể từ khi Trump nắm chức Tổng Thống. Tăng nợ phần lớn xảy ra trước đại dịch, vì thâm thủng 2019 là 1 ngàn tỷ đô, vì giảm thuế, vì tăng chi phí y tế và vì tăng số lượng người già trong thế hệ sinht hời hậu chiến.

.

--- Báo Conan Daily hôm 20/1/2021 ghi nhận một số chi tiết về cảnh sát Tam Dinh Pham, người có 18 năm công vụ ở Ty Cảnh Sát Hoston và vừa bị bắt vì đã theo lời kêu gọi của Tổng Thống Trump bay từ Houston tới thủ đô tahm dự cuộc biểu tình trước tòa nhà Quóc Hội hôm 6/1/2021. Sau đây là các chi tiết.

.

Tam Dinh Pham, 48 tuổi, sinh tại Việt Nam, hiện cư ngụ tại Houston, Texas. Năm 2002, Pham gia nhập Ty Cảnh Sát Houston (HPD). Lương hàng năm trong cương vị cảnh sát HPD là $82,297 trong năm 2015, lương $62,875 năm 2016, lương $94,179 năm 2017 và lương $90,292 năm 2018.

.

Trong cương vị cảnh sát HPD, Pham chưa từng bị kỷ luật nào từ 2002 tới 2020. Vào ngày 6/1/2021, Pham đi từ Houston tới thủ đô Washington DC để biểu tình theo lời TT Trump kêu gọi. Mang mặt nạ và cầm một lá cờ của Trump, Pham dự cuộc biểu tình ở tòa nhà Quốc Hội.

.

Ngày 10/1/2021, hình ảnh Pham dự biểu tình ở tòa nhà Quốc Hội gửi về Trưởng Ty Cảnh Sát HPD là Art Acevedo. Vào ngày 13/1/2021, Pham bị cho ngưng chức vụ cảnh sát HPD. Pham nói rằng anh ân hận đã đi biểu tình ngày 6/1/2021 tại tòa nhà Quốc Hội. Anh nói anh vào chỉ để chụp hình thôi. Ngày 14/1/2021, anh loan báo từ nhiệm ra khỏi HPD. Anh tới trình diện trụ sở FBI vào ngày 20/1/2021, đúng vào ngày Lễ Đăng Quang của Joe Biden.

.

--- Tổng Thống Trump phá vỡ nhiều truyền thống trong khi chuyển tiếp chính phủ, kể cả chuyện kêu gọi cử tri nổi loạn xông vào tòa nhà Quốc Hội ngày 6/1/2021. Nhưng có một truyền thống Trump vẫn giữ: để lại một lá thư viết tay trên bàn trong văn phòng Oval Office cho Tổng Thống kế nhiệm trước khi rời Bạch Ốc.

.

Lá thư này là viết tay, không phải đánh máy. Như vậy, TRump giữ truyền thống này trong 5 đời Tổng Thống viết thư tay cho người kế nhiệm. Thư này viết gì? Judd Deere, Phó Giám Đốc Báo chí Bạch Ốc, nói với phóng viên NBC News rằng lá thư đó do một phụ tá của Trump để lại ở Bạch Ốc.

.

Tân Tổng Thống Biden sau khi ký xong một loạt sắc lệnh hành chánh đêm Thứ Tư, được các phóng viên hỏi đã trả lời rằng, "Tổng thống Trump đã viết một lá thư rất độ lượng. Bởi vì là riêng tư, tôi sẽ không nói về nội dung này cho tới khi tôi nói chuyện với Trump, ừm, thư này viết độ lượng."

.

--- Tương tự, cựu Phó Tổng Thống Mike Pence cũng để lại một lá thư gửi người kế nhiệm là Phó Tổng Thống Kamala Harris, theo lời một viên chức Bạch Ốc.

.

--- Lá thư Trump để lại cho Biden cũng là bất ngờ, vì cho tới giờ Trump cũng chưa từng điện thoại chúc mừng Biden sau bầu cử, và Trump cũng không nhắc tới tên Biden trong video từ biệt Trump phổ biến hôm Thứ Ba hay là trong bài diễn văn ở căn cứ không quân Joint Base Andrews sáng Thứ Tư. Năm 2017, Tổng Thống Barack Obama đã để lại một lá thư tay gửi cho Trump để chúc mừng và đưa ra 4 lời khuyên.

.

--- Dân Biểu tiểu bang Bee Nguyen (Dân Chủ) của tiểu bang Georgia đã cùng một số đồng nhiệm đề ra dự luật mới để tu chính Hiến pháp tiểu bang để hồi phục quyền bầu phiếu cho các cử tri Georgia từng bị tù hình sự. Dự luật bảo trợ bởi Dân Biểu Josh McLaurin, Dân Chủ-Sandy Springs, cùng các đ8ồng nhiệm công bố trong buổi họp báo hôm Thứ Tư 20/1/2021 trước một bức tranh tường mang hình John Lewis, một cố dân biểu và là một lãnh tụ dân quyền.

.

Bất kỳ ai hễ phạm tội hình sự ở Georgia liền bị cấm bầu phiếu cho tới khi hoàn tất án quản chế... thường là nhiều năm sau khi thọ án tù giam. Luật áp dụng cho tất cả tù hình sự, mặc dù chính xác từng chữ là chỉ áp dụng cho “felonies involving moral turpitude” (tội phạm đại hình liên hệ tội phạm đạo đức) bởi vì luật không định nghĩa khái niệm mơ hờ "tội phạm đạo đức" cho chính xác là gì.

.

Đặc biệt Georgia có nhiều người đang bị quản chế để theo dõi (probation) hơn bất kỳ tiểu bang nào khác: khoảng 275,000 cư dân Georgia, hầu hết là da đen, không thể bầu phiếu trong năm 2020 vì quá khứ phạm tội hình sự.

.

Dân biểu Bee Nguyen, Dân Chủ-Atlanta, đồng bảo trợ dự luật, nói: "Và Georgia là một trong các tiểu bang hạn chế nhiều nhất. Những người thọ xong án tù, nhưng vẫn còn bị kiểm soát để quản chế, hay những người còn nợ lệ phí, đều bị cấm bầu phiếu, trong khi bầu phiếu là một quyền căn bản nhất của người dân."

.

--- Sau khi Fox News và Newsmax đổi giọng, tới phiên đài truyền hình One America News (OAN), làn sóng được Trump yêu thích. Đài OAN nổi tiếng về thuyết âm mưu và tin vịt về bầu cử 2020, khách mời thường trực là Trump và các luật sư trong ban vận động của Trump, bây giờ đã lặng lẽ xóa các bản tin và clip về công ty Dominion Voting Systems.

.

Báo Business Insider loan tin rằng OAN đã gỡ bỏ các bài liên hệ tới các thuyết âm mưu lien hệ các đơn kiện do công ty Dominion nhắm vào các luật sư của Trump như Sidney Powell, và Mike Lindell, tổng quản tri công ty bán gối MyPillow.

.

Báo Business Insider cũng viết là OAN cũng xóa các bài liên hệ tới 3 người luật sư thường được Trump trích dẫn: Sidney Powell, Rudy Giuliani, và Lin Wood. Chạy trời không thoát luật nhân quả: luật sư Erik Connolly, đại diện công ty về máy và nhu liệu bầu phiếu Smartmatic, nói rằng OAN xóa các bài đó không ảnh hưởng gì về chuyện bị kiện vì đã bịa đặt và vu khống cho cuộc bầu cử 2020.

.

OAN và nhiều đồng minh của Trump vu khống rằng Dominion, với giúp đỡ từ Hugo Chavez (cố lãnh tụ Venezuela) và Đảng CSTQ, đã "trộm" cuộc bầu cử 2020 để cho Joe Biden thắng cử. Hiện nay Fox New và Newsmax đã xin lỗi và xác nhận rằng những bài họ vu khống Dominion là không có bằng cớ. Nhưng OAN chỉ lặng lẽ xóa bài.

.

--- Bàn tin VnExpress cho biết năm nay 70% công nhân TP Sài Gòn sẽ không về quê ăn Tết: vì ảnh hưởng của Covid-19, thiên tai, hơn 193.000 công nhân quê miền Bắc, miền Trung sẽ ở lại TP SG ăn Tết, tăng 20% so với năm trước.

.

Bản tin ghi lời Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Khu chế xuất, Khu công nghiệp TPSG, nói sáng 21/1. Lý do lượng công nhân không về quê ăn Tết tăng là vì ảnh hưởng dịch bệnh, họ bị dừng việc, hoãn việc nên đã về quê một thời gian trong năm. Mặt khác, năm 2020 thiên tai xảy ra nặng nề ở miền Trung, nhiều người dự định ở lại làm thêm dịp Tết kiếm thêm thu nhập. Trung bình hàng năm có khoảng 50% công nhân ở lại ăn Tết.

.

--- Chris Wallace, biên tập viên đài Fox News, hôm Thứ Tư 20/1/2021 nói rằng TT Biden đã "đọc bài diễn văn Lễ Đăng Quang tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe. Tôi nghĩ đó là bài diễn văn vĩ đại. Tôi đã từng nghe các bài diễn văn Lễ Đăng Quang từ năm 1961 --- với John F. Kennedy -- 'Đừng hỏi...' và bây giờ tôi nghĩ bài của Biden là bài diễn văn đăng quang hay nhất tôi từng nghe."

.

Wallace nói rằng bài diễn văn của Biden ít có tính nghi thức đăng qua, nhưng có nhiều phần như bài nói chuyện về tôn giáo, một phần là tâm tình, đó là lời kêu gọi ngưỡng vọng sự thăng hoa cõi người --- và nói thẳng về các thách thức --- COVID, kinh tế, bất công màu da, biến đổi khí hậu... nhưng không có gì không làm được nếu chúng ta đoàn kết lại."

.

Wallace nói có một điều nên ghi nhớ trong bài của Biden, rằng "Biden nói rằng có sự thật và có dối trá, dối trá đưa ra là tìm quyền lực và dối trá là vì lợi nhuận." Băng video này trên Fox News xem ở đây:

https://youtu.be/Emlje48uwbs

.

---