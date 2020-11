Xin Trump đừng xù nợ: Peter Svarzbein, nghị viên thành phố El Paso (Texas), cho biết Trump còn nợ thành phố này $569,204.63 đô, mà đòi hoài chưa thấy trả.

.

Giới trẻ nhận định: Tập họp Việts ủng hộ Trump nói tiếng Anh bập bẹ, tập họp Việts ủng hộ Biden nói tiếng Việt bập bẹ. New York: Hôm nay vẫn Diễn Hành Lễ Tạ Ơn. Tòa Tối Cao: cấm hạn chế số tín đồ vào nhà thờ, dù là ngừa dịch COVID-19. TT Nam Hàn xin Tập Cận Bình thuyết phục Kim Jong-un. Georgia: dân gốc Á kinh hoàng vì Trump và Cộng Hòa kỳ thị da màu ra mặt. Nga: Putin sẽ chúc mừng Biden đúng lúc. Phó thống đốc Pennsylvania: Trump và Giuliani nói dối. Cộng Hòa vui mừng: Tòa kháng án buộc Pennsylvania ngưng xác định kết quả bầu cử, sẽ xử lại vào Thứ Sáu 27/11/2020. Công ty Dominion: Trump chỉ bịa đặt. Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Pennsylvania: Trump chỉ vu khống. Thành phố El Paso níu áo Trump, xin đừng xù nợ. Quân đội TQ đào hầm biên giới TQ-Ấn-Bhutan. Đảng Dân Chủ phải cảnh giác 2022: cơ nguy thua Hạ Viện. Walt Disney Company sa thải 32,000 nhân viên. Máy iPad và MacBook của Apple, TV của Sony sẽ ráp tại VN.

.

WASHINGTON (VB - 26/11/2020) --- Đại dịch mặc đại dịch, diễn hành vẫn diễn hành. Cuộc Diễn Hành Lễ Tạ Ơn Macy's Thanksgiving Day Parade năm 2020 đang thực hiện tại New York vào sáng Thứ Năm 26/11/2020. Bạn có thể xem diễn hành này trên TV hoặc trên YouTube, gõ chữ "2000 Macy's Thanksgiving Day Parade". Diễn hành này là truyền thống 90 năm cho mùa lễ, dự kiến khoảng 8,000 người, vài chục ban nhạc và có thể tới 100 xe hoa tham dự diễn hành.

.

Dmitry Peskov, phát ngôn nhân điện Kremlin, hôm Thứ Năm nói rằng chính phủ Nga không bác bỏ kết quả bầu cử Hoa Kỳ bằng cách chờ tới khi chính thức thủ tục xác nhận trước khi chúc mừng người thắng cử Tổng Thống. Peskov giải thích, Tổng Thống Nga Vladimir Putin sẽ chúc mừng "đồng nhiệm tương lai của ông" vào đúng thời điểm, khi kết quả trở thành chính thức. Cũng nên nhắc, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã điện thoại, chúc mừng Tổng Thống tân cử Joe Biden.

.

Trump không nói được Kim Jong-un nghe, nhưng hy vọng Tập Cận Bình nói cậu Kim sẽ nghe: Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in hôm Thứ Năm đã yêu cầu Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) "giữ nhiều vai trò" trong quan hệ giữa Nam Hàn và TRung Quốc, cũng như xin thăng tiến quan hệ giữa Bắc Hàn và Nam Hàn. Ông ca ngợi Trung Quốc đã có "vai trò kiến tạo xây dựng và hợp tác" trên bán đảo Đại Hàn trước giờ, theo tin Yonhap.

.

Vương Nghị đang thăm Nam Hàn trong chuyến đi du thuyết, được KBS mô tả là củng cố niềm tin rằng hai nước Nam Hàn-TQ có thể chiến thắng dịch COVID-19, cũng như tái xác nhận việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Nam Hàn khi tình hình dịch COVID-19 lắng xuống. Tuy nhiên, vì tình hình bùng phát dịch đợt ba tại Nam Hàn, khả năng Tập thăm Nam Hàn trong năm nay được cho là không cao. Thảo luận nhiều đề tài về hợp tác, và Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực để quản lý tình hình trên bán đảo Đại Hàn.

.

Câu chuyện ở tiểu bang Georgia: nhiều người trong các nhóm thiểu số phải ủng hộ Đảng Dân Chủ vì lo sợ khi Trump bày tỏ thái độ ủng hộ da trắng thượng đẳng và biểu lộ kỳ thị tôn giáo và màu da. Cô Maliha Javed, di dân từ Pakistan, 4 năm trước cô không đi bầu vì lúc đó không bận tâm chính trị trong khi bận học cao đẳng cộng đồng ở Atlanta.

.

Nhưng 4 năm sau khác hẳn, cô xông xáo vào chính trị và đầu tháng 11/2020 cô bầu phiếu cho Joe Biden. Lý do vì Trump ký lệnh hạn chế di hành đối với người Hồi Giáo. Cô Javed, 24 tuổi, mùa hè vừa qua mới có thai, và cô tin rằng tôi bầu cho Dân Chủ là muốn có một đất nước Hoa Kỳ bao dung cho thế hệ con của cô khi lớn lên.

.

Cô Javed là một phần trong cộng đồng gốc Á châu ở quận Gwinnett County, quận đông dân thứ nhì ở tiểu bang Georgia và là quận có dân gốc Á châu đông nhất. Biden trong khi thắng suýt soát Trump ở Georgia (chưa tới 0.5%), nhưng thắng ở quận Gwinnett County tới 18%.

.

Cũng tại địa hạt 7 trong tiểu bang Georgia, nằm trong quận Gwinnett County, một ghế Dân biểu Cộng Hòa đã bị lật ngược để vào tay Dân Chủ. Bản khảo sát về dân Mỹ gốc Á cho thấy trong địa hạt 7 có 41% cử tri nói là đi bầu lần đầu tiên trong đời họ, theo lời Taeku Lee, giáo sư đại học University of California, Berkeley, người giúp làm bản khảo sát.

.

Cử tri gốc Á là chỗ dựa lớn cho Đảng Dân Chủ ở Georgia, nơi dân số phần lớn, theo thứ tự đông dân ở đây là: Trung Quốc, Philippines và Ấn Độ (3 sắc dân này chiếm hơn 1/2), rồi tới gốc Việt, Hàn và Nhật. Và các sắc dân khác ít hơn.

.

Ngày 5/1/2021 sắp tới sẽ là bầu cử chung kết cho hai ghế Thượng nghị sĩ và 2 ghế này sẽ quyết định xem đa số Thượng viện vào tay Cộng Hòa hay Dân Chủ. Do vậy, bạn có thể thấy ào ạt những cuộc vận động kiếm phiếu ngay từ bây giờ, họ đi gõ cửa nhà trong phố để trao truyền đơn, đứng nơi các góc đường cầm biểu ngữ... bất kể mưa hay lạnh. Trong các nhà hoạt động đó, những khuôn mặt gốc Á hiện ra nhiều hơn bất kỳ các cuộc bầu cử nào khác: họ tin rằng Cộng Hòa với những đồng minh với Trump chỉ ưa miệt thị da màu và luôn luôn bênh vực da trắng thượng đẳng, kể cả việc dựng tượng các tướng Miền Nam trong cuộc nội chiến Hoa Kỳ xa xưa.

.

Cam Ashling, 40 tuổi, một nhà hoạt động Dân Chủ, nói rằng cô và các bạn đang ra sức để 2 ghế Thượng nghị sĩ bầu vào tháng 1/2021 sẽ vào tay Dân Chủ. Có tới 2/3 cử tri Mỹ gốc Á năm 2018 là di dân nhập tịch Mỹ, tức là sinh ở ngoại quốc. Jae Song, 50 tuổi, nhân viên ngành IT (điện toán), di dân từ Nam Hàn đang ở Georgia, nói rằng ông ưa thích Trump vì ưu tiên kinh tế, nhưng ghét Trump vì ém tin siêu vi coronavirus. Ông nói nước Mỹ đang trở nên khùng điên rồi, sau khi biết chuyện con gái ông ở New York bị bọn kỳ thị la mắng vì có khuôn mặt gốc Á ngoài phố.

.

Thống kê AAPI Data ghi rằng đa số di dân gốc Việt sinh tại Việt Nam nghiêng về Cộng Hòa, trong khi thế hệ gốc Việt sinh tại Hoa Kỳ nghiêng về Dân Chủ. Nhiều người trong thế hệ cao niên gốc Việt vào Mỹ sau năm 1975, còn mang nỗi sợ cộng sản, do vậy họ kinh hoàng khi nghe và tin lời Trump và Cộng Hòa chụp mũ Biden và Dân Chủ là sẽ biến Hoa Kỳ thành một quốc gia cộng sản, nơi không ai có quyền làm chủ một mảnh đất và sẽ bị công an giám sát 24 giờ/ngày.

.

Để xóa đi các lời chụp mũ rất khôi hài đó cũng là khó khăn, trong khi các bản tin giả từ Trump và Cộng Hòa liên tục phun ra, và trình độ tiếng Anh của các vị cao niên không đủ để đọc và hiểu hết vấn đề. Ashling, 40 tuổi, tới Georgia năm 1988, nói: "Nếu bạn tới tham dự buổi vận động phiếu của cử tri Việt "Viets for Trump" sẽ thấy họ nói tiếng Anh bập bẹ, và nếu bạn tới dự buổi vận động ủng hộ Biden "Viets for Biden" sẽ thấy họ nói tiếng Việt bập bẹ." Ashling nói rằng cô gần như không cãi nổi với các cụ không nhìn được toàn diện như thế.

.

Cô Bee Nguyen, 39 tuổi, Dân Chủ, sinh tại Iowa, con của hai vợ chồng tỵ nạn VN, đã thắng cử năm 2017 vào chức Dân Biểu tiểu bang Georgia địa hạt 89, nói rằng cô nhận ra cử tri gốc Việt năm 2016 chẳng tích cực về bầu cử bao nhiêu khi cô đi gõ cửa vận động cho Sam Park, người Mỹ gốc Hàn đồng tính đầu tiên tranh cử Dân Biểu liên bang. Khi gõ cửa, mới biết là không ai từng nói chuyện với họ trước kia.

.

May mắn là năm 2018, nhiều nhà hoạt động Dân Chủ ghi nhận, là khi bà Stacey Abrams tranh cử Thống Đốc, đã bổ nhiệm 1 nhân viên chuyên trách về kiếm phiếu cử tri gốc Á. Thế là thăm dò ngoài phòng phiếu cho thấy 78% cử tri gốc Á bầu cho bà.

.

Công ty Walt Disney Company sẽ sa thải 32,000 nhân viên, vì tình hình đóng cửa lâu dài các khu giải trí của công ty, cũng như vì hạn chế số đông khi tham dự, theo tin CNBC hôm Thứ Năm. Thông báo sa thải đó bao gồm cả con số sa thải 28,000 người đã thông báo hồi tháng 9/2020.

.

Tòa Tối Cao Hoa Kỳ khuya Thứ Tư ra phán lệnh ủng hộ đơn của 2 nhà thờ Công Giáo và Do Thái Giáo kiện một lệnh hạn chế số tín đồ vào nhà thờ để ngừa lây lan siêu vi coronavirus. Tỷ lệ phiếu của các Thẩm Phán Tòa Tối cao là 5-4, trong đó thẩm phán mới vào là Amy Coney Barrett là phiếu quyết định của bảo thủ, cho tín đồ vào nhà thờ không hạn chế số đông.

.

Thống Đốc Andrew Cuomo của New York đã ra lệnh ngày 6/10/2020 buộc đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu trong khu vực coronavirus lây lan, cấm nhà thờ hay chùa trong vài khu vực không được có quá 10 người trong khi hành lễ, và vài khu vực khác cấm đông hơn 25 người. Hai nhà thờ Cộng Giáo và Do Thái Giáo ở Brooklyn đưa đơn kiện, nói như thế là vi phạm Tu Chánh Án thứ nhất (quyền tự do phát biểu, tự do tôn giáo...) và kỳ thị tôn giáo vì trong khi nhiều siêu thị có lúc đông hơn 25 khách hàng đi chợ.

.

Công ty Đài Loan Foxconn đang dọn một số phân xưởng ráp máy iPad và MacBook từ Trng Quốc sang Việt Nam theo yêu cầu của công ty Apple Inc. nhằm đa dạng hóa nguồn sản phẩm và giảm thiệt hại vì chiến tranh thương mại TQ-Mỹ. Foxconn đang xây cở xưởng ở tỉnh Bắc Giang cho các đường dây ráp máy iPad và MacBook , dự tính bắt đầu sản xuất từ nửa đầu năm 2021.

.

Foxconn, tên chính thức là Hon Hai Precision Industry Co Ltd, hôm Thứ Ba cho biết đã đầu tư $270 triệu đô vào chi nhánh mới có tên FuKang Technology Co Ltd - nhằm mở rộng sản xuất ở VN. Công ty làm hợp đồng này cũng sẽ sản xuất các máy truyền hình tại cơ xưởng VN trong đó kể cả thương hiệu Nhật Bản Sony Corp, bắt đầu xuất xưởng từ cuối 2020 tới đầu 2021.

.

John Fetterman, Phó Thống Đốc Pennsylvania, chỉ trích Rudy Giuliani về buổi "tụ họp kỳ dị" tại khách sạn Ramada trong đó Giuliani và tay chân Cộng Hòa tung ra toàn các tin giả về bầu cử Tổng Thống 2020. John Fetterman hôm Thứ Tư lên đài MSNBC qua chương trình “11th Hour,” nói rằng các lời tuyên bố của Giuliani và TT Donald Trump đều là nói dối và là tin vịt và không ảnh hưởng gì tới kết quả phiếu bầu ở Pennsylvania.

.

Một thẩm phán tòa kháng án Pennsylvania hôm Thứ Tư 25/11/2020 ra lệnh cho các quan chức tiểu bang ngưng làm thêm các bước về xác nhận kết quả bầu cử, một ngày sau khi Thống Đốc Tom Wolf nói rằng ông đã xác nhận rằng Joe Biden đã thắng cử chức Tổng Thống trong bầu phiếu ở Pennsylvania.

.

Các quan chức của Wolf đã nhanh chóng yêu cầu Tòa Tối Cao tiểu bang ngăn chận tính hiệu lực của phán lệnh của thẩm phán Patricia McCullough (Cộng Hòa), vì nói rằng phán lệnh không hợp lý: "kể từ khi đất nước chúng ta khai sanh từ 250 năm trước, chưa tòa án nào ng ra phán lệnh can thiệp vào việc tiểu bang xác minh kết quả bầu cử Tổng Thống -- cho tới hôm nay."

.

Thẩm phán Patricia McCullough sau khi phán lệnh cho ngừng việc xác định kết quả bầu cử, đã ấn định ngày điều trần kế tiếp là Thứ Sáu 27/11/2020. Vẫn chưa rõ thẩm phán này có ý định công nhận hay bác bỏ việc xác nhận kết quả bầu cử địa phương, và không rõ bà có ý làm gián đoạn buổi họp ngày 14/12/2020 của 20 cử tri đoàn (đại cử tri) của tiểu bang này hay không.

.

Đơn kiện này do Dân Biểu Cộng Hòa Mike Kelly và vài người khác nộp hôm Thứ Bảy 21/11/2020 thách thức khoảng 2.5 triệu phiếu bầu qua thư hầu hết là phiếu của Dân Chủ. Họ nói bầu qua thư là vi phạm hiến pháp tiểu bang Pennsylvania.

.

Hình ảnh chụp từ vệ tinh mới phổ biến cho thấy có nhiều chiến hào và hầm trú quân sự Trung Quốc mới xây dọc theo biên giới với Ấn Độ và Bhutan nơi dãy Hy Mã Lạp Sơn, theo bản tin của báo Market Herald từ Úc châu.

.

Vùng biên giới này tranh chấp từ nhiều thập niên, mặc dù cả 2 phía Ấn Độ và TQ đồng ý sẽ giảm hoạt động quân sự trong khu vực.

.

Các hình ảnh vệ tinh mới phổ biến là từ công ty Maxar Technologies cho thấy TQ đã và đang xây nhiều hầm chứa gần khu vực Doklam --- khu vực này không phải tranh chấp giữa Ấn-TQ nhưng là tranh chấp giữa TQ-Bhutan. Điều này cũng khá quan ngại vì Bhutan từ lâu là đồng minh quân sự của Ấn Độ.

.

Các hình ảnh mới này cho thấy các hầm quân sự do TQ xây là nơi được phía TQ gọi là ngôi làng Chinese Pangda Village, nhìn theo ảnh là nằm trong lãnh thổ Bhutan. Tuy nhiên, Đại sứ Bhutan tại Ấn Độ nói ngôi làng đó không phải trên lãnh thổ Bhutan.

.

Ngôi làng này, theo hình ảnh là trên đất Bhutan lại quan trọng với Ấn Độ, vì nằm gần vùng ba biên giới và kế cận hành lang Siliguri Corridor, tuyến đường giữa New Delhi và các tiểu bang phía Đông Bắc Ấn Độ.

.

Peter Svarzbein, nghị viên thành phố El Paso (Texas), cho biết Trump còn nợ thành phố này hơn nửa triệu đô, mà đòi hoài chưa thấy trả. Khi TT Trump tổ chức buổi vận động MAGA ở El Paso hồi tháng 2/2019, thành phố phía Tây Texas này tốn hơn nửa triệu đôla, chính xác là $569,204.63.

.

Gần 2 năm sau, đài KTSM-TV nói rằng các quan chức thành phố đã đòi Trump trả nợ, nhưng không thấy tăm hơi gì, trong khi, theo nghị viên Peter Svarzbein, cư dân El Paso vất vả vì ngân sách co cụm trong mùa đại dịch.

.

Phải chăng Trump không muốn trả, hay cố ý trả chậm, chỉ vì nơi này nghiêng về Dân Chủ? Không nghe Trump giải thích vì sao chưa trả nợ, mặc dù biết nơi này không giàu có gì. Thành phố El Paso thiên về Dân Chủ nằm trong tiểu bang Texas là tràn ngập Cộng Hòa. Bầu cử 3/11/2020 vừa qua cho thấy chỉ có 6% phiếu cử tri El Paso bầu cho Trump.

.

Khi Trump chọn El Paso để tổ chức tập họp và vận động hồi tháng 2/2019, và chuyến thăm của Trump và sự kiện vận động gây ra tốn kém cho thành phố là tổng cộng $569,204.63. Mới tuần này, Hội Đồng Thành Phố El Paso City, bao gồm cả nghị viên Svarzbein, thống nhất thuê một luật sư ngoài -- đó là luật sư Snapper L. Carr -- trong nỗ lực đòi tiền từ ban vận động của Trump.

.

Tuy nhiên, Karla Nieman, luật sư thành phố của El Paso, nói rằng thành phố El Paso có thể sẽ không kiện ban vận động của Trump, dù là Nieman không bác bỏ khả năng này. Báo Texas Tribune ghi lời Nieman rằng có nhiều cách để đòi khoản tiền ban vận động của Trump nợ mà không nhất thiết phải đưa đơn kiện. (Chỗ này khó hiểu: có thể làm kiểu đòi nợ như phim Bố Già là đưa giang hồ tới gây sự? Hiển nhiên, không làm kiểu này được.)

.

Josh Shapiro, Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Pennsylvania, hôm Thứ Tư chỉ trích Trump sau khi Trump tuyên bố là Trump đã thắng ở tiểu bang này "rất nhiều phiếu." Nhiều dân cử Cộng Hòa tại Pennsylvania đã tham dự buổi điều trần với Rudy Giuliani tại khách sạn Wyndham Hotel ở thị trấn Gettysburg để phóng hỏa mù ngờ vực vào kết quả bầu cử 2020. Trump từ Bạch Ốc đã điện thoại vào buổi họp này để yêu cầu các quan chức bầu cử "phải đảo ngược kết quả" cuộc bầu cử vì có cái gọi là gian lận phiếu, dù là không chứng cớ gì.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Shapiro viết liền trên mạng Twitter: "Nhận định của Tổng Thống đương nhiệm hôm nay là hoàn toàn sai với hiện thực. Bầu cử xong rồi. Pennsylvania đã xác nhận bầuc ử và tuyên bố Biden đã thắng phiếu ở đây. Nói dối xuyên qua điện thoại di động nhắm vào một buổi điều trần giả mạo sẽ không thay đổi gì."

.

Công ty Dominion Voting Systems Corporation, nơi cung cấp máy và nhu liệu bầu cử cho Hoa Kỳ, bác bỏ các cáo buộc do Trump đưa ra rằng công ty liên hệ vụ "bâu cử gian lận" phiếu bầu hôm Thứ Tư 25/11/2020.

.

Công ty nói rằng công ty không hề hoạt động ở quận Allegheny County hau quận Philadelphia County của tiểu bang Pennsylvania, tức là 2 quận mà kết quả bầu cử bị Trump tuyên bố là có gian lận dù không chứng cớ.

.

Công ty Dominion nói rằng chuyện Trump nói rằng có 941,000 phiếu bầu cho Trump tại Pennsylvania bị xóa sổ là hoàn toàn bất khả. Bởi vì 14 quận sử dụng hệ thống Dominion và tổng cộng 14 quận này có 1.3 triệu phiếu bầu, tức là tỷ lệ đi bầu là 76%. Có 52% trong các phiếu đó bầu cho Trump, tức là có 676,000 phiếu bầu cho Trump tại Pennsylvania xuyên qua các dàn máy công ty này. Nghĩa là, Trump chỉ bịa đặt.

.

Các nhà nghiên cứu nói rằng Đảng Dân Chủ phải cảnh giác năm 2022. Bởi vì bầu cử 2020 cho thấy Dân Chủ lùi bước trước Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử Dân biểu Hạ Viện, và như thế sẽ nguy hại cho bầu cử 2022. Tuy nhiên, bầu cử năm 2020 rất dị thường, cho nên khó là mô hình để tiên đoán, vì đại dịch đã làm tê liệt rất nhiều quận hạt, làm thất nghiệp ào ạt, và việc đi vận động cũng ưu tiên là trực tuyến chớ không còn đi gõ cửa từng nhà như xưa.

.

.