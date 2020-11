Tổng Thống đương nhiệm Donald Trump hôm Chủ Nhật 15/11/2020 nhìn nhận rằng Tổng Thống tân cử Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử 2020 "vì gian lận" và thêm rằng "bầu cử với phiếu bầu qua thư là một trò đùa bệnh hoạn." Tuy nhiên, Bộ Nội An Hoa Kỳ, hệ thống tòa án Mỹ và chính quyền tất cả các tiểu bang đều xác nhận không hề có gì gọi là gian lận.

Trump thú nhận thua Biden. Ký thương ước lớn nhất thế giới (không có Mỹ, Ấn): ASEAN, TQ, Nhật, Hàn, Úc, New Zealand. Úc thú nhận: TQ bây giờ là đại ca thế giới, xin từ bi với nhau. VN xin các nước đàn anh hãy từ bi... Giới kinh doanh Mỹ lên án Trump bỏ chạy năm 2017, để bây giờ TQ lấn áp Châu Á. Báo Nhật: bàn tay TQ đã siết chặt khối ASEAN trong khi Mỹ lui về tự cô lập. Thủ Tướng TQ diễn văn kiểu đàn anh: TQ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN trong 3 quý đầu. Tòa cứu 1 triệu trẻ em DACA, chận Chad Wolf. Nhiều luật sư của Trump bỏ cuộc, sau khi thú nhận trước tòa là không thấy bầu cử gian lận gì. Bầu cử 2020: có 6 dân biểu gốc bản xứ (da đỏ). Georgia bắt đầu đếm phiếu lại, bằng tay. Các lãnh tụ Cộng Hòa nhiều tiểu bang chiến trường dập tắt hy vọng của Trump: không hề có gian lận, Trump đừng âm mưu nữa. Dịch COVID-19 tăng vọt. Phe ủng hộ Trump chia 2: nửa muốn Trump bám ghế, nửa muốn Trump nên bàn giao tử tế. John Kelly --- Chánh văn Phòng Bạch Ốc cho TT Trump từ 2017 tới 2019 --- kêu gọi Trump hãy bàn giao êm thắm cho Biden.

WASHINGTON (VB - 15/11/2020) --- Các vị lãnh đạo 15 quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP, qua đó hình thành một khu vực thương mại tự do bao phủ khoảng 30% dân số và GDP toàn thế giới. Dự kiến nhiều mặt hàng mua bán giữa khối 15 quốc gia RECP sẽ có rào thuế quan giảm 90%.

Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi dự thảo hiệp định TTP do TT Obama thiết lập năm 2017, và Trung Quốc đưa ra hiệp định thương mại khu vực bao trùm cả khu vực Châu Á Thái Bình Dương năm 2020. Hiệp định có tên RCEP không có Hoa Kỳ và Ấn Độ.

Phê chuẩn hiệp định RCEP hôm Chủ Nhật là 10 quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng với Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc châu và New Zealand.

NHK ghi rằng khi phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh này, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết Nhật Bản luôn đi tiên phong trong việc mở rộng khu vực kinh tế tự do và bình đẳng, đồng thời duy trì và củng cố hệ thống thương mại tự do đa phương. Ông nhấn mạnh rằng việc xúc tiến thương mại tự do đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi mà kinh tế toàn cầu đang trì trệ và có xu hướng hướng nội do ảnh hưởng của đại dịch siêu vi coronavirus.

Bản tin NBC ghi rằng Bộ Trưởng Thương Mại Úc châu Simon Birmingham thú nhận rằng Trung Quốc bây giờ là đàn anh lớn trong khu vực: "Quả banh có phần rất lớn là từ Trung Quốc để dẫn tới bàn đối thoại cho hiệp định này. Điều chủ yếu rằng các đối tác như TQ, khi họ vào hiệp định mới như thế này, không chỉ là hoàn tất các chi tiết hiệp định mà là hàng động chân thật với tinh thần hiệp định."

Trong khi đó, phía VN xin các nước đàn anh hãy từ bi... Bản tin VTC News ghi lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ASEAN mong muốn các nước lớn có quan hệ tích cực và đóng góp hiệu quả, thực chất cho hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực, trong khi thú nhận: "Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn là thách thức lớn của ASEAN trong năm 2020, và việc cạnh tranh này cũng ảnh hưởng đến thống nhất, đoàn kết ASEAN."

Hội Đồng Kinh Doanh Hoa Kỳ-ASEAN (U.S.-Asean Business Council) nói rằng cơ quan này "thất vọng sâu sắc" với TT Trump vì một lần nữa không tham dự thượng đỉnh các nước Đông Nam Á, lần này do Việt Nam chủ trì qua trực tuyến 2020.

Alexander Feldman, Tổng quản trị Hội đồng này, nói: "Chúng tôi thất vọng sâu sắc với quyết định lần nữa của chính phủ TRump khi không có mặt Tổng Thống, Phó Tổng Thống hay một Bộ Trưởng để dẫn phái đoàn Mỹ tới dự các thượng đỉnh quan trọng này trong 2 năm qua. Tới họp là quan trọng. Sự hiện diện cấp cao không chỉ tái khẳng định cam kết của Mỹ trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương và ASEAN, nhưng còn là tư cách của một quốc gia Thái Bình Dương. Hoa Kỳ có nhiệm vụ phải giúp đẩy mạnh một vùng Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và cởi mở cho tất cả."

Báo Nikkei Asia nhận định rằng bàn tay TQ đã siết chặt khối ASEAN trong khi Mỹ lui về tự cô lập qua bài viết nhan đề "China tightens ASEAN grip while US looks inward"... và nói rằng Bắc Kinh đã điền vào khoảng trống ngoại giao bỏ hở do cuộc chuyển tiếp Tổng Thống chao đảo tại Mỹ.

Báo Nikkei Asia nói rằng Mỹ vắng mặt trên trường ngoại giao và TQ đã bước vào ảnh hưởng khu vực Đông Nam Á, ca ngợi hình thành khu vực kinh tế lớn và hứa hẹn thịnh vượng. Thủ Tướng TQ Li Keqiang đọc diễn văn trong thượng đỉnh ASEAN qua trực tuyến, nói rằng TQ là nước đối tác lớn nhất trong khu vực của hiệp định: "Trong 3 quý đầu, thương mại TQ-ASEAN đã tới 481.81 tỷ đôla, tăng 5%, và đưa TQ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN."

Báo Nhật Bản ghi rằng năm nay VN là chủ trì thượng đỉnh, và Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về vị thế TQ vươn lên. Nhưng năm nay Mỹ vắng mặt, cùng lúc với kết quả bầu cử Hoa Kỳ bận rộn, đã làm ván cờ ngoại giao cho TQ ưu thế.

Nhiều ngàn người ủng hộ Trump đã tới biểu tình ở thủ đô Washington DC hôm Thứ Bảy để phản đối kết quả bầu cử, trong đó vu cáo rằng Biden thắng lớn là vì "gian lận" -- điều mà các cơ quan bầu cử đều nói là vu khống, vì chẳng có gì gian lận cả. Các video phóng lên mạng cho thấy biểu tình đã dẫn tới xô xát cho tới sáng Chủ Nhật. Có ít nhất 1 người bị đâm bằng dao. Cảnh sát đã can thiệp, bắt giam 20 người, tich thu nhiều súng không giấy tờ mang theo. Có 2 cảnh sát bị thương.

Một chánh án liên bang tại New York City hôm Thứ Bay 14/11/2020 nói rằng Chad Wolf không có cương vị hợp pháp làm Bộ Trưởng Nội Nội An và do vậy lệnh của Wolf đòi kết thúc sự bảo vệ cho các di dân vào Mỹ theo ba mẹ bất hợp pháp là không có giá trị hiệu lực.

Tòa Tối Cao hồi tháng 6/2020 phán rằng Trump đã sai trái hủy bỏ sự bảo vệ các trẻ em được chương trình DACA của Obama bảo vệ. Kế tiếp, vào ngày 28/7/2020, Wolf ra lệnh ngưng việc duyệt lại chương trình DACA.

Chánh án Nicholas Garaufis hôm Thứ Bảy 14/11/2020 nói rằng Wolf một cách bất hợp pháp giữ chức vụ quyền Bộ Trưởng Bộ Nội An theo luật HSA (Luật An Ninh Nội Địa) khi Wolf ký lệnh ngưng DACA. Do vậy, lệnh của Wolf trong bản văn Wolf Memorandum không có hiệu lực pháp lý.

Karen Tumlin, luật sư và là giám độc hội dân quyền Justice Action Center, nói phán lệnh đó có nghĩa là đảo ngược lệnh của Wolf trong bản văn Wolf Memorandum, và hôm nay là một ngày hạnh phúc cho hơn 1 triệu người, trong đó có những người mớii nộp đơn gần đây và những người xin tái gia hạn 2 năm bảo vệ trong chương trình DACA -- cho những người vào Mỹ bất hơp pháp khi là trẻ em theo ba mẹ.

Báo Washington Post hôm Thứ Bảy ghi nhận rằng trong những người ủng hộ Trump cũng chia 2 thành phần: một nhóm thú nhận rằng Biden đã thắng cử và Trump nên quân tử mà bàn giao, một nhóm nói rằng bầu cử gian lận mặc dù không có chứng cớ gì và muốn Trump bám ghế tới cùng.

Sam LoFaso, huấn luyện viên banh bầu dục đã hồi hưu tại Pennsylvania, nói rằng Trump không muốn thú nhận thua cuộc, nhưng người Cộng Hòa nên nói thẳng với Trump rằng khi tiếng còi vang lên thì trận đấu đã kết thúc, hãy bàn giao chính phủ tử tế.

Trong khi đó Aidan Pung, sinh viên cao đẳng tại Lansing, Michigan, nói rằng bầu cử này gian lận vì anh không hình dung nổi Michigan lại có thể chuyển sang màu xanh của Dân Chủ. Tương tự với kỹ sư âm thanh Steven Carroll ở Arizona, anh này nói bầu cử chưa xong mà.

Có tới 70% cử tri Cộng Hòa nói rằng bầu cử 2020 bất công, theo bản thăm dò của Politico/Morning Consult thực hiện cuối tuần qua; nhưng 90% cử tri Dân Chủ nói rằng bầu cử này đầy đủ tự do và công bằng. Chính phủ Trump vẫn còn nhiều đơn kiện ở nhiều tiểu bang, nhưng hầu hết đã bị các thẩm phán bác bỏ vì không có chứngc ớ gian lận nào được xác nhận.

Theo báo Vox, Tim Murtaugh (Giám đốc Truyền thông Ban vận động của Trump) phổ biến bản văn tấn công cái gọi là "văn hóa xóa sổ" “Cancel Culture” và các đám đông cánh tả sau khi có tin một hãng luật đại diện cho ban vận động trong việc kiện tụng về bầu cử gian lận đã xin rút lui.

Trong mấy ngày qua, sau khi nhiều đơn kiện của Trump đã bị các thẩm phán quăng bỏ ở các tòa liên bang và tòa tiểu bang, nhiều hãng luật đại diện ban vận động --- trong đó có 1 hãng luật làm việc cho Trump nhiều năm --- loan báo rằng họ rút lui.

Phóng viên Zeeshan Aleem ghi rằng hãng luật Porter Wright Morris & Arthur sau khi các đơn kiện cấp liên bang hãng này thay mặt Trump kiện về kết quả bầu cử ở Pennsylvania bị tòa bác hôm Thứ Năm 12/11/2020 đã chính thức tuyên bố rút lui, không đại diện Trump nữa.

Và rồi hôm Thứ Sáu, một luật sư cao cấp trong hãng luật Jones Day, một trong những hãng luật lớn nhất Hoa Kỳ, loan báo trong một buổi họp nội bộ rằng hãng này sẽ không liên hệ tới các đơn kiện về bầu cử nữa, bất kể rằng hãng luật này làm cố vấn cho Trump trong nhiều đơn kiện 2016 và 2020.

Tim Murtaugh nói rằng dư luận cánh tả tẩy chay Trump đã áp lực vào các hãng luật này. Tuy nhiên, phóng viên Aleem cho biết áp lực không phải cánh tả, mà chính là từ cánh hữu, từ những người Cộng Hòa nhiều thập niên trong đó hình thành dự án Lincoln Project cho biết sẽ tấn công tư cách lương thiện của người luật sư đối với các luật sư thay mặt Trump tấn công vào nền tảng dân chủ Hoa Kỳ, khi họ trong vị trí luật sư vu khống rằng có bầu cử gian lận trong khi Bộ Nội Vụ và tất cả các chínhq uyền tiểu bang đều nói rằng bầu cử này tuyệt hảo, không hề phạm quy hay gian lận gì.

Nghề luật sư tại Hoa Kỳ có một ràng buộc là phải nói sự thực trước mặt chánh án trong tòa án. Và do vậy, hễ luật sư nào bị khám phá nói dối trước tòa, bằng hành nghề của họ có thể bị treo hay tước bỏ.

Do vậy, trước mặt quan tòa Richard P. Haaz ở quận Montgomery County, Pennsylvania, một luật sư đại diện Trump và Cộng Hòa trong đơn kiện rằng có bầu cử gian lận đã liên tục thú nhận rằng không hề có chứng cớ nào về gian lận để trình ra trước tòa. Và chuyện đó xảy ra trong phiên tòa ngày Thứ Ba 10/11/2020, trong khi Trump liên tục phóng tweet nói rằng Trump thắng phiếu ào ạt ở Pennsylvania nếu chỉ đếm phiếu hợp pháp, trong khi truyền thông báo cáo rằng Biden thắng lớn ở tiểu bang này.

Luật sư Jonathan S. Goldstein được quan tòa Richard P. Haaz hỏi trong phiên tòa hôm Thứ ba 10/11/2020 rằng có phải ban vận động của Trump thực sự có chứng cớ về bầu cử gian lận. Luật sư Goldstein trả lời: "Trong chỗ tôi biết lúc này, là không [chứng cớ gian lận]."

Nghĩa là, kiện bầu cử gian lận, mà thú nhận không có chứngc ớ bầu cử gian lận, thì đành phải rút lui vậy. Các chuyên gia pháp lý nói rằng câu trả lời của LS Goldstein là điển hình vì không muốn bị trừng phạt hay bị kỷ luật từ hội đồng khoa chuyên gia pháp lý (bar) nếu bị bắt gặp nói dối trước tòa.



Deb Haaland, dân biểu gốc bản xứ Hoa Kỳ (bộ tộc da đỏ Laguna).

Một thành quả lớn cho Hạ Viện liên bang trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020: có thêm 2 Dân biểu gốc bản xứ Hoa Kỳ (dân VN quen gọi là dân da đỏ). Đó là Yvette Herrell, thuộc bộ tộc Cherokee, thắng cử địa hạt 2 ở tiểu bang New Mexico; và Kai Kahele, người bản xứ Hawaiian, thắng cử địa hạt 2 ở tiểu bang Hawaii.

Họ sẽ cùng với 4 dân biểu bản xứ Hoa Kỳ đã tái thắng cử: Deb Haaland ở New Mexico, bộ tộc Laguna; Sharice Davids ở Kansas, bộ tộc Ho-Chunk; Markwayne Mullin ở Oklahoma, bộ tộc Cherokee; và Tom Cole ở Oklahoma, bộ tộc Chickasaw.

Trong nhóm 6 dân biểu gốc bản xứ Hoa Kỳ, phân nửa là Dân Chủ, nửa là Cộng Hòa. Điều này khôngc hỉ có lợi cho 2 đảng mà có lợi cho các bộ tộc của họ, vì sẽ có thế lực cần thiết để bảo vệ ngôn ngữ riêng và truyền thống văn hóa riêng cho người bản xứ Hoa Kỳ, trong khi chính họ sẽ tuyển mộ, huấn luyện và đỡ đầu các ứng viên hoạt động tương lai cho 2 đảng từ các bộ tộc bản xứ của họ.

Trong đó nổi bật là bà Debra Haaland, người phụ nữ bản xứ Hoa Kỳ đầu tiên từng đại diện cho Đảng Dân Chủ tranh cử chức Phó Thống Đốc New Mexico năm 2014. Bà thất bại, nhưng sau đó đắc cử chức Chủ Tịch Đảng Dân Chủ New Mexico, trở thành người bản xứ đầu tiên giữ chức chủ tịch đảng cấp tiểu bang tại Hoa Kỳ. Debra Haaland tốt nghiệp Tiến sĩ Luật tại UNM School of Law.

Tiểu bang North Dakota hôm Thứ Bảy 14/11/2020 đã cùng với 38 tiểu bang khác trong tháng này báo cáo có một ngày kỷ lục tăng vọt số người nhiễm dương tính COVID-19 trong đó 17 người chết vì siêu vi và 25 người khác phải nhập viện. Thống Đốc North Dakota đã ra lệnh toàn dân mang khẩu trang hay khăn che mặt khi ra ngoài nhà và trong các buổi tụ họp, trong khi ra lệnh tiệm ăn và quán rượu phải giảm 50% lượng khách vào bình thường và phải đóng cửa lúc 10 giờ đêm.

Tiểu bang Georgia hôm Thứ Bảy 14/11/2020 bắt đầu đếm phiếu lại bằng tay, và các viên chức bầu cử nói việc đếm lại đã trôi qua êm xuôi. Lý do đếm phiếu lại vì luật Georgia quy định cách biệt giữa 2 ứng viên Tổng Thống dưới tỷ lệ 0.5% thì phải đếm lại. Tiểu bang này sẽ có hạn định là ngày 20/11/2020 phải hoàn tất việc đếm tay gần 5 triệu phiếu bầu tại 159 quận.

Trong khi đó, cái gọi là âm mưu chọn đại cử tri (còn gọi là cử tri đoàn) -- tức là electors, thay mặt cho tiểu bang -- đảo ngược ý muốn cử tri tại 4 tiểu bang chiến trường để công nhận Trump đã thất bại: Các lãnh tụ dân cử Cộng Hòa tại bốn tiểu bang Arizona, Michigan, Pennsylvania, và Wisconsin hôm Thứ Bảy 14/11/2020 đều trả lời thông tấn AP rằng họ sẽ không can thiệp vào việc lựa chọn cử tri đoàn thay mặt cho các tiểu bang này.

Rusty Bowers (Cộng Hòa), Chủ tịch Hạ Viện Arizona, lập lại một điều mà Trump không muốn nghe rằng: "Tôi không thấy, dù là chút kiểu gì gian lận [bầu cử] -- mà tôi cũng không hề nghe chút gì [gọi là gian lận --- Tôi không thấy chúng tôi trong một cách nghiêm trong nào về việc thay đổi trong thành phần cử tri đoàn." Nghĩa là, Trump tuyệt vọng. Vì các vị dân cử Cộng Hòa xác nhận rằng Trump chỉ vu khống khi nói có bầu cử gian lận ở các tiểu bang này.

Thêm nữa, Bowers giải thích, nếu có cử tri đoàn nào trở mặt ủng hộ Trump thì sẽ vi phạm luật tiểu bang Arizona. Nhiều người ủng hộ Trump đã xúi giục các quốc hội tiểu bang do Cộng Hòa kiểm soát hãy trở mặt để lựa chọn cử tri đoàn ủng hộ Trump, nhưng Bowers nói ông đã từ chối đối với các email xúi giục như thế.

John Kelly --- Chánh văn Phòng Bạch Ốc cho TT Trump từ 2017 tới 2019 --- kêu gọi Trump hãy bàn giao êm thắm cho Tổng Thống tân cử Joe Biden. Đặc biệt là vì Trump đang từ chối chuyển các bản tin tình báo hàng ngày lẽ ra phải trao cho Biden đọc trong khi chuẩn bị vào Bạch Ốc.

Kelly nói với báo Politico rằng Trump không cần thú nhận thua, nhưng vì lợi ích quốc gia phải chuẩn bị và phải bàn giao, vì thái độ của Trump lặng lẽ bám ghế hiện nay sẽ có hại cho an ninh quốc gia vì không phải là "một tiến trình mà người ta có thể đi từ zero tới 1,000 dặm/giờ được." Kelly nói ông biết tính Trump là Trump không bao giờ chấp nhận thua, nhưng ở đây Trump không cần nói rằng Trump thua, mà chỉ cần làm những gì tốt nhất vì lợi ích quốc gia.

