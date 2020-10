Trump có tài khoản bí mật ở ngân hàng TQ, được bí mật hối lộ 15 triệu đô. Trump trốn thuế Mỹ, nộp thuế $188,561 tại TQ. có 545 trẻ em vĩnh viễn mồ côi, xa ba mẹ vì Trump. DB Tram Nguyen ra dự luật nới rộng phúc lợi thất nghiệp Massachusetts. Tampa tuần này sẽ ra mắt sách tiếng Anh của bà mẹ gốc Việt, viết về con gái bị tất công tàn bạo 12 năm trước. Biden hứa với nữ diễn viên Jennifer Lopez: nội c

Ngân hàng Trung Quốc. Trump có tài khoản bí mật ở TQ, nộp thuế $188,561 cho TQ từ 2013 tới 2015 trong khi 10 năm liên tục trốn thuế tại Mỹ.

Trump có tài khoản bí mật ở ngân hàng TQ, được bí mật hối lộ 15 triệu đô. Trump trốn thuế Mỹ, nộp thuế $188,561 tại TQ. Có 545 trẻ em vĩnh viễn mồ côi, xa ba mẹ vì Trump. DB Tram Nguyen ra dự luật nới rộng phúc lợi thất nghiệp Massachusetts. Tampa tuần này sẽ ra mắt sách tiếng Anh của bà mẹ gốc Việt, viết về con gái bị tất công tàn bạo 12 năm trước. Biden hứa với nữ diễn viên Jennifer Lopez: nội các Biden sẽ có 1 phụ nữ gốc Latin. CBS phỏng vấn Trump, nghe hỏi, Trump bỏ ngang ra đi; nguồn tin Bạch Ốc cho biết, Trump nghe hỏi là "mắc tè" rồi. Đã có hơn 39 triệu phiếu bầu sớm. Putin giúp Trump 45 máy trợ thở, phải quăng bỏ vì tất cả đều hỏng. Giới trẻ Dân Chủ chuẩn bị 250 cuộc biểu tình toàn quốc nếu Trump thất cử mà cứ ngồi lì. Sinh viên đại học University of Florida nhận email hù dọa: không bầu cho Trump sẽ bị trù dập. Obama đi vận động cho Biden.

WASHINGTON (VB - 21/10/2020) --- Vào khuya Thứ Ba 20/10/2020, ấn bản báo New York Times trên mạng cho biết một trong những công ty của Trump có một tài khoản trương mục ngân hàng bí mật tại Trung Quốc. Đặc biệt, vào năm 2017, có một cá nhân bí mật chuyển 17 triệu đôla vào trương mục này, từ đây Trump lấy riêng 15 triệu đô cho cá nhân Trump.

Sự kiện Trump giữ trương mục bí mật và rút tiền cá nhân như thế cho thấy tiền này là hối lộ từ nước ngoài. Nhưng chưa hết: các ngân hàng Trung Quốc là dưới sự kiểm soát của chính phủ TQ, chắc chắn Bộ Công An TQ biết ai chuyển 17 triệu vào và có chứng cớ cá nhân Trump rút riêng ra 15 triệu đôla. Như vậy, trong 3 năm qua, chuyện Trump dựng rào thuế quan với hàng TQ chỉ là cò cưa để Trump kiếm thêm tiền vào túi?

Báo New York Times cũng cho biết Trump giữ một trương mục trước giờ chưa ai biết tại TQ qua Trump International Hotels Management, theo bản khai thuế. Đây là một trong ba nước ngoài (TQ, Anh quốc, Ireland) mà Trump làm như thế.

Hồ sơ thuế cho thấy trong khi Trump trốn thuế liên tục 10 năm tại Mỹ, nhưng công ty Trump đã "nộp thuế $188,561 tại TQ trong khi thương lượng xin các giấy phép từ 2013 tới 2015."

Luật sư Alan Garten của Trump Organization thú nhận với báo NYT rằng công ty "đã mở một trương mục tại 1 ngân hàng TQ có văn phòng ở Mỹ nhằm mục đích trả thuế địa phương," và từ 2015 thì không còn thương lượng, giao dịch nào nữa dù trương mục vẫn còn.

Trước đó, vào năm 2008, Trump lên dự án xin xây một tòa tháp thương mại văn phòng tại Guangzhou nhưng thất bại, cho tới năm 2012 Trump mở một văn phòng ở Shanghai.

Trong khi đó, công ty Trump Hotel Collection (THC) đã thương lượng với State Grid Corporation of China — một công ty điện lực và là hãng quốc doanh lớn nhất TQ — để dùng thương hiệu và quản trị một dự án xây cất lớn ở Beijing, nhưng sau đó bỏ cuộc.

Hồ sơ thuế của Biden không có liên hệ kinh doanh nào với TQ. Nhưng trong các tuần gầy đây, Trump và Cộng Hòa liên tục vu khống Biden có kinh doanh ở TQ.

Cựu TT Barack Obama

Cựu TT Barack Obama hôm Thứ Tư sẽ đi vận động cho ứng cử viên Dân Chủ Joe Biden, người đang nghiêng ngửa điểm với Trump tại các tiểu bang chiến trường trong khi chỉ còn 13 ngày nữa là Ngày Bầu Cử 3/11/2020.

Obama, người có 8 năm Tổng Thống với Biden là Phó Tổng Thống, sẽ thúc giục cử tri bầu sớm cho Biden và các ứng viên Dân Chủ khác trong buổi vận động ngoài trời với người tham dự ngồi trên xe tại Philadelphia, thành phố lớn nhất tiểu bang Pennsylvania, nơi Trump hơn điểm Biden theo thăm dò của Reuters/Ipsos hôm Thứ Hai với tỷ lệ 49%-45%.

Trước đó, đêm Thứ Ba, Trump vận động ở quận Erie, một quận phía tây bắc Pennsylvania, nói rằng, "Nếu chúng ta thắng ở Pennsylvania, là sẽ thắng toàn bộ."Như TT Obama đã nói, đây là giây phút ra sức toàn lực, và TT Obama đang trực tiếp xuống đường vận vận trong khi giữ giãn cách xã hội 2 tuần trước Ngày Bầu Cử, và đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong đời của chúng ta."

Theo Worldometers, tính vào sáng Thứ Tư 21/10/2020, đã có 8,524,139 người Mỹ nhiễm dương tính COVID-19 và đã có 226,273 người chết vì liên hệ dịch bệnh này.

Đã có hơn 39 triệu phiếu bầu sớm mà các văn phòng bầu cử nhận được, tính vào sáng Thứ Tư 21/10/2020. Trong khi đó theo bản khảo sát Change Research/CNBC Poll có 91 cử tri toàn quốc nói là họ cảm thấy rất là hăng hái đi bầu, trong đó có 92% cử tri tại các tiểu bang chiến trường: Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.



Sách "The Life She Once Knew" của một bà mẹ gốc Việt.

Báo Tampa Bay Times hôm Thứ Tư có bài giới thiệu về một cuốn hồi ký của một bà mẹ Mỹ gốc Việt: nhà văn Vanna Nguyen xuất bản sách nhan đề "The Life She Once Knew" (Cuộc Đời Môt Thời Nàng Đã Biết), viết theo thể hồi ký ghi lại chuyện cô con gái của bà là Queena Phu bị tấn công tàn bạo hồi 12 năm trước, khi cô Phu là một học sinh trung học 18 tuổi, vài tuần trước khi tốt nghiệp.

Vụ tấn công xảy ra khi cô Queena Phu tới trả sách cho thư viện Bloomingdale Regional Library ở quận Hillsborough County. Tấn công năm 2008 tàn bạo tới mức cô mất luôn khả năng đi, nhìn, nói hay tự sinh hoạt. Bây giờ, cô vẫn phải được chăm sóc thường trực. Bà mẹ nói với báo Tampa Bay Times rằng sách này không chỉ kể về tội ác tàn bạo, mà còn lạ chuyện nỗ lực sống sót, với hình ảnh cô "Queena là một anh hùng. Và cô chiến đấu hàng ngày để sống sót."

Sách sẽ chính thức phát hành tháng tới, nhưng sẽ có buổi ra mắt sớm trong buổi tiệc ở câu lạc bộ GFWC Woman’s Club tại Tampa vào Thứ Bảy tuần này. Bà Nguyen nói rằng bà muốn chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả những người cần sự khuyến khích và bảo đảm rằng các gia đình có thể vượt qua những thảm kịch không hình dung nỏi và sẽ bước ra toàn vẹn.

Cơ quan đối phó thiên tai Hoa Kỳ Federal Emergency Management Agency (FEMA) nhận được 45 máy trợ thở của Nga vào ngày 1/4/2020, một thời gian ngắn sau khi Trump xin TT Nga Putin giúp đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, đây là một sự hỗ trợ hai nước bất toàn, vì Nga giúp Mỹ chỉ 1 triệu đô la trị giá vật liệu chống dịch và bù lại Mỹ gửi sang Nga giúp trị giá 5.6 triệud 9ôla vật liệu chống dịch.

Tệ hại hơn nữa: 45 máy trợ thở của Nga đều không xải được. Các máy này hiệu Aventa-M sau đó quăng thùng rác. Các máy này sản xuất bởi chi nhánh của Rostec, một hãng quốc doanh Nga còn trong danh sách Mỹ cấm vận. Các máy này điện thế khác với điện thế ở các bệnh viện Hoa Kỳ. Và các máy trợ thở loại này bị tình nghi gây ra hỏa hoạn làm chết 6 người ở các bệnh viện Nga, theo tin Reuters. Sau khi TRump cảm ơn Putin và nói rằng Putin đã tử tế với nước Mỹ, các máy trợ thở này đưa tới New York và New Jersey trong các kho bệnh viện, và rồi FEMA yêu cầu không xài vì nguy hiểm.

Hôm Thứ Ba 20/10/2020, báo Miami Herald loan tin các sinh viên đại học University of Florida nhận được các email có tiêu đề hăm dọa là "Bầu cho Trump, nếu không sẽ có chuyện thê thảm" (“Vote for Trump or else!”). Trong email viết rõ hơn là hãy bầu cho Trump vào Ngày Bầu Cử, nếu không chúng tôi sẽ theo trù dập quý vị ( ‘vote for Trump on Election Day or we will come after you’) theo một bản sao email báo Miami Herald có được. FBI đang điều tra.

Nhiều hội đoàn ủng hộ Dân Chủ đang chuẩn bị kế hoạch xuống đường toàn quốc nếu Trump thất cử và vẫn ngồi lì trong Bạch Ốc: Sean Eldridge, 34 tuổi, nói rằng anh đangc huẩn bị cho tình hình tệ hại nhất nếu Trump thua phiếu và không ra di. Anh là một trong những người tổ chức của một liên minh dự định biểu tình toàn quốc nếu Trump chơi kiểu Kim Jong-Un và Tập Cận Bình.

Sean Eldridge từng là ứng viên Dân Chủ ra tranh ghế Hạ Viện và là một trong các lãnh tụ vận động hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, và bây giờ phụ trách tổ chức chống Trump có tên là Stand Up America, một trong các tổ chức kết hợp thành liên minh có tên Protect the Results lên chương trình sẽ tổ chức 250 cuộc biểu tình toàn quốc, từ Las Vegas tới New York và từ Maine tới Florida để buộc Trump phải ra đi khi thua phiếu.



Dân biểu tiểu bang Tram Nguyen của Massachusetts

Một số dân cử tiểu bang Massachusetts đưa ra kế hoạch nới thêm phúc lợi trợ cấp thất nghiệp liên bang cho các người lao động thất nghiệp mà những người này nằm dưới ngưỡng tiêu chuẩn để xin. Dân biểu Tram Nguyen (Dân Chủ-Andover), một trong các dân cử bảo trợ dự luật nới rộng phúc lợi này.

Hôm Thứ Tư 21/10/2020, một ủy ban sẽ nghe điều trần về hai dự luật dự kiến sẽ tăng phúc lợi thất nghiêp tiểu bang cho người thất nghiệp lãnh dưới $100/tuần. Đó là mức tối thiểu để đủ điều kiện lãnh thêm $300/tuần tiền trợ cấpt hất nghiệp từ liên bang. Những người bảo trợ dự luật nóinới rộng phúc lợi sẽ giúp người lao động nghèo đang rơi vào kẽ hở luật pháp.

DB Tram Nghuyen nói: "Sự kiện là bất kỳ ai đủ tiêu chuẩn lãnh thất nghiệp tiểu bang đều nên hưởng trợ cấp thất nghiệp liên bang. Trong khi những lao động nghèo hay chỉ làm bán thời gian khi thất nghiệp lạị không được bảo vệ ngay cả khi thê thảm trong thời đại dịch." DB Nguyen nói các tiểu bang khác, như New Hampshire và Rhode Island, đều đã điều chỉnh để cho có thêm người thất nghiệp lãnh trợ cấp liên bang.



Nữ diễn viên Jennifer Lopez

Nữ diễn viên Jennifer Lopez cũng là một người nổi tiếng trong ngành truyền thông, và cựu vận động viên bóng rổ nổi tiếng Alex Rodriguez đã lên mạng trực tuyến nói chuyện với vợ chồng ứng viên Dân Chủ Joe Biden và Jill. Biden nói về tầm quan trọng của cộng đồng gốc Latin trong bầuc ử năm nay, và nói Biden là ứng viên có thể mang đất nước chia rẽ này đoa2n kết và hòa hợp trở lại.

Cô Lopez nói rằng đất nước Hoa Kỳ đang cần hợp nhất toàn dân lần nữa và phải từ bỏ các thứ căm thù do Trump gây ra. Cô nói: "Suy nghĩ về những đứ con của tôi đi bộ trong một thế giới nơi mà kỳ thị sắc tộc hay thành kiến chủng tộc được dung dưỡng vì chế độ này nói như thế là OK. Với tôi đó là điều rất buồn vì đó không phải là đất nước tôi tin là tôi đã lớn lên."

Cô Lopez nói rằng cộng đồng gốc Latin tại Mỹ thiệt hại nặng nhất vì đại dịch COVID-19. Theo thống kê của Salud America từ CDC, dân gốc Latin tại Mỹ chiếm 21.3% cái chết vì dịch COVID-19.

Joe Biden nói rằng ông cảm thông với cô Lopez vì ông đọc thống kê biết rằng dân gốc Latin atị Mỹ gấp 3 lần rủi ro nhiễm COVID-19 hơn người da trắng, rằng có 3 triệu người gốc Latin thất nghiệp tại Mỹ hiện nay, rằng 200,000 người diện Dreamers (vào Mỹ khi còn bé, theo ba mẹ nhập cư bất hợp pháp) đang ở tuyến đầu chống dịch vì là người làm trong ngành thiết yếu, và rằng 1/3 kinh doanh nhỏ của người gốc Latin đóng cửa vì đại dịch.

Biden nói với diễn viên Jennifer Lopez rằng trong nội các tương lai của ông sẽ có một phụ nữ gốc Latin.

Một tòa liên bang ra phán lệnh hôm Thứ Ba rằng cho phép tiểu bang North Carolina đếm phiếu khiếm diện tới trễ sau Ngày Bầu Cử 3/11, rằng hạn chót nhận phiếu sẽ là 12/11/2020. Trước đó TRump và ban bầu cử của Trump đã kiện tiểu bang này ra tòa, nói chỉ cho đếm phiếu hạn chót nhận trong Ngày Bầu Cử 3/11 vì nhận trễ sẽ có gian lận và là phạm luật. Tuy nhiên tòa kháng án khu vực 4 trong phán quyết tỷ lệ 12-3 nói rằng tòa cho nơi này đếm phiếu trễ tới trước ngày 12/11/2020.

Được TV phỏng vấn là cơ hội quảng cáo miễn phí, ai cũng ưa thích, nhưng với Trump thì nhiều chuyện Trump không chịu bước ra ánh sáng: TT Trump hôm Thứ Ba trong cuộc phỏng vấn cho chương trình truyền hình 60 Minutes dự định sẽ chiếu toàn quốc vào Chủ Nhật 25/10/2020 và sau đó sẽ chiếu lên mạng xã hội. Trước đó Trump nhiều lần phóng tweet chụp mũ phóng viên Lesley Stahl của 60 Minutes là chương trình đầy thiên vị và đầy tin giả.

Sau đó, Trump thanh minh thanh nga rằng cô phóng viên Lesley Stahl của 60 Minutes không mang khẩu trang trong Bạch Ốc. Một viên chức CBS News nói với báo The Hill rằng Bạch Ốc đã đồng ý cuộc phỏng vấn "chỉ cho mục đích văn khố" ("for archival purposes only") và điều này bí hiểm, có vẻ vô nghĩa vì chương trình dự định chiếu vào Chủ Nhật. CBS nói rằng cô Stahl mang khẩu trang, cho tới khi ngồi phỏng vấn mới gỡ ra.

Tuy nhiên đài Fox News ghi rằng theo nguồn tin Bạch Ốc thì phóng viên Stahl có những câu hỏi cực kỳ "kém thân thiện" và một nguồn tin khác nói với báo Politico rằng Trump nghe mấy câu hỏi là muốn "tè" ("pissed") rồi.

Các luật sư do tòa án bổ nhiệm nói hôm Thứ Ba rằng họ không thể tìm lại được các bậc ba mẹ của 545 bị ICE tách ra khỏi ba mẹ nơi biên giới Mỹ/Mexico trong thờ kỳ đầu Trump nắm quyền: các trẻ em này bị bắt rời khỏi ba mẹ trong khoảng từ ngày 1/7/2017 và 26/6/2018, khi một thẩm phán ở San Diego ra lệnh, buộc Trump phải cho các trẻ em đoàn tu lại với ba mẹ.

Tính vào tháng 6/2018 khi thẩm phán Dana Sabraw cho đoàn tụ, là có hơn 2,700 trẻ em bị tách rời ba mẹ. Nhiều hội đoàn thiện nguyện đã gửi người tới gõ cửa nhiều nhà tại Guatemala và Honduras đi tìm các ba mẹ bị trục xuất trong thời gian đó để giúp các trẻ em về với ba mẹ, nhưng hàng trăm em bây giờ vĩnh viễn là mồ côi.

Hãy hình dung rằng bạn dẫn con đi vượt biên, tới bở biển Mã Lai hay Indonesia và bị tách rời con mình, và các em sẽ vĩnh viễn mồ côi... Chỉ có Trump là lãnh tu duy nhất trên thế giới làm như thế. Trong khi Tập Cận Bình trù dập người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cũng không buộc các em phải mồ côi.

