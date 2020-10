Nghi Lễ Dưới Bầu Trời Đầy Sao tại Honda Center

Trong khi mọi người đang mong đợi có tin vui và những cách biến năm 2020 trở nên tốt đẹp hơn. Đây là một sự kiện đáng mong đợi! Năm 2020 là năm có nhiều sự cải thiện cho những cặp từ chối đình hoãn kế hoạch kết hôn. Vào thứ Ba, ngày 20 tháng 10 năm 2020, Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn sẽ tổ chức “Get Hitched Under the Stars” (Kết Hôn Dưới Bầu Trời Đầy Sao) tại Honda Center ở Anaheim.



Trong buổi tối đặc biệt này, 42 cặp sẽ có cơ hội kết hôn dưới những ánh sao từ 7:00 tối đến 9:00 tối. Để tham gia vào tối đặc biệt này, quý vị phải lấy hẹn, xin giấy đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ do một trong các phó ủy viên hôn nhân của văn phòng thực hiện đêm đó. Để lấy hẹn, hãy gọi số (714) 834-3136. Các cuộc hẹn sẽ ưu tiên cho những người gọi trước, vì vậy hãy liên lạc sớm để lấy hẹn!





“Tất cả các cuộc hẹn ban ngày cho ngày đặc biệt này đã được đặt hết trước đã lâu,” Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn cho biết. “Nhu cầu về việc lấy hẹn đã gia tăng. Tôi rất vui mừng khi giúp được khách hàng và tạo điều kiện dễ dàng để phục vụ cho những cặp đôi bận rộn công việc mà không thể đi đến Honda Center trong giờ làm việc hành chánh của chúng tôi.”





Thông thường, các dịch vụ kết hôn tại Honda Center được cung cấp giờ hẹn từ 8:15 sáng đến 4:15 chiều, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Theo như Brides.com cho biết, tháng 10 là tháng thịnh hành nhất để kết hôn của năm 2020; đây là lý do tại sao tất cả các cuộc hẹn trong ngày Thứ Ba, ngày 20 tháng 10 đã được đặt hết. Đối với nhiều cặp đôi, việc chọn ngày có dãy số đặc biệt cũng giúp người bạn đời của họ dễ nhớ về những dịp đặc biệt.





Văn phòng sẽ có 42 cuộc hẹn và thực hiện các hướng dẫn cách giữ khoảng cách xa xã hội nghiêm ngặt. Các giới hạn sau sẽ được áp dụng để bảo đảm an toàn cho các cặp đôi và nhân viên:





● Các cặp phải có giấy đăng ký kết hôn và có một buổi lễ kết hôn do một nhân viên của văn phòng chánh lục sự của chúng tôi cử hành trong thời gian hẹn.

● Đối với các cặp đôi muốn đăng ký kết hôn công khai và cử hành nghi lễ, chỉ có thể có mặt của cặp đôi và một người làm chứng. Không cho phép có khách mời.

● Đối với các cặp đôi muốn có được một giấy phép kết hôn bí mật và cử hành nghi lễ, chỉ có thể có mặt của cặp đôi. Không cho phép có khách mời.

● Khi đến nơi, các cặp đôi phải ở bên trong xe của họ cho đến khi nhân viên văn phòng liên lạc qua điện thoại để hướng dẫn họ đến cửa sổ.

● Các cặp đôi phải xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp tại cuộc hẹn. ● Các hình thức thanh toán được chấp nhận như sau: check cá nhân, Money order hay Cashier’s check. Vui lòng viết chi phiếu cho Orange County Clerk-Recorder.

● Chúng tôi không nhận đơn tại chỗ trong thời gian này.





Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi cho chúng tôi tại số (714) 834-2500.