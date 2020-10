Trump có thể về Bạch Ốc ngày mai. Cẩn trọng ra phố: bạo lực vì tôn thờ lãnh tụ. Hậu tranh luận: điểm Biden tăng vọt. Giới già gốc Việt đa số ủng hộ Trump, giới trẻ đa số ủng hộ Biden. Quan chức G-7 lo ngại: cô Ivanka Trump có thể lên nắm chức Tổng Thống Mỹ.

1 quan chức G-7 lo ngại: cô Ivanka Trump có thể lên nắm chức Tổng Thống Mỹ

WASHINGTON (VB - 4/10/2020) -- Các bác sĩ tại bệnh viện Walter Reed National Military Medical Center nói hôm Chủ Nhật rằng sức khỏe Tổng Thống Trump "tiếp tục cải thiện" trong khi được chữa trị COVID-19 và Trump có thể trở về Bạch Ốc sớm lắm là Thứ Hai 5/10/2020 nếu đà cải thiện sức khỏe duy trì được, và khi về Bạch Ốc sẽ chữa trị tiếp tục.

Hãy cẩn trọng khi ra phố, vì quan điểm chính trị có thể dẫn tới bạo lực: lên đồng thờ cúng lãnh tụ không chỉ riêng xảy ra tại Hà Nội hay Bắc Kinh. Một người ủng hộ TT Trump đã bị bắt đêm Thứ Bảy vì bị cáo buộc đấm vào mặt một người khác trong khi tranh cãi tại cửa tiệm Buc-ee’s ở Denton trong vùng thi tứ Dallas-Fort Worth, Texas.

Jason Lata, 44 tuổi, tấn công một người đàn ông trong khi tranh cãi vào lúc 12:40 p.m. Thứ Bảy, và nạn nhân được chở tới bệnh viện với các vết thương bầm mắt phải, gãy một răng... Lata bị giam ở nhà tù Denton Jail với tiền tại ngoại ấn định là $15,000.

Báo Forbes cho biết Trump dính bệnh COVID-19 đã cho thấy những lời nói dối của Trump về dịch bệnh dẫn tới nhân quả tức thời, và đưa tới mức tăng vọt ủng hộ cho Joe Biden, theo bản thăm dò Reuters/Ipsos phổ biến sáng Chủ Nhật 4/10/2020. Đa số cử tri nghĩ rằng Trump nhiễm bệnh vì thái độ hung hăng cao ngạo đối với vi khuẩn (the majority of voters link Trump’s diagnosis to an overall cavalier attitude toward the virus). Từ kết quả này, dân gốc Việt nên tin lời bác sĩ cảnh giác, thay vì những lời Trump và Cộng Hòa mấy tháng qua liên tục tung tin giả về vi khuẩn.

Bản thăm dò thực hiện toàn quốc từ 2/10/2020 tới 3/10/2020 cho thấy Biden tăng thêm mức tín nhiệm: trong những người dự kiến sẽ bầu vào tháng 11, 51% nói sẽ bầu cho Biden, trong khi 41% nói sẽ bầu cho Trump. Khoảng cách 10 điểm Biden dẫn đầu là thêm từ 1 tới 2 điểm so với bản thăm dò tháng qua, thực hiện sau khi Trump nhập viện trong ngày thứ ba sau khi xét nghiệm dương tính đêm Thứ Năm.

Có 65% cử tri Dân Chủ và 50% cử tri Cộng Hòa nói rằng Trump có thể không dính bệnh nếu Trump cảnh giác nghiêm túc về đại dịch. Đa số nói chung (57%) không đồng ý về cách Trump đối phó với đại dịch, tăng 3% so với cuối tuần trước, và 34% nói rằng họ không tin Trump nói hết sự thực về chuyện vi khuẩn.

Trong khi đó, bản thăm dò Wall Street Journal/NBC News thực hiện sau cuộc tranh luận đêm Thứ Ba (nhưng trước khi có tin Trump dính vi khuẩn) cho thấy Biden hơn điểm Trump 14%.

Cuộc tranh luận cho thấy Biden thắng điểm trong khi Trump lộ ra thái độ hung hăng ưa làm chệch vấn đề, và kết quả điểm toàn quốc là Biden 53% và Trump 39%, vượt hơn mức Biden dẫn đầu 11% hồi tháng 7/2020.

Nếu tính thời điểm kế cận, ngay trước tranh luận lúc đó Biden dẫn đầu là 8%, thì Biden sau tranh luận dẫn đầu gần gấp đôi, theo 2 cuộc thăm dò trước và sau của WSJ/NBC News. Khoảng 44% cử tri nói Biden thắng tranh luận, trong khi 24% nói Trump thắng, 17% nói chẳng ai thắng.

Các thông tin về bệnh tình Trump trái nghịch nhau. Tin gần nhất là bác sĩ Sean Conley đưa ra bản văn đêm Thứ Bảy nói rằng bây giờ Trump đã hết sốt và đã không cần máy thở nữa, và các bác sĩ lạc quan dè dặt nhưng TRump vẫn chưa thoát nguy hiểm. Trump phóng lên mạng một video dài 4 phút đêm Thứ Bảy, nói rằng Trump khỏe hơn và muốn hồi phục sớm để đi vận động, trong đó có hình ảnh Trump ngồi nơi bàn tay cầm bút ký tên như đang làm việc, nhưng các phóng viên phóng lớn hình thì thấy đó chỉ là tờ giấy trắng.

Tính tới cuối tuần này đã có hơn 2.6 triệu phiếu bầu gửi tới các ban bầu cử tại 24 tiểu bang, theo tin CNN. Có hơn 1.8 triệu phiếu bầu nằm trong nhóm 10 tiểu bang được CNN gọi là tiểu bang chiến trường. Trong 6 trong nhóm tiểu bang chiến trường đó (Florida, Iowa, Maine, Nebraska, North Carolina và Pennsylvania), cử tri Dân Chủ chiếm hơn phân nửa phiếu bầu mà các ban bầu cử nhận được.Báo South China Morning News, bản doanh ở Hồng Kông, có bài nhận định về tình hình Trump được ưa chuộng sôi nổi tại Việt Nam hơn là Biden. Có một trang trên Facebook của người trong VN có gần 290,000 người theo dõi liên tục phóng các tin về TRump và có bài nhận được 86,000 người ưa thích. Dưới video tranh luận giữa Trump-Biden trên trang này được nhiều lời bình luận, trong đó nhiều người nói rằng họ muốn Trump thắng cử để TRump đánh Trung Quốc sụp đổ. Người ta không thấy tin nào, hay có thể đã nói nhưng bị chìm đi, nói về chuyện cô Ivanka TRump kinh doanh hàng thời trang trên lãnh thổ Hoa Lùc và được nhiêu ưu đãi tăng 40% nhanh hơn thủ tục khi xin bảo vệ thương hiệu.Báo này cũng ghi lời Thinh Nguyen, 62 tuổi, tới tỵ nạn ở Mỹ và trở thành công dân Mỹ, bây giờ điều hành 1 công ty kỹ thuật ở Sài Gòn, nói rằng dân gốc Việt nghiêng về Cộng Hòa và do vậy ủng hộ Trump, nhưng anh đã rời bỏ Cộng Hòa khi anh rời New Orleans và dọn tới California in trong các năm 1980s. Anh nói anh sẽ bầu cho Biden vì nếu chọn Trump là chấp nhận chuyện Trump tham nhũng và phá hủy cả dân chủ và nhân quyền.Báo này cũng ghi lời Lien-Hang T. Nguyen, giáo sư và là nhà sử học tại Columbia University chuyên ngành cuộc chiến VN và quan hệ Đông Nam Á với Mỹ, nói rằng theo bà thấy giới trẻ gốc Việt tại Mỹ nghiêng về Dân Chủ, trái nghịch với thế hệ ba mẹ của họ là Cộng Hòa.Báo này cũng kể rằng Diep The Lan, 36 tuổi, con một gia đình tỵ nạn và là nghị viên San Jose (California), nói rằng anh sẽ bầu cho Biden vì Biden có kinh nghiệm quản trị nội vụ và ngoại vụ, và có lòng thương người. Lân là cựu Cộng Hòa, mới năm ngoái đổi sang Đảng Dân Chủ. Nhưng bố của anh vẫn theo Cộng Hòa và ủng hộ Trump.Tại sao một người trốn lính thời Cuộc Chiến VN như Trump và từng nói tử sĩ Mỹ là bọn chiến bại lại được ủng hộ nồng nhiệt bởi người trong Việt Nam, thậm chí còn tự nhận là Trời đưa Trump xuống cai trị dân Mỹ? Đó là câu hỏi chỉ có thể hiểu được với tâm thức say sưa tôn thờ lãnh tụ như ở Bắc Hàn, nơi các lãnh tụ họ Kim đều được dân tin là Trời đưa xuống.Tổng Thống Hoa Kỳ Ivanka Trump? Đó là một viễn ảnh có thể xảy ra, vì Donald Trump trước giờ không tôn trọng Hiến Pháp và hành vi vô lý nào của Trump cũng được Cộng Hòa tung hô thờ phượng. Đó là quan tâm của một quan chức trong nhóm G-7 nêu ra với báo Vanity Fair ấn bản Thứ Bảy.Có thể Trump sẽ ký sắc lệnh hành chánh bổ nhiệm cô Ivanka giữ chức quyền Tổng Thống vì lấy cớ là Phó Tổng Thống Mike Pence đã lú lẫn, và quyết định này sẽ được Cộng Hòa ủng hộ, bất kể Hiến Pháp? Không, có thể kịch bản khác.Phóng viên Gabriel Sherman kể rằng một viên chức Cộng Hòa cao cấp nói rằng mọi chuyện rất mực kỳ dị trong thời của Trump. Một chuyên gia cố vấn Bạch Ốc nhưng là người không giữ chức vụ chính thức trong nội các nói với Sherman rằng một quan chức chính phủ từ một nước trong nhóm G-7 hỏi ông rằng nếu Trump bổ nhiệm Ivanka làm Tổng Thống thay cho Mike Pence, vì Trump chà đạp Hiến Pháp là chuyện bình thường hơn ba năm qua.Có thể có kịch bản: Trump từ nhiệm chức Tổng Thống, Mike Pence lên nắm chức Tổng Thống, rồi Pence bổ nhiệm cô Ivanka làm Phó Tổng Thống và nếu cô được lưỡng viện chuẩn thuận, thì Pence rút lui để cô Ivanka lên nắm chức Tổng Thống. Những chuyện này có thể dễ dàng xảy ra tại Bắc Hàn, và có thể xảy ra tại Mỹ khi Cộng Hòa tin rằng Trump là Đấng Chúa Chọn.