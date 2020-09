Trung Tâm Thể Thao Sports and Rec Center Garden Grove Mở Cửa Hôm Nay và Ngày Mai Để Cộng Đồng Tránh Nắng

Mừng Tết Trung Thu năm nay, Pechanga Resort Casino sẽ tổ chức chương trình Khuyến Mãi Đèn Lồng May Mắn vào mỗi ngày Thứ Ba trong Tháng Mười. Hội viên Pechanga Club có thể đến viếng thăm khu khuyến mãi vào những ngày 6, 13, 20 và 27 Tháng Mười, trong thời gian từ 1 p.m. tới 9 p.m. để tham dự vào chương trình khuyến mãi “Đèn Lồng May Mắn” để có được cơ may trúng tới $5,000 EasyPlay. Muốn biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi số 1-877-711-2946 hay vào thăm Pechanga.com.