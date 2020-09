Bắc Hàn: lấy gậy đánh chết Biden. Đại sứ Mỹ tại TQ từ chức, về Mỹ vận động cho Trump. Nếu Trump thất cử, nhiều phần sẽ vào tù cuối năm 2023 tại 1 đảo NY. Có 11% cử tri Ky tô giáo tại 5 tiểu bang chiến trường từ bỏ Trump để ủng hộ Biden vì Trump không sống theo Kinh Thánh. Quý bà ngoại ô: 55% ủng hộ Biden, 41% ủng hộ Trump

Bắc Hàn: lấy gậy đánh chết Biden. Đại sứ Mỹ tại TQ từ chức, về Mỹ vận động cho Trump. Nếu Trump thất cử, nhiều phần sẽ vào tù cuối năm 2023 tại 1 đảo NY. Có 11% cử tri Ky tô giáo tại 5 tiểu bang chiến trường từ bỏ Trump để ủng hộ Biden vì Trump không sống theo Kinh Thánh. Quý bả ngoại ô: 55% ủng hộ Biden, 41% ủng hộ Trump

.

WASHINGTON (VB) --- Chính phủ Bắc Hàn đưa ra lời ủng hộ ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump và đưa ra lời hăm dọa ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden: "Phải lấy gậy đánh chết Biden."

.

Bắc Hàn gần đây trải qua 2 trận bão tai hại, trận đại dịch coronavirus và vòng vây cấm vận làm nơi này ngày càng nghèo thêm. Mới cuối tuần qua, truyền thông Bắc Hàn loan tin 5 viên chức Bộ Kinh Tế đã bị xử bắn vì chỉ trích chính sách của lãnh tụ Kim Jong-un. Hoa Kỳ sau khi cấm vận nhiều thập niên vẫn không làm sụp đổ Bắc Hàn, TT Trump đã quyết định làm hòa và thương lượng liên tục 3 năm qua, nhưng không làm Bắc Hàn hủy bỏ các vũ khí nguyên tử. Bắc Hàn hy vọng với Trump thắng cử, vòng vây cấm vận có thể nới thêm, dù điều này không chắc xảy ra.

.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc là Terry Branstad cho biết từ chức. Một viên chức Hoa Kỳ nói hôm Thứ Hai rằng dự kiến Branstad sẽ về giúp ban vận động của TT Trump trong tình hình Trump ngày càng xuống điểm và có nguy cơ thua phiếu, mất Bạch Ốc. Branstad, người có công trong thương lượng thương ước Giai Đoạn Một (Phase One trade deal) với Trung Quốc, được báo chí TQ nhiều lần là "bạn lâu năm của nhân dân TQ." Ông có giao tình cá nhân từ nhiều thập niên với Tập Cận Bình khi Tập thăm Iowa. Tuy nhiên mớit uần trước, báo Nhân Dân từ chối đăng một bài viết của Branstad và bộ ngoại giao hai nước tố nhau về chuyện tự do báo chí.

.

Branstad, nguyên là Thống đốc lâu năm của tiểu bang Iowa, môt tiểu bang chiến trường đã giúp Trump thắng cử năm 2016, về về Mỹ đầu tháng 10, theo thông báo chính thức. Chưa có thông báo gì về người kế nhiệm Đại sứ. Hôm Thứ Bảy, Trump cũng đã ám chỉ Branstad có thể sẽ vào vận động cho Trump. Trong một video phóng lên Twitter bởi Thượng nghị sĩ Iowa là Joni Ernst, Trump nói Branstad có thể đang về lại Hoa Kỳ.

.

Trong khi đó, báo Ky Tô Giáo The Christian Post đưa ra bản thăm dò từ hội bất vụ lợi Vote Common Good thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thống kê tại các đại học Duke University, the University of Maryland, the University of Southern California và University of North Carolina.

.

Thăm dò cho thấy có thể có 11% phiếu bầu từ các cử tri Tin Lành Phúc Âm và Công Giáo (evangelical and Catholic) tại các tiểu bang chiến trường sẽ chuyển lập trường ủng hộ Trump sang ủng hộ Biden.

.

Bản khảo sát thực hiện từ 1,430 cử tri ghi danh và cư ngụ ở một trong 5 tiểu bang chiến trường: Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania hay Wisconsin. Phỏng vấn thực hiện từ 11/8 tới ngày 26/8/2020.

.

Đối với người Công Giáo, chuyển lập trường rời bỏ Trump là nhiều nhất ở North Carolina (22% đổi ý, sang ủng hộ Biden), Pennsylvania (20%) và Wisconsin (17%).

.

Với cử tri Tin Lành Phúc Âm, bỏ Trump để ủng hộ Biden nhiều nhất là ở Florida (13%), North Carolina (9%) và Michigan (7%).

.

Lý do chánh đưa ra để chuyển lập trường ủng hộ Trump sang ủng hộ Biden là: Trump không sống phù hợp với lời Kinh Thánh dạy.

.

Trong khi đó, cuộc thăm dò toàn quốc về cử tri 2020 của tổ chức giáo dục dân sự phi đảng phái All In Together, trong hợp tác với 2 tổ chức nghiên cứu Lake Research Partners và Emerson College Polling, trong đó có khảo sát 1,273 ý kiến nữ cử tri toàn quốc từ 30/8 tới 1/9/2020. Trong đó có 668 nữ cử tri ở các tiểu bang chiến trường: WI, MN, AZ, NC, VA, CO, NH, FL, MI, và PA.

.

Trong khi Biden nhiều điểm về phần lớn và thắng phiếu nơi giới trí thức, Trump vẫn còn được ủng hộ vững từ các phụ nữ da trắng chưa có văn bằng đại học. Nhóm nữ da trắng học kém này đa số nói họ đã bầu cho Trump năm 2016, và sẽ tiếp tục bầu như thế trong năm 2020.

.

-- Nữ cử tri ủng hộ Biden nhiều hơn Trump tới 11%, nam cử tri ưa thích Trump hơn 7%.

-- Giới phụ nữ ngoại ô (suburban: giáp biên thành phố, không thành thị, không nông thôn) nói sẽ bầu cho Biden (55%) hơn Trump (41%) với 4% chưa quyết định.

-- Gần phân nửa (48%) quý bà ngoại ô có ấn tượng xấu về Trump.

-- Gần phân nửa (48%) quý bà ngoại ô tin là chính sách của Trump làm cộng đồng của họ kém an ninh hơn.

-- Đa số phụ nữ độc lập ủng hộ Biden (57%) so với Trump (31%). Nhóm ủng hộ Trump bền vững là phụ nữ da trắng học kém, chưa có bằng đại học.

-- Phụ nữ da đen ủng hộ đa số cho Biden (84%) chỉ 12% ủng hộ Trump.

-- Phụ nữ dưới 30 tuổi ủng hộ Biden đa số (79% cho Biden, 18% Trump, 3% chưa quyết định).

.

Một phân tích pháp lý cho thấy nếu Trump thất cử năm 2020, Trump có thể sẽ vào nhà tù Rikers Island vào cuối năm 2023.

.

Hiện thời có hơn một tá cuộc điều tra đang nhắm vào Trump và các phụ tá, theo phân tích của

Jeff Wise trên báo New York Magazine.

.

Nếu Biden thắng cử 2020, Bộ Trưởng Tư Pháp tương lai vào tháng 1/2021sẽ có một kho với dữ liệu cao như núi các chứng cớ hình sự mà Trump thực hiện trong cương vị Tổng Thống và trước đó, mà các chứng cớ này thu thập từ lâu do Robert Mueller và các thanh tra cùng với các ủy ban giám sát quốc hội.

.

Trump có thể tìm cách thoái vị Bạch Ốc sau khi thất cử và để cho Phó Tổng Thống Mike Pence ban lệnh đặc xá, nhưng điều này không cứu nổi các tội cấp tiểu bang đang bị New York điều tra về giả mạo hồ sơ kinh doanh và gian lận thuế.

.

Biện lý Cyrus Vance Jr. của thành phố Manhattan nhiều phần sẽ truy tố Trump về giả mạo hồ sơ kinh doanh và gian lận thuế, nhưng trở ngại vẫn còn một điểm: phải thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng không chỉ TRump gian lận thuế mà còn là cố ý gian lận (chớ không phải sơ sót).

.

Tuy nhiên sẽ có nhân chứng: Michael Cohen, cựu luật sư của Trump, và Allen Weisselberg, cựu kế toán viên lâu năm của Trump. Hai người cho biết sẵn sàng ra tòa làm chứng và nói có chứng cớ Trump cố ý gian thuế.

.

Khi bị truy tố, với cương vị cựu Tổng Thống, Trump sẽ kéo dài thời gian pháp lý hầu tòa, nhưng tòa tiểu bang nhanh chóng hơn tòa liên bang, và vì bị xử và tuyên án ở tòa New York City, nơi kế tiếp Trump vào là nhà tù trên đảo Rikers Island -- nơi đây Trump sẽ được tặng quà miễn phí: một bàn chải đánh răng, một ống kem đánh răng, giường nằm, một khăn mặt và một ly nhựa màu xanh.

.