Texas: Ông VN Dọa Bắn Loạn Vô Nhà Thờ, Bị Bắt



LUBBOCK Texas (VB) — Bản tin hôm 11/8/2020 từ phòng Công tố Khu vực phía Bắc Texas: Hieu Tran Trung, 45 tuổi, là một người Bắc Việt Nam tỵ nạn đang cư ngụ ở Lubbock, đã bị truy tố hình sự vì sở hữu súng. Trung đã ra trước chánh án D. Gordon Bryant, Jr., trong phiên tòa chiều Thứ Hai.



Theo hồ sơ tòa, một người bạn đã báo cáo với FBI sau khi Trung tuyên bố Trung sẽ bắn xả súng vào người trong nhà thờ của y.



Trung --- trước giờ bị cấm sở hữu súng vì bị kết án năm 1998 vì tấn công một công chức --- bị cho là đã hỏi người bạn kia hãy “get me one of them straps” tức là tiếng lóng nói về khẩu súng. Bạn này từ chối.

Một tuần sau, vào ngày 7/7/2020, Trung mới text cho bạn kia một tấm hình Trung đang mang 2 khẩu súng.Rồi sau đó lại text cho bạn đó một tấm hình nhiều viên đạn. Trung nói với bạn rằng y cảm thấy mọi người không đón nhận y nghiêm túc và nói rằng y có thể dễ dàng giết người nào đó và sẽ bỏ trốn. Cuối tháng 7, y teh63 sẽ "cho mọi người thấy y có thể là ai."

Khám phá nhà Trung tìm thấy một khẩu súng bán tự động 9 ly giấu trong một cặp xách. Súng này đã lên đạn, với 1 viên trong nòng, và 9 viên đạn trong băng đạn, và 2 băng đạn đã chất đầy đạn trong một bao súng loại mang vai.