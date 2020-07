Eden Center: Khu Thương Mại Lớn Nhất Của Người Việt Tỵ Nạn Miền Đông Hoa Kỳ Bị Đập Phá

Eden Center (Virginia): Khu Thương Mại Lớn Nhất Của Người Việt Tỵ Nạn Miền Đông Hoa Kỳ Bị Đập Phá

VIRGINIA (HTĐ-VATV) -- Vào sáng sớm thứ Ba 28 tháng 7 năm 2020, tại trung tâm thương mại Eden một số các cửa hàng bị đập phá cửa kiếng. Trong số này có Mì La Cay Chợ Lớn, Hương Việt Restaurant, Tàu Hủ Thanh Sơn, Kim Phụng Bakery, Nhà Hàng Four Seasons và Tiệm Bánh Hương Bình.

Theo Phóng Viên Bích Phượng, SBTN-DC/VATV, cho biết hệ thống camera bên trong nhà hàng Hương Việt đã thu được một số hình ảnh những kẻ phá hoại đột nhập vào bên trong nhà hàng vào khoảng 3 giờ sáng.

Anh Gia Huỳnh, nhà hàng Hương Việt (Photo by Bích Phượng)

Các can phạm đã đi vào bên trong nhà hàng Hương Việt nhưng không lấy hiện kim. Anh Gia Huỳnh, nhà hàng Hương Việt, cho biết 3 người lạ vào nhà hàng, đi vào bếp rồi vào văn phòng làm việc lục đồ. Sau đó vào quầy nước nơi có "cash machine”.



Trong ba người có một người bị thấy mặt nhưng chưa lấy được video. Sau đó 3 người đi ra, liền lập tức Anh gọi cảnh sát. Trong vòng 3 phút thì cảnh sát đến hiện trường nhưng không bắt kịp. Theo chia sẻ Anh Gia Huỳnh với Phóng Viên của Bích Phượng thì họ là 3 người đàn ông dân bản xứ hình tướng cao lớn hơn người Á Châu. Ba can phạm mặc áo loại có nón trùm lên đầu (hoodie sweatshirt).





Vì không có đèn nên không nhận rõ mặt. Theo Anh Gia Huỳnh, các tiệm bị đập cửa kiếng sau khi kiểm soát không bị mất gì hết. Ngay cả một cái bóp và một số tiền mặt để dành thối cho khách hàng, khoảng trên một trăm Mỹ Kim, cũng không bị mất. Anh Gia Huỳnh xác định là không mất bất cứ món gì trong nhà hàng.



Phóng Viên Bích Phượng cho biết, có thể họ không đọc các bản thông báo ở ngoài hay không biết nên đã đập cửa kiếng nhà hàng Hương Việt và Four Seasons (Going Out Of Business). Hai nhà hàng này đã đóng cửa từ khi dịch Covid-19 bắt đầu. Riêng nhà hàng Hương Việt thì chủ nhân định mở cửa vào ngày 1 tháng 8 nhưng bị tai nạn này thì chưa biết quyết định sẽ như thế nào.



Theo một vài đồng hương, bên ngoài khu thương mại Eden, khoảng 1 dậm (mile) về hướng Tây trên đường 50, rồi quẹo trái đường Annandale, nhà hàng Bếp Việt ngay bên tay phải cũng bị đập cửa kiếng.









Cuối cùng Phóng Viên Bích Phượng cho biết mọi việc trong vòng điều tra nên cánh sát không cho biết tin tức. Nhưng số đông đồng hương đã lên tiếng phản đối mạnh trên facebook.



Sự đập phá ở Eden Center thì kẻ lạ chỉ đập phá nhà hàng và tiệm bán thức ăn ở khu mặt tiền nhộn nhịp nhất của khu thương mại Eden. Họ không lấy thức ăn hay trộm tiền mặt. Nguyên nhân nào đã khiến cho những kẻ phá hoại đến khu thương mại Eden?





Ngay trong ngày thứ Ba, các nhà hàng và tiệm bán thức ăn đã thay lại các cửa kiếng. Hy vọng mọi sinh hoạt sẽ trở lại bình tuy trong lòng mọi người còn lo lắng và chờ tin tức cập nhật của nhà chức trách.