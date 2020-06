Mỹ Tố Cáo Chính Quyền CSVN Vẫn Tiếp Tục Đàn Áp Tôn Giáo Trong Năm 2019

VIỆT NAM – Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tố cáo chính quyền CSVN vẫn tiếp tục đàn áp tôn giáo trong năm 2019 qua bản báo cáo về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế mà bộ này công bố hôm 10 tháng 6, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết. Bản tin RFA cho biết chi tiết về việc này như sau.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục chỉ trích chính quyền Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo trong năm 2019 bất chấp Hiến pháp quy định tôn trọng quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân.

Trong báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế được công bố vào sáng ngày 10/6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền Việt Nam tìm cách đàn áp tự do tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các nhóm tôn giáo không được chính quyền thừa nhận, dưới nhiều hình thức. Đó là xách nhiễu, đánh đập, bắt giữ, truy tố, theo dõi, cấm đi lại đối với những người theo các nhóm tôn giáo không được nhà nước cho đăng ký. Tài sản, đất đai của họ bị nhà nước thu hồi.

Theo báo cáo, những xách nhiễu, đàn áp tôn giáo diễn ra ở các địa phương như: Tây nguyên, vùng người theo đạo Thiên chúa của người H’mong ở vùng núi phía Bắc, và các tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang nơi có nhiều người theo Tin lành và Công giáo.

Những truy bức của chính quyền đã khiến khoảng từ 250 đến 300 người Thượng ở Tây nguyên phải chạy lánh nạn sang Campuchia và Thái Lan kể từ năm 2017 trở lại đây, theo thống kê của Chính phủ Mỹ.

Người Công giáo ở khu vực Nghệ An nơi có giáo phận Vinh, theo báo cáo, cũng bị đàn áp mà điển hình là việc kết án từ một giáo dân là thầy giáo dạy dạng Nguyễn Năng Tĩnh 11 năm tù hồi năm ngoái với cáo buộc Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Theo báo cáo, những người theo các nhóm tôn giáo như Cao Đài, Hoà Hảo không được đăng ký và Phật Giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng bị đàn áp.

Theo thống kê trong báo cáo, hiện Việt Nam có khoảng hơn 97 triệu dân với khoảng 26,4% dân số là những người đang thực hành các hoạt động tín ngưỡng được đăng ký. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính 90% dân số Việt Nam theo một đức tin truyền thống nào đó bao gồm cả dạng được đăng ký với nhà nước và dạng không đăng ký.

Đạo phật là đạo lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 14,9% dân số, tiếp theo là Công giáo với khoảng 7,4% dân số.

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế là báo cáo được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hàng năm đối với toàn thế giới. Trong báo cáo các năm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dù nhìn nhận Việt Nam có một số tiến bộ nhất định trong việc cho phép người dân thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, những vẫn chỉ trích tích tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam.

Uỷ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ hôm 9/6 cũng có một báo cáo về tự do tôn giáo, lên án việc đàn áp tôn giáo ở Việt Nam, và kêu gọi chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC).