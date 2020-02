Vài điều cơ bản để phòng bệnh viêm phổi Vũ Hán



Khanh Chu, D.D.S., M. Ed.

Cường Nguyễn, M.D.

Sau đây là bài phỏng dịch từ Journal of Hospital Infection, xuất bản ngày 22 tháng 1 năm 2020, kèm theo vài ý kiến của Chu Khanh, Lê Quý Đôn và Nguyễn Cao Cường, Petrus Ký.

Một loại cực vi trùng (CVT) mới có tên là COVID-19 đã xuất hiện từ Trung Quốc vào khoảng tháng 12 năm 2019. Cho đến hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2020, COVID-19 đã làm 78,000 người bị viêm phổi ở 32 quốc gia trên khắp thế giới. Hơn 2,200 người đã thiệt mạng.



CVT COVID-19 thuộc vào loại CVT có tên là coronavirus. Cũng nên biết là trong cùng loại coronavirus có hai CVT khác gây ra bệnh phổi SARS-CoV (severe acute respiratory syndrome coronavirus) và MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) mà tử vong từ 10 đến 37%. SARS-CoV và MERS-CoV bắt nguồn từ con dơi, và chạy qua người từ cầy hương (civets) và lạc đà ở những chợ bán thú vật.



Giới khoa học đang có nghi ngờ là COVID-19 bắt nguồn từ con tê tê (pangolin) và có thể truyền bệnh từ người này sang người khác qua không khí và cả phân người . Do đó, điều cực kỳ quan trọng để không bị nhiễm trùng COVID-19 là ngăn chặn bất kỳ sự lây lan nào trong môi trường công cộng .

Ông Kamp ở Ruhr University Bachum, Germany, đã liệt kê tất cả những tài liệu về CVT coronavirus và cho biết CVT coronavirus có thể làm bệnh nhân nhiễm bệnh từ 2 giờ đến 9 ngày sau khi bệnh nhân đụng chạm đến CVT coronavirus ở trên các loại vật liệu khác nhau như thép, plastic, và gỗ.



Khi nhiệt độ lên cao đến 30 ° C hoặc 40 ° C, sự tồn tại của MERS-CoV sẽ giảm xuống. Đó là lý do ông Tổng Bí Thư Trung quốc Đặng Tiểu Bình nới với tổng thống Trump rằng vào mùa hè, COVID-19 sẽ bớt đi. Tuy nhiên đây chỉ là dự đoán vì chúng ta chưa có nhiều dữ kiện về bệnh này. Ở nhiệt độ 4 °C, môt lọai CVT corona virus khác có tên là TGEV và MHV có thể sống đến hơn 28 ngày. Thêm vào đó, nói chung thì các CVT có vẻ thích sống ở những môi trường ẩm thấp .

Chất liệu Ở nhiệt độ CVT coronavirus duy trì trong Thép 20 ° C 48 giờ Nhôm 21 ° C 2-8 giờ Gỗ nhiệt độ trong phòng 4 ngày Giấy nhiệt độ trong phòng 4-5 ngày Thủy tinh nhiệt độ trong phòng 4 ngày Plastic 20 ° C 48 giờ Găng tay giải phẩu 21 ° C 8 giờ Teflon 21 ° C 5 ngày

Các cách vô hiệu hóa CVT coronavirus:



1- Isopropyl alcohol (70%) mua ở Costco có thể vô hiệu hóa 99.99% CVT coronavirus trong vòng 1 phút.

2- Hydrogen peroxide mua ở các pharmacy với cường độ .5% cũng có kết quả tương tự sau 1 phút.

3- Chlorhexidine digluconate, mot loai sà phòng khử trùng cho các bác sĩ giải phẳu lại không có hiệu quả với CVT coronavirus



Nếu phải khử trùng một diên tích lớn thì dùng dung dich 1 phần bleach pha trong 50 phần nước lã để lau.



Quan trọng nhất vẵn là việc phải rửa tay thuờng xuyên trong ngày. Tại sao? Khi quan sát các sinh viên, chúng ta đã thấy họ sờ tay vào mặt trung bình 23 lần mỗi giờ. Khi tay sờ vào mặt, đương nhiên là các vi trùng, vi khuẩn, và siêu vi khuẩn như COVID-19 sẽ có cơ hội xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh. Ở Đài Loan, người ta đã thấy rằng đặt thêm các bồn rửa tay trong emergency department là biện pháp kiểm soát nhiễm trùng duy nhất bảo vệ nhân viên y tế khỏi bị nhiễm SARS-CoV.