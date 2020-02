Gia Đình Mũ Đỏ Orange County Và Vùng Phụ Cận Tổ Chức Buổi Dạ Tiệc Tân Niên Mừng Xuân Canh Tý 2020

Westminster (Thanh Huy) - - Như thông lệ hằng năm sau Tết gia đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận lại tổ chức buổi dạ tiệc Tân Niên mừng Xuân Canh Tý 2020, dạ tiệc năm nay đã diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 8 Tháng Giêng năm 2020, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster, Thành phố Westminster, Nam California.





Buổi dạ tiệc ngoài các Niên trưởng, các chiến hữu trong đại gia đình mũ đỏ và thân hữu còn có qúy vị quan khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, một số các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông. Ngoài ra còn có đoàn xe Jeep Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được gọi: “Little Saigon Jeep Quân Lực VNCH.”

Điều hợp chương trình có Mũ Đỏ Phạm Gia Đàm, Trưởng ban tổ chức, Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, Chi Hội Trưởng, và Mũ Đỏ Nguyễn Văn Hùng, Chi Hội Phó.

Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do toán hầu kỳ Gia Đình Mũ Đỏ thực hiện theo lễ nghi quân cách, trong phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn tiền nhân, anh hùng liệt nữ và các Quân, Cán Chính VNCH, đặc biệt các chiến sĩ mũ đỏ đã vị quốc vong thân.





Sau nghi thức chào cờ, Trưởng Ban Tổ Chức, mũ đỏ Phạm Gia Đàm thay mặt Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali và vùng phụ cận lên chào mừng và cảm tạ quý niên trưởng, qúy chiến hữu mũ đỏ và các đơn vị bạn đã đến tham dự dạ tiệc mừng Xuân của Gia Đình Mũ Đỏ Nam Cali. Ông nói: “Sự hiện diện đông đảo của quý vị đã nói lên lòng ưu ái và tinh thần đoàn kết đối với Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận. Trước thềm năm mới xin chúc quý vị và gia quyến một năm an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe.”

Tiếp theo Mũ Đỏ Hoàng Tấn Kỳ, Chi Hội Trưởng Gia Đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn đến quý quan khách, quý niên trưởng cùng toàn thể Gia Đình Mũ Đỏ đã về tham dự, và ông cũng không quên cảm ơn các chiến hữu trong ban tổ chức đã tận tình làm việc để có buổi dạ tiệc Mừng Xuân Mới thành công tốt đep như qúy vị đã thấy.





Mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ thay mặt tân Ban Chấp Hành kính chúc quý quan khách, quý niên trưởng và các chiến hữu cùng các hội đoàn bạn một năm mới Canh Tý 2020 an khang, hạnh phúc.

Trong dịp nầy Bà quả phụ cố chiến hữu Đoàn Văn Châu, thuộc Binh Chủng Pháo Binh Sư Đoàn Dù đã lên ngỏ lời cám ơn quý niên trưởng và quý chiến hữu Gia Đình Mũ Đỏ Orange Couty đã tận tình giúp đỡ gia đình bà trong việc tang lễ của chồng bà tại Little Saigon. Trước mặt mọi người, bà khẳng định: “Một ngày được làm vợ của chiến sĩ Mũ Đỏ, cũng là một đời làm dâu của Gia Đình Mũ Đỏ.”





Đặc biệt Ban Chấp Hành Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam Cali đã lên tặng hoa cho Ban Chấp Hành Gia Đình Mũ Đỏ Nam California để thể hiện tình huynh đệ chi binh giữa hai binh chủng đã một thời làm cho địch quân khiếp vía trên các chiến trường.

Buổi tiệc bắt đầu, mở màn chương trình văn nghệ toàn ban hợp ca Gia Đình Mũ Đỏ hợp ca bản “Sư Đoàn Nhảy Dù Hành Khúc”, Tiếp theo phần trình diễn của các ban văn nghệ thuộc các hội đoàn bạn, các ca sĩ thân hữu, trong đó có Ca Sĩ, Nha Sĩ Kim Loan thuộc hội đồng hương Quảng nam Đà Nẵng. Đặc biệt với phần trình diễn của ban văn nghệ Mũ Đỏ trong hoạt cảnh “Sài Gòn Đẹp Lắm” có sự đóng góp tích cực của phu nhân mũ đỏ Chi Hội Trưởng Hoàng Tấn Kỳ và các chị trong Gia Đình Mũ Đỏ đã được tán thưởng nhiều tràng pháo tay thật lớn





Buổi tiệc diễn ra trong bầu không khí thân thương của những người lính đã một thời vào sinh ra tử, làm rạng danh "Thiên Thần Mũ Đỏ" thể hiện cho nhau tình huynh đệ chi binh thật thắm thiết.

Mọi chi tiết liên lạc xin gọi Chi Hội Trưởng Hoàng Tấn Kỳ (714)357-8877.