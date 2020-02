Nhà Kim Hoàn Việt Sẽ Tặng Nhẫn Kim Cương Cho Cặp Tình Nhân Chiến Binh Mỹ



HOUSTON, Texas (VB) -- Ngày lễ tình nhân Valentine's Day tại Hoa Kỳ trong truyền thống là là ngày 14/2 hằng năm, tức là tuần sau. Một người Mỹ gốc Việt đang gây sóng gió với một sáng kiến quà tặng: nhà kim hoàn Mỹ gốc Việt Jimmy Phan sẽ trao tặng một nhẫn kim cương trị giá 10,000 đôla để giúp một cặp tình nhân chiến binh Hoa Kỳ cầu hôn trong ngày Lễ Tình Nhân.



Bản tin Laredo Morning Times ghi rằng nhà thiết kế kim hoàn Jimmy Phan, còn có tên là Jimmy Boi, đã thiết kế môt nhẫn đính hôn bằng vàng 14-karat với kim cương nặng 2.4-carat, trị giá bán lẻ là 10,000 đôla, để làm quà tặng cho một cặp tình nhân chiến binh Mỹ không có khả năng tài chánh mua một nhẫn để cầu hôn trong ngày Valentine’s Day.



Jimmy Phan nổi tiếng trong giới kim hoàn Houston, và nữ trang ông thiết kế cũng được tìm mua từ giới nghệ sĩ Hollywood.



Phan là chủ tiệm kim hoàn Done Right Jewelers, nói rằng ông xem gia đình là điều quan trong và hôn lễ bây giờ quá tốn kém, trong khi các chiến binh Mỹ đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ tự do Hoa Kỳ. Phan xem quà tặng này là lời cảm ơn của ông nhằm giúp một cặp tình nhân chiến binh Mỹ khởi sự thành lập một gia đình trong ngày Valentine’s Day này.



Bất kỳ chiến binh Mỹ nào tại Hoa Kỳ đều có thể xin làm ứng viên nhận quả nhẫn đính hôn này từ Jimmy Phan. Hoặc tự chiến binh đó liên lạc, hay người khác đề nghị ứng viên chiến binh khác. Người chiến bnh được trao tặng chiếc nhẫn này sẽ được công bố vào tuần lễ trước ngày Valentine’s Day trên tài khoản Jimmy’s Instagram account (@jimmyxboi).



Jimmy Phan có một thời tuổi trẻ giang hồ trên đường phố Alief trước khi quay đầu tu tỉnh và trở thành nhà hiết kế kim hoàn sang trọng. Phan đã thei61t kế kim hoàn cho nhưng ngườitnổi tiếng như Donnie Wahlberg, Killer Mike, Roddy Ricch, Future, The Weeknd, vân vân.



Đây không phải lần đầu tiên Phan làm từ thiện. Phan đã từng tặng quà giáng sinh cho các gia đình nghèo ở Houston.