Liên Trường Trung Học Việt Nam Họp Mặt Đón Mừng Năm Mới 2020 Gây Quỹ Giúp Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa

Anaheim (Thanh Huy)- - Tại nhà hàng Mon Amour, Anaheim, Nam California vào lúc 7 giờ tối ngày 31 tháng 12 năm 2019 Liên Trường Trung Học VNCH tại Nam California đã tổ chức buổi họp mặt tất niên đón mừng Năm Mới 2020 gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt trong buổi họp mặt nầy Ban Tổ Chức đã thu được trên $45,000 giúp Thương Phế Binh; một số thu kỷ lục mà Liên Trường có được từ năm 2002, đến nay.

Điều hành tổng quát chương trình họp mặt Tất Niên và Countdown New Year 2020 là (Chu Văn An) CVA Nguyễn Mai, Tổng Thư Ký Liên Trường. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, Ban Hợp Ca Liên Trường trình bày liên tiếp hai nhạc phẩm “Khúc Nhạc Ngày Xuân” và “Có Những Người Anh” để nói lên chủ đề “Vui Xuân Không Quên Ơn Các Anh Chiến Sĩ QL/VNCH.”

Tiếp theo (Nguyễn Trãi) NT Mai Đông Thành (Chủ Tịch luân phiên) lchào mừng và chúc Tết quý vị giáo sư và quan khách. Sau lời chúc mừng, cám ơn qúy vị giáo sư, quan khách và mọi người có mặt, NT Mai Đông Thành quảng cáo cho chương trình văn nghệ tối nay. Anh nói, “Tối nay có nhiều hội đoàn tổ chức Countdown New Year nhưng quý vị đến đây là đúng nhất, vì ở đây chúng tôi có một chương trình văn nghệ đặc biệt không ở đâu có, không ai giống chúng tôi chứ không phải chúng tôi không giống ai, dù ở Thúy Nga Paris hay ở Trung Tâm Asia cũng không bao giờ có mà chỉ có ở Liên Trường mà thôi nên hôm nay chúng ta đến đây vừa vui chơi, vừa làm việc nghĩa là giúp đỡ những thương phế binh QL/VNCH, những người không được may mắn như chúng ta.”

Tiếp theo, MC Hồng Vân (Marie Curie) giới thiệu quý vị giáo sư tham dự gồm cĩ: Lê Triều Vinh, Phạm Khâm (Nguyễn Trãi); Trần Quang Hải (Kỹ Thuật Cao Thắng, Saigon), Phạm Thanh Mai (Châu Văn Tiếp Phước Tuy), Nguyễn Đình Cường (Trần Hưng Đạo, Đà Lạt), Nguyễn Thị Thu, Phạm Khanh và Nguyễn Thị Hạnh (Văn Đức, Gia Định). Kế đến, CVA Nguyễn Mai giới thiệu các thành viên Liên Trường gồm trên 20 Trường Trung Học thời Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có trường Chu Văn An, Petrus Ký, Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, Hồ Ngọc Cẩn, Võ Trường Toản, Regina Pacis, Marie Curie (Saigon), Văn Đức (Gia Định), Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Quốc Học - Đồng Khánh (Huế), Regina Pacis (Đà Lạt), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Nữ Trung Học Nha Trang, Trần Quý Cáp (Hội An), Nông Lâm Súc (Bảo Lộc), Liên Trường Pleiku v.v..

Sau đĩ CVA Nguyễn Mai tường trình về sinh hoạt của Liên Trường năm vừa qua đồng thời cám ơn quý mạnh thường quân yểm trợ Cây Mùa Xuân TPB/QLVNCH. Ông cho biết,trong dịp Tết Kỷ Hợi vừa qua, Liên Trường THVN đã gửi Quà Xuân trực tiếp (qua một công ty chuyển tiền tại Westminster) về giúp đỡ được 505 gia đình TPB và Quả Phụ QL/VNCH, mỗi gia đình nhận được từ $50 đến $100 tùy theo thương tật. Tổng số tiền đã gửi về (bao gồm lệ phí) là $40,465. Tính từ năm 2002, Liên Trường đã giúp đỡ được tổng cộng 5,110 gia đình TPB/VNCH và Quả phụ, tặng 29 chiếc xe lăn với tổng số tiền giúp đỡ lên đến $288,671.

CVA Nguyễn Mai cho biết, trước khi nhập tiệc, các Mạnh Thường Quân đã gửi về Liên Trường $28,720. Sau đó, ông Dương Văn Bé đại diện đồng hương tại Florida yểm trợ Liên Trường $11,782.00. Nâng tổng số lên $40,502.00. Tiền các mạnh thường quân yểm trợ tại bàn $2,943. Ước tính tiền lời sơ khởi trong buổi tiệc họp mặt được trên $2,000 nữa. Như vậy tổng số tiền Gây Quỹ Cây Mùa Xuân cho Thương Phế Binh QL/VNCH năm 2020 là $45,445. Ban Tổ Chức rất vui mừng loan báo, đây là con số thu kỷ lục từ ngày thành lập Quỹ Cây Mùa Xuân TPB mới có được. Trước đây, mỗi năm số tiền gây quỹ chỉ được trên dưới $30,000.

Sau phần báo cáo tài chính, Tiệc Mừng và văn nghệ do ĐK Như Hảo và LBT Minh Hiền giới thiệu chương trình, mở đầu với bản hợp ca “Sáng Rừng” do ban bợp ca Liên Trường Pleiku trình diễn. Tiếp đến có vũ khúc “Tình Xuân” do Nữ Trung Học Nha Trang biểu diễn. Nhạc cảnh “Chiều Làng Em” với cựu nữ sinh Lê Văn Duyệt. Sau đó, còn nhiều tiết mục khác do các cựu học sinh các trường thay phiên nhau trình diễn. Ngoài ra có tiết mục Kể Chuyện Vui có thưởng với 10 thí sinh ghi danh tham dự. Cô Nguyễn Tăng Bình (cựu sinh viên trường Quốc Gia Âm Nhạc) đoạt Giải Nhất thi kể chuyện vui năm nay và nhận $100 do CVA/LS Đỗ Hiếu Liêm tặng.

Phần dạ vũ do các MC: Đỗ Kim Thiện, Đặng Thị Cần và Ngọc Yến phụ trách. 11 giờ 55 các chai Champagne được mở nắp và hai bản hợp ca Ly Rượu Mừng và 90 Năm Cuộc Đời được mọi người vừa nâng ly vừa hát vang .Đồng hồ chỉ 12 giờ, là giờ Giao Thừa, Countdown New Year 2020 tiếng vỗ tay vang rền chào đón Năm Mới và mọi người bắt tay chúc mừng nhau một năm an bình, hạnh phúc, và cũng là lúc kết thúc chương trình.

Quý Mạnh Thường Quân muốn đóng góp thêm cho Quỹ Cây Mùa Xuân TPB/VNCH 2020 xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại TTK/LT: (714) 889-8498 © hoặc Email lientruongthvn@yahoo.com.

Ngân phiếu xin đề: Lien Truong THVN. Memo: Quỹ TPBVNCH và mail về: Lien Truong THVN, 1801 Chantilly Ln, Fullerton, CA 92833.