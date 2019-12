CHƯƠNG TRÌNH ‘WINTER IN THE GROVE’ TẠI GARDEN GROVE SẼ DỜI LẠI VÀO NGÀY THỨ NĂM, 12 THÁNG 12

Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối, tại Village Green Park, địa chỉ 12732 Main Street (góc đường Euclid và Main Street). Thành phố Garden Grove xin lỗi vì sự .

Những ai đã mua trước những wrist band để chơi trượt tuyết (snow slide) và không thể tham dự ‘Winter in the Grove’ vào Thứ Năm sắp tới, xin vui lòng gọi số (714) 741-5210 trong giờ làm việc để được hoàn trả tiền.

Năm nay, các hoạt động mới tại sự kiện bao gồm triển lãm xe 'Santa's Garage car show' của OC Drive và một cửa hàng thủ công với các thợ thủ công tại địa phương. Các chương trình trong sự kiện bao gồm một khu vực thủ công dành cho trẻ em, thức uống nhẹ, viết thư cho ông già Noel, cơ hội chụp hình chủ đề ngày lễ, các trò chơi cho các em nhỏ và hơn 60 tấn tuyết tạo thành 12 cầu trượt (snow slide). Chơi cầu trượt (snow slides) không giới hạn là $5, hoặc mang một món đồ chơi mới, chưa mở, trị giá khoảng $10 để nhận được hai dây đeo chơi trượt tuyết không giới hạn, phát giới hạn chỉ 500 vòng. Các tổ chức bất vụ lợi tại địa phương sẽ có bán thức ăn nhẹ tại đây.

Và chương chính thức bắt đầu lúc 6:00 giờ chiều. Sự kiện này kết thúc với Thị trưởng Steve Jones và Hội đồng thành phố Garden Grove thắp sáng cây Giáng sinh dài 24-foot cùng sự xuất hiện của ông bà già Noel.

Để biết thêm chi tiết, xin coi tại trang www.ggcity.org/winterinthegrove