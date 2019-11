Thái Nguyên: Thượng Úy Công An Tát Dân Ngoài Đường

THÁI NGUYÊN -- Một ông Thượng Úy công an CSVN đã ngang nhiên tát vào mặt dân nơi công cộng tại tỉnh Thái Nguyên, theo bản tin của báo VNExpress cho biết hôm 11 tháng 11.Thượng úy Nguyễn Xô Việt (35 tuổi, Công an thị xã Phổ Yên) bị đình chỉ công tác để xác minh thông tin có hành vi ném vỏ xúc xích, tát nhân viên bán hàng.Ngày 10/11, camera tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (địa bàn xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên) ghi lại hình ảnh một người đàn ông sai con trai vào quầy bán hàng lấy đồ ăn. Khi đứa trẻ cầm gói xúc xích đi ra, nhân viên đã ngăn lại với lý do chưa trả tiền.Sau khi ra hiệu bảo con trai đi ra, ông bố bóc túi xúc xích và ném vỏ vào mặt nữ nhân viên đứng ở quầy. Trước nhiều người, anh tiếp tục tát một nam nhân viên khác.Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết sự việc liên quan thượng uý Nguyễn Xô Việt, 35 tuổi, cán bộ Công an thị xã Phổ Yên. Ngày 11/11, anh Việt bị đình chỉ công tác một tháng để nhà chức trách làm rõ các hành vi.Cùng ngày, một cán bộ trạm dừng nghỉ Hải Đăng cho biết anh Việt và trạm "đã giải quyết xong mọi hiểu nhầm" trước khi video bị phát tán.Mới chỉ có chức thượng úy mà đã hành xử côn đồ như thế thì mai mốt leo lên cao hơn sẽ đối xử với dân như thế nào?