Con Bà Tân Vlog Phủ Nhận Thu Nhập Cao Của Youtube Bà Tân

THÁI NGUYÊN, VN -- Gần đây trên mạng xã hội đồn ầm lên rằng Bà Tân Vlog nhờ Youtube mà thu được cả chục ngàn đô la mỗi tháng, nhưng trong bản tin của Báo Dân Trí hôm 6 tháng 9 trích lời con bà Tân phủ nhận chuyện này.Bản tin Dân Trí cho biết chi tiết như sau.Thông tin về thu nhập từ kênh Youtube Bà Tân Vlog có hàng triệu lượt theo dõi được rất nhiều người quan tâm. Và với mức thu nhập cao từ công việc này thì liệu bà Tân có đóng thuế đầy đủ hay không, cũng khiến không ít người tò mò.Thời gian qua, sau khi kênh Youtube chính thức trả tiền quảng cáo cho một người phụ nữ ở Thái Nguyên có biệt danh "Bà Tân Vlog", đã rộ lên thông tin bà Tân được trả tới 300 triệu đồng/tháng.Để tìm hiểu rõ hơn về thông tin này PV đã tìm gặp anh Nguyễn Văn Hưng, con trai bà Tân (người sở hữu kênh Youtube Bà Tân Vlog rất “hot” hiện nay). Chia sẻ với Dân Trí anh Hưng cho biết: “Trước khi biết tới Youtube tôi đã đi làm phụ hồ. Phải đến năm 2016, tôi mới tự mày mò và biết tới cách kiếm tiền từ Youtube.”“Thế nhưng, sau vài năm, kênh Youtube của tôi cũng chỉ được hơn 1 triệu lượt theo dõi, thu nhập cũng chỉ hơn công việc phụ hồ một chút. Còn việc lập cho mẹ một kênh riêng thì phải đến đầu năm nay mới thực hiện được”, anh Hưng nói.Mới đầu, theo con trai bà Tân, việc lập kênh Youtube này chỉ để giúp mẹ giải trí chứ không hề nghĩ sẽ thành công như vậy. Tuy nhiên, ngay từ những clip đầu tiên được đưa lên thì phản ứng tích cực của cộng đồng mạng lại đến rất nhanh.Ngay cả anh Hưng thậm chí cũng không ngờ tới lượng lượt xem và theo dõi kênh của mẹ anh lại tăng mạnh đến vậy chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều người hàng xóm, họ hàng, trẻ em kéo đến ngày một đông hơn, giúp kênh Youtube càng có sức lan toả hơn nữa.Nhiều người làm Youtube lâu năm đã phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để đầu tư, chăm chút cho kênh của mình. Nhiều người thậm chí phải bỏ tiền mua nhạc, thuê ca sĩ về hát rồi quay clip đăng lên Youtube. Thế nhưng, nếu so sánh lượng view thì khó mà đuổi kịp được với bà Tân Vlog.Vì thế, nhiều người đã tự đặt câu hỏi, vậy bà Tân bỏ ra bao nhiêu tiền cho mỗi clip để có lượng view “khủng” như vậy?Tuy nhiên, câu trả lời từ con trai bà Tân lại khiến nhiều người giật mình. Bởi theo anh Hưng: “Thậm chí, nhiều clip 2 mẹ con còn chẳng phải bỏ ra đồng nào, vì nguyên liệu có khi đều là “cây nhà lá vườn”. Chi phí nhiều nhất để phục vụ cho việc sản xuất clip cũng chỉ vỏn vẹn 300 nghìn đồng.”Ngay cả chủ nhân của những clip đang hot trên mạng này cũng không giải thích được lý do vì sao, chẳng phải bỏ tiền mà các clip đều có hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.Tuy nhiên, theo một số người xem thì, các clip của bà Tân được đón nhận bởi cách nói chuyện tự nhiên, thân thiện, dễ gần. Hơn nữa, nhân vật chính là là một người lớn tuổi, điều xưa này ít thấy ở các clip do người Việt sản xuất. Các câu nói trong clip cũng hết sức tự nhiên, không theo một kịch bản nào nên dễ lấy được thiện cảm hơn.Bỗng dưng nổi tiếng và sở hữu một kênh Youtube có thể mang lại thu nhập cao, nên rất nhiều người tò mò về thu nhập của bà Tân. Một số người còn làm hẳn clip phân tích về thu nhập từ kênh này. Hoặc một số trang phân tích còn đồn đoán, kênh này cho thu nhập thấp nhất 12 nghìn USD/tháng.Tuy nhiên, theo anh Hưng, vì RPM (doanh thu mỗi nghìn lần hiển thị) của Việt Nam không cao như nước ngoài. Do đó, nhìn lượng view của kênh Bà Tân Vlog mà đánh giá số tiền nhận được thì chưa đúng. Giá trị 1000 người xem của Việt Nam chỉ bằng 10 người xem của Mỹ.“Doanh thu cao như vậy là không thể được. Tôi hoàn toàn phủ nhận việc có doanh thu hàng chục nghìn đô như vậy. Vì thực tế, doanh thu không thể được nhiều như vậy”, anh Hưng cho biết thêm.Dù anh Hưng không muốn tiết lộ thông tin, nhưng quản lý của anh Hưng và bà Tân cũng đã từng tiết lộ trên báo chí rằng, mức thu từ kênh bà Tân Vlog khoảng 70 - 90 triệu đồng/tháng.Không có con số cụ thể, nhưng việc kênh Bà Tân Vlog phải đóng thuế là điều chắc chắn. Anh Hưng cũng đã làm việc với một bên thứ 3 để lo toàn bộ các công việc liên quan tới thuế, bản quyền hình ảnh, tư vấn cũng như các công tác hỗ trợ. Phía quản lý của 2 mẹ con bà Tân Vlog sẽ nhận được 15% doanh thu từ việc này.