VN: Loại Ngân Hàng Nông Nghiệp TC, Thắt Chặt Thương Mại Với Mỹ

HÀ NỘI -- Văn phòng đại diện của Ngân Hàng Nông Nghiệp TQ tại Hà Nội, một trong 3 ngân hàng lớn nhất của TQ, đã bị Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam thu hồi giấy phép, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 21 tháng 8.Bản tin RFA viết như sau.Thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam đã có quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc tại Hà Nội.Nguồn tin từ mạng báo Tuổi Trẻ vào ngày 20 tháng 8 cho biết như vừa nêu. Theo đó quyết định của Ngân Hàng Nhà Nước VN như vừa nêu có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 vừa qua.Cụ thể, Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng, đóng cửa Văn phòng Đại Diện theo qui định của pháp luật Việt Nam.Bản tin không cho biết lý do vì sao Ngân hàng Nhà Nước VN có quyết định thu hồi giấy phép văn phòng đại diện tại Hà Nội của Ngân hàng Nông Nghiệp Trung Quốc.Tuy nhiên tin nói rõ NHNN Việt Nam cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc được mở chi nhánh tại Hà Nội vào cuối năm 2017 với vốn được cấp là 50 triệu đô la Mỹ và thời hạn hoạt động 99 năm. Phạm vi hoạt động theo loại hình ngân hàng thương mại được pháp luật VN và NHNN Việt Nam qui định.Tin còn nói rõ Ngân Hàng Nông Nghiệp Trung Quốc là ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước ra đời vào năm 1951.Vào năm ngoái, S&P Global Market Intelligence đánh giá Ngân hàng Nông Ngiệp Trung Quốc có tổng giá trị tài sản lên đến gần 3240 tỉ đô la Mỹ; sau hai ngân hàng khác của Trung Quốc là Ngân hàng Xây Dựng và Ngân hàng Công Thương.Trong khi đó, bản tin khác của RFA cho biết rằng Việt Nam và Mỹ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại.Bản tin RFA viết như sau.Tại buổi làm việc với đoàn đại biểu Thượng nghị viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth dẫn đầu đến thăm Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội VN Tòng Thị Phóng đã đề nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ Việt Nam thông qua những nghị quyết thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại song phương trên cơ sở công bằng và cùng có lợi. Vietnamplus loan tin này vào ngày 21 tháng 8.Theo tin của Vietnamplus, đoàn đại biểu Thượng nghị viện Hoa Kỳ đã sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.Tại buổi tiếp đoàn, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Quốc hội hai nước cũng như quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.Trong dịp này, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều hành động thiết thực giúp giải quyết hậu quả chiến tranh tại Việt Nam trong đó có việc rà phá bom mìn, tẩy độc môi trường tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa. Đây là những nơi có mức độ ô nhiễm rộng, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường và cuộc sống, sức khỏe người dân.Về phía Hoa Kỳ, Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth chúc mừng Việt Nam đã trúng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và sẽ đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN năm 2020. Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam; tiếp tục trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao đặc biệt là giữa các nghị sĩ Hoa Kỳ và các đại biểu Quốc hội Việt Nam để cùng trao đổi những vấn đề quan tâm trong tương lai.