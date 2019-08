2 Ông Nam Phi Bị Tổ Chức Buôn Nội Tạng Bắt Ở VN

CAPE TOWN, NAM PHI - Người Mẹ của một người đàn ông Nam Phi mất tích tại Việt Nam nói rằng bây giờ bà hết hy vọng sau khi tin tức cho biết con trai của bà có thể đã là nạn nhân của một tổ chức buôn bán nội tạng người.

John Bothma, 23 tuổi, từ Kempton Parat đã mất tích tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5 vừa qua.

Mushfiq Daniels, 28 tuổi, cũng đã mất tích tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7. Cả hai đều làm nghề thầy giáo tại Việt Nam khi họ mất tích.

Coleen Bothma gặp khó khăn trong nhiều tháng để gây quỹ và tiết kiệm đủ số tiền để đến Việt Nam để tìm kiếm con trai của bà.

Thông qua tất cả, Coleen giữ hy vọng rằng con bà được an toàn. Nhưng vào cuối tuần rồi, bà nghe NGO Gift nói về lý thuyết Givers rằng con trai của bà và Daniels có thể đã trở thành nạn nhân của tổ chức buôn bán nội tạng người.

“Tôi đã đọc nó hôm Thứ Bảy trong báo, về những gì Gift of the Givers nói, đó là con tôi có thể là... trái tim tôi chỉ muốn biết con tôi đi đâu. Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng, tôi nhớ nó rất nhiều... khoảng 3 tháng kể từ khi chúng tôi liên lạc lần cuối,” bà cho biết thế.

Gift of the Givers nói rằng sau khi điều tra các chi tiết chung quanh các vụ mất tích riêng biệt, họ đã khẳng định rằng những người đàn ông ngày đã bị bắt bởi một tổ chức buôn bán nội tạng bất hợp pháp.