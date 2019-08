Tàu TQ Rượt Đuổi Tàu Đánh Cá Ngư Dân VN Gần Trường Sa

BIỂN ĐÔNG -- Tàu Trung Quốc lại rượt đuổi tàu cá Việt Nam đang đánh cá gần quần đảo Trường Sa, theo bản tin hôm Thứ Tư của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau.Một tàu cá của ngư dân Bình Định số hiệu BĐ 96813 TS bị tàu Trung Quốc số hiệu 46301 truy đuổi khi táu cá Việt Nam đang hoạt động đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa.Mạng báo Thanh Niên trong nước loan tin dẫn nguồn từ Ban Chỉ Huy Phòng chống Thiên Tai & Tìm kiếm, Cứu Nạn tỉnh Bình Định. Theo đó thì vào trưa ngày 13 tháng 8, tàu cá BĐ 96813TS do ông Dương Ngọc Dõi, chủ tàu kiêm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt tại khu vực quần đảo Trường Sa thì bị tàu Trung Quốc số hiệu 46301 truy đuổi.Bản tin không cho biết thông tin gì thêm.Tình trạng ngư dân Việt Nam đi đánh bắt hải sản tại các ngư trường truyền thống ở Hoàng Sa và Trường Sa trong những năm qua bị các tàu cá cũng như tàu chấp pháp của Trung Quốc sách nhiễu, truy đuổi, đâm va, tịch thu hải sản, ngư cụ… Trước đây từng có những vụ bắt ngư dân Việt rồi đòi tiền chuộc và những vụ ngư dân Việt bị phía Trung Quốc bắn chết.Cũng trong ngày 14 tháng 8, VOV loan tin về tình trạng được mô tả là đìu hiu tại các làng chài, cảng cả ở tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó thì do ngư trường cạn kiệt, tàu cá nằm bờ khiến ngư dân lâm vào cảnh nợ nần.VOV dẫn phát biểu của nhiều ngư dân do năm nay biển mất mùa cộng với việc ồ ạt đóng mới tàu thuyền và khai thác hải sản theo kiểu tận diệt khiến dẫn đến khó khăn cho ngư dân Việt Nam như hiện nay.Theo thống kê của Tổng Cục Thủy Sản Việt Nam được VOV trích lại thì trữ lượng hải sản của Việt Nam chỉ cho phép khai thác 1 triệu 700 ngàn tấn một năm; thế nhưng hiện nay tổng số đánh bắt ghi nhận được là hơn 2 triệu 500 ngàn tấn.Trong khi đó khi ngư dân tại một số tỉnh đi đánh bắt xa bờ còn bị các nước khác bắt giữ với lý do xâm phạm vùng biển của họ.Gần nhất vào ngày 12 tháng 8, Cảnh sát Biển Malaysia cho biết họ bắt giữ một tàu cá Việt Nam hai ngày trước đó với lý do xâm phạm vùng biển của Malaysia.Vị trí bắt giữ tàu cá Việt Nam được phía Malaysia nêu ra là 15 hải lý ngoài khơi Tanjung Kubong.Trên chiếc tàu cá có 5 ngư dân độ tuổi từ 27 đến 41 nhưng không có giấy tờ tùy thân gì. Tàu cá và ngư dân bị đưa về trụ sở của cơ quan chức năng trên đất liền để tiếp tục điều tra.