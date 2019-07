Việt Kiều Úc Bị Bắt Không Cho Gặp LS

Một Việt kiều Úc đã bị công an bắt giam trong nửa năm mà không cho ông Châu Văn Khảm có luật sư riêng, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFA viết như sau.Ông Châu Văn Khảm, một Việt kiều Úc, bị lực lượng chức năng Hà Nội bắt giữ sáu tháng qua với cáo buộc ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền ’ nhưng bị từ chối luật sư trong quá trình điều tra.Mạng báo ABC loan tin ngày 23 tháng 7 dẫn quan ngại của các tổ chức theo dõi nhân quyền và thân nhân ông Châu Văn Khảm. Theo xác nhận của tổ chức Ân Xá Quốc Tế thì trong suốt quá trình điều tra, ông này bị từ chối luật sư do đó thông tin về trường hợp của ông bị giới hạn.Theo bản tin của ABC, dựa vào các ghi chú của phía lãnh sự quán Úc khi vào thăm ông Châu Văn Khảm, ông Khảm có thể nhận được thuốc, thức ăn và thiệp sinh nhật từ gia đình, nhưng ông này chỉ có thể được gặp luật sư sau khi chính quyền Việt Nam hoàn tất quá trình điều tra, được nói nhằm ‘bảo mật’ thông tin.ABC cũng cho hay ông Châu Văn Khảm đã viết thư cho gia đình vào tháng 5 và nói rằng sức khỏe của ông tốt, nhưng tinh thần thì suy sụy.Chính quyền Việt Nam cho gia hạn quá trình điều tra đến tháng 9 năm nay và có thể gia hạn tiếp. Theo đó, người bị điều tra có thể bị tạm giam đến 20 tháng nếu liên quan đến những vụ án an ninh quốc gia.Gia đình của ông Châu Văn Khảm cũng bày tỏ lo ngại ông Khảm không được trình bày một cách thoải mái, tự do với các viên chức đại sứ quán Úc trong các lần viếng thăm. Lý do có sự giám sát của camera và nhân viên an ninh trại giam.Ông Châu Văn Khảm năm nay 70 tuổi, bị công an bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 13/1 trong lúc đang gặp gỡ một số thành viên của hội Anh Em Dân Chủ.Mạng báo Công an Nhân dân hôm 30/1 sau đó loan tin đã bắt giữ ông Châu Văn Khảm và nói ông này là ‘thành viên cốt cán của tổ chức Việt Tân xâm nhập, tìm cách hoạt động chống phá trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.’Cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam nói ông Khảm đã khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam từ Campuchia vào cửa khẩu Hà Tiên hôm 10/1 bằng một chứng minh nhân dân giả.Sau đó, ông Khảm bị nói đã bồi dưỡng các kiến thức về Việt Tân cho ông Nguyễn Văn Viễn và dự định trở lại Campuchia để về Úc vào hôm 14/1.Hôm 25/1, Đảng Việt Tân đã loan đi thông cáo thừa nhận thành viên Châu Văn Khảm đã bị chính quyền Việt Nam bắt giữ.Trong hình, nhà hoạt động dân chủ người Úc gốc Việt, ông Châu Văn Khảm (ở giữa) bị Công an Việt Nam bắt giữ.