Bão Số 2 Vào VN, Nhiều Tỉnh Miền Trung và Bắc Mưa Lớn

HÀ NỘI -- Cơn bão số 2 có tên là Mun đang đổ bộ vào miền bắc Việt Nam và sẽ có những trận mưa như trút nước gây ngập lụt nhiều nơi, theo bản tin của trang mạng Cafef.vn cho biết hôm 3 tháng 7.Bản tin Cafef.vn viết như sau.Trao đổi với PV vào lúc 17h ngày 3/7, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 16h, vị trí tâm bão số 2 (bão Mun) đang cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 100km về phía Nam, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa khoảng 210km về phía Đông Đông Nam.Hà Nội nhiều quận huyện mưa khá lớn từ 17hTại Hà Nội, từ 17h ngày 3/7, trên địa bàn các quận, huyện của TP đã có mưa khá lớn do ảnh hưởng của bão số 2. Do mưa vào giờ tan tầm đã gây tình trạng ùn ứ giao thông ở một số tuyến đường nội đô.Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công điện khẩn gửi các sở, ban ngành, các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 2. Đặc biệt, đối với các huyện thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ rừng ngang là Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, ông Chung yêu cầu cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó lũ. Bảo vệ và kịp thời khắc phục hậu quả sau lũ có thể xảy ra.Chiều 4/7, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng vừa có công văn khẩn số 2 gửi các tỉnh, thành ở Bắc, Trung Bộ và các Bộ, ngành về việc ứng phó khẩn với bão số 2.Theo báo cáo, tại huyện Vân Đồn đã có 1.266 phương tiện tàu, thuyền của các xã, thị trấn nhận được thông tin để vào nơi tránh trú an toàn, trong đó có 110 chiếc đánh bắt xa bờ, 1.156 tàu có công suất máy dưới 90 CV; 531 nhà bè nuôi trồng thủy sản, dịch vụ được gia cố, chằng buộc, sẵn sàng sơ tán người già, trẻ em lên bờ; 26 công trình hồ đập được rà soát, đảm bảo an toàn vận hành....Hải Phòng tạm dừng hoạt động tại cảngChiều 3/7, theo thông tin từ Công ty TNHH Cảng container quốc tế Hải Phòng (HICT) cho biết, Tổng giám đốc Công ty vừa ký thông báo khẩn về việc tạm thời dừng hoạt động sản xuất tại Cảng container quốc tế Hải Phòng trong thời gian cơn bão số 2 đổ bộ vào thành phố Hải Phòng.Cụ thể, từ 17 giờ ngày 3/7 đến khi nhận được thông tin an toàn của Đài Khí tượng thủy văn Trung ương, cảng tạm dừng các hoạt động liên quan đến tiếp nhận tàu và khai thác giao nhận hàng hóa để bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa.Bão đổ bộ Nam ĐịnhCuối giờ chiều ngày 3/7, thông tin với PV, ông Nguyễn Phùng Hoan - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết, công tác ứng phó đối với cơn bão số 2 sắp đổ bộ vào đất liền được các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tương đối triệt để.Hiện các địa phương ven biển như Giao Thuỷ, Hải Hậu, Nghĩa Hưng...đã thực hiện lệnh cấm biển từ 12h trưa nay. Tất cả người dân, tàu bè hoạt động ngoài khơi đã vào nơi, tránh trú bão an toàn.Bản tin cũng cho biết thêm thông tin như sau.Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa tối nay (3/7) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; từ đêm nay đến sáng mai (4/7) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.Theo dự báo của Trung tâm, trong đêm nay ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng còn có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20-50mm/12 giờ, có nơi trên 60mm/12 giờ). Từ ngày mai mưa giảm nhanh.Từ nay cho đến chiều 4/7, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ). Từ đêm mai mưa giảm ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình.Từ đêm nay đến sáng 5/7, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).