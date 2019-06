Truyện Cổ Grimm Con Quỷ Trong Chai Thủy Tinh

Ngày xưa rất xưa, có một người tiều phu nghèo xơ xác, bác làm việc quần quật từ sáng sớm tinh mơ đến tối mịt, cốt là để dành được một số tiền lo cho con. Lúc số tiền dành dụm đã kha khá, bác bèn kêu con trai và bảo:“Con ơi, nhà chỉ có một mình con. Cha đã dành dụm được một số tiền bằng mồ hôi và nước mắt của cha. Nay cha muốn dùng số tiền này cho con đi học lấy một nghề gì đó để sau này con có thể nuôi con và nuôi cha lúc tuổi già, chân tay yếu đuối, chỉ ngồi một chỗ, không làm gì được.”Người con quỳ xuống, nói:“Thưa cha. Con sẽ cố gắng học để kiếm một nghề tốt như cha mong muốn. Xin cha tin ở con.”“ Cha không có nhiều tiền, con phải cố gắng để học, đừng sao nhãng nghe con. Cha sẽ cố gắng kiếm thêm để gửi cho con. Con sửa soạn lên đường ngay đi”.Nghe lời cha, người con bèn ra đi tìm thầy để học nghề. Anh học rất chăm chỉ và người thầy dạy hết lòng khen ngợi. Nhưng số anh vẫn không may mắn, lúc đang học nửa chừng chưa tới đâu thì gia đình lâm vào cảnh túng bấn, anh lại bỏ học và trở về nhà. Người cha buồn rầu nói với con:“Cha chẳng có gì để cho con nữa. Ở thời buổi khó khăn này, mỗi ngày kiếm được vài xu đủ ăn không chết đói là may rồi!”Người con trai trả lời:“Thưa cha, cha đừng lo nghĩ, nếu ý trời đã định như vậy thì phải tuân theo thôi và biết đâu con sẽ gặp may. Con sẽ cố gắng”.Khi người cha sửa soạn vào rừng đốn củi thì người con xin đi theo cha:“ Thưa cha, cho con đi cùng với cha để có thể giúp cha được chút gì.”Người cha nói:“Cũng được. Nhưng chắc con sẽ thấy công việc vô cùng nặng nhọc vì con chưa quen với công việc này, chắc gì con đã theo nổi. Mà cha lại không có tiền dư để mua thêm cái rìu nữa cho con làm việc.”Người con trai nói:“ Cha sang hàng xóm mượn rìu đi. Chắc họ cho mượn tới khi con đủ tiền mua một cái rìu khác.”Người cha nói:“Cũng được, để cha thử xem”.Người cha sang nhà hàng xóm và muốn mượn chiếc rìu để cho con thử việc. Hàng xóm tốt bụng bằng lòng cho mượn liền. Dù sao nhà họ cũng đông người, lại toàn trai tráng khỏe mạnh, nên lợi tức họ kiếm khá hơn người tiều phu ốm yếu.