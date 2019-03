Quảng Trị: Nữ Sinh 16 Tuổi Bị 12 Nam Sinh Hiếp Tập Thể

HANOI -- Nữ sinh Quảng Trị mới 16 tuổi đã bị 12 nam sinh hiếp dâm tập thể...Thông tấn Nga Sputnik kể rằng vào ngày 25-3, thông tin một nữ sinh THPT trên địa bàn huyện Triệu Phong, Quảng Trị bị 10 nam sinh học cùng trường và 2 học sinh trường THPT khác (cũng trên địa bàn) hiếp dâm tập thể, gây rúng động dư luận địa phương, báo CAND ghi nhận.Bản tin ghi rằng Báo CAND tìm hiểu sự việc và được Công an huyện Triệu Phong cho biết, hiện tại, đơn vị đang thụ lý điều tra vụ việc trên theo tố giác của một gia đình ở xã Triệu Hòa, Triệu Phong.Theo gia đình này, con gái họ rời nhà đi cùng với một nhóm bạn vào khoảng 16h chiều 24-3. Cả nhóm tổ chức và tham dự tiệc sinh nhật tại một quán nhậu trên địa bàn thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, Triệu Phong.Đến 21h tối cùng ngày, gia đình tá hỏa thấy con gái từ thềm nhà bước vào trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, trên thân thể có một số vết thương và có biểu hiện của việc bị xâm hại tình dục. Gia đình đã nhanh chóng đưa con vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (đóng trên địa bàn thị xã Quảng Trị) để cấp cứu, điều trị. Đồng thời, tố giác sự việc trên với Công an Triệu Phong.Bản tin ghi thêm rằng tới sáng 25-3, bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. Công an huyện Triệu Phong cũng cho biết thêm, hiện tại, tinh thần và sức khỏe của nữ sinh trên vẫn chưa hồi phục.Đồng thời, do vụ việc không được bắt quả tang, mà phải xác minh, điều tra theo thông tin tố giác, nên cần thiết phải thực hiện một số thủ tục pháp lý quan trọng, trong đó có xét nghiệm y khoa đối với người được tố giác là bị hại trong vụ việc.Trong khi đó, bản tin Vietnamnet kể: hôm Thứ Hai 25/3/2019 nữ sinh P đã được xuất viện và đi cùng cơ quan công an đi giám định sức khoẻ.Trong khi đó, bản tin Zing kể: Công an huyện Triệu Phong đã triệu tập 10 nam sinh học cùng trường với nữ sinh và 2 nam sinh khác trường, lấy lời khai để làm rõ vụ việc. Cơ quan điều tra đã cho giám định sức khỏe nạn nhân.Bản tin này thêm: “Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng công an huyện Triệu Phong, cho biết hiện cơ quan điều tra chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc.”