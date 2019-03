VN: Dịch Tả Heo Lan 19 Tỉnh Làm Chết 26,000 Con Heo; Bắc Ninh: 225 Trẻ Em Học Sinh Bị Sán Lợn, Chưa Cần Chữa

VIETNAM -- Bệnh dịch tả nơi loài heo đã lan truyền ra tới 19 tỉnh và 26,000 con đã bị tiêu hủy, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 19 tháng 3.Bản tin viết như sau:“Dịch tả lợn Châu Phi lần đầu tiên đã xuất hiện ở tỉnh Thừa Thiên Huế.“Truyền thông trong nước loan tin vừa nói hôm 18/3.“Cụ thể, 4 con lợn nhiễm bệnh đầu tiên thuộc đàn heo 6 con của gia đình ông Tạ Hồng Uẩn tại thôn Hiền An, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, Huế.“Ủy ban nhân dân xã Phong Sơn cho biết, hiện 2 con heo còn lại của ông Uẩn đã được tiêu hủy. Kết quả xét nghiệm từ các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với bệnh dịch tả lợn Châu Phi.“Tin cho biết, Chi cục Thú y Thừa Thiên Huế sau khi phát hiện ổ dịch tại xã Phong Sơn, đã tiến hành xử lý vôi, tiêu độc khử trùng, thành lập các chốt xung quanh khu vực ổ dịch để phong tỏa người ra vào cũng như các loại gia súc, gia cầm.“Ngoài ra Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các địa phương không giấu dịch; không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vứt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt…“Theo Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 19/3/2019, đã có tổng cộng 19 tỉnh, thành nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Số lượng lợn tiên hủy hơn 26 ngàn con.“Ngoài Thừa Thiên Huế, 18 tỉnh thành được xác định có dịch gồm: Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Hà Nội, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nghệ An, Lạng Sơn và Bắc Ninh.”Trong khi đó, một bản tin khác hôm Thứ Ba của RFA cho biết rằng có tới 225 học sinh tại tỉnh Bắc Ninh đã bị sán lợn.Bản tin viết rằng, “Theo báo cáo của Sở Y Tế Bắc Ninh đến hết ngày 18/3 có tổng cộng gần 3500 trẻ được khám và xét nghiệm. Trong đó có hơn 1800 trẻ được trả kết quả và 225 trẻ em dương tính với sán lợn.”Bản tin cũng cho biết thêm chi tiết như sau:“Bộ Y tế Việt Nam cho biết, những trẻ em có kết quả dương tính sán lơn như ở Bắc Ninh thì chưa cần phải điều trị mà chỉ điều trị khi sán đã trưởng thành.“Truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế cho biết vào hôm 19/3.“Theo ông Phong, đoàn công tác của Bộ Y tế ngay sau khi tiếp nhận vụ việc đã đến huyện Thuận Thành, Bắc Ninh để tìm hiểu nguyên nhân và xác minh vụ việc hàng trăm trẻ em tại khu vực này bị nhiễm sán. Nguyên nhân nhiễm sán được ông Phong cho biết có nhiều yếu tố, không chỉ thực phẩm ăn uống trực tiếp mà còn có thể nhiễm qua môi trường nước, vệ sinh không sạch sẽ.“Ngoài ra, theo kết quả xét nghiệm thì không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn cũng dương tính với sán và không chỉ Bắc Ninh mà lan rộng nhiều tỉnh thành khác cũng có người nhiễm sán. Đồng thời, ông Phong cho biết ngay cả việc có kết quả dương tính trong máu cũng có thể không có sán vì việc xác nghiệm cũng chỉ là một trong những biện pháp hỗ trợ chẩn đoán, nên khi nào người có biểu hiện mới xét nghiệm và tổ chức điều trị thì mới xác định rõ được.”