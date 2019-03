Westminster Họp Khẩn: Nghị Quyết Tháng 4

Hội Đồng Nghị viên Thành phố Westminster, California: Sẽ triệu tập buổi họp khẩn cấp lúc 3:45 p.m. Thứ Bảy 16/3/2019.Chủ đề họp:1) Tái xem xét nghị quyết No. 4935 nhan đề “A Resolution of the Mayor and City Council of the City of Westminster, Recognizing the Month of April as ‘Vietnamese-American Month.’” (Nghị quyết công nhận tháng 4 là Tháng Người Việt Gốc Mỹ).2) Thu hồi Nghị quyết No. 4935.