Đài Loan Sẵn Sàng Chiến Đấu Với TC

Vi AnhVào ngày cuối cùng của năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đạo Luật Sáng Kiến Tái Bảo Đảm Châu Á (Asia Reassurance Initiative Act - ARIA). Ngay sau đó vào ngày 02/01/2019, bộ Ngoại Giao Trung Quốc lên án Mỹ đã cổ vũ và siết chặt các quan hệ chính trị, an ninh, quân sự bằng luật pháp đối với Đài Loan, hòn đảo mà Bắc Kinh vẫn coi là vùng lãnh thổ ly khai. Bắc Kinh coi đạo luật này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc «Một nước Trung Quốc», đã can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc, xâm phạm đến «lợi ích cốt lõi» của Trung Quốc, cũng như «tình cảm của nhân dân Trung Quốc». Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi Washington không áp dụng các nội dung liên quan đến Đài Loan trong đạo luật ARIA, và xử trí vấn đề Đài Loan một cách thận trọng, để không ảnh hưởng đến «quan hệ Mỹ-Trung nói chung, hòa bình và ổn định hai bên bờ eo biển Đài Loan».Trái lại Đài Loan lập tức nhiệt liệt hoan nghênh Đạo Luật Sáng Kiến Tái Bảo Đảm Châu Á. Báo Đài Loan cho hay, trong bài diễn văn đầu năm mới, 01/01/2019, đại diện Đài Loan tại Hoa Kỳ, ông Stanley Kao (Cao Thạc Thái), đã ca ngợi quan hệ Mỹ-Đài tốt đẹp chưa từng thấy từ 40 năm nay. Đại diện Đài Loan hoan nghênh các điều khoản trong đạo luật, tái khẳng định sẽ siết chặt quan hệ song phương đặc biệt Mỹ-Đài về mọi mặt, kinh tế - thương mại, công nghệ - khoa học. Hoa Kỳ cũng bảo đảm sẽ hỗ trợ Đài Bắc về an ninh, quốc phòng. Đạo Luật Sáng Kiến Tái Bảo Đảm Châu Á đặc biệt nhấn mạnh đến việc Mỹ thường xuyên bán vũ khí phòng ngự cho Đài Loan, để Đài Bắc có đủ phương tiện «đề kháng trước các đe dọa trong hiện tại và tương lai từ phía Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc». Mục «Cam kết với Đài Loan» của đạo luật ARIA cũng yêu cầu tổng thống Mỹ khuyến khích các quan chức cao cấp Hoa Kỳ tới Đài Loan, thể theo luật mang tên «Taiwan Travel Act», được Quốc Hội Mỹ thông qua hồi cuối tháng 2/2018.Đài Loan là một phần của Đạo Luật Sáng Kiến Tái Bảo Đảm Châu Á. Đạo luật ARIA có mục tiêu chung là xác lập rõ chiến lược tổng thể của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương «mở và tự do», ngăn chặn các mưu toan của Trung Quốc phá vỡ sự ổn định của trật tự quốc tế dựa trên luật pháp. Trong chiến lược này, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và khối ASEAN được coi là các đối tác trụ cột.Còn TC thì hăm doạ Đài Loan. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài diễn văn hôm 02/01/2019, tuyên bố việc Đài Loan độc lập sẽ dẫn đến «thảm họa». Ngày 4/1, Ông chỉ đạo các quan chức hàng đầu của Quân uỷ Trung ương phải chuẩn bị cho một cuộc xung đột toàn diện. Tờ báo Giải Phóng Quân của TC cũng kêu gọi «chuẩn bị chiến tranh», «Chuẩn bị chiến tranh trở thành điều căn bản, đây phải là hướng chính».Còn chánh quyền, nhân dân, và quân đội Đài Loan đã sẵn sàng đấu với TC. Đã chuẩn bị tổ chức trận đồ chống TC xâm lăng đảo quốc và phá hoại nền dân chủ của mình. Ngày 41, RFI của Pháp có một bài phân tích, “... nếu đánh thật, quân đội Trung Quốc sẽ gặp một kịch bản khác vì ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa không hội đủ. Theo chuyên gia địa chính trị Đông Á Tanner Green trên mạng Slate.fr, trở ngại đầu tiên là Trung Quốc không thể ra tay bất ngờ. Bởi vì để vượt eo biển, mỗi năm chỉ có tháng Tư và tháng Mười là sóng yên gió lặng. Chuyên gia Mỹ Ian Easton, (tác giả quyển sách The Chinese Invasion Threat: Taiwan’s Defense and American Strategy in Asia) nhận định Mỹ, Nhật và Đài Loan biết quân đội Trung Quốc chuẩn bị động binh trước đến 60 ngày và biết nơi nào là mục tiêu của tên lửa trước 30 ngày.Còn dân chúng Đài loan theo một kết quả thăm dò ý dân công bố ba ngày sau lời đe dọa của Tập Cận Bình, cho thấy 84% dân Đài Loan khước từ sống chung với chế độ Hoa lục. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn hôm 5/1 lên tiếng kêu gọi sự ủng hộ ở trong nước cũng như quốc tế đối với độc lập của Đài Loan khỏi Trung Quốc. “Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý và phối hợp nỗ lực để lên tiếng thay mặt cho chúng tôi”, bà Thái Anh Văn nói.Điều mà Đài Bắc cần được trấn an để không mất tinh thần là sự hỗ trợ của Mỹ về chiến lược và vũ khí. Điều này vừa được tổng thống Donald Trump đáp ứng. Với John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Đài Loan có người bạn vô giá. Ngay sau khi Tập Cận Bình đọc xong «thông điệp gửi đồng bào Đài Loan», chủ nhân Tòa Bạch Ốc ký đạo luật «Sáng kiến Tái Bảo đảm Châu Á» (ARIA) đã được Quốc Hội biểu quyết một tháng trước: cho phép bán vũ khí cho Trung Hoa Dân Quốc tức Đai Loan để đối phó với các đe dọa hiện tại và tương lai từ Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc tức TC.Chưa lúc nào Mỹ mở nhiều mũi dùi tấn công TC cho bằng lúc này khi TT Trump nắm chánh quyền Mỹ. Chống trên phương diện thương mại, quân sự, ngoại giao liên minh với các nước láng giềng của TC. Trong đó có Đài Loan, như một thành trì ngăn chận TC thôn tính Đài Loan và ngăn chận TC mở đường đông bắc ra Á châu Thái bình dương trong trường hợp Mỹ và đồng minh của Mỹ phong toả con đường hàng hải huyết mạch qua Biển Đông.Mỹ đã mở chiến lược bao vây, ngăn chận TC với chiến lược kết hợp với Ấn độ biến chiến lược Á châu Thái bình dương thành chiến lược Ấn độ Thái Bình Dương Tự do Rộng Mở với sự hợp tác của các đồng minh, đối tác có lập trường phòng chống TC ở Biển Đông cứng rắn như kim cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn và Úc. Eo Biển Mã Lai là cổ chai của con đường hàng hải huyết mạch. Mỹ, Nhật, Ấn và Úc sẽ canh chừng, TC khó có thể làm Con Đường Tơ lụa trên biển qua Ấn độ dương. Và Mỹ mở mũi dùi thứ ba tấn công TC khi cần từ Đài Loan sát TC.Thượng Viện Mỹ ra nghị quyết khuyến cáo chánh quyền Mỹ tăng cường giao lưu với Đài loan. Hành pháp Mỹ cho bán vũ khí hàng chục tỷ Đô la cho Đài Loan. Và mới đây Mỹ khai trương tòa nhà mới của Viện Mỹ tại Đài Loan (AIT), để sẽ đặt phái bộ ngoại giao của Mỹ, như một toà đại sứ Mỹ thực tế của Mỹ. Việc Mỹ mặc nhiên mở cửa văn phòng đại diện ngoại giao tại Đài Bắc một lần nữa cho thấy tương quan chiến lược giữa Washington và Đài Bắc thêm thân cận bất chấp sự chống đối của TC coi Đài loan là một tỉnh của TQ. Mới đây Quốc Hôi Mỹ thông qua và TT Trump đã ban hành đạo luật chống TC như thấy ở trên.Đây là một thay đổi lớn về ngoại giao của Mỹ. Như đã biết ngày 12/06/1979, Mỹ thừa nhận bang giao với TQ, Mỹ tuy cắt đứt tương quan ngoại giao chính thức với Đài Loan, theo yêu cầu của TQ coi Đài Loan là một tỉnh phản động của TQ. Nhưng Mỹ vẫn tiếp tục tương quan quân sự với Đài Loan. Mỹ vẫn là đồng minh quân sự mạnh mẽ nhất và là nguồn cung cấp vũ khí ngoại quốc chánh yếu cho Đài Loan.Nhưng từ khi TC bành trướng lấn chiếm ngang ngược ở Biển Đông, biến Á châu Thái bình dương không còn hòa bình ổn định nữa thì Mỹ mở ba mũi dùi phòng chống TC, trong đó có Đài Loan. Đài loan là mũi dùi chống TC nhiều mặt./.(VA)