Mỹ Mở Thêm Nhiều Mặt Trận Chống TC

Vi AnhNgày 19 tháng 12 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký luật phạt quan chức Trung Cộng ngăn chận người Mỹ đến Tây Tạng. Sau đó Phó Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Rod Rosenstein: "Chúng tôi muốn TC chấm dứt các hoạt động phi pháp trên mạng". Thế là Mỹ mở thêm hai cuộc chiến chống TC: một là đánh TC bách hại tôn giáo và đất nước Tây Tạng; hai là đánh tin tặc TC xâm hại Mỹ mỗi năm bị thiệt hại cả 600 tỷ đô.Một, hôm 19/12 Tổng thống Donald Trump ban hành đạo luật trừng phạt mọi quan chức Trung Quốc ngăn cản người Mỹ đến Tây Tạng. Đó là nội dung chánh của Luật 'Reciprocal Access to Tibet Act', một đạo luật mở ra một thời kỳ mới trong việc Hoa Kỳ ủng hộ tự do tôn giáo ở Tây Tạng và chống Trung Quốc đã dày xéo, thôn tính quốc gia dân tộc Tây Tạng.Luật này yêu cầu TC cho giới ngoại giao, báo chí và công dân Mỹ được quyền đến Tây Tạng tương xứng với quyền của người Trung Quốc đến các vùng của Mỹ. Về cơ bản, đây là luật nhắm vào các quan chức Trung Quốc "cản trở người Mỹ" tới Khu tự trị Tây Tạng, vùng mà Bắc Kinh thường hạn chế người nước ngoài tới thăm. Luật yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ phải đánh giá trong vòng 90 ngày và báo lên Quốc hội về nhân sự Trung Quốc "chịu trách nhiệm ngăn cản người Mỹ tới Tây Tạng". Các quan chức Trung Quốc đó sẽ bị bác visa nếu muốn sang Mỹ. Bắc Kinh đã phản đối luật này, coi đây là sự can thiệp vào tình hình nội bộ của Trung Quốc, còn giới vận động nhân quyền ủng hộ người Tây Tạng thì vui mừng trước luật này.Hai, Hoa Kỳ buộc tội hình sự đám tin tặc 'làm cho tình báo Trung Quốc' sau khi Tổng thống ký luật phạt quan chức TQ ngăn người Mỹ đến Tây Tạng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố buộc tội hình sự đối với hai tin tặc được cho là có liên quan tới cơ quan tình báo chính của Trung Quốc. Zhu Hua và Zhang Shilong bị cáo buộc nhắm vào các mạng ở Mỹ và các quốc gia đồng minh để đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ. Họ thuộc nhóm "hacking group" được biết là tổ chức tấn công mạng Advanced Persistent Threat 10. Theo cáo buộc họ hiện đang ở Trung Quốc. Cáo buộc cũng cho biết Úc, Anh, Canada, Nhật, Hà Lan, New Zealand và Thụy Điển cũng đều nằm trong mục tiêu của hai tin tặc này.Các báo ở Âu châu chiều 20/12 chạy tin nói Hoa Kỳ "cáo buộc Trung Quốc có hoạt động tin tặc toàn cầu". Zhu Hua và Zhang Shilong làm việc cho công ty Huaying Haitai và hợp tác với Bộ Công an Trung Quốc, theo cáo trạng. Các tập đoàn Mỹ liên quan đến hàng không, công nghệ vũ trụ và không gian, và các cơ quan chính phủ như Hải quân và cơ quan vũ trụ NASA cũng bị nhắm đến, cáo trạng cho biết thêm.Phó Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ Rod Rosenstein cho biết Trung Quốc đã vi phạm thỏa thuận 2015, theo đó họ cam kết không tham gia vào hoạt động gián điệp thương mại trên mạng. Ông Rosenstein cho biết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á để ngăn chặn "sự xâm lược kinh tế của Trung Quốc". Ông nói thêm: "Chúng tôi muốn Trung Quốc chấm dứt các hoạt động phi pháp trên mạng.”Đây là việc Mỹ phải làm, làm ngay, làm mạnh bằng hành động luật pháp có hiệu quả lâu dài, sâu sắc chớ không phải bằng những lời tuyên bố có vẻ hùng hồn nhưng cho có lệ thôi nên không hiệu năng như đờn khảy tai trâu, rồi đâu cũng vao đó, vũ như cẩn, vẫn như cũ.Ba và sau cùng, liên quan đến vấn đề TC chiếm đất, hại dân, sáp nhập lãnh thổ của Tây Tạng, làm khu gọi là tự trị nhưng thực tế TC coi là thuộc địa kiểu mới, để di dân, để khai thác tài nguyên đem về TC. Hàng trăm tăng ni, phật tử đã lấy thân mình làm đuốc soi sáng lương tâm Nhân Loại trước thảm cảnh của quốc gia dân tộc Tây Tạng bị TC thống trị và dày xéo. Những thống khổ, những áp bức bóc lột mà TC đã gây ra cho dân tộc Tây Tạng và Phật giáo Tây Tạng cả nước biển Thái bình dương rửa cũng không sạch. Đó là tội ác diệt chủng, tội ác chống Nhân Loại, tội diệt tôn giáo.Đức Đạt Lai Lạt Ma nhiều năm bôn ba đi quốc tế vận cho đạo pháp và dân tộc, mà cộng đồng thế giới, Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Bảo an, các đại siêu cường thế giới không có hành động gì để giúp nước, cứu dân, cứu tự do tôn giáo cho Tây Tạng.Kể cả Mỹ, nào TT Bush da trắng, TT Obama da đen, từng nói, từng hứa dân tộc nào đứng lên giành lại nhân quyền cho mình, thì Mỹ sẽ đứng bên cạnh, nhưng miệng chỉ nói cho tai nghe êm thôi, mà không có hành động thiết thực cụ thể nào.Chỉ có TT Trump hành động chống TC, bắt đầu trừng trị những cán bộ, đảng viên TC gây tội ác diệt chủng, diệt đạo, tội ác chống Nhân Loại ở Tây Tạng. Bước đầu là trừng trị trực tiếp vào những tay gian ác bách hại Tây Tạng. Trừng trị bằng luật hình. Dù Luật Mỹ do TT Trump mới ban hành tuy chưa đủ nặng, chưa tương xứng với những tội mà cán bộ đảng viên CS gian ác đã làm. Nhưng ít ra cũng làm chúng chấn động, lo sợ vì đánh thẳng vào cá nhân chúng.Còn tội ác của gián điệp Mỹ trong chiến tranh tin học, Mỹ bị thiệt hại quá nhiều. Mỗi năm cả 600 tỷ Mỹ kim. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng dùng luật hình sự đối với chúng. Tiêu biểu, đã truy tố hình sự hai tin tặc được cho là có liên quan tới cơ quan tình báo chính của Trung Quốc. Và chắc chắn Mỹ theo dõi truy tầm chúng ở các nước đồng minh như Úc, Anh, Canada, Nhật, Hà Lan, New Zealand và Thụy Điển. Và có thể sẽ nhờ các đồng minh này bắt giữ chúng và nhờ dẫn độ về Mỹ để xét xử như trường họp Mỹ nhờ Canada bắt giữa Giám đốc Tài Chánh Mạnh Vãn Châu của tập đoàn Hoa Vi, tập đoàn viễn thông điện tử lớn nhứt của Trung Quốc vì đã để SkyCom, một chi nhánh của Hoa Vi tại Hồng Kông buôn bán với Iran, trái với lịnh cấm của Mỹ. Với tội danh này, con gái cưng của chủ nhân sáng lập và chắc chắn sẽ thừa kế Hoa Vi nếu bị dẫn độ về Mỹ để xét xử, có thể lãnh án 30 năm tù, theo luật pháp Mỹ.Trên bình diện lớn hơn, chúng ta thấy chiến lược toàn cầu của chánh quyền Trump là chống chủ nghĩa xã hội, tức là chủ nghĩa CS. Truớc đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, hôm 25- 09 TT Trump kêu gọi các nước trên thế giới “chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người”; Xã hội Chủ nghĩa” tức CS. Nhiều dấu chỉ cho thấy Mỹ mở nhiều mặt trận chống TC, biến chiến tranh thương mại thành chiến tranh toàn diện chống TC. Đánh vào kinh tế, tài chánh, giao thương của TC, với Chiến tranh Thương mại. Mỹ mở rộng chiến trường Á châu Thái bình dương rộng ra Ấn độ dương là diện mà Biển Đông là điểm. Ngày 20/9/2018 Mỹ tấn công thẳng vào Quân Uỷ Trung Ương TC, cơ quan quyền lực tối cao của Đảng trên toàn quân đội TQ và lực lượng bán quân sự TC. Chủ Tịch Tập cận Bình là Chủ Tịch cơ quan quyền lực quân sự này. Mỹ đã công bố quyết định trừng phạt Cục Phát triển Thiết bị (EDD) thuộc Quân Uỷ Trung Ương TC vì đã mua vũ khí của Nga, đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington đối với Moscow có hiệu lực từ năm 2017.Mỹ mở chiến tranh tâm lý, chiến tranh chánh trị chống TC dùng tiền và quyền lực mềm mua chuộc và phổ biến ý thực hệ CS/TQ, văn hoá vận TQ ở ngoại quốc. Mỹ bắt đầu khai tử Viện Khổng Tử của TC lâu nay đã đặt tại các đại học lớn trên đất Mỹ./.(VA)