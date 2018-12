Sài Gòn Thiếu Gần 3000 Phòng Học Các Cấp Học

SAIGON -- Nền giáo dục tại Sài Gòn có gì tự hào?So với Miền Bắc thiên đường xã hội chủ nghĩa, thành phố Sài Gòn tự hào là ít nạn thầy cô xâm hại học sinh hơn.Tuy vậy, báo Tuổi Trẻ cũng cho biết: Sài Gòn thiếu 2.900 phòng học các cấp học.Đó là số liệu báo cáo mới nhất của Sở Giáo dục - đào tạo TP.SG về tình hình xây dựng trường lớp năm 2018-2020 và nhu cầu đầu tư trường đến năm 2020 tại TP.Hiện TP.SG đang thiếu rất nhiều phòng học cho các cấp học, trong đó thiếu nhiều nhất là cấp tiểu học, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.Trong các cấp học, cấp tiểu học bị thiếu phòng học nhiều nhất với khoảng 2.000 phòng. Tiếp đến là cấp mầm non và cấp trung học cơ sở.Cụ thể, hiện nay sĩ số bình quân bậc tiểu học 42 học sinh/lớp, trong khi quy định chuẩn 35 học sinh/lớp. Mặt khác, tỉ lệ học hai buổi/ngày ở các trường công lập mới chỉ đạt khoảng 73%.Dự báo năm 2019-2020, TP cần khoảng 5.000 phòng học cho riêng cấp tiểu học. Nhu cầu phòng học còn thiếu ở một số quận, huyện có sĩ số học sinh/lớp cao như quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và huyện Hóc Môn.Báo Tuổi Trẻ ghi rằng theo báo cáo, kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020, TP.SG có 528 dự án với tổng mức đầu tư 45.863 tỉ đồng để xây dựng trường học cho các cấp học, bậc học, ngành học với quy mô hơn 10.000 phòng học.Tuy nhiên, tính đến năm học 2018-2019 mới có 83 dự án, với khoảng 1.600 phòng học được hoàn thành. Mặt khác, hiện có khoảng 200 dự án do quận, huyện đề xuất nhưng chưa được chấp thuận chủ trương.Nếu số lượng dự án này được chấp thuận sẽ góp phần giải quyết khoảng 900 phòng học mầm non, 1.500 phòng học cấp tiểu học, hơn 700 phòng cấp trung học cơ sở và hơn 400 phòng học cho cấp trung học phổ thông.Từ thực trạng trên, sở đề xuất TP đẩy nhanh tiến độ thực hiện 445 dự án còn lại để đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp bách về cơ sở vật chất, trường lớp.Đồng thời thông qua chủ trương đầu tư các dự án do quận, huyện đề xuất đảm bảo nhu cầu về trường lớp đến năm 2020.Mặt khác, đẩy nhanh xã hội hóa trong đầu tư xây trường, phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập, có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư dự án giáo dục.Vấn đề thiếu phòng học cho các cấp học, bậc học tại TP.SG đã được một số đại biểu phản ảnh trong kỳ họp thứ 12 HĐND TP.SG khóa IX diễn ra đầu tháng 12.Bản tin cũng ghi nhận một thống kê:“Đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung - trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP - cho biết một trường tiểu học một huyện ngoại thành chỉ có 120 phòng học nhưng có đến 5.000 học sinh theo học. Số lượng phòng học thiếu và học sinh đông như vậy ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học.”