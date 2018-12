Sau Vài Ngày Đình Công, Đi Làm Lại

Hơn 300 công nhân xưởng may đình công liên tục mấy ngày vì trễ lương... tới hôm Thứ Sáu, thương lượng xong, được lời hứa của ban giám đốc sẽ trả lương vài ngày nữa, công nhân đã đi làm trở lại.Bản tin VTV kể rằng tại tỉnh Hà Tĩnh, công nhân ở Công ty cổ phần May Xuất khẩu Hồng Lĩnh đã ngừng làm việc tập thể để phản đối việc công ty chậm trả lương.Tình trạng đã gây ảnh hưởng đến trật tự tại khu vực Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh. Sau khi chính quyền địa phương và đại diện công ty tổ chức đối thoại, các công nhân đã quay trở lại làm việc.Đại diện phía công ty cho biết, nguyên nhân chậm trả lương cho công nhân là do hồ sơ về tài sản trên đất của công ty bị vướng thủ tục nên chưa thể vay vốn ngân hàng. Trong khi đó, các đơn hàng sau khi xuất khẩu theo hợp đồng phải sau từ 30 - 45 ngày mới được thanh toán nên công ty gặp khó khăn về tài chính.Được biết, dù mới đi vào hoạt động 3 tháng nhưng đến nay, Công ty cổ phần May Xuất khẩu Hồng Lĩnh đã 2 lần xảy ra tình trạng công nhân ngừng việc tập thể vì chậm lương.Hôm Thứ Sáu, báo Người Tiêu Dùng kể rằng: Công nhân đã trở lại làm việc khi được hứa trả lương.Liên quan đến việc hơn 300 công nhân thuộc Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nghỉ việc vì chậm lương, nay các công nhân đã quay trở lại làm việc sau khi lãnh đạo công ty này đối thoại hẹn sẽ thanh toán lương vào ngày 25/12.Để đáp ứng đúng tiến độ sản xuất, cung ứng hàng hóa kịp thời tới đối tác ở nước ngoài, ông Lê Quốc Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may xuất khẩu Hồng Lĩnh đã đứng ra cam kết, hứa sẽ trả lương cho công nhân muộn nhất vào ngày 25/12 và yêu cầu các công nhân trở lại xưởng làm việc bình thường.Trao đổi với PV báo Người tiêu dùng, ông Thịnh nhấn mạnh: "Phía công ty chậm trả lương cho công nhân vì đang vướng thủ tục xác định tài sản trên đất do xây nhà xưởng vi phạm hành lang quy hoạch mở rộng đường giao thông nên chưa được ngân hàng giải quyết cho thế chấp vay vốn. Trong khi theo hợp đồng với đối tác, phải sau từ 30 - 45 ngày nhận hàng mới thanh toán tiền nên công ty đang gặp khó khăn về tài chính".Bản tin cũng ghi lời bà Võ Thị Kim Anh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông tin “sau khi hàng trăm công nhân của Công ty CP May xuất khẩu Hồng Lĩnh (đóng tại Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Nam Hồng, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) đồng loạt nghỉ việc tập thể vào ngày 17/12 để đòi công ty trả tiền lương, vào ngày 18/12, đơn vị này phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã Hồng Lĩnh và lãnh đạo công ty trên đã tổ chức đối thoại với công nhân.Đặc biệt, tại buổi đối thoại này, hai bên thống nhất ngày 25/12 tới đây, công ty sẽ trả đủ 50% tiền nợ lương của tháng 10 và trả toàn bộ lương của tháng 11 cho công nhân”.Báo Người Tiêu Dùng cũng ghi rằng nguồn nhân lực của đơn vị này chủ yếu là lao động nữ thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, mức thu nhập bình quân mỗi công nhân từ 3 triệu đến 7 triệu đồng/1 tháng. Công ty CP may xuất khẩu Hồng Lĩnh chuyên may quần áo xuất khẩu. Công ty này được xây dựng trên diện tích hơn 1.000m2, vốn đầu tư là 12 tỷ đồng, chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 10/2018.