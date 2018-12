Di Trú Trong Năm 2018 và 2019

Lê Minh Hải

- Hỏi: Người bảo lãnh nên đợi xem có thay đổi nào không về luật di trú trong năm 2019, hay nên bắt đầu nộp đơn bảo lãnh bây giờ?

- Đáp:

- Hỏi: Những di dân có năng khiếu cao đều cố gắng đến Hoa Kỳ, điều này có đúng không?

- Đáp:

- Hỏi: Đảng Cộng Hòa nói rằng người di dân cướp công viêc của người bản xứ. Điều này có thật không?

- Đáp:

Mục di trú và bảo lãnh do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm mục đích thông báo các tin tức thời sự liên quan đến vấn đề đoàn tụ gia đình, rất hữu ích cho quý vị nào quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Đề tài trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà của văn phòng, www.rmiodp.com, tiết mục Radio, vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ và Facebook.com/rmiodp(Robert Mullins International) - Trước hết, chúng ta đã thấy không có những điều luật di trú nào thay đổi trong năm 2018, mặc dù có nhiều sự thay đổi tưởng như đã đạt được như mong chờ. Chỉ có một sự thay đổi thấy rõ nhất là tất cả đơn di trú đều được giải quyết rất chậm chạp.- Tòa Bạch Ốc đã ban hành một số những sắc lệnh hành pháp trong năm 2018, thay vì cố gắng thúc đẩy quốc hội thay đổi luật di trú tốt hơn. Tất cả những sắc lệnh hành pháp của ông Trump đều gặp những thách thức tại các tòa án.- Chương trình DACA hiện đang chờ quyết định của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ có thể được phán quyết bất cứ lúc nào trong nửa năm đầu 2019. Trong khi chờ đợi, các đương đơn DACA được phép nộp đơn xin gia hạn quy chế của mình, mặc dù những đơn DACA mới vẫn chưa được chấp nhận. Chương trình DACA được Tổng thống Obama ban hành nhằm giúp cho những thanh niên đã được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn thơ ấu. Họ có thể xin thẻ làm việc hợp pháp trong khi chờ những phán quyết di trú khác có thể giúp họ có thể thường trú hợp pháp ở Hoa Kỳ.- Ông Trump vẫn còn đòi 5 tỷ mỹ kim để xây bức tường vĩ đại ở biên giới phía Nam, mặc dù quốc hội có vẻ không mặn mà lắm về việc này và không muốn chi hơn 2 tỷ để xây tường. Rất khó thể tiên đóan điều gì sẽ xảy ra cho chương trình DACA, việc xây tường biên giới, về chiếu khán làm việc H1B, về Chiếu Khán Xổ Số, về việc ngăn cản truyền thống di dân dây chuyền và những lệnh cấm du lịch. Tình trạng thay đổi có thể xảy ra mỗi tuần và trong lãnh vực cải tổ di trú, chúng ta đều biết rằng viễn ảnh của năm 2019 vẫn còn trong tình trạng hoang mang và không có gì chắc chắn.- Hành pháp Trump không cần quốc hội thông qua luật thay đổi hệ thống di trú. Lý do rất dễ hiểu vì trong suốt năm 2018, Tòa Bạch Ốc đã tự động thay đổi một số chính sách và điều luật di trú.Chẳng hạn như Bộ Nội An đề nghị một luật mới về Gánh Nặng Xã Hội sẽ làm cho những người sống ở Hoa Kỳ đang nộp đơn xin thẻ xanh sẽ không còn hợp lệ nếu họ sử dụng những lợi ích xã hội. Những lợi ích xã hội sẽ bao gồm phiếu thực phẩm (food stamp), tín dụng thuế trên thuế lợi tức khai hàng năm hoặc bất cứ lọai trợ giúp nào của chính phủ.Theo các chuyên gia về di trú, luật mới về gánh nặng xã hội có hai mục đích: (1) làm chậm lại và giảm tình trạng di trú hợp pháp, và (2) bắt đầu dọa nạt người dân. Mục đích của Tòa Bạch Ốc là gây hoang mang và thuyết phục người di dân đang ở Hoa Kỳ là họ không nên sử dụng những quyền ích lợi công cộng. Nhiều di dân vì sợ hãi nên đã tự động ngưng không sử dụng những lợi ích công cộng, mặc dù họ và con cái họ đang sống nhờ vào phiếu thực phẩm và những sự giúp đỡ khác của chính phủ.- Chiến Khán Xổ Số khởi sự nhằm giúp cho các đương đơn xin chiếu khán (visa) từ những nước ở Âu Châu, đặc biệt là nước Ireland. Nhưng hiện nay Tòa Bạch Ốc muốn chấm dứt việc xổ số này vì có qúa đương đơn xin được chiếu khán xổ số là sắc dân da màu.- Trong năm 2018, chúng ta đã nhìn thấy việc gia tăng họat động của cơ quan ICE (tức cơ quan Immigration and Custom Enforcement, Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan), làm ảnh hửơng không chỉ những di dân bất hợp pháp mà ngay cả những thường trú nhân ở Hoa Kỳ. Các thường trú nhân có thể bị nhân viên ICE bắt giữ và trục xuất về những tội trọng hình, tội bạo lực gia đình, phạm tội về ma túy hoặc võ khí, hay những tội liên quan đến đạo đức. Không có gì khác biệt về thời gian người thường trú nhân đã ở Hoa Kỳ.- Số người di dân bất hợp pháp bị bắt ở Hoa Kỳ đã tăng cao trong năm 2018. Cơ quan ICE đã bắt giữ 143,470 người. Người ta tự hỏi có nên giải tán hay cải tổ cơ quan này? Không có sự phản đối nào với cơ quan ICE trước tháng Giêng 2017. Vấn đề ở đây là ICE chỉ nghe những lệnh từ Tòa Bạch Ốc và Bộ Tư Pháp. Cơ quan ICE hoặc bất cứ cơ quan nào ở vào vị trí này cũng sẽ tiếp tục đi bắt người và trục xuất di dân nếu chính sách từ Tòa bạch Ốc không thay đổi.- Vào một thời điểm nào đó trong vài tháng nữa, Sở di trú có thể sẽ loan báo những luật mới về chương trình đầu tư EB-5, điểm chính là tăng số tiền đầu tư ít nhất là 1 triệu 300 ngàn mỹ kim. Các nhà đầu tư nộp đơn trước khi những luật mới có hiệu lực sẽ được duyệt xét theo luật hiện hành.- Từ tháng Tư đến tháng Sáu 2018, người ta đã nhìn thấy cảnh phân ly của những gia đình di dân đã cố vượt biên giới Hoa Kỳ - Mê Tây Cơ. Sau khi gần 3.000 trẻ em bị tách rời cha mẹ của chúng, ông Trump đã biểu lộ những suy nghĩ và tâm cảm của ông vốn không được dân chúng Hoa Kỳ đồng tình. Tình trạng ở biên giới vẫn còn gây hoang mang và ông Trump đã đe dọa đôi lần là sẽ đóng cửa biên giới vĩnh viễn.- Một vài ngày trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng Mười Một vừa qua, để tìm sự ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, ông Trump nói rằng ông sẽ ký một sắc lệnh hành pháp cấm không cấp quy chế công dân cho những trẻ em sinh ở Hoa Kỳ nhưng cha mẹ là người ngọai quốc. Tuy nhiên ông đã không đưa ra chi tiết cụ thể. Điều chưa rõ là ông Trump muốn ngừng chính sách cấp quy chế công dân cho những trẻ em sinh ở Hoa Kỳ nếu cha mẹ là di dân bất hợp pháp, hay là thường trú nhân, hoặc nếu chỉ có một cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ! Sau cuộc bầu cử, ông tuyệt nhiên không nhắc nhở đến việc mà cả quốc hội đều không đồng ý.- Có nhiều thí dụ cho thấy Hoa Kỳ không còn là vùng đất thân thiện cho người di dân da màu, bao gồm cả di dân hợp pháp hay bất hợp pháp.* Trong tháng Tám, 2018, Sở di trú đưa ra một cách tính tóan khó khăn hơn về việc cư ngụ quá hạn của các sinh viên du học. Sẽ bị cấm nhập cảnh Hoa Kỳ 3 năm nếu ở quá hạn 180 ngày.* Đã gia tăng rất nhiều những thư Đòi Hỏi Thêm Bằng Chứng (tức thư Request for Evidenc) từ Sở di trú, đưa đến hậu quả là các đương đơn chậm trễ trong việc xin những quyền lợi và gia hạn quy chế cư ngụ của mình.* Nhưng Sở di trú hiện nay cho biết sẽ từ chối bất cứ đơn nào không nộp đầy đủ những giấy tờ cần thiết. Họ sẽ làm việc này mà không cần cảnh cáo trước, không còn hoặc rất ít thư Đòi Hỏi Thêm Bằng Chứng hoặc thư có Ý Định Từ Chối (tức thư Intent to Deny).* Cơ quan ICE đang mở ra nhiều cuộc càn quét nhắm vào người Mễ Tây Cơ và người gốc Trung Mỹ với nỗ lực trục xuất họ càng nhiều càng tốt.* Sở di trú đã lập một nhóm luật sư đặc biệt để truy tìm bất cứ công dân Mỹ nào đã không điền đơn nhập tịch N-400 chân thật và sẽ hủy bỏ quy chế công dân của họ.* Số người tỵ nạn được phép nhập cảnh Hoa Kỳ mỗi năm đã bị giảm xuống con số 30.000 người. Những quốc gia ở Âu Châu, nhỏ hơn Hoa Kỳ, nhưng đã chấp nhận hàng trăm ngàn người tỵ nạn.- Trong năm 2019, đảng Cộng Hòa kiểm sóat Thượng viện và họ sẽ không đồng ý bất cứ sự cải tổ di trú đáng kể nào của các dân biểu Đảng Dân Chủ đang kiểm sóat Hạ viện đưa ra. Một vài vị lãnh đạo Hạ viện từng nói rằng họ sẽ đợi sự cải tổ di trú cho đến năm 2020, với hy vọng đảng Dân Chủ sẽ chiếm đa số tại Thượng viện, sẽ dễ dàng cải tổ hệ thống di trú. Trong lúc này, giới quan tâm về di trú và dân biểu ở Hạ viện sẽ thách thức những lệnh hành pháp của ông Trump tại các tòa án và ngay cả tại quốc hội.Hỏi Đáp Di TrúVới đa số đảng Cộng Hòa ở Thượng viện, bất cứ sự thay đổi luật cũng sẽ không giúp cho di dân. Như thường lệ, chúng tôi khuyên người bảo lãnh nên bắt đầu nộp giấy tờ càng sớm càng tốt vì không ai có thể tiên đóan những lọai thay đổi sẽ ra sao trong tương lai.Không. Hoa Kỳ sẽ không luôn luôn có những tài năng di dân tốt nhất của thế giới. Những trường về kinh doanh tại Hoa Kỳ đang cho thấy sự giảm sút số sinh viên ngọai quốc ghi danh vì họ quá mệt mỏi với những giới hạn về chiếu khán và lệnh cấm du lịch. Các nước Đức, Anh, Gia Nã Đại, Đan Mạch, Tân Gia Ba và Tân Tây Lan đang khuyến khích ngày càng nhiều sinh viên quốc tế và công dân năng khiếu đến nước của họ.Ngược lại thì đúng. Hàng ngàn di dân, kể cả hợp pháp và bất hợp pháp, đang làm những việc mà người dân Mỹ bản xứ không muốn làm. Các nhà hàng, khách sạn, nông trại, dịch vụ ý tế không thể họat động nếu không có các công nhân di dân.Quý độc giả muốn có thêm tin tức cập nhật, xin theo dõi qua báo chí hay đón nghe chương trình phát thanh và phát hình trực tiếp của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư từ 7-8PM, trên các làn sóng 1430AM, 1500AM, và 106.3FM và trên trang nhà của văn phòng: www.rmiodp.com, mục Radio, hay www.facebook.com/rmiodp. Hoặc liên lạc với một văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: Văn Phòng mới trong khu Hanoi Plaza, trên đường Bolsa (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888 (779 Story Road, phía trước Wal Mart), Sacramento (916) 393-3388 hay Email: info@rmiodp.com.Lê Minh Hải