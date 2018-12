Bodhi M: Hội Thảo Cộng Đồng, Cấp 10 Học Bổng Hỗ Trợ

Trong buổi hội thảo cộng đồng và cấp học bổng hỗ trợ của Bodhi M.

Nguyen Thu Duong Ngoc Lien Nguyen Victoria Nguyen Christine Huyen Khanh An Tran Bao Lam Bui Bao Vy Claudia Nguyen Brandon Tran Nathan Nguyen

Minh TâmBodhi M. Foundation là một tổ chức bất vụ lợi (Non-Profit) được sáng lập bởi những anh chị huynh trưởng GĐPT luôn nặng lòng với thế hệ đàn em. Những hoạt động của Bodhi M. Foundation nhằm dẫn dắt, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho thế hệ thanh thiếu niên, với kỳ vọng sẽ tạo ra được một tương lai tốt đẹp hơn cho các em nói riêng cũng như cho toàn xã hội nói chung.Trong năm hoạt động đầu tiên, Bodhi M. Foundation đã có nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu nói trên. Và một trong những hoạt động quan trọng nhất cho đến thời điểm này là buổi hội thảo cộng đồng vừa qua tại Dehli Center với sự tham dự của hơn 200 người. Sự kiện này đã tạo một cầu nối quan trọng giữa thế hệ đàn anh đi trước với thế hệ các em học sinh sinh viên hiện vẫn đang trong giai đoạn chăm lo đèn sách. Chương trình bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều ngày Chủ nhật, 9 tháng 12 năm 2018 và kéo dài đến hơn 9 giờ đêm cùng ngày. Trong số quan khách tham dự, chúng tôi nhận thấy có đại diện của Viện Việt Học (Vietnamese Study Institute), Liên Phật Hội (United Buddhist Foundation), Buddhi Youth Association (BYA), các vendors: VietMy Tutoring Center, VM Medical Group, TP Food, Reques, Inc, Green Ferns, VACF, Best Care Insurance and Tax, Norwex... và các đơn vị GĐPT trong Miền Quảng Đức. Đặc biệt còn có sự tham dự của ông Hugh Nguyen, Clerk-Recorder thuộc địa hạt Orange County.Phần nội dung chính của hội thảo là sự trình bày của các diễn giả khách mời. Những diễn giả này đến từ GĐPT Kim Quang, Miền Liễu Quán, GĐPT Hoa Nghiêm, GĐPT Chánh Pháp, GĐPT Chánh Kiến, GĐPT Huệ Quang, GĐPT Chánh Tín, GĐPT Viên Quang... Họ là những bậc đàn anh đàn chị đã đạt nhiều thành tựu nhất định trong các lãnh vực khác nhau như giáo dục, doanh thương, y tế, kỹ thuật, hoạt động cộng đồng... Các anh chị là những giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư... và đặc biệt hầu hết đều là những cựu đoàn sinh, cựu huynh trưởng GĐPT. Trong không khí ấm áp thân tình, các anh chị đã chân thành chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức mà mình có được với thế hệ đàn em. Đây là những bài học vô cùng thiết thực và quý giá mà chắc chắn các em rất khó tìm được ở bất cứ nơi nào khác.Đến dự buổi hội thảo này có rất đông các bậc phụ huynh quan tâm đến con em và muốn tìm hiểu về một môi trường hướng dẫn hỗ trợ mới mẻ dành cho các em mà Bodhi M. Foundation đang cố gắng tạo ra và hoàn thiện dần. Sau khi tham dự hội thảo, rất nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình đối với những hoạt động đầy ý nghĩa của Bodhi M. Foundation.Sau phần trình bày của các diễn giả, Ban Tổ Chức đã công bố mười trường hợp đầu tiên được Bodhi M. Foundation xét cấp học bổng hỗ trợ (scholarship) với giá trị mỗi học bổng là 500 USD. Trong số rất nhiều các trường hợp nộp đơn, Ban Tổ Chức đã căn cứ vào những tiêu chí khách quan và thích hợp để chọn lựa. Dưới đây là danh sách 10 ứng viên được chọn:Theo trình bày của Ban Tổ Chức, hoạt động ban đầu của Bodhi M. Foundation đặt trọng tâm vào các em học sinh, sinh viên đang sinh hoạt trong GĐPT và các em gốc Việt. Tuy nhiên, trong tương lai nếu điều kiện cho phép, sẽ tiếp tục phát triển có thể để nhắm đến toàn thể cộng đồng, kể cả người Việt cũng như các sắc dân khác. Với sự ủng hộ của đông đảo người tham gia cả về tinh thần lẫn vật chất (Ban Tổ Chức đã bán đấu giá được 2 iPad Pro với giá ủng hộ 1.800 USD và cũng nhận được nhiều khoản tài trợ khác), Ban Tổ Chức kỳ vọng sẽ có thể duy trì hoạt động này như một hoạt động thường niên.Trong chương trình còn có xổ số may mắn với giải nhất là một iPad Pro mới với nhiều giải phụ, tạo không khí tươi vui sôi nổi cho tất cả các em. Kết thúc chương trình, Ban Tổ Chức cũng mời tất cả mọi người tham dự còn sót lại cùng lên sân khấu chụp hình lưu niệm. Mọi tin tức liên quan đến chương trình xin liên lạc qua email bodhi.m.foundation@gmail.com ; trang nhà bodhimedia.net; hoặc fan page, https://www.facebook.com/GDPT2018Minh Tâm | Bodhi - Bồ Đề Media