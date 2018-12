Khóa Tu Mùa Thu 2018 Tại Tu Viện Sơn Tùng, Nam California: Thư Giãn, Tịnh Tâm và An Lạc

Hình ảnh trong Khóa Tu Mùa Thu 2018 Tại Tu Viện Sơn Tùng.(Photo: Steven La)

PHELAN, CALIFORNIA (VB – Tâm Huy) -- Hơn một trăm hành gỉa gồm chư tôn đức Tăng, Ni và Phật từ từ nhiều nơi đã về tham dự Khóa Tu Mùa Thu một ngày tại Tu Viện Sơn Tùng, thành phố Phelan, miền Nam California, Hoa Kỳ, vào Thứ Bảy, ngày 24 tháng 11 năm 2018.Lẽ ra, theo dự báo thời tiết trước đó vào những ngày sau Lễ Tạ Ơn thì gió và lạnh lắm, nhưng hôm nay nhờ ánh nắng mặt trời đã sởi ấm cho nên mọi người đều cảm thấy dễ chịu, và điều kiện thời tiết thuận lợi này đã góp phần làm cho người tham dự Khóa Tu cảm nhận được thêm niềm an lạc.Chương trình khóa tu kéo dài khoảng 7 tiếng đồng hồ, từ 8 giờ rưỡi sáng đến 3 giờ rưỡi chiều. Điều đặc biệt là Ban Tổ Chức đã rất khéo sắp xếp thời khóa tu học làm cho tất cả hành giả đều cảm thấy mình đã trải qua một ngày tu tập nghiêm túc với giờ giấc khít khao mà đồng thời vẫn cảm nhận được sự thư giãn, bình lặng và sâu lắng qua trọn một ngày tu tập.Nội dung chương trình khóa tu gồm 2 điểm chính là tu và học. Tu thì có các thời khóa ngồi thiền, thiền hành, niệm Phật. Học thì có 2 thời Pháp thoại với nhiều vị giáo thọ giảng giải những đề tài Phật Pháp thực dụng vào cuộc sống thường ngày của mỗi người Phật tử.Hòa Thượng Thích Minh Dung, Viện Chủ Chùa Quang Thiện và Tu Viện Sơn Tùng, cho biết rằng đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập vào năm 2012 mới tổ chức khóa tu. Và Hòa Thượng nói rằng Thầy muốn khóa tu thể hiện tinh thần tứ chúng đồng tu và tất cả đại chúng đều cảm nhận mình là một thành viên bình đẳng tham dự vào tất cả các thời khóa tu học cả ngày.Hòa Thượng Thích Minh Dung cũng chia xẻ hoài bảo của Thầy với đại chúng đó là làm sao khuyến khích giới trẻ đến chùa, đến với Phật Giáo, và hơn thế nữa hiểu biết và thực hành theo Phật Pháp. Hòa Thượng tâm sự rằng vì tuổi trẻ là tương lai, nếu Phật Giáo không nối kết được với tuổi trẻ thì có nghĩa là Phật Giáo sẽ đánh mất tương lai của mình trên đất nước tự do, sáng tạo và dân chủ Hoa Kỳ này.Suy nghĩ đó của Hòa Thượng Thích Minh Dung đã được Thầy đem ra thực hiện ngay trong khóa tu mùa thu này mà điều dễ thấy nhất là có tới hơn 40 thanh thiếu đồng niên nam nữ Việt Nam đã tham dự khóa tu. Được biết em trẻ nhất tham dự khóa tu chỉ có 5, 6 tuổi. Nhiều em không rành tiếng Việt nên Ban Tổ Chức đã có lớp hướng dẫn và giảng dạy bắng tiếng Anh cho các em tham dự, mà trong đó Hòa Thượng Thích Minh Dung là một trong các giáo thọ của lớp trẻ này.Điều hợp chương trình khóa tu là Thầy Nhuận Phổ và Đạo Hữu Đức Khánh là người thông dịch Anh ngữ. Hai vị MC này đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc bởi vì cách ăn nói ái ngữ và đạo vị của Thầy Nhuận Phổ và giọng tiếng Anh rất lưu loát của Đức Khánh.Mở đầu cho khóa tu, lúc hơn 8 giờ sáng, tất cả đại chúng vân tập tại tảng đá có hình lá cây Bồ Đề, là nơi ghi lại lịch sử và cơ duyên thành lập Tu Viện Sơn Tùng vào năm 2012. Từ đây đại chúng thiền hành theo chư tôn đức Tăng, Ni vào Chánh Điện.Tại Chánh Điện, đại chúng cùng đảnh lễ Tam Bảo 3 lạy qua nghi thức niêm hương bạch Phật và lễ Phật, với sự chủ lễ của Hòa Thượng Thích Bửu Lợi. Sau đó từng vị, từ chư Tăng, Ni đến quý Phật tử tham dự tự giới thiệu vắn tắt về mình, nói tên, pháp danh và đến từ thành phố nào. Có vị đến từ miền Bắc California. Có vị đến từ các thành phố tại Quận Cam như Santa Ana, Garden Grove, Westminster. Có vị đến từ thành phố Ontario, trong đó nhiều vị là Phật tử sinh hoạt tại Chùa Quang Thiện, v.v…Trong phần chư Tôn Đức tự giới thiệu gồm có: Hòa Thượng Thích Bửu Lợi trú xứ Chùa Quang Thiện tại Ontario, HT Thích Minh Dung, Thầy Đồng Viên trú xứ Chủa Quang Thiện, Thầy Đồng Hưng trú xứ Chùa Quang Thiện, Thầy Quảng Thường Trú Trì Chùa Hồng Danh tại San Jose, Thầy Thiện Trung trú xứ Chùa Quang Thiện, Thầy Tuệ Phúc trú xứ Trung Tâm Thích Quản Đức tại Pomona, Thầy Nhuận Phổ trú xứ Chùa Quang Thiện, Thầy Quảng Đạo, Sư Cô Thích Nữ Phổ Nguyện trú xứ Chủa Quang Thiện.Trong thời khóa tu có 2 thời ngồi thiền và 1 thời niệm Phật. Trước khi ngiồ thiền, Hòa Thượng Thích Minh Dung đã hướng dẫn cách điều thân, điều tức (hơi thở) và điều tâm để buông xả những nhiệt não trong cuộc sống hàng ngày và làm trong sạch thân tâm. Thời niệm Phật vào buổi xế trưa dưới sự hướng dẫn của Thầy Đồng Viên. Thầy niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” 3 lần và đại chúng đồng niệm theo 3 lần. Thời niệm Phật kéo dài khoảng 20 phút. Giọng niệm Phật của Thầy Đồng Viên thật là đặc biệt, vì Thầy niệm bằng phương thức vận âm lấy sức sâu từ bụng nên tiếng niệm Phật có âm vang như tiếng đại hồng chung ngân dài bao trùm một không gian rộng lớn làm cho nghe thấm nhuận trong thanh âm siêu thoát.Những thời thiền hành cũng mang lại sự thư giãn và lắng tâm cho hành giả khi im lặng chú tâm theo từng bước đi dọc theo các con đường vòng quanh dưới những dãy tùng trong ngôi vườn rộng 5 mẫu tây của Tu Viện Sơn Tùng. Hòa Thượng Thích Minh Dung cho biết sở dĩ Tu Viện có tên Sơn Tùng vì Thầy muốn chư Tăng, Ni và Phật tử thực hành theo hạnh kham nhẫn, chịu đựng trước phong ba cuộc đời như cây tùng sừng sững trước bão táp gió mưa của thế giới thiên nhiên khắc nghiệt.Hai thời Pháp thoại mà mỗi thời kéo dài khoảng 45 phút diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều. Thầy Nhuận Phổ điều hợp và đạo hữu Đức Khánh lượt dịch sang tiếng Anh. Thầy Nhuận Phổ đọc từng câu hỏi do Phật tử gửi trước đó và mời một vị giáo thọ trả lời. Có trên một chục câu hỏi được nêu ra và được chư vị giáo thọ trả lời. Mỗi câu trả lời chỉ kéo dài tối đa 7 phút. Các câu hỏi bao gồm nhiều thể tài liên quan đến Phật Pháp và sự ứng dụng của Phật Pháp để giải quyết các nan đề cá nhân, gia đình và xã hội, cũng như về cách áp dụng Phật Pháp trong cuộc sống hàng ngày. Trong đó có giáo lý Tứ Diệu Đế, Tứ Chánh Cần, Tứ Nhiếp Pháp, nhân quả nghiệp báo, tụng kinh, niệm Phật, v.v…Khóa Tu Mùa Thu khép lại sau phần nối vòng tròn thân ái bên ngoài sân Tu Viện. Trong phần phát biểu cảm tưởng và nguyện ước trước lúc chia tay, hầu hết hành giả tham dự khóa tu đều tán thán công đức mà Tu Viện đã tổ chức khóa tu đã mang lại nhiều lợi lạc cho người tham dự, đồng thời mong muốn Hòa Thượng Viện Chủ Tu Viện Sơn Tùng tiếp tục tổ chức những khóa tu tương tự để có dịp tham dự.Có bác Phật tử cao niên xúc động khi phát biểu rằng cầu mong có sức khỏe sống thêm để sang năm còn dược dự khóa tu tại Sơn Tùng.Có các em phát biểu bằng tiếng Anh bày tỏ niềm hạnh phúc và an lạc cũng như niềm vui được học Phật Pháp qua khóa tu này.Tu Viện Sơn Tùng tọa lạc tại địa chỉ 10124 White Road, Phelan, CA 92371.